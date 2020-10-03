Фотогалерея 11-го этапа Джиро д'Италия-2020

Арно Демар побеждает в спринте на 11-м этапе Джиро д'Италия-2020

11-й этап Джиро д’Италия-2020, проложенный вдоль побережья Адриатического моря прошёл по традиционному сценарию спринтерского этапа. С первых километров в отрыв уехали пять гонщиков, которых пелотон сразу отпустил.

Маттиа Баис (Mattia Bais (Ita) Androni Giocattoli), Фабио Мадзукко (Fabio Mazzucco (Ita) Bardiani CSF – Faizane), Франческо Романо (Francesco Romano (Ita) Bardiani CSF – Faizane), Сандер Арме (Sander Armee (Bel) Soudal Lotto), Марко Фраппорти (Marco Frapporti (Ita) Vini Zabu - Brado – KTM) уже через 10 км набрали более 2 минут преимущества. Но пелотон, в голове которого работали поочерёдно гонщики команд со спринтерами (Groupama-FDJ, UAE Team Emirates, Cofidis), а также команда лидера общего зачёта Жуана Алмейды (Deceuninck-Quick Step) не давали пятёрке беглецов создать большой просвет. Максимальное преимущество отрыва составляло не более трёх с половиной минут.

Отрыв забрал максимальное количество очков, разыгрываемых на первом промежуточном спринте. Лидер классификации по очкам Арно Демар (Groupama-FDJ) первым из пелотона пересёк промежуточный спринт, взяв 3 очка, Петер Саган (Bora-hansgrohe) был вторым из пелотона и забрал 2 очка.

За 33 км до финиша из отрыва атаковали Сандер Арме (Soudal Lotto) и Маттиа Баис (Androni Giocattoli), а за 25 км до финиша Арме уехал от своего попутчика. 34-летнего бельгийского гонщика пелотон добрал только за 6,5 км до финиша.

На финише в Римини был разыгран общий спринт, в котором четвёртую победу в этом выпуске Джиро д’Италия-2020 отпраздновал Арно Демар (Groupama-FDJ), опередивший Петера Сагана (Bora-hansgrohe) и Альваро Ходжа (Deceuninck-Quick Step).

Благодаря победе на этапе преимущество Арно Демара в классификации по очкам снова выросло – теперь он опережает Петера Сагана на 36 очков.

В генеральной классификации, классификациях лучшего горного гонщика и лучшего молодого гонщика изменений не произошло.

Жуан Алмейда (Deceuninck-Quick Step) сохраняет на плечах розовую майку лидера, а также возглавляет классификацию лучшего молодого гонщика.

Рубен Геррейро (EF Pro Cycling) лидирует в горной классификации.

Photo Credits: LaPresse