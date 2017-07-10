Фернандо Гавирия сошёл с Джиро д’Италия-2020 из-за положительного теста на Covid-19

- Категория:
- VeloRACE / Giro d'Italia |
- Дата:
- Сегодня, 12:33
Фернандо Гавирия не вышел на старт 16-го этапа Джиро д’Италия-2020 из-за положительного теста на Covid-19
Photo Credits: LaPresse
26-летний колумбийский велогонщик команды UAE Team Emirates Фернандо Гавирия не вышел на старт 16-го этапа Джиро д’Италия-2020. ПЦР-тест, сделанный в день отдыха, показал наличие Covid-19.
Все остальные гонщики и персонал команды UAE Team Emirates получили негативный результат на Covid-19, но пройдут повторное тестирование.
Фернандо Гавирия был немедленно изолирован. У него не проявляется никаких симптомов. В марте во время Тура ОАЭ-2020 колумбийский гонщик также получил положительный результат на Covid-19. Тогда он с лёгкими симптомами он около месяца находился в госпитале Абу-Даби.
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