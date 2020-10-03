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Фотогалерея 14-го этапа Джиро д'Италия-2020

 Филиппо Ганна побеждает на 14-м этапе Джиро д'Италия-2020, Жуан Алмейда сохраняет розовую майку лидера

 

 

  Победителем 14-го этапа Джиро д'Италия-2020 стал действующий чемпион Италии и мира в гонке с раздельным стартом 24-летний Филиппо Ганна (Filippo Ganna) из команды INEOS Grenadiers. Организаторы предложили участникам 103 выпуска итальянского Гран-тура индивидуальную гонку с раздельным стартом протяженностью 34,1 км по пересеченной местности от Конельяно до Вальдоббьядене. Лимит времени на этапе решением жюри и организаторов, составил 16 минут.

 

Уже на первой промежуточной отсечке времени, расположенной на вершине подъема 4 категории Муро ди Ка дель Поджо (Muro di Ca' del Poggio, 102 – 242 м, протяжённость 1,1 км, перепад 140 м, средний градиент 12,3%, максимальный градиент 19%), Филиппо Ганна показал лучшее время дня – 11 минут и 7,11 секунд. Средняя скорость на первых 7,4 км составила 39,933 км/час.

 

  Второе время на вершине подъема – 11 минут и 8,70 секунд показал его товарищ по команде, двукратный чемпион мира в гонке с раздельным стартом 30-летний австралиец Роан Деннис (Rohan Dennis).

 

  Третьим, со временем – 11 минут и 12,81 секунд, стал 22-летний американец Брендон МакНалти (Brandon McNulty) из команды UAE Team Emirates. Вся тройка получила очки в горный зачет.

 

  Благодаря своему результату, Макналти переместился на 2-ю строчку в классификации лучшего молодого гонщика. И выйдет на старт 14-го этапа в белой майке.

 

  Дальнейшая борьба за победу на этапе развернулась между двумя гонщиками команды INEOS Grenadiers. На второй промежуточной отсечке времени, расположенной на 17,1 км маршрута, Ганна опережал на 5 секунд Роана Денниса, Макналти уступал уже 15 секунд.

 

  К третьей промежуточной отсечки, расположенной на 25,1 км, преимущество Ганны составляло уже 18 секунд и 38 секунд соответственно. Действующий чемпион мира показал время 30 минут и 19,3 секунд, преодолев со средней скоростью 49,667 км/час.

 

  В итоге на финише этапа в Вальдоббьядене итальянский гонщик команды Ineos Grenadiers Филиппо Ганна показал время 42 минуты 40,47 секунд, единственным из  пелотона выехав из 43 минут.

 

 Дистанцию 14-го этапа Джиро д'Италия-2020 протяженностью 34,1 км по пересеченной местности чемпион мира преодолел со средней скоростью 47,944 км/час. Вторым стал австралиец Роан Деннис, уступивший победителю 26 секунд. Третье место занял 22-летний американский гонщик команды UAE Team Emirates Брэндон МакНалти (Brandon McNulty), проигравший Филиппо Ганне 1 минуту и 9 секунд. Макналти показал лучший результат среди генеральщиков из первой 20-ки.

 

  Для Филиппо Ганны это вторая победа в радужной майке чемпиона мира в индивидуальной гонке с раздельным стартом на Джиро д'Италия, и третий выигранный этап на Джиро д'Италия-2020.

 

  Стартовавший последним 22-летний португалец Жуан Алмейда (Joao Almeida, Deceuninck - Quick Step) смог защитить свою розовую майку лидера генеральной классификации Джиро д'Италия-2020. Он финишировал 6-м, уступив победителю этапа 1 минуту и 31 секунду. Ближайшего соперника в общем зачёте, нидерландского гонщика команды Sunweb Вилко Келдермана (Wilco Kelderman) Алмейда опередил на 16 секунд.

 

 

Photo Credits: LaPresse

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Теги к статье: Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2020 Гранд-тур

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ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2020?

Комментарии

  • Серафим
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (25)
    Серафим-Фото

     Макналти завтра поедет в белой майке. Зато кое-кто из комментаторов не будет путать его с Бъергом.

  • SportSpirit
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (9)
    SportSpirit-Фото

    Текущий каталог этапов:

    - под Демара (4)

    - под Улисси (2)

    - разделки под Ганну (2)

    - горные отрывы для утиной охоты EF (2) 

    - этапы с неожиданными победителями/сюжетами (Ганна, Даусет, Саган, Нарваез) 

     

    Может быть завтра нас порадуют записные фавориты-генеральщики?hi 

     

     

  • uran
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (25)
    uran-Фото

    Контадор, Армстронг, Фрум, Ульрих с отличным индивидуальным ходом.

  • uran
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (25)
    uran-Фото
    Топ 3 он уже не претендовал на отсечке 15км проигрывая 13сек, а на отсечке 25км больше 30.
  • Rokka
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (25)
    Rokka-Фото
    Дайте наконец Дэннису БМС
  • Velolive-Team
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (25)
    Velolive-Team-Фото
    заключительный отрезок он преодолел на 20 секунд медленнее Ганны, показав 4-й результат.
  • rude_rider
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (25)
    rude_rider-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Короче без разделки в это время не выиграть ни один грантур. Хоть ты самый супер-пупер горняк. Поэтому. Никогда больше мелкие как Кинтана и Лопес с Чавесом и с Чикконе не выиграют генерал.  Время за крупными раздельщиками заточенные под горы..
    Чикконе генеральщик? Да вы эксперт канечно
  • Karmatron
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (25)
    Karmatron-Фото
    Гранд-тур на то и гранд-тур, что его и не должен выигрывать супер-пупер горняк, равно как и топ-раздельщик или мегаспринтер. Побеждает тот, кто готов лучше других (и кому повезло больше других).
  • Бакеша
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (25)
    Бакеша-Фото
    Цитата: rude_rider
    Фульсанг разучился ездить разделки..надеюсь завтра будет порхать в горах
    Он уже подустал... если удержиться в 10ке
  • motte
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (9)
    motte-Фото

    Вот и пришел час генералов

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