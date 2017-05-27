Джей Хиндли, Вилко Келдерман, Тео Геоган Харт, Жуан Алмейда о 18-м этапе Джиро д’Италия-2020

Джей Хиндли выигрывает 18-й этап, Вилко Келдерман надевает розовую майку Джиро д’Италия-2020

24-летний австралийский велогонщик команды Sunweb Джей Хиндли одержал первую в карьере победу на этапе Гранд-тура, выиграв королевский горный этап Джиро д’Италия-2020.

На легендарном подъёме Стельвио на 18-м этапе лишь Джей Хиндли смог усидеть за гонщиками команды Ineos Grenadiers Роаном Деннисом и Тео Геоганом Хартом, задававшими скорость на Стельвио. На финальном подъёме Хиндли остался вдвоём с 25-летним британским гонщиком Тео Геоганом Хартом и разыграл с ним этап. Хиндли опередил Харта, выиграл этап и облачился в белую майку лучшего молодого гонщика.

29-летний нидерландский гонщик команды Sunweb Вилко Келдерман не смог выдержать темп гонщиков Ineos Grenadiers и поехал своим темпом. Уже во время этапа Келдерман стал виртуальным лидером общего зачёта, так как португальский гонщик команды Deceuninck-Quick Step Жуан Алмейда, державший розовую майку лидера 15 дней, выпал на подъёме Стельвио и финишировал через 4 минуты 51 секунду после победителя этапа и через 2 минуты 33 секунды. Келдерман финишировал через 2 минуты 18 секунд после своего товарища по команде и надел розовую майку лидера.

Последним нидерландским гонщиком, надевшим розовую майку, был Том Дюмулин, который в 2017 году стал победителем Джиро д’Италия, а в 2018 году выиграл разделку в Иерусалиме.

Photo Credits: LaPresse

Джей Хиндли: «Невероятно. Всегда мечтал о такой победе. Для меня лично и для команды это очень много значит. И это огромный шаг вперёд в моей карьере. Я на седьмом небе от счастья. Я довольно часто ездил по этим дорогам, знаю подъём. Это потрясающее место, просто потрясающее. Не могу поверить. Надеюсь, это первая победа из многих. На Стельвио мне сказали ехать за Тео. Этот способ ведения гонки не из тех, что мне нравятся, но в конце концов, это профессиональная велогонка.

Я здесь, чтобы помогать Вилко выиграть Джиро. Он в розовой майке, а финальная разделка ему подходит. Я знаю, через что он прошёл за последние несколько лет, как много работал, чтобы вернуться на этот уровень. Я уважаю его как гонщика и как человека. Хочу, чтобы он выиграл».

Вилко Келдерман: «По плану мы должны были ехать на полной скорости целый день и сбросить Жуана Алмейду на Стельвио. Так мы и сделали, но я не смог усидеть за гонщиками команды Ineos Grenadiers. Джей (Хиндли) смог. Он хотел подождать меня, но у команды были другие планы. Я отсчитывал километры, ехал на максимальной скорости до финиша.

Весь день шла борьба. Победа Джея на этапе – это супер.

После многочисленных переломов розовая майка для меня значит очень много. Я очень счастлив, что вернулся. Борьба ещё не окончена. Ineos Grenadiers сильны, но финальная разделка под меня. Я уверен. Буду делать всё возможное, чтобы выиграть Джиро д’Италия-2020».

Photo Credits: LaPresse

Тео Геоган Харт: «У нас не было специального плана для этого этапа, кроме того, чтобы постараться отправить в отрыв одного или двух ребят. Мы достигли первой цели, Свифти и Филиппо уехали в большой отрыв. Когда их в первый раз догнали, они снова поехали, в основном благодаря Филиппо, который задавал скорость. Мы были довольны, что они впереди, потому что знали, что они могут вернуться к нам, когда будет нужно. Это было сделано, чтобы на Стельвио у нас был вариант действий. В итоге Роан сбросил с колеса практически 99% участников. Это было впечатляюще.

Поздравляю Джея с победой. Он отличный парень и мой друг.

Теперь будет интересно узнать, как всё будет складываться после такого трудного этапа.

Этап был совершенно безумным. На старте мы решили, что надо выигрывать время. И мы сделали это. Я очень благодарен моим товарищам по команде. В конце мне пришлось сделать не так много. 90% работы выполнили они.

Всё довольно неожиданно, особенно, если вспомнить, как всё было на 1-м этапе Джиро. Я оказался далеко позади через несколько этапов. Сейчас до Милана рукой подать, мы должны оставаться сфокусированными, посмотрим, что получится».

Photo Credits: LaPresse

Жуан Алмейда: «Сегодня было тяжело. Другие ехали сильнее. Я ещё не на таком уровне. Поэтому мало что мог сделать. Уже на середине подъёма я шёл почти на пределе. Единственное, что оставалось, ехать своей скоросью. С другой стороны, ехать Стельвио, будучи в розовой майке, это особенный момент, несмотря на то, что я потерял первое место в общем зачёте. Момент также очень эмоциональный, потому что моя семья и несколько болельщиков из Португалии приветствовали меня на вершине.

Мне немного грустно, что на мне больше не будет этой легендарной майки, которую я носил больше двух недель. Но в то же время я доволен тем, чего добился, горжусь, что со мной такая великолепная команда, которая помогла мне воплотить мечту о розовой майке. Не знаю, что ещё приготовит гонка до Милана, но я готов прилагать максимум усилий».