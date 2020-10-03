Арно Демар, Петер Саган, Жуан Алмейда о 4-м этапе Джиро д’Италия-2020

Арно Демар – победитель 4-го этапа Джиро д’Италия-2020

Чемпион Франции Арно Демар одержал победу в общем спринте, которым закончился 4-й этап Джиро д’Италия-2020. Несколько поворотов на финальных километрах осложняли командам спринтеров контроль за ситуацией.

Photo Credits: LaPresse

29-летний французский велогонщик команды Groupama-FDJ обошёл на толщину трубки Петера Сагана (Bora-hansgrohe). Победителя этапа определил фотофиниш. Арно Демар стал первым с 1999 года, после победы Лорана Жалабера, действующим чемпионом Франции, выигравшим этап Джиро д’Италия. Это вторая победа на этапе итальянского Гранд-тура в карьере французского велогонщика и 11-я в этом сезоне (первая в сезоне – победа на классике Милан-Турин 5 августа).

Петер Саган второй раз занимает второе место на этапе дебютной Джиро д’Италия. В этом году у него ещё не было побед. После 4-го этапа словацкий велогонщик команды Bora-hansgrohe облачился в цикламеновую майку лучшего в очковой классификации.

Португальский велогонщик Жуан Алмейда (Deceuninck-Quick Step) благодаря развозу своего товарища по команде Давиде Баллерини сумел выиграть на промежуточном спринте за 25 км до финиша 2 бонификационных секунды и сохранил на плечах розовую майку лидера.

Джонатан Кайседо (EF Pro Cycling) остался лидером горной классификации.

Photo Credits: LaPresse

Арно Демар: «После пересечения финиша не был уверен, что выиграл. Увидел, как празднует Баллерини, и подумал, что я приехал вторым. Не мог праздновать, пока мой успех официально не подтвердили на подиуме.

Очень счастлив. Это был особенный финиш. Во время этапа мы в голове пелотона задавали высокую скорость, потому что Гавирия и Вивиани выпали и находились в 25 – 30 секундах позади. На финальных километрах мой товарищ по команде Майлз Скотсон ускорился и попытался уехать в одиночку, поэтому команде Cofidis пришлось работать, чтобы его догнать, а я мог сберечь силы для финального спринта. Сегодня у меня хорошо шла нога, и удача была на моей стороне».

Photo Credits: LaPresse

Петер Саган: «Сегодня я сделал всё ради победы. Все финишировали так плотно, что я не понял, кто был первым, вторым или третьим. Мы приехали вместе, пришлось ждать фотофиниша. Я сделал всё, что мог. Спринт часто заканчивается так, как сегодня. Иногда я выигрывал несколько сантиметров, иногда случалось так, как сейчас. Мы планировали сегодня очень мощно включиться на подъёме и посмотреть, что получится. Очень доволен работой команды, они великолепны. В финале мы боролись с Вивиани, Демаром и несколькими другими спринтерами из небольшой группы. Я надел цикламеновую майку, но лидирую с запасом всего в несколько очков, постараюсь её удержать».

Давиде Баллерини: «Спринт получился невероятным. Так близко. Не мог поверить, насколько маленькой была разница. Я чувствовал себя хорошо, но, к сожалению, за 2 км до финиша потерял позицию, когда пришлось увернуться от появившейся на дороге собаки. Это стоило мне нескольких позиций в группе, потратил силы, чтобы вернуться. Несмотря на всё это я доволен и уверен в силах перед предстоящими этапами».

Photo Credits: LaPresse

Жуан Алмейда: «Хороший этап. Но его осложнил высокий темп, который задали несколько команд на подъёме. Я был внимателен. К счастью, со мной великолепная команда, которая закрывала меня от ветра, очень помогла на коварном спуске. Зная, что в генеральной классификации мы с Кайседо идём рядом, я поборолся на промежуточном спринте, взял 2 секунды, поэтому перед финишем чувствовал себя спокойно. Рад, что смогу носить майку ещё день. Завтра много подъёмов, думаю, будут атаки. Надеюсь, смогу на них ответить и остаться лидером общего зачёта».

Photo Credits: LaPresse

Джонатан Кайседо: «Спринт – не моя специализация, но в этой ситуации, когда я мог перехватить лидерство в очень важной гонке, попробовал поймать удачу на промежуточном спринте. Не очень получилось, но я продолжу бороться за розовую майку. Я очень решительно настроен".