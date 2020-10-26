Арно Демар – победитель классификации по очкам на Джиро д’Италия-2020

Цикламеновая майка Арно Демара по итогам Джиро д’Италия-2020

Чемпион Франции Арно Демар (Arnaud Démare) стал победителем классификации по очкам Джиро д’Италия-2020. Одержав четыре победы на этапах, 29-летний французский велогонщик команды Groupama-FDJ облачился в цикламеновую майку после 6-го этапа и удержал майку до финала. Арно Демар набрал 233 очка, опередив на 49 очков своего ближайшего соперника, словацкого гонщика команды Bora-hansgrohe Петера Сагана.

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Арно Демар: «Когда мы выиграли первый этап, подумали: «Будем продолжать!» Второй? Так держать. Третий? Продолжим! В итоге у нас четыре победы и цикламеновая майка, которую выиграли в борьбе с Петером Саганом, одним из труднейших соперников для меня соперников. В прошлом году я был ужасно расстроен, проиграв эту майку. Сейчас не был уверен до вчерашнего (20-го) этапа, когда уехал отрыв. Тогда понял, что цель достигнута. Лично я доволен, но прежде всего запомнятся четыре победы на этапах.

Джиро д’Италия была необыкновенной в исключительный сезон. Необыкновенной во всех смыслах. Сначала изоляция, потом перелом ладьевидной кости, а потом все эти победы одна за другой. Запомню боевой дух команды, который удерживали от июля и до сегодняшнего дня. Ребята развозящего поезда были великолепны, а у меня хватило сил в ногах, чтобы завершать их работу».

Себастьян Жоли (Sébastien Joly), спортивный директор команды Groupama-FDJ: «Мы не превзошли свои ожидания, потому что изначально планировали бороться за победы на этапах, но не обсуждали их количество, не ставили себе ограничений. В смысле подхода к гонке мы проходили эту Джиро как успешную серию однодневных гонок. Не расслаблялись ни разу за 21 этап даже после побед. Мы праздновали, но не расслаблялись. Именно об этом буду помнить. Мы всё время сохраняли концентрацию.

Поздравляем организаторов за то, что довели гонку до конца, несмотря на сложные условия с пандемией и с тем, что случилось два дня назад. Джиро д’Италия всегда была тяжёлой гонкой, в этом году она ещё труднее. Но мы всегда говорили ребятам, что цикламеновая майка – лучшая награда. Думаю, довольно символично, что мы выиграли её у Петера Сагана.

Кажется не таким важным, но мы всей командой смогли отпраздновать майку Арно, сделать великолепное фото на фоне потрясающего собора. Мы получили этот приз ещё и потому, что доказали, - наша команда может быть конкурентоспособной и боевой. На протяжении трёх недель гонки в команде царила великолепная атмосфера.

Сначала у нас в командном автобусе было тихо, но потом я понял, что приятно включить музыку в автобусе утром перед важными и горными этапами. Часто этим занимался Якопо. Не припомню такого в прошлом, но это тоже говорит об атмосфере и настрое команды. Но ещё больше я запомнил улыбки на финишах. Мы улыбались и после тяжёлых горных этапов, и после побед. Это говорит обо всём».