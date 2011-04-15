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Джиро д'Италия-2020. Цикламеновая майка. Претенденты

Джиро д'Италия - 2020. Цикламеновая майка. Превью

 

Джиро д'Италия - 2020. Цикламеновая майка. Превью

  В цикламеновую майку облачается гонщик, лидирующий в классификации по очкам. Победитель классификации по очкам на Джиро д'Италия-2020 (Giro d'Italia) определится в финальный день итальянского Гран-тура – на 21-м этапе в Милане.

 

  Набирать очки, необходимые для победы в этой классификации, можно будет в течение трёх недель гонки на 5 спринтерских, 8 среднегорных, 6 горных этапах, трех индивидуальных гонках на время, а также на промежуточных спринтах. Немногие спринтеры отважатся преодолеть Альпы.

 

Спринтерские этапы сосредоточены на первых двух неделях гонки, после 13-го этапа многие спринтеры могут сходить с Джиро д'Италия-2020 или попробовать доехать до Милана, преодолевая Альпы, между которыми организаторы приготовили для них подарок - спринтерский этап, правда, протяженностью 253 км.

 

  Остальные спринтерские этапы проложены вдоль побережья многочисленных морей, омывающих Италию, и ветер с них может внести свои коррективы, а на финишах организаторы припасли для спринтерских команд опасные повороты на заключительных километрах дистанции.

 

  Исходя из системы начисления очков, обладателем цикламеновой майки лидера классификации по очкам Джиро д'Италия-2020 станет генеральщик или спринтер широкого профиля, который доедет до Милана.

 

Победитель очковой классификации прошлого года Паскаль Акерман не стартует на Джиро д'Италия-2020. 

 

Итоговая классификация по очкам Джиро д'Италия-2019, топ-10  
  1   Pascal Ackermann (Ger) Bora-hansgrohe   226  
  2   Arnaud Demare (Fra) Groupama - FDJ   213  
  3   Damiano Cima (Ita) Nippo - Vini Fantini - Faizane   104  
  4   Fausto Masnada (Ita) Androni Giocattoli   93  
  5   Richard Carapaz (Ecu) Movistar Team   90  
  6   Davide Cimolai (Ita) Israel Cycling Academy   60  
  7   Mirco Maestri (Ita) Bardiani - CSF   54  
  8   Vincenzo Nibali (Ita) Bahrain Merida   51  
  9   Primoz Roglic (Slo) Team Jumbo - Visma   50  
  10   Pello Bilbao (Esp) Astana Pro Team   48  

 

Очки в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking) на Джиро д'Италия-2020

100 очков получает победитель этапа (1-5 место: 100; 40; 20; 12; 4);
100 очков получает победитель спринтерской классификации (1-3 место: 100; 40; 20).

 

 

 

Предлагаем вам принять участие в опросе "Кто из спринтеров выиграет больше всех этапов Джиро д'Италия-2020?" Опрос приклеплён к данному обзору.

 

Спринтеры Джиро д'Италия-2020:

 

Арно Демар (Groumapa-FDJ)

 

 

 

 

 Майкл Мэттьюс (Team Sunweb)

 

 

 

Фернандо Гавирия (UAE Team Emirates)

 

 

 

 

 

Петер Саган (Bora-hansgrohe)

 

 

Photo ©A.S.O./Alex Broadway

 

 

 

Элиа Вивиани (Cofidis)

 

 

 

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Теги к статье: Джиро д'Италия Giro d'Italia Гран-тур цикламеновая майка превью очковая классификация Джиро д'Италия-2020

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Кто из спринтеров выиграет больше всех этапов Джиро д'Италия-2020?


  1. Имя: vitali

    dafik

    Сегодня, 09:28 | Регистрация: 15.04.2011

    заруба должна быть капитальная - фаворита нет

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1 Роглич П. (Slo) (TJV) 2805
2 Фульсанг Я. (Den) (AST) 2761
3 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2533
4 Погачар Т. (Slo) (UAD) 2062
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 1995
6 Шахманн М. (Ger) (BOH) 1960
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 1955
8 Нибали В. (Ita) (TFS) 1829
9 Кинтнана Н. (Col) (ARK) 1816
10 Вальверде А. (Svk) (MOV) 1743

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