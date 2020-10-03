Диего Улисси, Петер Саган, Миккель Оноре о 2-м этапе Джиро д’Италия-2020

Седьмая в карьере победа на этапе Джиро д’Италия Диего Улисси

Photo Credits: LaPresse

В седьмой раз в карьере Диего Улисси отпраздновал победу на этапе Джиро д’Италия. 31-летний итальянский велогонщик команды UAE Team Emirates атаковал на финальном подъёме 2-го этапа Джиро д’Италия-2020 после того, как его товарищ по команде Валерио Конти взвинтил скорость в группе и просеял её.

За Диего Улисси сумел поехать 23-летний датский велогонщик команды Deceuninck-Quick Step Миккель Оноре, а на последних 100 метрах их догнал 30-летний словацкий велогонщик команды Bora-hansgrohe Петер Саган. Но Диего Улисси сумел его опередить.

Победа на этапе принесла Диего Улисси и цикламеновую майку лучшего в очковой классификации, где он опережает Петера Сагана на 6 очков. Петер Саган впервые в карьере занял призовое место на этапе Джиро д’Италия, а также надел майку лучшего в горной классификации, где опережает Диего Улисси на 1 очко.

Для Миккеля Оноре, который выступает в профессионалах второй сезон, третье место тоже стало первым подиумом на этапе Джиро д’Италия в карьере.

Photo Credits: LaPresse

Диего Улисси: «Стартовал на этом этапе с уверенностью, что смогу всех победить. После того, как я ускорился и увидел за собой просвет, понял, что кто бы ни переложился ко мне, потратит много сил.

Очень значимо выиграть этап во второй день гонки, когда все ещё свежие и хотят победить. Спринтеры тоже старались. Поэтому я попросил команду осложнить гонку. Эта идеальная тактика позволила мне обойти Петера.

Очень счастлив, что выиграл седьмой в карьере этап Джиро. Победа принесла огромное удовлетворение и лично для меня, и для команды. Мы великолепно начали гонку, воплотили всё, что планировали с командой.

Бьерг, Гавирия, Ричезе отлично отработали на равнине. Потом на финальном подъёме я попросил Конти поехать быстрее, чтобы измотать спринтеров. Валерио идеально выполнил задачу, позволил мне разыграть свою карту. Спринт был трудный, особенно, когда догнал Саган».

Photo Credits: LaPresse

Петер Саган: «Анализируя финиш, думаю, что если бы я ускорился сразу после того, как добрал Диего Улисси, то мог бы опередить его в спринте. Я потратил много сил, чтобы догнать гонщиков впереди. Но в общем я выдал свой максимум. Диего был сильнее. Я проиграл ему не сантиметр, а четыре длины велосипеда. Это был очень тяжёлый 3,7-км долгий подъём до финиша. Могу быть доволен вторым местом. Странно, что на мне горная майка, завтра будет сложно её удержать».

Миккель Оноре: «Не ожидал, что финиширую третьим. У меня хорошая форма, но пока она не подтверждена результатом, не очень верится. Я отлично себя чувствовал и уверенно проходил подъём. Думаю, по результату это видно. С другой стороны я немного разочарован, потому что слишком рано открыл спринт, другие этим воспользовались. Тем не менее, этот результат придаёт сил. Воодушевляет, что он пришёл в самом начале гонки».

Photo Credits: LaPresse

Филиппо Ганна: «Это были мои первые 24 часа в розовой майке. Я понял, что она значит для болельщиков. Слышал, как люди выкрикивали моё имя и имя Сальваторе Пуччи, потому что он из этих мест. Никогда не забуду этот день. Я думал побороться за победу на этапе, но предпочёл не рисковать и сохранить майку. Сегодня у Геранта Томаса фантастически шла нога, надеюсь, завтра он заберёт у меня майку».