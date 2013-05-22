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Фотогалерея 5-го этапа Джиро д'Италия-2020

 Победа Филиппо Ганны из сольного отрыва на 5-м этапе Джиро д'Италия-2020

 

 

 

  5-й этап Джиро д’Италия-2020, один из трёх самых протяжённых в этом выпуске, завершился победой из сольного отрыва 24-летнего дебютанта итальянского Гранд-тура, чемпиона мира в разделке, Филиппо Ганны (Filippo Ganna/Ineos Grenadiers).

 

  Отрыв дня сформировался лишь через 50 км после старта, когда после многочисленных неудавшихся атак создать просвет и уехать от пелотона удалось четверым гонщикам: будущему победителю этапа Филиппо Ганне, его товарищу по команде Сальваторе Пуччио (Salvatore Puccio), Яну Тратнику (Jan Tratnik /Bahrain McLaren) и Карлу Фредрику Хагену (Carl Fredrik Hagen/Soudal Lotto), к которым переложились Валерио Конти (Valerio Conti /UAE Team Emirates), Гектор Карретеро (Hector Carretero/Movistar), Эдоардо Дзардини (Edoardo Zardini /Vini Zabu - Brado – KTM) и Джонатан Рестрепо (Jhonatan Restrepo/Androni Giocattoli).

 

  Максимальное преимущество отрыва не превышало 5 минут. На финальном подъёме 1-й категории часть гонщиков отрыва не выдержала темпа, а из пелотона атаковали Томас Де Гендт (Thomas De Gendt/Soudal Lotto) и Эйнер Рубио (Einer Rubio/Movistar).

 

  Де Гендту и Рубио удалось переложиться к гонщикам отрыва дня и атаковать ещё раз. На ускорение Де Гендта и Рубио отреагировал Филиппо Ганна, который за 16 км до финиша сбросил своих новых попутчиков и поехал в одиночку. Де Гендт и Рубио были пойманы пелотоном, а Филиппо Ганне удалось удержать преимущество и выиграть второй этап Джиро д’Италия-2020, на этот раз не в разделке.

 

  На финише Ганна опередил ближайших преследователей на 34 секунды. Помимо победы на этапе Филиппо Ганна возглавил и классификацию лучшего горного гонщика.

 

  Лидер общего зачёта Жуан Алмейда (Deceuninck-Quick Step) финишировал на этапе 3-м и удержал розовую майку лидера, увеличив преимущество до 43 секунд над ближайшим соперником, которым стал Пельо Бильбао (Bahrain-McLaren). Также Жуан Алмейда продолжает лидировать в классификации лучшего молодого гонщика.

 

  Джонатан Кайседо (EF Pro Cycling), лидировавший в горной классификации и шедший вторым в генеральной классификации, не выдержал темпа на подъёме 1-й категории и финишировал через 16:34 после победителя, потеряв помимо высокой позиции в общем зачёте и синюю майку лидера горной классификации.

 

Петер Саган (Bora-hansgrohe) сохранил цикламеновую майку лидера классификации по очкам.

 

 

 

 

Photo Credits: LaPresse

 

 

Результаты 5 этапа Джиро д'Италия-2020

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Теги к статье: Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2020 Гранд-тур

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  1. Имя: Михаил

    velodoctor

    Сегодня, 23:14 | Регистрация: 22.05.2013

    Были вопросы на что он способен. Сегодня Ганна показал, что пологую гору после 180км в отрыве он едет очень хорошо. Вопросов теперь стало еще больше, особенно о его перспективах на ближайшие годы. 

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ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2020?

Комментарии

  • velodoctor
    Фотогалерея 5-го этапа Джиро д ... (1)
    velodoctor-Фото

    Были вопросы на что он способен. Сегодня Ганна показал, что пологую гору после 180км в отрыве он едет очень хорошо. Вопросов теперь стало еще больше, особенно о его перспективах на ближайшие годы. 

  • Maxim Popov
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (19)
    Maxim Popov-Фото
    После таких побед надежды на то что этот спорт без допинга сводятся к нулю) Плюс к этому добавляется ощущение что еще и все куплено. Надеюсь я сильно ошибаюсь, но видя как здоровенный парень уезжает от горняков на 25км подъема это странновато)
  • levonardo
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (2)
    levonardo-Фото
    Желающих отстрелить на последнем подъёме и после будет предостаточно. Так что спринтерским командам придется поработать.
  • sqrudgmcduck
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (2)
    sqrudgmcduck-Фото
    Улисси будет пробовать. Но Петруха надеюсь в этот раз возьмёт причетающееся. В общем вперёд Саган!
  • patar
    De Brabantse Pijl - La Fleche ... (10)
    patar-Фото

    А почему Кинтана за арку не ездит? Травма или скандал?

  • MVDP
    Тадей Погачар завершил сезон 2 ... (7)
    MVDP-Фото
    Идет по основной профессии работать.
  • AzaKonta
    Тадей Погачар завершил сезон 2 ... (7)
    AzaKonta-Фото
    Наконец то на отдых
  • MVDP
    De Brabantse Pijl - La Fleche ... (10)
    MVDP-Фото

    Да уж, Матвей, в тактику ты не очень пока. Надо было бомбить без оглядки, как в прошлом году.

  • SportSpirit
    De Brabantse Pijl - La Fleche ... (10)
    SportSpirit-Фото

    Эх) Матье-Матье

     

    Вспоминая прошлый сезон и полемику - научился плохому у спринтеров, ждать до последнего)) 

     

  • SportSpirit
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (19)
    SportSpirit-Фото

    Алмейда тоже понравилось, как ехал, да)

     

    То, что он цепкий, - он весь сезон показывал. А тут еще и запредельнорозовая мотивация! После финиша его показали, я подчитала, что он был слегка расстроен, что Конрад его передавил в финишную гору. Как говорится, every second count)  

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