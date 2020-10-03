Победа Джонатана Кайседо на вершине Этны на 3-м этапе Джиро д’Италия-2020

Чемпион Эквадора Джонатан Кайседо одержал первую в карьере победы на этапе Гранд-тура



Чемпион Эквадора Джонатан Кайседо (Jonathan Caicedo) одержал первую в карьере победу на велогонке Мирового тура и на этапе Гранд-тура, выиграв 3-й этап Джиро д’Италия-2020, в чём пошёл по следам своего соотечественника, победителя Джиро д’Италия-2019, Ричарда Карапаса.

27-летний велогонщик команды EF Pro Cycling переложился в отрыв дня. К подножию финального подъёма до вершины Этны у отрыва было 3 с половиной минуты преимущества, которое начало таять. Кайседо атаковал за 3 км до финиша и уехал от попутчика по отрыву Джованни Висконти (Vini Zabu' - Brado – KTM).

Джонатан Кайседо выиграл этап с 21-секундным преимуществом, а также переоделся в синюю майку лидера горной классификации. В генеральной классификации у Кайседо одно время с новым лидером общего зачёта Жуаном Алмейдой (Deceuninck-Quick Step).

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Джонатан Кайседо: «Не могу поверить. Мечта сбылась. В прошлом году победа казалась недостижимой, хотя мы очень старались. Но в этом году всё получилось. Когда я атаковал Висконти, а он очень опытный парень, то старался удерживать как можно более высокую скорость. А до атаки стремился экономить энергию. Я воспользовался моментом, атаковал, и у меня хватило сил удержаться до финиша.

Наша команда приехала сюда за этапами. Теперь я выиграл этап, великолепный этап. Дальше просто будем наблюдать, как моё тело справится с нагрузкой в следующие дни, а также продолжим бороться за победы».

Фабрицио Гвиди, спортивный директор: «Мы ставили целью на Джиро уезжать в отрывы и бороться за победы на этапах. С самого старта гонки у нас был план, который сегодня реализовали. Конечно, впереди трудные этапы, мы будем бороться на всех. Спасибо команде за работу. Лоусон тоже великолепно отработал».

Джонатан Воутерс, генеральный менеджер команды EF Pro Cycling: «Мы доказали, что дождь, штрафы UCI, скандальная новая велоформа….всё это для нас как с гуся утки вода. Я так рад за Джонатана, за всю команду, которая слаженно работала ради того, чтобы эта крупная победа на горном этапе стала возможной.

Его выступление для большинства стало сюрпризом, а также его стойкость и стиль. Конечно, все обсуждали форму, сделанную Palace и Rapha, что очень круто. А ещё круче? Выиграть в этой форме, и показать, что мы здесь, мы выступаем на Джиро».