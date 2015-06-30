Тройное прохождение Сестриере на 20-м этапе Джиро д'Италия-2020

Мауро Веньи, директор Джиро д'Италия-2020, объявил, что маршрут 20-го решающего горного этапа будет изменён. Подъёмы Колле д’Аньелло (Colle dell'Agnello) и Изоар (Col d'Izoard) исключаются из маршрута и гонка не будет заезжать на территорию Франции.

Вместо них подъём 1 категории Сестриере будет проходиться трижды - один раз от Праджелато (Pragelato) по восточной стороне (2 категория присвоена) и два раза от Чезены (Cesena) по западной стороне.

При первом прохождении Сестриере гонщики не будут пересекать финишную черту. После первого подъёма пойдёт спуск к Чезене (Cesana Torinese), а затем участники вновь штурмуют Сестриере от Sauze di Cesana. При втором восхождении будет пройдена линия финиша, где будет разыграна горная премия.

Маршрут 20-го этапа Джиро д’Италия-2020 без Колле д’Аньелло и Изоар

Маршрут пришлось изменить, так как французская сторона ввела ограничения из-за Covid-19.

Мауро Веньи: «Нам пришлось изменить предпоследний этап. Французские власти забрали разрешение на проведение гонки по их дорогам из-за новых антиковидных правил на проведение массовых мероприятий. Поэтому мы не сможем подняться на Колле делл’Аньлелло, Изоар и Монтдженевр.

Я подтверждаю, что к Сестриере будем подниматься трижды, один раз от Праджелато (с восточной стороны), потом дважды от Сузы (Чезены) (с западной).

Новый маршрут гарантирует, что даже если погода будет плохой, этап состоится. Мы не сможем найти трудные подъёмы, но набор высоты всё равно составит 4000 м».