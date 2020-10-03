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Арно Демар, Петер Саган, Жуан Алмейда о 4-м этапе Джиро д’Италия-2020

Арно Демар – победитель 4-го этапа Джиро д’Италия-2020

 

 

  Чемпион Франции Арно Демар одержал победу в общем спринте, которым закончился 4-й этап Джиро д’Италия-2020. Несколько поворотов на финальных километрах осложняли командам спринтеров контроль за ситуацией.

 

Арно Демар, Петер Саган, Жуан Алмейда о 4-м этапе Джиро д’Италия-2020

Арно Демар, Петер Саган, Жуан Алмейда о 4-м этапе Джиро д’Италия-2020

Photo Credits: LaPresse

 

  29-летний французский велогонщик команды Groupama-FDJ обошёл на толщину трубки Петера Сагана (Bora-hansgrohe).  Победителя этапа определил фотофиниш. Арно Демар стал первым с 1999 года, после победы Лорана Жалабера,  действующим чемпионом Франции, выигравшим этап Джиро д’Италия. Это  вторая победа на этапе итальянского Гранд-тура в карьере французского велогонщика и 11-я в этом сезоне (первая в сезоне – победа на классике Милан-Турин 5 августа).

 

  Петер Саган второй раз занимает второе место на этапе дебютной Джиро д’Италия. В этом году у него ещё не было побед. После 4-го этапа словацкий велогонщик команды Bora-hansgrohe облачился в цикламеновую майку лучшего в очковой классификации.

 

Португальский велогонщик Жуан Алмейда (Deceuninck-Quick Step) благодаря развозу своего товарища по команде Давиде Баллерини сумел выиграть на промежуточном спринте за 25 км до финиша 2 бонификационных секунды и сохранил на плечах розовую майку лидера.

 

Джонатан Кайседо (EF Pro Cycling) остался лидером горной классификации.

 

Арно Демар, Петер Саган, Жуан Алмейда о 4-м этапе Джиро д’Италия-2020

Photo Credits: LaPresse

 

  Арно Демар: «После пересечения финиша не был уверен, что выиграл. Увидел, как празднует Баллерини, и подумал, что я приехал вторым. Не мог праздновать, пока мой успех официально не подтвердили на подиуме.

 

  Очень счастлив. Это был особенный финиш. Во время этапа мы в голове пелотона задавали высокую скорость, потому что Гавирия и Вивиани выпали и находились в 25 – 30 секундах позади. На финальных километрах мой товарищ по команде Майлз Скотсон ускорился и попытался уехать в одиночку, поэтому команде Cofidis пришлось работать, чтобы его догнать, а я мог сберечь силы для финального спринта. Сегодня у меня хорошо шла нога, и удача была на моей стороне».

 

Арно Демар, Петер Саган, Жуан Алмейда о 4-м этапе Джиро д’Италия-2020

Арно Демар, Петер Саган, Жуан Алмейда о 4-м этапе Джиро д’Италия-2020

Photo Credits: LaPresse

 

 

  Петер Саган: «Сегодня я сделал всё ради победы. Все финишировали так плотно, что я не понял, кто был первым, вторым или третьим. Мы приехали вместе, пришлось ждать фотофиниша. Я сделал всё, что мог. Спринт часто заканчивается так, как сегодня. Иногда я выигрывал несколько сантиметров, иногда случалось так, как сейчас. Мы планировали сегодня очень мощно включиться на подъёме и посмотреть, что получится. Очень доволен работой команды, они великолепны. В финале мы боролись с Вивиани, Демаром и несколькими другими спринтерами из небольшой группы.  Я надел цикламеновую майку, но лидирую с запасом всего в несколько очков, постараюсь её удержать».

 

  Давиде Баллерини: «Спринт получился невероятным. Так близко. Не мог поверить, насколько маленькой была разница. Я чувствовал себя хорошо, но, к сожалению, за 2 км до финиша потерял позицию, когда пришлось увернуться от появившейся на дороге собаки. Это стоило мне нескольких позиций в группе, потратил силы, чтобы вернуться. Несмотря на всё это я доволен и уверен в силах перед предстоящими этапами».

 

Арно Демар, Петер Саган, Жуан Алмейда о 4-м этапе Джиро д’Италия-2020

Photo Credits: LaPresse

 

  Жуан Алмейда: «Хороший этап. Но его осложнил высокий темп, который задали несколько команд на подъёме. Я был внимателен. К счастью, со мной великолепная команда, которая закрывала меня от ветра, очень помогла на коварном спуске. Зная, что в генеральной классификации мы с Кайседо идём рядом, я поборолся на промежуточном спринте, взял 2 секунды, поэтому перед финишем чувствовал себя спокойно. Рад, что смогу носить майку ещё день. Завтра много подъёмов, думаю, будут атаки. Надеюсь, смогу на них ответить и остаться лидером общего зачёта».

 

Арно Демар, Петер Саган, Жуан Алмейда о 4-м этапе Джиро д’Италия-2020

Photo Credits: LaPresse

 

  Джонатан Кайседо: «Спринт – не моя специализация, но в этой ситуации, когда я мог перехватить лидерство в очень важной гонке, попробовал поймать удачу на промежуточном спринте. Не очень получилось, но я продолжу бороться за розовую майку. Я очень решительно настроен".

 

 

Результаты 4 этапа Джиро д’Италия-2020

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Теги к статье: Арно Демар Arnaud Demare Groupama-FDJ Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2020 Гранд-тур

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ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2020?

Комментарии

  • Tom_Boonen
    Падение Геранта Томаса на стар ... (32)
    Tom_Boonen-Фото

    Цитата: Ice
    Вот-вот, орги в очередной раз облажались, а виновать спортдир. И гнев его был по адекватной причине, я бы тоже психанул, что из-за каких-то оленей гонщик остался без воды.

    Психануть - это одно дело. Психануть и сделать что-то, что может угрожать жизни или здоровью людей - это уже куда серьёзнее.

  • oBepcaH
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (11)
    oBepcaH-Фото
    Саган лучше всех выбросил велик. Задницаа дальше всех в проиграл победителю сантиметры.
  • velodoctor
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (3)
    velodoctor-Фото

    Слишком полого, кто будет атаковать, кто будет просеивать. Мне видится, что результативные атаки будут только за 2,5- 1,5км, а так возможно кучей будут ехать чуть ли не всю гору. 



    Жалко что нет хотя бы одного горного поезда сильного .

  • Konstantin41
    Лука Вакерман сходит с Джиро д ... (3)
    Konstantin41-Фото

    Ну это уж совсем. Теперь ещё и из-за вертолётов гонщики вынуждены сходить 

  • Earl57
    Жуан Алмейда в розовой майке л ... (8)
    Earl57-Фото

    Цитата: BlAr
    Цитата: Earl57
    Про правило 1 сек в групповой гонке не слышали?
    Это к чему был вопрос?Лучше бы они бонусные секунды призерам разделки добавляли, чем эти непонятные и нелогичные сотые... Не должны выступать определяющим критерием параметры, применяемые не на всех этапах.

    Попробуйте спросить себя - почему 82 гонщика получили одинаковое время? Совсем одинаковое. У Вальтера Атиллы, занявшего 82-е место, точно такое же время как у Арно Демара. Потом посмотрите их время в генеральной классификации.

     

  • BlAr
    Жуан Алмейда в розовой майке л ... (8)
    BlAr-Фото
    Цитата: Earl57
    Про правило 1 сек в групповой гонке не слышали?
    Это к чему был вопрос? Лучше бы они бонусные секунды призерам разделки добавляли, чем эти непонятные и нелогичные сотые... Не должны выступать определяющим критерием параметры, применяемые не на всех этапах.
  • velodoctor
    Лука Вакерман сходит с Джиро д ... (3)
    velodoctor-Фото

    Нет слов

  • Zhanzhak
    Лука Вакерман сходит с Джиро д ... (3)
    Zhanzhak-Фото

    Парень словно лицом в мясорубку попал! .... повреждение зубных дуг... , какой замес!!! И все травмы пришлись на голову. Какая боль...

    Надеюсь пилота накажут. 

    В этом сезоне прям каждый день лотерея. 

  • смотрю вело давно
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (3)
    смотрю вело давно-Фото
    Финиш как льеж хастинг льеж должен выстрелить Фульс
  • kimi
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (11)
    kimi-Фото
    у каждого свое мнение. я вижу так, что стартанул он вовремя, но примерно как алафилип не докрутил пару крутков.
    ясно, что мне тут легче рассуждать с картинкой на экране. но вот я так увидел.

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