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Филиппо Ганна, Брэндон Макналти, Жуан Алмейда, Винченцо Нибали о 14-м этапе Джиро д’Италия-2020

Хет-трик Филиппо Ганны на Джиро д’Италия-2020

 

 

  Чемпион Италии и мира в индивидуальной гонке на время, 24-летний велогонщик команды Ineos Grenadiers Филиппо Ганна сделал хет-трик, выиграв третий этап на Джиро д’Италия-2020. На 14-м этапе, в индивидуальной гонке на время, он показал лучший результат, проехав 34,1 км дистанции со средней скоростью 47,944 км/час за 42 минуты 40,47 секунд, единственным из  пелотона выехав из 43 минут.

 

  Филиппо Ганна стал первым итальянцем после Джанни Буньо (1990 год), выигравшим две разделки в одном выпуске Джиро д’Италия. Он также первый из гонщиков до 25 лет, кто выиграл две разделки в одном выпуске Джиро после Евгения Берзина (1994 год).

 

  Основным соперником Филиппо Ганны в борьбе за победу на этапе стал его товарищ по команде Ineos Grenadiers Роан Деннис, уступивший  Ганне 26 секунд.

 

  22-летний американский гонщик команды UAE Team Emirates Брэндон Макналти показал лучший результат из топ-15 генеральщиков. Благодаря своему результату Макналти поднялся в пятёрку сильнейших генеральной классификации с 11-й позиции, которую занимал перед стартом 14 этапа. Также Брэндон Макналти поднялся на вторую позицию в классификации лучшего молодого гонщика.

 

  22-летний португальский велогонщик команды Deceuninck-Quick Step Жуан Алмейда сохранил розовую майку лидера, финишировав на этапе 6-м. В генеральной классификации Алмейда укрепил свою позицию, добавив 19 секунд относительно ближайшего соперника Вилко Келдермана (Sunweb), который после 14 этапа уступает португальцу 59 секунд.

 

  Вилко Келдерман, Пельо Бильбао (Bahrain-McLaren) и Винченцо Нибали (Trek-Segafredo) сохранили свои позиции в топ-5 генеральной классификации. Рафал Майка (Bora-hansgrohe) поднялся на две позиции и теперь занимает 6-ю строчку в общем зачёте.

 

Филиппо Ганна, Брэндон Макналти, Жуан Алмейда, Винченцо Нибали о 14-м этапе Джиро д’Италия-2020

Photo Credits: LaPresse

 

 Филиппо Ганна: «Конечно, сегодня более трудная разделка, чем в Палермо, потому что надо было ехать более 40 минут, а также из-за подъёмов. Поэтому горжусь, что снова выиграл. Если бы Герант Томас остался в гонке, моя Джиро д’Италия пошла бы по-другому. Но я рад тому, чем мы достигли как команда после того, как он сошёл. На каждом этапе мы финишировали в топ-10. Хорошо, когда в команде есть ещё один великолепный гонщик Роан Деннис. Мы друзья, но во время разделки, когда у нас на спине номера, становимся соперниками.

Для меня важна каждая победа. На старте чувствовал себя хорошо, но пять минут проходить подъём – это нелегко. Когда прошёл, ногам стало полегче, и чем ближе к финишу, тем лучше шла нога.

Надеюсь, на финальной неделе будет солнечно и не слишком холодно. Цель – сберечь силы, восстановиться, потому что впереди ещё одна разделка в Милане».

 

Филиппо Ганна, Брэндон Макналти, Жуан Алмейда, Винченцо Нибали о 14-м этапе Джиро д’Италия-2020

Photo Credits: LaPresse

 

   Жуан Алмейда: «Я проехал лучше, чем ожидал. Не думал, что мог бы сегодня ехать быстрее. Начал я мощно, всё прошло, как планировали, потом немного помучился несколько километров, но восстановился. На последнем подъёме чувствовал себя хорошо. Зная, что до финиша будет спуск, я прикладывал все силы, но не рисковал. Рад, что выиграл время у фаворитов генеральной классификации. Выиграл больше, чем думал. Ожидал, что проиграю Вилко Келдерману и буду близко к Винченцо Нибали.

Жду горных этапов спокойно, давления совсем не чувствую. У меня был план, сегодня он принёс результат. Сегодня проехал самую длинную разделку в карьере».

 

 

  Брэндон Макналти: «Когда разогревался на станке, ощущения в ногах были ужасными, поэтому не знал, как проеду. Но на первой отсечке был рядом с Ганной и понял, что день будет хорошим. Я не думал н о чём, просто продавливал, насколько хватало сил. Команда до старта составила для меня стратегию, как распределить скорость. Поэтому я знал, что на открытой секции надо сохранить баланс – и продавливать, и беречь силы. Потом на подъёме надо было дать полный газ. После можно было рискнуть на спуске, а затем просто снова выкладываться по полной.

 

  Каждый день, особенно после 9 или 10 этапа, приносит мне сюрпризы, потому что никогда ещё не выступал в гонке так долго. Но почему-то мне становится всё лучше.

 

  Прошлым вечером Мачин сказал мне, что он считает, что я могу подняться на 5-ю строчку. Тогда я подумал, что если хорошо проеду, смогу стать 4-м.

Что касается остальной гонки, думаю, у меня хороший шанс в горах, а потом в последней разделке в Милане».

 

  Вилко Келдерман: «Я доволен результатом, впереди ещё горы. Вообще-то, даже удивил сам себя. Вся Джиро д’Италия проходит лучше, чем ожидал. Поэтому очень доволен. Я фокусировался на разделке, ждал её ещё до старта Джиро. Эта гонка всегда особенная, приходится помучиться. С начала сезона мы готовились к этой разделке, больше тренировались. Когда смотрю на свой результат, вижу, что по сравнению с другими генеральщиками показал хорошее время. Впереди трудные этапы. Завтра большие горы, а потом последняя неделя. В конце, возможно, всё сведётся к минутам, а не секундам».

 

  Винченцо Нибали: «Анализировать сегодняшнюю разделку надо и на личном уровне, и в сравнении с другими. Что касается личного уровня, самые объективные данные даёт мой измеритель мощности Garmin. Если честно, то, что я увидел на нём, успокаивает. Мощность замечательная, соответствует нашим с Паоло Слонго ожиданиям перед стартом.

 

  Время я показал неплохое. По сравнению с другими всё в порядке. Только Келдерман и Алмейда проехали очень мощно, особенно розовая майка. В любом случае настоящий итог можно будет подвести после завтрашнего горного этапа до Пьянкавалло».

 

 

Результаты 14 этапа Джиро д'Италия-2020

 

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Теги к статье: Филиппо Ганна Брэндон Макналти Жуан Алмейда Винченцо Нибали Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2020 Гранд-тур

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ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2020?

Комментарии

  • Joe
    Ильнур Закарин переходит в «Га ... (31)
    Joe-Фото
    B
    Цитата: sixpack
    не буду в очередной раз углубляться в результаты, которые показвывают в Русвело пониженцы из высшей лиги. да и те только пониженцы. Сейчас даже как-то странно вспоминать, что Шалунов и Страхов когда-то выигрывали не самые плохие гонки и смотрелись весьма первспективно.
     
    но чтобы рассуждать о "развитии в качестве горного грегари", надо хотя бы знать, что Ильнуру предлагали и где. Вряд ли Астану :-) 


    Цитата: Alya
    Столько троеточий даже в статусе влюбленной семиклассницы не встретишь.


    Цитата: Alya
    Хамство - признак бессилия.

     
    Вы сами себе ответили
    А на что ещё способен Ильнур, если объективно? Помощник в горах и отдельные этапы. Почему не попробовать? Почему не стать ориентиром для других российских гонщиков, которые не видят пока себя частью большой команды, а личные амбиции так и не реализуют , заканчивая карьеру в 20 лет?
  • Ktulhu
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (28)
    Ktulhu-Фото
    Что то Кампенартс совсем плох
  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (28)
    EL-Fenomeno-Фото

    Замечу: в ТОП-10 сразу 3 велогонщика от ИНЭОСа (вот это накупили "раздельщицких парней") good

    Замечу: Ф.Ганна на всех промежутках имел первый результат bb

    Замечу: маленький (да удаленький) Поццовиво проехал 34-км. разделку (!!) лучше Фульсанга, который, к слову, елси не имеет проблем со здоровьем, то уже кажись сдулся heat

    Замечу: МаНалти с отличным результатом на этапе и тихой сапой уже в белой майке хоть и по наследству от Алмейды, который если завтра выдержит, тогда снимаю шляпу hi

    ну а КЕЛДЕРМАН - МОЛОДЕЦ

    Цитата: patar
    Я же говорил, что кроме спринтов и разделок, выигрывает или Улиси или отрыв)

    Ну как тут не согласишся, мужики стреляют дублями, триплами и даже покером)))

  • velodoctor
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (13)
    velodoctor-Фото

    Главное в отрыве не ехать так, как он на туре ехал, очень много впереди работал, постоянно на виду. В том же отрыве Верона скромно в хвосте сидел, смены не проводил, как итог испанец 3-им стал, насколько помню. Ничего плохого нет, если ты не уверен в своем преимуществе, чуть-чуть поэкономнее всё делать.

  • velodoctor
    Вуэльта Испании-2020. Красная ... (8)
    velodoctor-Фото

      Карапас, как сегодня на Джиро вспоминал СК, уже обижал Роглича, команды у обоих очень сильные, должна быть борьба. Дюмолан вроде вкатился на туре, на классиках был активен, мне кажется, он уже похож на себя прежнего. Для Пино я считаю это момент икс, пора оправдывать ожидания французов и команды, если нет, то Гаду заслуживает попробовать свои силы в роли капитана.  

     

     

    **** Роглич, Карапас, Дюмолен

    *** Пино, Мас, Власов

    ** Фрум, Вальверде, Ж. Мартин, Гаду

    * Д. Мартин, Мартинес, Ньеве, Формоло, Де ля Круз, Пулс.

     

     

  • BaTman
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (13)
    BaTman-Фото
    Вот уж пора бы ему, все карты в руках. И вроде едет не плохо и в отрыв отпустят, и ничего запредельного в горе нет.
    И контракт есть, без нервов, пархать должен.
    Пора порадовать Российских болельщиков, тем более завтра все у экранов.
  • Гонщик
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (13)
    Гонщик-Фото

    Цитата: SportSpirit
    Текущий каталог этапов:
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    - под Улисси (2)
    - разделки под Ганну (2)
    - горные отрывы для утиной охоты EF (2) 
    - этапы с неожиданными победителями/сюжетами (Ганна, Даусет, Саган, Нарваез) 
     
    Может быть завтра нас порадуют записные фавориты-генеральщики?hi 
     
     
    Все фавориты сошли , Джиро заберёт какой нить выскочка типа Алмейды .

  • BaTman
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (28)
    BaTman-Фото
    Интересно откуда такой вывод, он прошёл хорошую разделку. Позавчера был силён и участвовал в спринте. Что должно завтра измениться с ним ?
    Или Фульсанг с Нибали в пол ноги шли, что бы ноги поберечь ?
  • shain
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (13)
    shain-Фото

    Может быть завтра нас Ильнур порадует?

  • Николай Степаныч
    Ильнур Закарин переходит в «Га ... (31)
    Николай Степаныч-Фото

    Логичное развитие карьеры по нисходящей. Очень жаль, конечно.

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