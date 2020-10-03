Алекс Даусетт – победитель 8-го этапа Джиро д’Италия-2020

Алекс Даусетт принёс велокоманде Israel Start-Up Nation первую победу на этапе Гранд-тура

Чемпион Великобритании в разделке, 32-летний велогонщик команды Israel Start-Up Nation Алекс Даусетт (Alex Dowsett) использовал шанс на этапе, подходящем для победы отрыва с прохождением подъёмов 2-й и 4-й категорий, и одержал победу на 8-м этапе Джиро д’Италии-2020. Это вторая в карьере победа Даусетта на этапе итальянского Гранд-тура, которой он добился через 7 лет 4 месяца и 29 дней после первой победы в 2013 году. Тогда Алекс Даусетт тоже победил на 8-м этапе Джиро д’Италия, только в индивидуальной гонке на время.

Для команды Israel Start-Up Nation, которая первый сезон выступает в качестве команды Мирового тура, это первая победа на этапе гонки Мирового тура и этапе Гранд-тура.

Алекс Даусетт отобрался в отрыв дня вместе с товарищем по команде Маттиасом Брэндле. За 40 км до финиша у шестерых гонщиков отрыва было 11 минут преимущества над пелотоном. Чемпион Великобритании за 30 км до финиша первым предпринял попытку уехать от попутчиков. Но его атаку нейтрализовали.

За 19 км до финиша с помощью Брэндле атака удалась – сначала чемпион Австрии в разделке атаковал сам, а затем, когда его поймали, тут же ускорился Алекс Даусетт. Мастер индивидуальной гонки на время, Даусетт быстро создал просвет и продолжал увеличивать преимущество, которое на финише составило минуту и 15 секунд. Ближайшие преследователи - Сальваторе Пуччио (Ineos Grenadiers), Мэттью Холмс (Lotto Soudal) и Джоуи Росскопф (CCC), разыграли призовые места.

Пелотон финишировал единой группой через 13 минут 56 секунд после победителя этапа. Жуан Алмейда (Deceuninck-Quick Step) сохранил розовую майку лидера. Арно Демар (Groupama-FDJ) благодаря победе на промежуточном спринте увеличил преимущество в классификации по очкам до 56 очков.

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Алекс Даусетт: «С тех пор, как команда Israel Start-Up Nation перешла в Мировой тур, мы боролись за эту победу. Сегодня планировали уехать в отрыв. Или Маттиас Брэндле, или я могли стать победителями. Мы с Маттиасом верили, потому что двое в отрыве из шести гонщиков – ключевой момент. Победителем мог стать и Маттиас.

Это был невероятный опыт. Победа принесла огромное облегчение. Неопределённость – черта 2020 года. У меня нет контракта на следующий сезон. Я хочу продолжать выступать как профессиональный велогонщик. Для меня это не просто работа, это дело, которое люблю, в котором хорош. Скоро родится мой первый ребёнок. Я волнуюсь, но с нетерпением жду, когда стану отцом, - это должно быть так же эмоционально, как и сегодняшняя победа».

Жуан Алмейда: «Сегодня был спокойный день, во время этапа мы смогли дать ногам отдых перед завтрашним днём, потому что никто не хотел преследовать отрыв. Последние семь дней были довольно тяжёлыми, со множеством подъёмов.

Завтра ключевой день в защите розовой майки. Вся команда много работала ради этой майки, я приложу все силы».