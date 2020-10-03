Бен О’Коннор – победитель 17 этапа Джиро д’Италия-2020

Бен О’Коннор, Жуан Алмейда, Вилко Келдерман о 17-м этапе Джиро д’Италия-2020

Бен О’Коннор добился цели – одержал первую в карьере победу на этапе Гранд-тура – на 17-м этапе Джиро д’Италия-2020. Второй день подряд 24-летний австралийский гонщик велокоманды NTT отобрался в отрыв дня, а за 8 км до финиша атаковал на легендарном альпийском подъёме Мадонна-ди-Кампильо. Бен О’Коннор стал вторым австралийцем, выигравшим горный альпийский этап после Майкла Роджерса, одержавшего победу на вершине Дзонколана в 2014 году, и 17-м австралийцем, победителем этапа Джиро д’Италия.

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Португальский велогонщик команды Deceuninck-Quick Step Жуан Алмейда удержал розовую майку лидера, которую удерживает уже 15 дней.

Бен О’Коннор: «Вчера я был ужасно разочарован. Но, как говорил раньше, был доволен тем, как выступил. Сегодня я был сильнейшим на этапе, был впереди и смог одержать победу.

Думаю, легко почувствовать вдохновение, когда в победе нуждаются те, кто тебя окружает. Нашей команде была очень нужна эта победа. Мне она была необходима, и моей семьи, и друзьям, которые верили в меня.

Я заплакал на финише, потому что меня переполнило чувство облегчения, потому что много работал не только я, но и все, кто рядом. Вчера я получил так много слов поддержки, что было бы стыдно не попробовать ещё раз.

Я довольно эмоциональный человек, для меня эта победа значит очень много в этот невероятно трудный для всех год. Когда испытываю такую большую радость, не могу сдержать слёз.

Я знаю ситуацию в команде, все понимают, что ничего хорошего в ней нет. Но гонка даёт команде надежду. Победа – доказательство, что мы можем добиваться цели».

Жуан Алмейда: «Этап был супертрудным. Последний подъём не самый тяжёлый, не крутой. Но скорость была такой высокой, что единственной целью было удержать розовую майку. Команда Sunweb пыталась меня атаковать. Но я этого ожидал, чувствовал себя хорошо.

Зная, что разрыв небольшой, а этап с четырьмя категорийными подъёмами, я думал, что потеряю сегодня майку. Но я удивил сам себя. И снова я опирался на великолепную команду, которая контролировала пелотон, работала изо всех сил ради меня.

18-й этап будет очень тяжёлым, особенно учитывая низкие температуры на высоте больше 2700 м. Но в этих условиях поедут все. Я готов к борьбе. С честью победу в розовой майке легендарный подъём Стельвио. Знаю этот подъём, ездил его раньше. Уверен и готов ко всему».

Вилко Келдерман: «У нас чильная команда. Мы старались создать просвет и уехать от Алмейды, но подъём не был достаточно трудным. Алмейда тоже силён. Было сложно что-то сделать. Завтра ещё один супертяжёлый этап. Посмотрим. Конечно, завтрашний этап важен. Важен каждый день».