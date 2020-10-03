Филиппо Ганна, Брэндон Макналти, Жуан Алмейда, Винченцо Нибали о 14-м этапе Джиро д’Италия-2020

Хет-трик Филиппо Ганны на Джиро д’Италия-2020

Чемпион Италии и мира в индивидуальной гонке на время, 24-летний велогонщик команды Ineos Grenadiers Филиппо Ганна сделал хет-трик, выиграв третий этап на Джиро д’Италия-2020. На 14-м этапе, в индивидуальной гонке на время, он показал лучший результат, проехав 34,1 км дистанции со средней скоростью 47,944 км/час за 42 минуты 40,47 секунд, единственным из пелотона выехав из 43 минут.

Филиппо Ганна стал первым итальянцем после Джанни Буньо (1990 год), выигравшим две разделки в одном выпуске Джиро д’Италия. Он также первый из гонщиков до 25 лет, кто выиграл две разделки в одном выпуске Джиро после Евгения Берзина (1994 год).

Основным соперником Филиппо Ганны в борьбе за победу на этапе стал его товарищ по команде Ineos Grenadiers Роан Деннис, уступивший Ганне 26 секунд.

22-летний американский гонщик команды UAE Team Emirates Брэндон Макналти показал лучший результат из топ-15 генеральщиков. Благодаря своему результату Макналти поднялся в пятёрку сильнейших генеральной классификации с 11-й позиции, которую занимал перед стартом 14 этапа. Также Брэндон Макналти поднялся на вторую позицию в классификации лучшего молодого гонщика.

22-летний португальский велогонщик команды Deceuninck-Quick Step Жуан Алмейда сохранил розовую майку лидера, финишировав на этапе 6-м. В генеральной классификации Алмейда укрепил свою позицию, добавив 19 секунд относительно ближайшего соперника Вилко Келдермана (Sunweb), который после 14 этапа уступает португальцу 59 секунд.

Вилко Келдерман, Пельо Бильбао (Bahrain-McLaren) и Винченцо Нибали (Trek-Segafredo) сохранили свои позиции в топ-5 генеральной классификации. Рафал Майка (Bora-hansgrohe) поднялся на две позиции и теперь занимает 6-ю строчку в общем зачёте.

Photo Credits: LaPresse

Филиппо Ганна: «Конечно, сегодня более трудная разделка, чем в Палермо, потому что надо было ехать более 40 минут, а также из-за подъёмов. Поэтому горжусь, что снова выиграл. Если бы Герант Томас остался в гонке, моя Джиро д’Италия пошла бы по-другому. Но я рад тому, чем мы достигли как команда после того, как он сошёл. На каждом этапе мы финишировали в топ-10. Хорошо, когда в команде есть ещё один великолепный гонщик Роан Деннис. Мы друзья, но во время разделки, когда у нас на спине номера, становимся соперниками.

Для меня важна каждая победа. На старте чувствовал себя хорошо, но пять минут проходить подъём – это нелегко. Когда прошёл, ногам стало полегче, и чем ближе к финишу, тем лучше шла нога.

Надеюсь, на финальной неделе будет солнечно и не слишком холодно. Цель – сберечь силы, восстановиться, потому что впереди ещё одна разделка в Милане».

Photo Credits: LaPresse

Жуан Алмейда: «Я проехал лучше, чем ожидал. Не думал, что мог бы сегодня ехать быстрее. Начал я мощно, всё прошло, как планировали, потом немного помучился несколько километров, но восстановился. На последнем подъёме чувствовал себя хорошо. Зная, что до финиша будет спуск, я прикладывал все силы, но не рисковал. Рад, что выиграл время у фаворитов генеральной классификации. Выиграл больше, чем думал. Ожидал, что проиграю Вилко Келдерману и буду близко к Винченцо Нибали.

Жду горных этапов спокойно, давления совсем не чувствую. У меня был план, сегодня он принёс результат. Сегодня проехал самую длинную разделку в карьере».

Брэндон Макналти: «Когда разогревался на станке, ощущения в ногах были ужасными, поэтому не знал, как проеду. Но на первой отсечке был рядом с Ганной и понял, что день будет хорошим. Я не думал н о чём, просто продавливал, насколько хватало сил. Команда до старта составила для меня стратегию, как распределить скорость. Поэтому я знал, что на открытой секции надо сохранить баланс – и продавливать, и беречь силы. Потом на подъёме надо было дать полный газ. После можно было рискнуть на спуске, а затем просто снова выкладываться по полной.

Каждый день, особенно после 9 или 10 этапа, приносит мне сюрпризы, потому что никогда ещё не выступал в гонке так долго. Но почему-то мне становится всё лучше.

Прошлым вечером Мачин сказал мне, что он считает, что я могу подняться на 5-ю строчку. Тогда я подумал, что если хорошо проеду, смогу стать 4-м.

Что касается остальной гонки, думаю, у меня хороший шанс в горах, а потом в последней разделке в Милане».

Вилко Келдерман: «Я доволен результатом, впереди ещё горы. Вообще-то, даже удивил сам себя. Вся Джиро д’Италия проходит лучше, чем ожидал. Поэтому очень доволен. Я фокусировался на разделке, ждал её ещё до старта Джиро. Эта гонка всегда особенная, приходится помучиться. С начала сезона мы готовились к этой разделке, больше тренировались. Когда смотрю на свой результат, вижу, что по сравнению с другими генеральщиками показал хорошее время. Впереди трудные этапы. Завтра большие горы, а потом последняя неделя. В конце, возможно, всё сведётся к минутам, а не секундам».

Винченцо Нибали: «Анализировать сегодняшнюю разделку надо и на личном уровне, и в сравнении с другими. Что касается личного уровня, самые объективные данные даёт мой измеритель мощности Garmin. Если честно, то, что я увидел на нём, успокаивает. Мощность замечательная, соответствует нашим с Паоло Слонго ожиданиям перед стартом.

Время я показал неплохое. По сравнению с другими всё в порядке. Только Келдерман и Алмейда проехали очень мощно, особенно розовая майка. В любом случае настоящий итог можно будет подвести после завтрашнего горного этапа до Пьянкавалло».