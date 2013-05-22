Фотогалерея 5-го этапа Джиро д'Италия-2020

Победа Филиппо Ганны из сольного отрыва на 5-м этапе Джиро д'Италия-2020

5-й этап Джиро д’Италия-2020, один из трёх самых протяжённых в этом выпуске, завершился победой из сольного отрыва 24-летнего дебютанта итальянского Гранд-тура, чемпиона мира в разделке, Филиппо Ганны (Filippo Ganna/Ineos Grenadiers).

Отрыв дня сформировался лишь через 50 км после старта, когда после многочисленных неудавшихся атак создать просвет и уехать от пелотона удалось четверым гонщикам: будущему победителю этапа Филиппо Ганне, его товарищу по команде Сальваторе Пуччио (Salvatore Puccio), Яну Тратнику (Jan Tratnik /Bahrain McLaren) и Карлу Фредрику Хагену (Carl Fredrik Hagen/Soudal Lotto), к которым переложились Валерио Конти (Valerio Conti /UAE Team Emirates), Гектор Карретеро (Hector Carretero/Movistar), Эдоардо Дзардини (Edoardo Zardini /Vini Zabu - Brado – KTM) и Джонатан Рестрепо (Jhonatan Restrepo/Androni Giocattoli).

Максимальное преимущество отрыва не превышало 5 минут. На финальном подъёме 1-й категории часть гонщиков отрыва не выдержала темпа, а из пелотона атаковали Томас Де Гендт (Thomas De Gendt/Soudal Lotto) и Эйнер Рубио (Einer Rubio/Movistar).

Де Гендту и Рубио удалось переложиться к гонщикам отрыва дня и атаковать ещё раз. На ускорение Де Гендта и Рубио отреагировал Филиппо Ганна, который за 16 км до финиша сбросил своих новых попутчиков и поехал в одиночку. Де Гендт и Рубио были пойманы пелотоном, а Филиппо Ганне удалось удержать преимущество и выиграть второй этап Джиро д’Италия-2020, на этот раз не в разделке.

На финише Ганна опередил ближайших преследователей на 34 секунды. Помимо победы на этапе Филиппо Ганна возглавил и классификацию лучшего горного гонщика.

Лидер общего зачёта Жуан Алмейда (Deceuninck-Quick Step) финишировал на этапе 3-м и удержал розовую майку лидера, увеличив преимущество до 43 секунд над ближайшим соперником, которым стал Пельо Бильбао (Bahrain-McLaren). Также Жуан Алмейда продолжает лидировать в классификации лучшего молодого гонщика.

Джонатан Кайседо (EF Pro Cycling), лидировавший в горной классификации и шедший вторым в генеральной классификации, не выдержал темпа на подъёме 1-й категории и финишировал через 16:34 после победителя, потеряв помимо высокой позиции в общем зачёте и синюю майку лидера горной классификации.

Петер Саган (Bora-hansgrohe) сохранил цикламеновую майку лидера классификации по очкам.

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