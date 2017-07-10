Фернандо Гавирия сошёл с Джиро д’Италия-2020 из-за положительного теста на Covid-19

Цитата: Student

Цитата: Astanaforever

Так смешно от них. Круговорот лесопедов в пелотоне. Астана вроде начинали на Скоттах. Потом вроде на Бианки. Далее на Спешлайзах.. Аргон 18. И теперь на Виллер Трестина.А гонцы как выигрывали на одних..так выигрывают и на других . Поэтому линейный ряд производителей в принципе на одном уровне все.

Ну у катюши времён Focus были проблемы с велосипедами, а у Астаны в первый год Аргона.