Джиро д'Италия-2020. Цикламеновая майка. Претенденты

- Категория:
- VeloRACE / Giro d'Italia |
- Дата:
- Сегодня, 08:00
Джиро д'Италия - 2020. Цикламеновая майка. Превью
В цикламеновую майку облачается гонщик, лидирующий в классификации по очкам. Победитель классификации по очкам на Джиро д'Италия-2020 (Giro d'Italia) определится в финальный день итальянского Гран-тура – на 21-м этапе в Милане.
Набирать очки, необходимые для победы в этой классификации, можно будет в течение трёх недель гонки на 5 спринтерских, 8 среднегорных, 6 горных этапах, трех индивидуальных гонках на время, а также на промежуточных спринтах. Немногие спринтеры отважатся преодолеть Альпы.
Спринтерские этапы сосредоточены на первых двух неделях гонки, после 13-го этапа многие спринтеры могут сходить с Джиро д'Италия-2020 или попробовать доехать до Милана, преодолевая Альпы, между которыми организаторы приготовили для них подарок - спринтерский этап, правда, протяженностью 253 км.
Остальные спринтерские этапы проложены вдоль побережья многочисленных морей, омывающих Италию, и ветер с них может внести свои коррективы, а на финишах организаторы припасли для спринтерских команд опасные повороты на заключительных километрах дистанции.
Исходя из системы начисления очков, обладателем цикламеновой майки лидера классификации по очкам Джиро д'Италия-2020 станет генеральщик или спринтер широкого профиля, который доедет до Милана.
Победитель очковой классификации прошлого года Паскаль Акерман не стартует на Джиро д'Италия-2020.
|Итоговая классификация по очкам Джиро д'Италия-2019, топ-10
|1
|Pascal Ackermann (Ger) Bora-hansgrohe
|226
|2
|Arnaud Demare (Fra) Groupama - FDJ
|213
|3
|Damiano Cima (Ita) Nippo - Vini Fantini - Faizane
|104
|4
|Fausto Masnada (Ita) Androni Giocattoli
|93
|5
|Richard Carapaz (Ecu) Movistar Team
|90
|6
|Davide Cimolai (Ita) Israel Cycling Academy
|60
|7
|Mirco Maestri (Ita) Bardiani - CSF
|54
|8
|Vincenzo Nibali (Ita) Bahrain Merida
|51
|9
|Primoz Roglic (Slo) Team Jumbo - Visma
|50
|10
|Pello Bilbao (Esp) Astana Pro Team
|48
Очки в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking) на Джиро д'Италия-2020
100 очков получает победитель этапа (1-5 место: 100; 40; 20; 12; 4);
100 очков получает победитель спринтерской классификации (1-3 место: 100; 40; 20).
Предлагаем вам принять участие в опросе "Кто из спринтеров выиграет больше всех этапов Джиро д'Италия-2020?" Опрос приклеплён к данному обзору.
Спринтеры Джиро д'Италия-2020:
Арно Демар (Groumapa-FDJ)
Майкл Мэттьюс (Team Sunweb)
Фернандо Гавирия (UAE Team Emirates)
Петер Саган (Bora-hansgrohe)
Photo ©A.S.O./Alex Broadway
Элиа Вивиани (Cofidis)
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