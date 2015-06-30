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Маршрут 20-го этапа Джиро д’Италия-2020 без Колле д’Аньелло и Изоар

Тройное прохождение Сестриере на 20-м этапе Джиро д'Италия-2020

 

 

 

  Мауро Веньи, директор Джиро д'Италия-2020, объявил, что маршрут 20-го решающего горного этапа будет изменён. Подъёмы Колле д’Аньелло (Colle dell'Agnello) и Изоар (Col d'Izoard) исключаются из маршрута и гонка не будет заезжать на территорию Франции.

 

  Вместо них подъём 1 категории Сестриере будет проходиться трижды - один раз от Праджелато (Pragelato) по восточной стороне (2 категория присвоена) и два раза от Чезены (Cesena) по западной стороне.

 

При первом прохождении Сестриере гонщики не будут пересекать финишную черту. После первого подъёма пойдёт спуск к Чезене (Cesana Torinese), а затем участники вновь штурмуют Сестриере от Sauze di Cesana. При втором восхождении будет пройдена линия финиша, где будет разыграна горная премия.

 

Маршрут 20-го этапа Джиро д&rsquo;Италия-2020 без Колле д&rsquo;Аньелло и ИзоарМаршрут 20-го этапа Джиро д&rsquo;Италия-2020 без Колле д&rsquo;Аньелло и Изоар

 

 

 

Маршрут пришлось изменить, так как французская сторона ввела ограничения из-за Covid-19.

 

  Мауро Веньи: «Нам пришлось изменить предпоследний этап. Французские власти забрали разрешение на проведение гонки по их дорогам из-за новых антиковидных правил на проведение массовых мероприятий. Поэтому мы не сможем подняться на Колле делл’Аньлелло, Изоар и Монтдженевр.

 

  Я подтверждаю, что к Сестриере будем подниматься трижды, один раз от Праджелато (с восточной стороны), потом дважды от Сузы (Чезены) (с западной).

 

  Новый маршрут гарантирует, что даже если погода будет плохой, этап состоится. Мы не сможем найти трудные подъёмы, но набор высоты всё равно составит 4000 м».

 

 

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Теги к статье: Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2020 Гранд-тур

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  1. Имя: Сергей

    SVS

    Сегодня, 20:21 | Регистрация: 26.04.2017

    Лучше так, чем никак. 

  2. Имя: Серафим

    Серафим

    Сегодня, 20:51 | Регистрация: 4.08.2018

     Ты смотри, какие французы хитровыдуманные, свой Тур провели полностью, а как на пару горок пустить Джиро - так сразу антиковидные меры и низзя.

    1. MVDP

      Сегодня, 22:23 | Регистрация: 3.10.2020

      Ну как бы они и Рубэ отменили.

  3. Имя: Евгений

    zhekinson

    Сегодня, 21:28 | Регистрация: 30.06.2015

    Французские власти забрали разрешение на проведение гонки по их дорогам

     

    а на Вуэльте ведь тоже запланирован в это воскресенье заезд на территорию Франции,выходит теперь и Турмале отменят?...

  4. Имя: Columbia

    Альоша Шац

    Сегодня, 21:55 | Регистрация: 13.04.2016

    Надо было тогда четверное делать,чтобы компенсировать

  5. Имя: Микаэль

    Rasmussen

    Сегодня, 22:09 | Регистрация: 21.06.2017

    Цитата: zhekinson
    Французские власти забрали разрешение на проведение гонки по их дорогам

     
    а на Вуэльте ведь тоже запланирован в это воскресенье заезд на территорию Франции,выходит теперь и Турмале отменят?...
    Вот тут-то и многое прояснится, ведь организатор Тур де Франс ASO также является организатором Вуэльты через Unipublic. Если Вуэльта поедет на Турмале, в то время как Джиро осталась без финальных французских гор - возникнут вопросы. Может быть, скажут, мол, Турмале и Изоар в разных департаментах, и правила соотвественно другие

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Комментарии

  • MVDP
    Маршрут 20-го этапа Джиро д’Ит ... (6)
    MVDP-Фото
    Ну как бы они и Рубэ отменили.
  • Rasmussen
    Маршрут 20-го этапа Джиро д’Ит ... (6)
    Rasmussen-Фото
    Цитата: zhekinson
    Французские власти забрали разрешение на проведение гонки по их дорогам

     
    а на Вуэльте ведь тоже запланирован в это воскресенье заезд на территорию Франции,выходит теперь и Турмале отменят?...
    Вот тут-то и многое прояснится, ведь организатор Тур де Франс ASO также является организатором Вуэльты через Unipublic. Если Вуэльта поедет на Турмале, в то время как Джиро осталась без финальных французских гор - возникнут вопросы. Может быть, скажут, мол, Турмале и Изоар в разных департаментах, и правила соотвественно другие
  • pac1ent
    AG Driedaagse Brugge-De Panne- ... (7)
    pac1ent-Фото

    Операторы как обычно... Камеру протирают...

  • Альоша Шац
    Маршрут 20-го этапа Джиро д’Ит ... (6)
    Альоша Шац-Фото
    Надо было тогда четверное делать,чтобы компенсировать
  • Ayrton
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (20)
    Ayrton-Фото

    А что с Фрумом? Смотрел в повторе первый этап. Выпадал - добирал, а Инеос всё тянули впереди - похоже было на издевательство. 

  • Ayrton
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (20)
    Ayrton-Фото
    Ого, так если вскроется, санкции могут быть жёсткими.
  • zhekinson
    Маршрут 20-го этапа Джиро д’Ит ... (6)
    zhekinson-Фото

    Французские власти забрали разрешение на проведение гонки по их дорогам

     

    а на Вуэльте ведь тоже запланирован в это воскресенье заезд на территорию Франции,выходит теперь и Турмале отменят?...

  • AmLoket
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (6)
    AmLoket-Фото

    Ничего себе, из Италии эмигрировали в Нижний и Одессу, теперь поди их потомки руки кусают!

     

    Думаю, Санвеб попытается разорвать группу уже на Стельвио и отделаться от Алмейды. Интересно, как спускается Вилко и португалец? Если Набали потеряет на Стельвио, то у него появляется шанс свести все к 0 на спуске. Считаю, что этап делали специально под него. Но максимум, что он сможет этим добиться - третье место в ГК.

  • Astanaforever
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (20)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: aksbor
    Власов понемногу оживает. Может,и сумеет что-то еще показать интересное
    Говорят он ковид ловил. Проумолчали просто. Луценко тоже. Но его подтвердили.
  • s75
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (20)
    s75-Фото

    из-за болей в колене сегодня сошёл друг_Берналя, и у Карапаза, по сути, осталось два горных помощника, из которых в решающие моменты не остаётся ни одного

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