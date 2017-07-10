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Фернандо Гавирия сошёл с Джиро д’Италия-2020 из-за положительного теста на Covid-19

Фернандо Гавирия не вышел на старт 16-го этапа Джиро д’Италия-2020 из-за положительного теста на Covid-19

 

Photo Credits: LaPresse

 

  26-летний колумбийский велогонщик команды UAE Team Emirates Фернандо Гавирия не вышел на старт 16-го этапа Джиро д’Италия-2020. ПЦР-тест, сделанный в день отдыха, показал наличие Covid-19.

 

  Все остальные гонщики и персонал команды UAE Team Emirates получили негативный результат на Covid-19, но пройдут повторное тестирование.

 

Фернандо Гавирия был немедленно изолирован. У него не проявляется никаких симптомов. В марте во время Тура ОАЭ-2020 колумбийский гонщик также получил положительный результат на Covid-19. Тогда он с лёгкими симптомами он около месяца находился в госпитале Абу-Даби.

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Теги к статье: Фернандо Гавирия Fernando Gaviria UAE Team Emirates Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2020 Гранд-тур

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  1. Имя: Iuri

    tiuteamd

    Сегодня, 14:15 | Регистрация: 10.07.2017

    У него не проявляется никаких симптомов

     

    как оказалось в данный период  самая большая заразность

  2. Имя: Андрей

    4ndrew

    Сегодня, 14:17 | Регистрация: 10.09.2020

    Жуть какая, второй раз чтоли?

    1. Имя: Андрей

      4ndrew

      Сегодня, 14:19 | Регистрация: 10.09.2020

      Ну и попадос! Вот надо же, при таком коротком сезоне нарваться два раза, Гавирии надо побыстрее забыть этот год и вернуться заново! Удачи ему!

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Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Велокоманды Jumbo-Visma, Mitch ... (9)
    EL-Fenomeno-Фото

    Все сходится:

    Jumbo-Visma --> с Bianchi на Cervélo.

    Sunweb --> с Cervélo на SCOTT

    Mitchelton-SCOTT --> с SCOTT на Bianchi

    Круг замкнулся, все должны быть довольными))

    А вот кому эта пересадка принесёт больше пользы и положительных результатов - посмотрим в 2021

  • 4ndrew
    Фернандо Гавирия сошёл с Джиро ... (3)
    4ndrew-Фото
    Ну и попадос! Вот надо же, при таком коротком сезоне нарваться два раза, Гавирии надо побыстрее забыть этот год и вернуться заново! Удачи ему!
  • 4ndrew
    Фернандо Гавирия сошёл с Джиро ... (3)
    4ndrew-Фото

    Жуть какая, второй раз чтоли?

  • tiuteamd
    Фернандо Гавирия сошёл с Джиро ... (3)
    tiuteamd-Фото

    У него не проявляется никаких симптомов

     

    как оказалось в данный период  самая большая заразность

  • Sezar
    Крис Фрум и Ричард Карапас о ... (17)
    Sezar-Фото

    Кстати, реально, вежливо спорить - намного интереснее..

  • Адриен
    Крис Фрум и Ричард Карапас о ... (17)
    Адриен-Фото

    Фрум конечно великий спортсмен. И, надеюсь, он продолжит свою успешную карьеру вне Ineos*а... Я о "дискуссии". Повод какой ? Просто - человек , болеющий за Астану, выразил своё ЛИЧНОЕ мнение о Фруме... И в ответ - ПО СУТИ - потоки нечистот на Астану, Казахстан, его граждан. И куча одобрительных лайков... САМИМ НЕ ГАДКО ??? Впрочем, это вопрос риторический... Не гадко конечно...

  • старт-шоссе 82
    Велокоманды Jumbo-Visma, Mitch ... (9)
    старт-шоссе 82-Фото

    Я когда-то начинал с =Украины= с гоночным рулем и нелепо перетянутым в ручную седлом.Потом был =турист=, потом =старт - шоссе=, потом сборный на раме =бертин= ,вот это пересадка. А это что?

  • Rokka
    Велокоманды Jumbo-Visma, Mitch ... (9)
    Rokka-Фото
    Цитата: Student
    Цитата: Astanaforever
    Так смешно от них. Круговорот лесопедов в пелотоне. Астана вроде начинали на Скоттах. Потом вроде на Бианки. Далее на Спешлайзах.. Аргон 18. И теперь на Виллер Трестина.А гонцы как выигрывали на одних..так выигрывают и на других . Поэтому линейный ряд производителей в принципе на одном уровне все.
    Ну у катюши времён Focus были проблемы с велосипедами, а у Астаны в первый год Аргона.
    Что за проблемы с Аргоном? Просто интересно стало, не слышал
  • uran
    Крис Фрум и Ричард Карапас о ... (17)
    uran-Фото
    Мальчики и девочки не ссорьтесь. Ведите себя прилично. Тема про старт Вуэльты.
  • iGoGo
    Вуэльта Испании-2020, превью э ... (10)
    iGoGo-Фото

    Вуэльта по составу инетереснее джиры, предвкушаем боталии!

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