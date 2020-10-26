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Арно Демар – победитель классификации по очкам на Джиро д’Италия-2020

Цикламеновая майка Арно Демара по итогам Джиро д’Италия-2020

 

 

  Чемпион Франции Арно Демар (Arnaud Démare) стал победителем классификации по очкам Джиро д’Италия-2020. Одержав четыре победы на этапах, 29-летний французский велогонщик команды Groupama-FDJ облачился в цикламеновую майку после 6-го этапа и удержал майку до финала. Арно Демар набрал 233 очка, опередив на 49 очков своего ближайшего соперника, словацкого гонщика команды Bora-hansgrohe Петера Сагана.

 

 

Photo Credits: LaPresse

 

  Арно Демар: «Когда мы выиграли первый этап, подумали: «Будем продолжать!» Второй? Так держать. Третий? Продолжим! В итоге у нас четыре победы и цикламеновая майка, которую выиграли в борьбе с Петером Саганом, одним из труднейших соперников для меня соперников. В прошлом году я был ужасно расстроен, проиграв эту майку. Сейчас не был уверен до вчерашнего (20-го) этапа, когда уехал отрыв. Тогда понял, что цель достигнута. Лично я доволен, но прежде всего запомнятся четыре победы на этапах.

 

  Джиро д’Италия была необыкновенной в исключительный сезон. Необыкновенной во всех смыслах. Сначала изоляция, потом перелом ладьевидной кости, а потом все эти победы одна за другой. Запомню боевой дух команды, который удерживали от июля и до сегодняшнего дня. Ребята развозящего поезда были великолепны, а у меня хватило сил в ногах, чтобы завершать их работу».

 

  Себастьян Жоли (Sébastien Joly), спортивный директор команды Groupama-FDJ: «Мы не превзошли свои ожидания, потому что изначально планировали бороться за победы на этапах, но не обсуждали их количество, не ставили себе ограничений. В смысле подхода к гонке мы проходили эту Джиро как успешную серию однодневных гонок. Не расслаблялись ни разу за 21 этап даже после побед. Мы праздновали, но не расслаблялись. Именно об этом буду помнить. Мы всё время сохраняли концентрацию.

 

  Поздравляем организаторов за то, что довели гонку до конца, несмотря на сложные условия с пандемией и с тем, что случилось два дня назад. Джиро д’Италия всегда была тяжёлой гонкой, в этом году она ещё труднее. Но мы всегда говорили ребятам, что цикламеновая майка – лучшая награда. Думаю, довольно символично, что мы выиграли её у Петера Сагана.

 

  Кажется не таким важным, но мы всей командой смогли отпраздновать майку Арно, сделать великолепное фото на фоне потрясающего собора. Мы получили этот приз ещё и потому, что доказали, - наша команда может быть конкурентоспособной и боевой. На протяжении трёх недель гонки в команде царила великолепная атмосфера.

 

  Сначала у нас в командном автобусе было тихо, но потом я понял, что приятно включить музыку в автобусе утром  перед важными и горными этапами. Часто этим занимался Якопо. Не припомню такого в прошлом, но это тоже говорит об атмосфере и настрое команды. Но ещё больше я запомнил улыбки на финишах. Мы улыбались и после тяжёлых горных этапов, и после побед. Это говорит обо всём».

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Теги к статье: Арно Демар Arnaud Demare Groupama-FDJ Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2020 Гранд-тур

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Комментарии

  • dyneema
    Примож Роглич потерял красную ... (10)
    dyneema-Фото
    Роглич что, бабушка недееспособная, чтобы его всей командой переодевать? Тем более что у него-то уж с балансом по-олный порядок, не шахматист авось. Мутная история, а такие обычно случаются, когда нога не идёт. Роглич укатался за сезон, и морально, и физически. Заехать бы на подиум, с такой-то формой, и я не про одежду...
  • dyneema
    Вуэльта Испании-2020, превью э ... (2)
    dyneema-Фото
    Цитата: aksbor
    Жаль,что Евроспорт забил на Вуэльту. Даже в воскресенье показывают только с 18-00. Придется смотреть на стриме
    Опять теннис? Зла не хватает...
  • SportSpirit
    Примож Роглич потерял красную ... (10)
    SportSpirit-Фото

    Какая-то мутная история) русскоязычная версия трансляции ясности не вносит: ехали все вместе, потом реклама, после рекламы - JV нет. Потом Роглич догонял только с Беннетом. Почему вся команда встала, чтобы помогать Рогле с курткой? В пелотоне никого не оставили. Почему так долго и вернулся только Беннет? Такое чувство, что как-то вспылили внутри коллектива в процессе переодевания) 

     

    А Мувики (традиционно) и Инеос (за компанию) ускорились в этот момент; предположу, что похлопывание Солером Карапаса на финише именно об этом, типа "совместными усилиями уехали от Роглы". 

  • aksbor
    Вуэльта Испании-2020, превью э ... (2)
    aksbor-Фото

    Жаль,что Евроспорт забил на Вуэльту. Даже в воскресенье показывают только с 18-00. Придется смотреть на стриме

  • patar
    Примож Роглич потерял красную ... (10)
    patar-Фото
    В его времена, он сам притормаживал, когда Бассо или Ульриху нужно было спуститься
  • Anna P.
    22-летний Жуан Алмейда 4-й на ... (4)
    Anna P.-Фото

    Очень нам понравился мальчик - 22 всего! И, как любит говорить Курдюков, правильно воспитанный. Хороший универсал.

    Хотелось бы понять, какие перспективы у парня - в  гору идет настойчиво, но супер-гора может и остановить. С другой стороны,и не таких зеленых остановил Стельвио. 

    И жаль, что у Квиков он может стать просто супер-грегори у Ремко. Надеюсь, что Квики не станут формировать мощный поезд для гран-туров - все-таки это не их стиль ведения гонки.

    Вообще, с одной стороны - профессиональный спорт, спонсорство, победы etc., с другой - зрелище, красота, яркие личности. Не всегда совпадают отношение болельщиков и официальный рейтинг. Наверное, это и хорошо. Примеры - Роан Деннис, де Гендт, Поццовиво, из прошлых лет - Пурито Родригес, и многие...

    Эх, попасть бы еще на какую-нибудь гоночку покруче. Ковид, уходи!....

  • Tom_Boonen
    22-летний Жуан Алмейда 4-й на ... (4)
    Tom_Boonen-Фото

    Вот уж кто заслуживал хотя бы на место в тройке. К сожалению, Стельвио перечеркнуло эти надежды, хотя его камбек через 2 дня был очень неожиданным.

  • Александра
    22-летний Жуан Алмейда 4-й на ... (4)
    Александра-Фото

    Хорош, очень хорош!

  • rude_rider
    Примож Роглич потерял красную ... (10)
    rude_rider-Фото

    да что вы секунды считаете

     

    на этой неделе будет связка из 10-11 этапа суббота -воскресенье

    там будет решаться вуелта а не на спусках

    пусть карапаз порезвится

    после начнут включаться дизеля

    тем более теперь инеос будет таскать пелотон

    после этих выходных не увидем наверное и мартина в первой тройке

     

  • BlAr
    Примож Роглич потерял красную ... (10)
    BlAr-Фото
    Цитата: Sezar
    Все равно странно. Допустим всей командой надевали на Роглича ветровку. Ну 20 секунд. Но это ж спуск с горы, пелотон собирается. Роглич отлично ходит даунхилл. Такое отставание отыграть-это ж не подвиг Геракла..
    Вот если они отпустили моторов раньше, тогда да.
    Так наоборот, они говорят, что пелотон растянулся на спуске из-за рывка Инеоса. И конечно, на ровном шоссе обгонять гораздо проще, чем на извилистом спуске - постоянно пересекаются траектории и невозможно поддерживать свой темп. Так что усилий требовалось немало. Единственное, что как я уже писал вчера, - не следовало форсировать погоню. Потому он и выдохся, что слишком резко бросился догонять. Что до Инеоса - ну, положим, они перед этапом планировали атаку в этом месте. И с чего им отказываться от своего плана? С того, что у кого-то ветровка плохо сшита? А гонка всё расставит на свои места. На этой неделе этапы будь здоров, есть где отыграться и создать солидный задел.

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2 Фульсанг Я. (Den) (AST) 2761
3 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2533
4 Погачар Т. (Slo) (UAD) 2062
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 1995
6 Шахманн М. (Ger) (BOH) 1960
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8 Нибали В. (Ita) (TFS) 1829
9 Кинтнана Н. (Col) (ARK) 1816
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