Дубль Филиппо Ганны на Джиро д’Италия-2020

Филиппо Ганна, Жуан Алмейда, Томас Де Гендт, Винченцо Нибали, Патрик Конрад о 5-м этапе Джиро д’Италия-2020

Чемпион мира в индивидуальной гонке на время, 24-летний итальянский велогонщик команды Ineos Grenadiers Филиппо Ганна сделал дубль на своей дебютной Джиро д’Италия. После победы на открывшей Джиро д’Италия-2020 разделке он выиграл 5-й этап. Отобравшись в отрыв дня, Филиппо Ганна атаковал на финальном подъёме за 16 км до финиша, когда его догнали Томас Де Гендт (Thomas De Gendt/Soudal Lotto) и Эйнер Рубио (Einer Rubio/Movistar), переложившиеся из пелотона.

Photo Credits: LaPresse

Ганна уехал от попутчиков и прошёл ещё одну «разделку» в рамках этапа с прохождением подъёма 1-й категории, одержал победу с преимуществом в 34 секунды над проредившимся пелотоном. Это первая с 2016 года (после андеровской Париж-Рубэ) победа итальянского гонщика не в индивидуальной гонке на время, а также шестая победа в сезоне 2020 года.

По итогам 5-го этапа Филиппо Ганна облачился в синюю майку лидера горной классификации.

22-летний португальский велогонщик Жуан Алмейда (Deceuninck-Quick Step), который был главным соперником Филиппо Ганны в разделке на 1-м этапе Джиро д’Италия-2020, занял на 5-м этапе третье место и удержал розовую майку лидера, а также белую майку лучшего молодого гонщика.

Photo Credits: LaPresse

Филиппо Ганна: «В отрыве были сильные гонщики, даже те, кто был недалеко в общем зачёте. Первоначальный план команды не включал мой отъезд в отрыв, но я поехал с Сальваторе Пуччио, нам удалось уехать. Он целый день давал мне советы. Сальваторе не выигрывал гонок сам, но он настоящий лидер команды. Для меня он как брат.

Вчера я написал Геранту Томасу, а он сказал: «Пиппо, поезжай в отрыв, ты должен постараться, потому что сможешь выиграть ещё этап». Сегодня я постарался, мне удалось взять эту потрясающую победу для себя и для команды.

Было нелегко поднимать в гору мои 82 кг! Ещё и проблема с радиосвязью – я не знал, какой разрыв. Старался не рисковать на некоторых поворотах спуска, где стены подходили почти вплотную.

После подъёма пришлось ехать разделку до финиша. Думал только: «Филиппо, давай полный газ».

Дарио Чиони, спортивный директор команды Ineos Grenadiers: «Вот это выступление» Все видели, что сегодня сделал Филиппо. Мы знали, что он фантастический раздельщик, но он показал, на что способен и в групповой гонке. Теперь мы будем рассчитывать на него и в других частях гонки.

На старте этапа мы думали, что он может поработать на Сальваторе, Сальва был нашей главной ставкой. Но Ганна в невероятной форме. Несмотря на то, что провёл в отрыве весь день, он показал, что и в горах может быть сильным. Никогда не знаешь, что получится в гонке. Мы были готовы бросить все силы ради Джи. Очень жаль, что ему пришлось вернуться домой. Но надо пользоваться другими возможностями. Впереди ещё 17 этапов, мы хотим проехать их хорошо».

Томас Де Гендт (Soudal Lotto): «Он (Эйнер Рубио) ничего не говорил, просто не работал, ни разу не провёл смену. Когда мы преследовали, а у него впереди находился товарищ по команде, я мог его понять. Но когда мы проехали его товарища, он всё равно не включался в работу. А когда он начал атаковать, я поставил себе цель не дать ему выиграть.

Думаю, у меня была нога, чтобы опередить Ганну, но у меня на колесе сидел кто-то, кто не хотел прилагать усилий, чтобы закрыть просвет. Ганна дважды выпадал, когда атаковали Рубио и я, но Рубио всё равно не хотел работать. Потом, когда атаковал Ганна, я просто почувствовал, что сейчас не моя очередь закрывать атаку. Я ждал действий Рубио, а он ничего не предпринимал. Я не возражал, чтобы выиграл Ганна, просто не хотел сегодня победы Рубио.

Учитывая вес Ганны, он впечатляет, хотя последние 3 – 4 км подъёма не были крутыми.

А на спуске я не слишком хорош. Даже если бы мы вдвоём с Рубио или я сам первым прошёл вершину, он (Рубио) сбросил бы меня на спуске, не сделав никакой работы. Это было бы нечестно. Я предпочёл, чтобы выиграл Ганна, чем Рубио».





Photo Credits: LaPresse

Жуан Алмейда (Deceuninck-Quick Step): «Сегодня я приготовился к худшему, включая потерю розовой майки. Но в конце этапа нога шла хорошо, команда обеспечила потрясающую поддержку, ребята провели огромную работу. На подъёме было холодно, а спуск был умопомрачительным. Но я хорошо справился. На финальных 150 метрах я поехал за бонификационными секундами. Хотел спринтовать, а также показать, что «малья роза» на мне не случайно. Я продолжу бороться за розовую майку так долго, как только смогу. Я знал, что Кайседо нет в группе, но мне хотелось взять бонусные секунды.

Рад, что это удалось, потому что они помогли мне увеличить преимущество в генеральной классификации. Пока что у меня было два финиша в топ-3 на первых пяти этапах, две майки. Моя уверенность растёт с каждым днём. Это хороший знак перед следующими этапами».

Photo © BORA - hansgrohe / Bettiniphoto & VeloImages

Патрик Конрад (Bora-hansgrohe): «Трудный был этап, но мы полностью контролировали ситуацию. Команда слаженно работала, мы вышли на хорошую позицию перед подъёмом, потом внимательно прошли спуск. Мы были впереди, не рисковали, а на финише я смог выиграть несколько секунд, заняв второе место».

Вилко Келдерман (Sunweb): «Ребята и Джей идеально вывезли меня к последнему подъёму. Финал был коварным, с мокрым спуском. Я спринтовал за бонусными секундами и занял 4-е место. Весь день чувствовал себя хорошо, мы показали, что являемся сильной командой».

Винченцо Нибали (Trek-Segafredo): «Как мы и ожидали, этап был необычным и коварным. Было нелегко понять, где именно придётся прикладывать все силы. Мы решили попробовать задать скорость на финальном подъёме, но быстро поняли, что настоящего просева сделать не получится. На спуске я предпочёл выйти первым колесом, потому что не знал, насколько скользким мог быть асфальт. Хотел избежать риска. Хорошо, что потенциально опасный этап остался позади и пройден без проблем за исключением схода Питера Веенинга. Для нас это большая потеря».