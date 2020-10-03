VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Победа Джонатана Кайседо на вершине Этны на 3-м этапе Джиро д’Италия-2020

Чемпион Эквадора Джонатан Кайседо одержал первую в карьере победы на этапе Гранд-тура

 

 

 

   Чемпион Эквадора  Джонатан Кайседо (Jonathan Caicedo) одержал первую в карьере победу на велогонке Мирового тура и на этапе Гранд-тура, выиграв 3-й этап Джиро д’Италия-2020, в чём пошёл по следам своего соотечественника, победителя Джиро д’Италия-2019, Ричарда Карапаса.

 

   27-летний велогонщик команды EF Pro Cycling переложился в отрыв дня. К подножию финального подъёма до вершины Этны у отрыва было 3 с половиной минуты преимущества, которое начало таять. Кайседо атаковал за 3 км до финиша и уехал от попутчика по отрыву Джованни Висконти (Vini Zabu' - Brado – KTM).

 

  Джонатан Кайседо выиграл этап с 21-секундным преимуществом, а также переоделся в синюю майку лидера горной классификации. В генеральной классификации у Кайседо одно время с новым лидером общего зачёта Жуаном Алмейдой (Deceuninck-Quick Step).

 

Победа Джонатана Кайседо на вершине Этны на 3-м этапе Джиро д’Италия-2020

Победа Джонатана Кайседо на вершине Этны на 3-м этапе Джиро д’Италия-2020

Победа Джонатана Кайседо на вершине Этны на 3-м этапе Джиро д’Италия-2020

Photo Credits: LaPresse

 

  Джонатан Кайседо: «Не могу поверить. Мечта сбылась. В прошлом году победа казалась недостижимой, хотя мы очень старались. Но в этом году всё получилось. Когда я атаковал Висконти, а он очень опытный парень, то старался удерживать как можно более высокую скорость. А до атаки стремился экономить энергию. Я воспользовался моментом, атаковал, и у меня хватило сил удержаться до финиша.

 

  Наша команда приехала сюда за этапами. Теперь я выиграл этап, великолепный этап. Дальше просто будем наблюдать, как моё тело справится с нагрузкой в следующие дни, а также продолжим бороться за победы».

 

  Фабрицио Гвиди, спортивный директор: «Мы ставили целью на Джиро уезжать в отрывы и бороться за победы на этапах. С самого старта гонки у нас был план, который сегодня реализовали. Конечно, впереди трудные этапы, мы будем бороться на всех. Спасибо команде за работу. Лоусон тоже великолепно отработал».

 

  Джонатан Воутерс, генеральный менеджер команды EF Pro Cycling: «Мы доказали, что дождь, штрафы UCI, скандальная новая велоформа….всё это для нас как с гуся утки вода. Я так рад за Джонатана, за всю команду, которая слаженно работала ради того, чтобы эта крупная победа на горном этапе стала возможной.

 

  Его выступление для большинства стало сюрпризом, а также его стойкость и стиль. Конечно, все обсуждали форму, сделанную Palace и Rapha, что очень круто. А ещё круче? Выиграть в этой форме, и показать, что мы здесь, мы выступаем на Джиро».

 

 

Результаты 3 этапа Джиро д'Италия-2020

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Джонатан Кайседо Jonathan Caicedo EF Pro Cycling Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2020 Гранд-тур

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Реклама

Юбилей

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2020: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2021-2022

Ближайшие старты

3 - 25 октября 2020

Giro d'Italia

7 октября 2020

De Brabantse Pijl

11 октября 2020

Gent-Wevelgem in Flanders Fields

11 октября 2020

Paris - Tours Elite

14 октября 2020

Scheldeprijs

18 октября 2020

Ronde van Vlaanderen

20 октября - 8 ноября 2020

La Vuelta ciclista a Espana

25 октября 2020

Paris-Roubaix

ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2020?

Комментарии

  • DenisRodikov
    Падение Геранта Томаса на стар ... (21)
    DenisRodikov-Фото
    Наверное, где-то трясло сильно, вот и повылетали. Могли быть выбоины на дороге. А скорость на спуске большая, группа едет плотно - никуда не перестроиться, заранее ничего не увидеть. =(
  • salomon
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (47)
    salomon-Фото
    Чую, щас на Джиро ожидается разброд и шатания . И как прогнозами заниматся уж точно глупо!
  • DenisRodikov
    Падение Геранта Томаса на стар ... (21)
    DenisRodikov-Фото
    Там, судя по комментариям в Твиттере судьи его не пускали проехать к гонщику за 11 км до финиша, чтобы дать ему бачок с питьём. А когда пропустили, то было уже 9.8км и нельзя было передавать питьё - так как на последних 10км нельзя. Поэтому, он кричал судьям и так активно жестикулировал жалуясь на них. Вроде даже извинился после этого...
  • salomon
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (10)
    salomon-Фото
    Цитата: Student
    Цитата: salomon
    Цитата: Ернат
    Скорее всего победа из отрыва будет 
    Согласен. Похоже,на этом Джиро будут побеждать отрывы

    Спринтерские команды очень слабы, напоминает ситуацию, когда на Вуэльте Тони Мартин уехал в одиночный отрыв и выиграл этап, здесь точно также, хороший индивидуальный ход и ты на коне. 
    Вот именно! - Моторных спринтерских команд на Джиро не наблюдается. А единственная суперкоманда - Инеос после падения Томаса больше не будет возить пелотон! Так что ребята, некому догонять отрывы !
  • AmLoket
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (10)
    AmLoket-Фото
    Цитата: Rasmussen
    Учитывая тенденцию феноменальных результатов вундеркиндов, стоит отметить, что обладатель розовой майки Жоао Алмейда имеет хорошую почву для борьбы за генерал, даже несмотря на то, что это его первый гранд-тур.В первой разделке был вторым, опередив Томаса и бросив полторы минуты другим генеральщикам. А впереди еще 2 разделки. На Этне от генеральщиков отстал всего на 12 секунд.Ранее в этом году на Giro dell'Emilia был вторым после Власова, а также поднялся на подиум ГК Вуэльты Бургоса.
    Словенцы, эквадорцы, португальцы... География ширится!
  • Student
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (10)
    Student-Фото

    Цитата: salomon
    Цитата: Ернат
    Скорее всего победа из отрыва будет 
    Согласен. Похоже,на этом Джиро будут побеждать отрывы

    Спринтерские команды очень слабы, напоминает ситуацию, когда на Вуэльте Тони Мартин уехал в одиночный отрыв и выиграл этап, здесь точно также, хороший индивидуальный ход и ты на коне. 

  • AmLoket
    Падение Геранта Томаса на стар ... (21)
    AmLoket-Фото
    Цитата: Earl57
    Лука Шинто гневно швырнул бачок, который полетел под колесо его же гонщику.
    https://twitter.com/ProCyclingStats/status/1313175551880900608
    Получил штраф 500 швейцарских франков. Остановит его штраф от таких действий в будущем?
    Вот кого надо было снимать с гонки, а не джамбовского Плюгге. Ну поспорил он с ренгенологами, ничьему здоровью это не угрожало. А тут прямо бачок под ноги... Там же мотоциклисты ехали, могло и их коснуться.
  • Sezar
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (47)
    Sezar-Фото

    Цитата: Адриен
    Интересная складывается тенденция, уже перерастающая в ЗАКОНОМЕРНОСТЬ. Карапас, Берналь, Погачар. А записные фавориты сдуваются... Если Джиро возьмет и выиграет Caicedo - наверное никто не удивится, так как уже устали удивляться.

    Скорее уж Алмейда и Макналти. Кому там еще 22 года? Это уникально слабый ГТ. Я таких с 2009 года и не вспомню. Мало того, что 2-3 эшелон приехал, так он еще и не готов оказался. Отрыв из 2-х гонщиков пропилил всю гору и доехал! Еще и Ейтса высадили на пустом месте..

  • Student
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (47)
    Student-Фото

    Цитата: SportSpirit
    Еще) чтоб не сильно грустить за Томаса.
     
    Келдерман сегодня на горе сморелся одиноким бодрячком. Учитывая, как поехал Sunweb без Тома, не удивлюсь, если и Вилко порадует сюрпризами со знаком "+".

    Считаю, что многие его недооценивают. Белая майка Джиро, и 4-е место Вуэльты, +2 попадания в топ-10 на ГТ. Может и зацепить Джиро. 

  • SportSpirit
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (47)
    SportSpirit-Фото

    Еще) чтоб не сильно грустить за Томаса.

     

    Келдерман сегодня на горе сморелся одиноким бодрячком. Учитывая, как поехал Sunweb без Тома, не удивлюсь, если и Вилко порадует сюрпризами со знаком "+".

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

5 октября

Rui Costa (UAE Team Emirates)

Kyle Murphy (Rally - UHC Cycling)

6 октября

Louis Vervaeke (Alpecin Fenix)

Ulugbek Saidov (Team Novo Nordisk)

Julian Mertens (Sport Vlaanderen - Baloise)

7 октября

Gorka Izagirre (Astana Pro Team)

Nicola Venchiarutti (Androni Giocattoli)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 2805
2 Фульсанг Я. (Den) (AST) 2761
3 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2533
4 Погачар Т. (Slo) (UAD) 2062
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 1995
6 Шахманн М. (Ger) (BOH) 1960
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 1955
8 Нибали В. (Ita) (TFS) 1829
9 Кинтнана Н. (Col) (ARK) 1816
10 Вальверде А. (Svk) (MOV) 1743

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Октябрь 2020 (42)
Сентябрь 2020 (201)
Август 2020 (226)
Июль 2020 (114)
Июнь 2020 (79)
Май 2020 (76)