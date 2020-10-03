Фотогалерея 14-го этапа Джиро д'Италия-2020

Филиппо Ганна побеждает на 14-м этапе Джиро д'Италия-2020, Жуан Алмейда сохраняет розовую майку лидера



Победителем 14-го этапа Джиро д'Италия-2020 стал действующий чемпион Италии и мира в гонке с раздельным стартом 24-летний Филиппо Ганна (Filippo Ganna) из команды INEOS Grenadiers. Организаторы предложили участникам 103 выпуска итальянского Гран-тура индивидуальную гонку с раздельным стартом протяженностью 34,1 км по пересеченной местности от Конельяно до Вальдоббьядене. Лимит времени на этапе решением жюри и организаторов, составил 16 минут.

Уже на первой промежуточной отсечке времени, расположенной на вершине подъема 4 категории Муро ди Ка дель Поджо (Muro di Ca' del Poggio, 102 – 242 м, протяжённость 1,1 км, перепад 140 м, средний градиент 12,3%, максимальный градиент 19%), Филиппо Ганна показал лучшее время дня – 11 минут и 7,11 секунд. Средняя скорость на первых 7,4 км составила 39,933 км/час.

Второе время на вершине подъема – 11 минут и 8,70 секунд показал его товарищ по команде, двукратный чемпион мира в гонке с раздельным стартом 30-летний австралиец Роан Деннис (Rohan Dennis).

Третьим, со временем – 11 минут и 12,81 секунд, стал 22-летний американец Брендон МакНалти (Brandon McNulty) из команды UAE Team Emirates. Вся тройка получила очки в горный зачет.

Благодаря своему результату, Макналти переместился на 2-ю строчку в классификации лучшего молодого гонщика. И выйдет на старт 14-го этапа в белой майке.

Дальнейшая борьба за победу на этапе развернулась между двумя гонщиками команды INEOS Grenadiers. На второй промежуточной отсечке времени, расположенной на 17,1 км маршрута, Ганна опережал на 5 секунд Роана Денниса, Макналти уступал уже 15 секунд.

К третьей промежуточной отсечки, расположенной на 25,1 км, преимущество Ганны составляло уже 18 секунд и 38 секунд соответственно. Действующий чемпион мира показал время 30 минут и 19,3 секунд, преодолев со средней скоростью 49,667 км/час.

В итоге на финише этапа в Вальдоббьядене итальянский гонщик команды Ineos Grenadiers Филиппо Ганна показал время 42 минуты 40,47 секунд, единственным из пелотона выехав из 43 минут.

Дистанцию 14-го этапа Джиро д'Италия-2020 протяженностью 34,1 км по пересеченной местности чемпион мира преодолел со средней скоростью 47,944 км/час. Вторым стал австралиец Роан Деннис, уступивший победителю 26 секунд. Третье место занял 22-летний американский гонщик команды UAE Team Emirates Брэндон МакНалти (Brandon McNulty), проигравший Филиппо Ганне 1 минуту и 9 секунд. Макналти показал лучший результат среди генеральщиков из первой 20-ки.

Для Филиппо Ганны это вторая победа в радужной майке чемпиона мира в индивидуальной гонке с раздельным стартом на Джиро д'Италия, и третий выигранный этап на Джиро д'Италия-2020.

Стартовавший последним 22-летний португалец Жуан Алмейда (Joao Almeida, Deceuninck - Quick Step) смог защитить свою розовую майку лидера генеральной классификации Джиро д'Италия-2020. Он финишировал 6-м, уступив победителю этапа 1 минуту и 31 секунду. Ближайшего соперника в общем зачёте, нидерландского гонщика команды Sunweb Вилко Келдермана (Wilco Kelderman) Алмейда опередил на 16 секунд.

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