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Алекс Даусетт – победитель 8-го этапа Джиро д’Италия-2020

Алекс Даусетт принёс велокоманде Israel Start-Up Nation первую победу на этапе Гранд-тура

 

 

  Чемпион Великобритании в разделке, 32-летний велогонщик команды Israel Start-Up Nation Алекс Даусетт (Alex Dowsett) использовал шанс на этапе, подходящем для победы отрыва с прохождением подъёмов 2-й и 4-й категорий, и одержал победу на 8-м этапе Джиро д’Италии-2020. Это вторая в карьере победа Даусетта на этапе итальянского Гранд-тура, которой он добился через 7 лет 4 месяца и 29 дней после первой победы в 2013 году.  Тогда Алекс Даусетт тоже победил на 8-м этапе Джиро д’Италия, только в индивидуальной гонке на время.

 

  Для команды Israel Start-Up Nation, которая первый сезон выступает в качестве команды Мирового тура, это первая победа на этапе гонки Мирового тура и этапе Гранд-тура.

 

  Алекс Даусетт отобрался в отрыв дня вместе с товарищем по команде Маттиасом Брэндле. За 40 км до финиша у шестерых гонщиков отрыва было 11 минут преимущества над пелотоном. Чемпион Великобритании за 30 км до финиша первым предпринял попытку уехать от попутчиков. Но его атаку нейтрализовали.

 

  За 19 км до финиша с помощью Брэндле атака удалась – сначала чемпион Австрии в разделке атаковал сам, а затем, когда его поймали, тут же ускорился Алекс Даусетт. Мастер индивидуальной гонки на время, Даусетт быстро создал просвет и продолжал увеличивать преимущество, которое на финише составило минуту и 15 секунд. Ближайшие преследователи - Сальваторе Пуччио (Ineos Grenadiers), Мэттью Холмс (Lotto Soudal) и Джоуи Росскопф (CCC), разыграли призовые места.

 

  Пелотон финишировал единой группой через 13 минут 56 секунд после победителя этапа. Жуан Алмейда (Deceuninck-Quick Step) сохранил розовую майку лидера. Арно Демар (Groupama-FDJ) благодаря победе на промежуточном спринте увеличил преимущество в классификации по очкам до 56 очков.

 

Алекс Даусетт – победитель 8-го этапа Джиро д’Италия-2020

Алекс Даусетт – победитель 8-го этапа Джиро д’Италия-2020Алекс Даусетт – победитель 8-го этапа Джиро д’Италия-2020

Алекс Даусетт – победитель 8-го этапа Джиро д’Италия-2020

Photo Credits: LaPresse

 

  Алекс Даусетт: «С тех пор, как команда Israel Start-Up Nation перешла в Мировой тур, мы боролись за эту победу. Сегодня планировали уехать в отрыв. Или Маттиас Брэндле, или я могли стать победителями. Мы с Маттиасом верили, потому что двое в отрыве из шести гонщиков – ключевой момент. Победителем мог стать и Маттиас.

 

 Это был невероятный опыт. Победа принесла огромное облегчение. Неопределённость – черта 2020 года. У меня нет контракта на следующий сезон. Я хочу продолжать выступать как профессиональный велогонщик. Для меня это не просто работа, это дело, которое люблю, в котором хорош. Скоро родится мой первый ребёнок. Я волнуюсь, но с нетерпением жду, когда стану отцом, - это должно быть так же эмоционально, как и сегодняшняя победа».

 

  Жуан Алмейда: «Сегодня был спокойный день, во время этапа мы смогли дать ногам отдых перед завтрашним днём, потому что никто не хотел преследовать отрыв. Последние семь дней были довольно тяжёлыми, со множеством подъёмов.

Завтра ключевой день в защите розовой майки. Вся команда много работала ради этой майки, я приложу все силы».

 

 

 

Результаты 8 этапа Джиро д'Италия-2020

 

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Теги к статье: Алекс Даусетт Alex Dowsett Israel Start-Up Nation Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2020 Гранд-тур

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ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2020?

Комментарии

  • uran
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (9)
    uran-Фото
    Что-то не понятно почему раздельщики должны повылетать? Никаких запредельных градиентов нет, средний 5-7 макс 14.
    Ганна в такой подъем ещё и группе генеральщиков привез, с его то весом.
  • SportSpirit
    Ригоберто Уран завершил сезон ... (2)
    SportSpirit-Фото

    Здравое решение! 

     

    Достойно проехал Тур после восстановления от прошлогодней травмы и очень короткой вкатки в сезон. 

  • Maxim Popov
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (9)
    Maxim Popov-Фото
    Не просто скукота, а скукотищеее)
  • SportSpirit
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (9)
    SportSpirit-Фото
    Да, эмоции Даусета срезонировали. Скромный трудяга-интеллигент, с отличным индивидуальным ходом - и по финишу, и по вью было видно, насколько эта победа важна для него.
  • velodoctor
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (9)
    velodoctor-Фото

    Я думаю альмейда при своих останется, еще и на финише может опередить всех.

  • старт-шоссе 82
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (9)
    старт-шоссе 82-Фото
    Прежде чем острить ,внимательно комментарий почитайте.
  • Earl57
    Дэйв Брэйлсфорд: «Настало врем ... (20)
    Earl57-Фото
    Да, на первый взгляд вполне рабочий. Казалось бы, Шейну Саттону ничего не стоило подтвердить, что эти гели были для него, и вопрос был закрыт. Одно НО! Зачем Саттону это делать после того, как его с позором выгнали из Бритиш Сайклинг и Скай. И не вспомнили про то, сколько золотых медалей на ЧМ и ОИ было завоевано под его руководством. Поэтому теперь он вполне обоснованно считает, что ничего не должен ни Скай, ни Бритиш Сайклинг. Как аукнется, так и откликнется.

    Зы, а китаянок Саттон здорово подтянул на треке))
  • AmLoket
    Саймон Йейтс снялся с Джиро д’ ... (9)
    AmLoket-Фото
    Могут ли остановить гонку, а победителя не назначить? Глупо короновать Алмейду, когда даже полгонки не прошло.
  • s75
    Дэйв Брэйлсфорд: «Настало врем ... (20)
    s75-Фото
    Кстати, вполне рабочий вариант)) И никому из обсуждаемых персонажей нельзя верить. Это еще раз к вопросу о редисковой кадровой политике.
  • Earl57
    Дэйв Брэйлсфорд: «Настало врем ... (20)
    Earl57-Фото
    Вот и будем дожидаться, чем эта история все-таки закончится. Какое-то решение Генеральный медицинский совет так или иначе примет. И вопрос, кто все-таки употребил пресловутые гели с тестостероном, все равно остается. Вариант с Шейном Саттоном уже не прошел...

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