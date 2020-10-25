Филиппо Ганна выиграл четыре этапа на дебютном Гранд-туре Джиро д’Италия-2020

Филиппо Ганна – победитель 21-го этапа Джиро д’Италия-2020

Чемпион мира и Италии в индивидуальной гонке на время Филиппо Ганна закончил свой дебютный Гранд-тур с четырьмя выигранными этапами. 24-летний велогонщик команды Ineos Grenadiers стал первым после Тони Ромингера (1995 год) гонщиком, выигравшим три разделки в одном выпуске Джиро д’Италия.

Филиппо Ганна начал Джиро д’Италия-2020 с победы на открывавшей Гранд-тур индивидуальной гонке на время в Палермо, завершил победой в разделке на 21-м этапе в Милане, а также выиграл один групповой этап и индивидуальную гонку на время на 14-м этапе.

Благодаря победе Ганны на заключительном этапе команда Ineos Grenadiers уезжает с Джиро д’Италия-2020 с семью выигранными этапами.

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Филиппо Ганна: «Может, в следующем году я не выиграю ни одной разделки. Ничего нельзя принимать как должное. Знаю, что должен снова продолжать много работать, не терять голову.

Этим утром перед стартом я сфокусировался на победе, на том, чтобы принести команде седьмую победу на этапе этой Джиро д’Италия. Сегодняшний этап стал вишенкой на торте после всей работы трёх недель гонки. Сегодня я одержал самую красивую победу в карьере. Радостно выиграть самому после того, как помог товарищам по команде одержать победы. Это была бомбическая Джиро!»

Филиппо Ганна также получил приз «Trofeo Bonacossa», который жюри журналистов присуждает гонщику за выдающееся достижение на Джиро д’Италия. В этом году жюри, которое возглавил Стефано Бариджелли (Stefano Barigelli), редактор Gazzetta dello Sport, проголосовало за Филиппо Ганну, за его победу на 5-м этапе до Камильятелло Силано.