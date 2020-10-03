VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Бен О’Коннор – победитель 17 этапа Джиро д’Италия-2020

Бен О’Коннор, Жуан Алмейда, Вилко Келдерман о 17-м этапе Джиро д’Италия-2020

 

 

  Бен О’Коннор добился цели – одержал первую в карьере победу на этапе Гранд-тура – на 17-м этапе Джиро д’Италия-2020. Второй день подряд 24-летний австралийский гонщик велокоманды NTT отобрался в отрыв дня, а за 8 км до финиша атаковал на легендарном альпийском подъёме Мадонна-ди-Кампильо. Бен О’Коннор стал вторым австралийцем, выигравшим горный альпийский этап после Майкла Роджерса, одержавшего победу на вершине Дзонколана в 2014 году, и 17-м австралийцем, победителем этапа Джиро д’Италия.

 

Бен О’Коннор – победитель 17 этапа Джиро д’Италия-2020

Photo Credits: LaPresse

 

Португальский велогонщик команды Deceuninck-Quick Step Жуан Алмейда удержал розовую майку лидера, которую удерживает уже 15 дней.

 

  Бен О’Коннор: «Вчера я был ужасно разочарован. Но, как говорил раньше, был доволен тем, как выступил. Сегодня я был сильнейшим на этапе, был впереди и смог одержать победу.

 

  Думаю, легко почувствовать вдохновение, когда в победе нуждаются те, кто тебя окружает. Нашей команде была очень нужна эта победа.  Мне она была необходима, и моей семьи, и друзьям, которые верили в меня.

 

  Я заплакал на финише, потому что меня переполнило чувство облегчения, потому что много работал не только я, но и все, кто рядом. Вчера я получил так много слов поддержки, что было бы стыдно не попробовать ещё раз.

 

  Я довольно эмоциональный человек, для меня эта победа значит очень много в этот невероятно трудный для всех год. Когда испытываю такую большую радость, не могу сдержать слёз.

 

  Я знаю ситуацию в команде, все понимают, что ничего хорошего в ней нет. Но гонка даёт команде надежду. Победа – доказательство, что мы можем добиваться цели».

 

  Жуан Алмейда: «Этап был супертрудным. Последний подъём не самый тяжёлый, не крутой. Но скорость была такой высокой, что единственной целью было удержать розовую майку. Команда Sunweb пыталась меня атаковать. Но я этого ожидал, чувствовал себя хорошо.

 

  Зная, что разрыв небольшой, а этап с четырьмя категорийными подъёмами, я думал, что потеряю сегодня майку. Но я удивил сам себя. И снова я опирался на великолепную команду, которая контролировала пелотон, работала изо всех сил ради меня.

 

 18-й этап будет очень тяжёлым, особенно учитывая низкие температуры на высоте больше 2700 м. Но в этих условиях поедут все. Я готов к борьбе. С честью победу в розовой майке  легендарный подъём Стельвио. Знаю этот подъём, ездил его раньше. Уверен и готов ко всему».

 

  Вилко Келдерман: «У нас чильная команда. Мы старались создать просвет и уехать от Алмейды, но подъём не был достаточно трудным. Алмейда тоже силён. Было сложно что-то сделать. Завтра ещё один супертяжёлый этап. Посмотрим. Конечно, завтрашний этап важен. Важен каждый день».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Бен О’Коннор Ben O’Connor NTT Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2020 Гранд-тур

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Реклама

Юбилей

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2020: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2021-2022

Ближайшие старты

3 - 25 октября 2020

Giro d'Italia

20 октября - 8 ноября 2020

La Vuelta ciclista a Espana

ОПРОС

Кто станет победителем Вуэльты Испании-2020?

Комментарии

  • Gottliche_Recht
    Марк Солер – победитель 2 этап ... (1)
    Gottliche_Recht-Фото

    И тут Солера хотели вернуть. К счастью, таки смог одержать свою победу.

  • EL-Fenomeno
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (21)
    EL-Fenomeno-Фото

    Марк Солер отлично отСОЛИРовал на спуске, и как награда - победа на этапе + бонус (замкнул ТОП-10 генерала). Пока что на Вуэльте ОТРЫВщикам никаких шансов...не то что на Джиро(

    Цитата: Earl57
    Стадо пони в дополнение к мотоциклистам, бачкам и собакам))

    Но согласитесь, Оля, лошадки были очень симпатишными)) А какой лес в осенних красках... good

  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (14)
    EL-Fenomeno-Фото

    Бен дважды молорик: вчера отпахал, но Тратник оказался чуток сильне, и сегодня тоже намаялся впереди, но отъехал когда надо (и нужно). Давненько эНТиТи не побеждали на этапах.
    Генеральщики действительно как то подвели и даже разочеровали. А вот кто ещё молодец, так это другой португэзе Гуэрейро - взял 80 очков и синяя майка снова на нём) Висконти как то под_забил или банально не смог с ним поБроться((

  • velodoctor
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (14)
    velodoctor-Фото

    Смотрел только конец этапа, де Гент так много работал, атаковал даже, я почему-то был уверен что он работает на Ванхауке. Может у молодого гонщика в конце не пошло.



    Я к тому, что если б Де Гент чуть экономнее ехал, возможно мог бы получше выглядеть в финале. 

  • Gottliche_Recht
    Маршрут 20-го этапа Джиро д’Ит ... (7)
    Gottliche_Recht-Фото
    Цитата: Серафим
     Ты смотри, какие французы хитровыдуманные, свой Тур провели полностью, а как на пару горок пустить Джиро - так сразу антиковидные меры и низзя.
    Какое отношение ASO имеет к французским властям?
  • patar
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (7)
    patar-Фото

    Все так уныло целую Джиро, что уже нет надежды, что кто-то дернет

  • MVDP
    Маршрут 20-го этапа Джиро д’Ит ... (7)
    MVDP-Фото
    Ну как бы они и Рубэ отменили.
  • Rasmussen
    Маршрут 20-го этапа Джиро д’Ит ... (7)
    Rasmussen-Фото
    Цитата: zhekinson
    Французские власти забрали разрешение на проведение гонки по их дорогам

     
    а на Вуэльте ведь тоже запланирован в это воскресенье заезд на территорию Франции,выходит теперь и Турмале отменят?...
    Вот тут-то и многое прояснится, ведь организатор Тур де Франс ASO также является организатором Вуэльты через Unipublic. Если Вуэльта поедет на Турмале, в то время как Джиро осталась без финальных французских гор - возникнут вопросы. Может быть, скажут, мол, Турмале и Изоар в разных департаментах, и правила соотвественно другие
  • pac1ent
    AG Driedaagse Brugge-De Panne- ... (7)
    pac1ent-Фото

    Операторы как обычно... Камеру протирают...

  • Альоша Шац
    Маршрут 20-го этапа Джиро д’Ит ... (7)
    Альоша Шац-Фото
    Надо было тогда четверное делать,чтобы компенсировать

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

21 октября

Fabien Doubey (Circus - Wanty-Gobert)

Adam De Vos (Rally - UHC Cycling)

22 октября

Emiel Planckaert (Sport Vlaanderen - Baloise)

Max Kanter (Team Sunweb)

Aksel Nommela (Wallonie Bruxelles)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 2805
2 Фульсанг Я. (Den) (AST) 2761
3 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2533
4 Погачар Т. (Slo) (UAD) 2062
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 1995
6 Шахманн М. (Ger) (BOH) 1960
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 1955
8 Нибали В. (Ita) (TFS) 1829
9 Кинтнана Н. (Col) (ARK) 1816
10 Вальверде А. (Svk) (MOV) 1743

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Октябрь 2020 (172)
Сентябрь 2020 (201)
Август 2020 (226)
Июль 2020 (114)
Июнь 2020 (79)
Май 2020 (76)