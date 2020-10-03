Фотогалерея 9-го этапа Джиро д'Италия-2020

Рубен Геррейро – победа и синяя майка лучшего в горной классификации на 9-м горном этапе Джиро д’Италия-2020

9-й этап Джиро д’Италия-2020 вновь завершился победой велогонщика из отрыва. Горный этап в Средних Апеннинах с набором высоты 4200 м и финишем в подъем 1-й категории перед днем отдыха пелотон начал на высокой скорости, не отпуская атакующих гонщиков. Отрыв дня сформировался лишь во время прохождения первого категорийного подъёма.

Семь гонщиков - Рубен Геррейро (Ruben Guerreiro (Por) EF Pro Cycling), Джонатан Кастровьехо (Jonathan Castroviejo (Esp) Team INEOS Grenadiers), Эдуардо Сепульведа (Eduardo Sepulveda (Arg) Movistar), Бен О’Коннор (Ben O'Connor (Aus) NTT), Ларри Уорбасс (Larry Warbasse (Usa) AG2R), Джованни Висконти (Giovanni Visconti (Ita) Vini Zabu - Brado – KTM) и Киллиан Франкини (Kilian Frankiny (Swi) Groupama – FDJ) за 105 км до финиша опережали пелотон более чем на 7 минут. За 89 км до финиша в отрыв переложился Миккель Бьерг (Mikkel Bjerg (Den) UAE Team Emirates).

По мере прохождения подъёмов и приближения к финишу разрыв сократился, но отрыву хватило запаса, чтобы разыграть этап. На подъеме 2-й категории Боско ди Сант'Антонио из отрыва выпали Джованни Висконти, Эдуардо Сепульведа и Бен О’Коннор.

За 10 км до финиша преимущество отрыва, в котором к этому времени остались пятеро - Ларри Уорбасс, Килиан Франкини, Джонатан Кастровьехо, Рубен Геррейро и Миккель Бьерг – составляо 4 минуты.

На финальном подъёме 1-й категории Роккаразо (Roccaraso (Aremogna), 1231 – 1658 м, протяжённость 9,6 км, перепад 459 м, средний градиент 5,7%, максимальный градиент 12%) за 6,3 км до финиша из отрыва атаковал Джонатан Кастровьехо (Ineos Grenadiers), за которым поехал Рубен Геррейро (EF Pro Cycling).

За 1 км до финиша Кастровьехо и Геррейро везли своим попутчикам 43 секунды. За 200 м до финиша Рубен Геррейро начал спринт и опередил Джонатана Кастровьехо. Победа принесла 26-летнему португальскому велогонщику и синюю майку лидера горной классификации.

Из пелотона, который поочерёдно возглавляли команда Deceuninck-Quick Step, Trek-Segafredo и Sunweb, удалось отъехать Лукасу Хамильтону (Mitchelton-Scott) и Тео Геогану Харту (Ineos Grenadiers), но набрать большого преимущества у них не получилось. Лишь Тео Геоган Харт выиграл у пелотона 19 секунд. Гонщики пелотона финишировали по одному, Якоб Фульсанг (Astana) и Вилко Келдерман (Sunweb) пересекли финиш первыми из пелотона.

Жуан Алмейда (Deceuninck-Quick Step) перед днём отдыха удержал розовую майку лидера, финишировав через 1:56 после победителя этапа.

Арно Демар (Groupama-FDJ) сохраняет на плечах цикламеновую майку лучшего в классификации по очкам, где опережает Петера Сагана (Bora-hansgrohe) на 57 очков.

Во время этапа с гонки сошёл российский велогонщик команды CCC Павел Кочетков.

Photo Credits: LaPresse