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Диего Улисси, Петер Саган, Миккель Оноре о 2-м этапе Джиро д’Италия-2020

Седьмая в карьере победа на этапе Джиро д’Италия Диего Улисси

 

Диего Улисси, Петер Саган, Миккель Оноре о 2-м этапе Джиро д’Италия-2020

Photo Credits: LaPresse

 

  В седьмой раз в карьере Диего Улисси отпраздновал победу на этапе Джиро д’Италия. 31-летний итальянский велогонщик команды UAE Team Emirates атаковал на финальном подъёме 2-го этапа Джиро д’Италия-2020 после того, как его товарищ по команде Валерио Конти взвинтил скорость в группе и просеял её.

 

  За Диего Улисси сумел поехать 23-летний датский велогонщик команды Deceuninck-Quick Step Миккель Оноре, а на последних 100 метрах их догнал 30-летний словацкий велогонщик команды Bora-hansgrohe Петер Саган. Но Диего Улисси сумел его опередить.

 

 Победа на этапе принесла Диего Улисси и цикламеновую майку лучшего в очковой классификации, где он опережает Петера Сагана на 6 очков. Петер Саган впервые в карьере занял призовое место на этапе Джиро д’Италия, а также надел майку лучшего в горной классификации, где опережает Диего Улисси на 1 очко.

 

  Для Миккеля Оноре, который выступает в профессионалах второй сезон, третье место тоже стало первым подиумом на этапе Джиро д’Италия в карьере.

 

Диего Улисси, Петер Саган, Миккель Оноре о 2-м этапе Джиро д’Италия-2020

 

Диего Улисси, Петер Саган, Миккель Оноре о 2-м этапе Джиро д’Италия-2020

Диего Улисси, Петер Саган, Миккель Оноре о 2-м этапе Джиро д’Италия-2020

Диего Улисси, Петер Саган, Миккель Оноре о 2-м этапе Джиро д’Италия-2020

Photo Credits: LaPresse

 

  Диего Улисси: «Стартовал на этом этапе с уверенностью, что смогу всех победить. После того, как я ускорился и увидел за собой просвет, понял, что кто бы ни переложился ко мне, потратит много сил.

 

  Очень значимо выиграть этап во второй день гонки, когда все ещё свежие и хотят победить. Спринтеры тоже старались. Поэтому я попросил команду осложнить гонку. Эта идеальная тактика позволила мне обойти Петера.

 

 Очень счастлив, что выиграл седьмой в карьере этап Джиро. Победа принесла огромное удовлетворение и лично для меня, и для команды. Мы великолепно начали гонку, воплотили всё, что планировали с командой.

 

  Бьерг, Гавирия, Ричезе отлично отработали на равнине. Потом на финальном подъёме я попросил Конти поехать быстрее, чтобы измотать спринтеров. Валерио идеально выполнил задачу, позволил мне разыграть свою карту. Спринт был трудный, особенно, когда догнал Саган».

 

 

Диего Улисси, Петер Саган, Миккель Оноре о 2-м этапе Джиро д’Италия-2020

Photo Credits: LaPresse

 

  Петер Саган: «Анализируя финиш, думаю, что если бы я ускорился сразу после того, как добрал Диего Улисси, то мог бы опередить его в спринте. Я потратил много сил, чтобы догнать гонщиков впереди.  Но в общем я выдал свой максимум. Диего был сильнее. Я проиграл ему не сантиметр, а четыре длины велосипеда. Это был очень тяжёлый 3,7-км долгий подъём до финиша. Могу быть доволен вторым местом. Странно, что на мне горная майка, завтра будет сложно её удержать».

 

  Миккель Оноре: «Не ожидал, что финиширую третьим. У меня хорошая форма, но пока она не подтверждена результатом, не очень верится. Я отлично себя чувствовал и уверенно проходил подъём. Думаю, по результату это видно. С другой стороны я немного разочарован, потому что слишком рано открыл спринт, другие этим воспользовались. Тем не менее, этот результат придаёт сил. Воодушевляет, что он пришёл в самом начале гонки».

 

Диего Улисси, Петер Саган, Миккель Оноре о 2-м этапе Джиро д’Италия-2020

Photo Credits: LaPresse

 

  Филиппо Ганна: «Это были мои первые 24 часа в розовой майке. Я понял, что она значит для болельщиков. Слышал, как люди выкрикивали моё имя и имя Сальваторе Пуччи, потому что он из этих мест. Никогда не забуду этот день. Я думал побороться за победу на этапе, но предпочёл не рисковать и сохранить майку. Сегодня у Геранта Томаса фантастически шла нога, надеюсь, завтра он заберёт у меня майку».

 

 

Результаты 2 этапа Джиро д'Италия-2020

 

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Теги к статье: Диего Улисси Петер Саган Миккель Оноре Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2020 Гранд-тур

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ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2020?

Комментарии

  • uran
    Конфуз чемпиона мира или "про ... (4)
    uran-Фото
    Кликбейт? Нет, только не это!
  • AlGalgalim
    Конфуз чемпиона мира или "про ... (4)
    AlGalgalim-Фото
    Слабое наказание за нарушение прямолинейности движения. Вполне мог бы и травмировать Хирши.
  • Brodyazhnik
    Льеж-Бастонь-Льеж-2020. Резуль ... (35)
    Brodyazhnik-Фото

    Сезон безумных финишей :) Но интерееееесно.

  • M-07
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (13)
    M-07-Фото

    В Закарина не верю уже, с такими ужасными спусками даже за победы из отрывов бороться сложно, переход в другую команду не помог.

  • EL-Fenomeno
    Льеж-Бастонь-Льеж-2020. Резуль ... (35)
    EL-Fenomeno-Фото
    Как жаль что такую гонку (с такой расвязкой то!) нельзя было посмотреть в прямом эфире: там Джиро, тут РГ; надо срочно вводить Евроспорт 3) Рогла боец, Хирши великолепен, Тадей.., а Погачар на подиуме)
    Цитата: velodoctor
    Снова на чемпионат Словении похоже? biggrin
    Скорее это фид-бэк к Тур день Франс.
  • M-07
    Льеж-Бастонь-Льеж-2020. Резуль ... (35)
    M-07-Фото

    За Роглича рад, конечно, но послевкусие такое себе из-за подрезки Алафилиппом соперников, очень некрасиво поступил Жулиан, жаль Хирши и Погачара в этой ситуации.

    Ван дер Пул монстр, вчера рано атаковал, 50 финальных километров ехал один и вырвал победу по итогам Бинк Банк Тура, и сегодня очень хорош был, в борьбе со свежими соперниками стал 6-м в такой гонке, вчерашняя гонка наверняка сказалась, жаль, что пауз толком нет между гонками.

  • Такие дела
    Конфуз чемпиона мира или "про ... (4)
    Такие дела-Фото
    Посмотрел этот ЛБЛ двумя комментаторами, Сначала одним, не помню как зовут (извиняюсь), а потом в записи с Курдюковым, великолепная возможность сравнить, разница на лицо, Курдюков вне конкуренции!!!
  • EL-Fenomeno
    Конфуз чемпиона мира или "про ... (4)
    EL-Fenomeno-Фото
    На последнем км. Жулиан был слишком нервным. Его то можно понять: первая гонка (монумент) в майке ЧМ, траблы с великом и догонялки, в конце концов ещё и борьба за победу. Но зная характер Алафилиппа мне кажется он на этой самой последней 1000 метров эмоционально перегорел. И точкой в этом конфузе (теперь ЖуЖу ещё попал и в рубрику Watts) стал его преждевременный победный, каг бэ, финиш. Я думаю переживёт, но вспоминать ему этот косяк будут долго, даже с учётом того, что ЖА и был религирован со второго места на пятое. А при такой драме на финише (и смех, и грех) уж лучше для него чтобы орги отправили его в конец итогового протокола; менее обидней было бы для француза. Судя по его коментах опосля Жулиан сам в шоке от всего что начудил под финиш, но извинился - молодец, а победы в майке чемпа к такому гонцу как Алафилипп обязательно придут!
  • uran
    Серьёзные травмы Грега Ван Аве ... (1)
    uran-Фото
    33 несчастья
  • SSS
    Александр Власов сошёл с Джиро ... (20)
    SSS-Фото
    А самостоятельно он не мог там какое-нибудь яблочко съесть? Или все только из рук повара? Это же мега профи!

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