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Джей Хиндли, Вилко Келдерман, Тео Геоган Харт, Жуан Алмейда о 18-м этапе Джиро д’Италия-2020

Джей Хиндли выигрывает 18-й этап, Вилко Келдерман надевает розовую майку Джиро д’Италия-2020

 

 

  24-летний австралийский велогонщик команды Sunweb Джей Хиндли одержал первую в карьере победу на этапе Гранд-тура, выиграв королевский горный этап Джиро д’Италия-2020. 

 

  На легендарном подъёме Стельвио на 18-м этапе лишь Джей Хиндли смог усидеть за гонщиками команды Ineos Grenadiers Роаном Деннисом и Тео Геоганом Хартом, задававшими скорость на Стельвио. На финальном подъёме Хиндли остался вдвоём с 25-летним британским гонщиком Тео Геоганом Хартом и разыграл с ним этап. Хиндли опередил Харта, выиграл этап и облачился в белую майку лучшего молодого гонщика.

 

  29-летний нидерландский гонщик команды Sunweb Вилко Келдерман не смог выдержать темп гонщиков Ineos Grenadiers и поехал своим темпом. Уже во время этапа Келдерман стал виртуальным лидером общего зачёта, так как португальский гонщик команды Deceuninck-Quick Step Жуан Алмейда, державший розовую майку лидера 15 дней, выпал на подъёме Стельвио и финишировал через 4 минуты 51 секунду после победителя этапа и через 2 минуты 33 секунды. Келдерман финишировал через 2 минуты 18 секунд после своего товарища по команде и надел розовую майку лидера.

 

  Последним нидерландским гонщиком, надевшим розовую майку, был Том Дюмулин, который в 2017 году стал победителем Джиро д’Италия, а в 2018 году выиграл разделку в Иерусалиме.

 

Photo Credits: LaPresse

 

  Джей Хиндли: «Невероятно. Всегда мечтал о такой победе. Для меня лично и для команды это очень много значит. И это огромный шаг вперёд в моей карьере. Я на седьмом небе от счастья. Я довольно часто ездил по этим дорогам, знаю подъём. Это потрясающее место, просто потрясающее. Не могу поверить. Надеюсь, это первая победа из многих. На Стельвио мне сказали ехать за Тео. Этот способ ведения гонки не из тех, что мне нравятся, но в конце концов, это профессиональная велогонка.

 

  Я здесь, чтобы помогать Вилко выиграть Джиро. Он в розовой майке, а финальная разделка ему подходит. Я знаю, через что он прошёл за последние несколько лет, как много работал, чтобы вернуться на этот уровень. Я уважаю его как гонщика и как человека. Хочу, чтобы он выиграл».

 

  Вилко Келдерман: «По плану мы должны были ехать на полной скорости целый день и сбросить Жуана Алмейду на Стельвио. Так мы и сделали, но я не смог усидеть за гонщиками команды Ineos Grenadiers. Джей (Хиндли) смог. Он хотел подождать меня, но у команды были другие планы. Я отсчитывал километры, ехал на максимальной скорости до финиша.

 

Весь день шла борьба. Победа Джея на этапе – это супер.

 

После многочисленных переломов розовая майка для меня значит очень много. Я очень счастлив, что вернулся. Борьба ещё не окончена. Ineos Grenadiers сильны, но финальная разделка под меня. Я уверен. Буду делать всё возможное, чтобы выиграть Джиро д’Италия-2020».

 

 

Photo Credits: LaPresse

 

 Тео Геоган Харт: «У нас не было специального плана для этого этапа, кроме того, чтобы постараться отправить в отрыв одного или двух ребят. Мы достигли первой цели, Свифти и Филиппо уехали в большой отрыв.  Когда их в первый раз догнали, они снова поехали, в основном благодаря Филиппо, который задавал скорость. Мы были довольны, что они впереди, потому что знали, что они могут вернуться к нам, когда будет нужно. Это было сделано, чтобы на Стельвио у нас был вариант действий. В итоге Роан сбросил с колеса практически 99% участников. Это было впечатляюще.

 

Поздравляю Джея с победой. Он отличный парень и мой друг.

 

Теперь будет интересно узнать, как всё будет складываться после такого трудного этапа.

 

Этап был совершенно безумным. На старте мы решили, что надо выигрывать время. И мы сделали это. Я очень благодарен моим товарищам по команде. В конце мне пришлось сделать не так много. 90% работы выполнили они.

 

Всё довольно неожиданно, особенно, если вспомнить, как всё было на 1-м этапе Джиро. Я оказался далеко позади через несколько этапов. Сейчас до Милана рукой подать, мы должны оставаться сфокусированными, посмотрим, что получится».

 

Photo Credits: LaPresse

 

  Жуан Алмейда: «Сегодня было тяжело. Другие ехали сильнее. Я ещё не на таком уровне. Поэтому мало что мог сделать. Уже на середине подъёма я шёл почти на пределе. Единственное, что оставалось, ехать своей скоросью. С другой стороны, ехать Стельвио, будучи в розовой майке, это особенный момент, несмотря на то, что я потерял первое место в общем зачёте. Момент также очень эмоциональный, потому что моя семья и несколько болельщиков из Португалии приветствовали меня на вершине.

 

  Мне немного грустно, что на мне больше не будет этой легендарной майки, которую я носил больше двух недель. Но в то же время я доволен тем, чего добился, горжусь, что со мной такая великолепная команда, которая помогла мне воплотить мечту о розовой майке. Не знаю, что ещё приготовит гонка до Милана, но я готов прилагать максимум усилий».

 

 

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Теги к статье: Джей Хиндли Вилко Келдерман Тео Геоган Харт Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2020 Гранд-тур Jai Hindley Wilco Kelderman Joao Almeida Жуан Алмейда

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  1. Имя: Алексей

    uran

    Сегодня, 01:52 | Регистрация: 27.05.2017

    Решили взять этап вместо поддержки Келдермана? Интервью читать : "я надеялся мне дадут грегори но у команды были другие планы" Будет наука когда в Милане не хватит пару секунд Вилко.

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Комментарии

  • Krakk
    Маршрут 6-го этапа Вуэльта Исп ... (5)
    Krakk-Фото

    Не хочется злорадствовать, но не удержусь: абсолютно поделом! Заслужили по полной.

  • Krakk
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (46)
    Krakk-Фото

    Итак, Стельвио показала свой суровый характер и разбросала претендентов, подарив нам эпик.

    Хиндли - главное открытие этой гонки, сильнейший горняк здесь и будущий завсегдатай подиумов грантуров, большой талант, пусть не уровня Погачара и Кусса. Насчет Гейгана Харта такой уверенности нет, но своим шансов воспользовался по полной, в отличие от прошлогоднего Сивакова, чье выступление в роли капитана стало тогда полным разочарованием для "Иниоса". Остается лишь гадать, смог бы Джай сбросить англичанина, имея полную свободу действий.

    Келдерман здесь был самым интересным для меня персонажем, и в итоге полностью подтвердил одну велосипедную истину: невозможно стать выдающимся гоняком, являясь просто прилежным трудягой, но не будучи достаточно одаренным. Такие горы, как Стельвио, расставляют всех по местам и дают каждому по способностям. То же самое мы видели на примере с  Закариным, да и с Дюмуленом тоже. Являясь прекрасными раздельщиками, они старались пробиться в горняцкий топ, проделывали огромную работу гад собой, но тяжелые горы всегда их останавливали. Подобный гонщик а может при стечении обстоятельств взять грантур, Тому это удалось, Ильнуру, к сожалению, нет, у Вилко тут еще остается шанс, но это всегда будет происходить вопреки и на фоне их горняцкой слабости. Алмейда, кстати, этого же плана гонщик.

  • uran
    Джей Хиндли, Вилко Келдерман, ... (1)
    uran-Фото
    Решили взять этап вместо поддержки Келдермана? Интервью читать : "я надеялся мне дадут грегори но у команды были другие планы" Будет наука когда в Милане не хватит пару секунд Вилко.
  • Astanaforever
    Вуэльта Испании-2020, превью э ... (5)
    Astanaforever-Фото
    Власти Франции и Испании сегодня сообщили о максимальном суточном приросте инфицированных коронавирусом Во Франции выявили за сутки более 41 тысячи заболевших, в Испании – почти 21 тысячу. Франция, по официальной оценке, приблизилась к одному миллиону зарегистрированных случаев COVID-19. В Испании миллион заболевших зарегистрировали днем ранее. Так, что гонка жо конца не доедет. Конец сезона скоро повидимому.
  • close2you
    Положительный допинг-тест Матт ... (2)
    close2you-Фото
    Нормально так, "козла отпущения" нашли, надо ж показать каких то пойманых ноуНеймов пару раз в год ... клоунада
  • zhekinson
    Положительный допинг-тест Матт ... (2)
    zhekinson-Фото

    никогда такого не было,и вот опять (с) biggrin

  • EL-Fenomeno
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (21)
    EL-Fenomeno-Фото

    В принципе тоже согласен с мнением, что Рогла может и придержал себя, ведь Карапаза обошёл и натужно-финишировшего Мартина тоже мог и объехать на ленточке, даже выбросив велосипед как на ЛБЛ. Зато Дэн выиграл горный СПРИНТ (!) в майке лучшего спринтера Вуэльты - во красота))

    Фрум подзадорил, думаю если не сойдёт покажет где то позже себя во всей красе. Эстебана жаль, Чавито мог бы тоже на финише поБодаться, но тут как на зло траблы с великом.

    Цитата: Konstantin41
    А вообще красивая картинка на финише, первые 3 места на этапе - в призовых майках. Мартин в зелёном, Роглич в красном, Карапас в горохе

    Теперь в генерале вообще уникальная ситуация - первые 4 места - все колесят в призовых майках. Как сказала бы школота - скриньте declare

  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (46)
    EL-Fenomeno-Фото

    Не хотел пропустить такой королевский этап (походу самый лучший пока что на Джиро), дык пришлось краем глаза, почти втихаря)) смотреть на работе. Хотя сначала больше слушал чем смотрел, но когда Курдюков повышал голос) сразу переключал на вкладку с ТВ-евроспортом.

    Молодёжь действительно рубит и не тольок на Джиро, а в этом КОВИДно-укороченном сезоне вообще, и рубит мощно, а ещё красиво. А вот "старикам (читай Нибали) тут не место", очень досадно за Винченцо, но что поделать, Поццовиво тоже жаль, но там травма(
    Тао такой красюк, но блин мог же брать и этап, а с ним и белую майку лучшего молодого. Разрывы под конец Джиро в генерале такие минимальные (ТОП 5), что даже не верится, что такое может быть на ГТ после 18 этапов.

     

    P.S.

    Хоть Стельвио и в снегу (свежачёк), но не было на картинке той эпичности, когда в мае колесят спорстмены, а справа и слева от них 2-х_метровые стены снега уже такого "колючего" (Кройшвайк не даст соврать).

  • s75
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (46)
    s75-Фото
    Оставьте Харту маленький шанс не остаться "середнячком". После Роу он пока единственный из пришедших в команду подданных Её Величества, кто делает шаг за шагом вперёд. (О Хейтере говорить рано)
  • Tom_Boonen
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (46)
    Tom_Boonen-Фото

    Интересно, я один вспомнил 2018 год?

    Около 3-х минут отставания британца из Инеоса/Ская, ранние проблемы розовой майки, виртуальный перехват голландцем из Санвеба, который и сам не выдерживает натиска британцев.
    Но в этот раз произошли отличия: помощник голландца не стал на него работать, а пошёл за британцем. Это как и лучшая стратегическая ситуация Санвеба, которые продержали второго номера в тройке генерала, так и неординарное, но, на мой взгляд, абсолютно верное решение оставить Келдермана одного отстаявить своё преимущество (при этом не позволив работать против него напарнику). Ну и второе отличие: Харт - не Фрум, и никакого намёка на сольную атаку на Стельвио даже не выдал.
    Я думаю, что Вилко сейчас главный фаворит. 20-й этап не такой сложный, он может отдержаться, даже если и проиграть - то минимум. А на разделке своё забрать.

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