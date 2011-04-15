Джиро д'Италия-2020. Цикламеновая майка. Претенденты

Джиро д'Италия - 2020. Цикламеновая майка. Превью

В цикламеновую майку облачается гонщик, лидирующий в классификации по очкам. Победитель классификации по очкам на Джиро д'Италия-2020 (Giro d'Italia) определится в финальный день итальянского Гран-тура – на 21-м этапе в Милане.

Набирать очки, необходимые для победы в этой классификации, можно будет в течение трёх недель гонки на 5 спринтерских, 8 среднегорных, 6 горных этапах, трех индивидуальных гонках на время, а также на промежуточных спринтах. Немногие спринтеры отважатся преодолеть Альпы.

Спринтерские этапы сосредоточены на первых двух неделях гонки, после 13-го этапа многие спринтеры могут сходить с Джиро д'Италия-2020 или попробовать доехать до Милана, преодолевая Альпы, между которыми организаторы приготовили для них подарок - спринтерский этап, правда, протяженностью 253 км.

Остальные спринтерские этапы проложены вдоль побережья многочисленных морей, омывающих Италию, и ветер с них может внести свои коррективы, а на финишах организаторы припасли для спринтерских команд опасные повороты на заключительных километрах дистанции.

Исходя из системы начисления очков, обладателем цикламеновой майки лидера классификации по очкам Джиро д'Италия-2020 станет генеральщик или спринтер широкого профиля, который доедет до Милана.

Победитель очковой классификации прошлого года Паскаль Акерман не стартует на Джиро д'Италия-2020.

Итоговая классификация по очкам Джиро д'Италия-2019, топ-10 1 Pascal Ackermann (Ger) Bora-hansgrohe 226 2 Arnaud Demare (Fra) Groupama - FDJ 213 3 Damiano Cima (Ita) Nippo - Vini Fantini - Faizane 104 4 Fausto Masnada (Ita) Androni Giocattoli 93 5 Richard Carapaz (Ecu) Movistar Team 90 6 Davide Cimolai (Ita) Israel Cycling Academy 60 7 Mirco Maestri (Ita) Bardiani - CSF 54 8 Vincenzo Nibali (Ita) Bahrain Merida 51 9 Primoz Roglic (Slo) Team Jumbo - Visma 50 10 Pello Bilbao (Esp) Astana Pro Team 48

Очки в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking) на Джиро д'Италия-2020

100 очков получает победитель этапа (1-5 место: 100; 40; 20; 12; 4);

100 очков получает победитель спринтерской классификации (1-3 место: 100; 40; 20).



Предлагаем вам принять участие в опросе "Кто из спринтеров выиграет больше всех этапов Джиро д'Италия-2020?" Опрос приклеплён к данному обзору.

Спринтеры Джиро д'Италия-2020:

Арно Демар (Groumapa-FDJ)

Майкл Мэттьюс (Team Sunweb)

Фернандо Гавирия (UAE Team Emirates)

Петер Саган (Bora-hansgrohe)

Photo ©A.S.O./Alex Broadway

Элиа Вивиани (Cofidis)