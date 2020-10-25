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Филиппо Ганна выиграл четыре этапа на дебютном Гранд-туре Джиро д’Италия-2020

Филиппо Ганна – победитель 21-го этапа Джиро д’Италия-2020

 

 

  Чемпион мира и Италии в индивидуальной гонке на время Филиппо Ганна закончил свой дебютный Гранд-тур с четырьмя выигранными этапами. 24-летний  велогонщик команды Ineos Grenadiers стал первым после Тони Ромингера (1995 год) гонщиком, выигравшим три разделки в одном выпуске Джиро д’Италия.

 

  Филиппо Ганна начал Джиро д’Италия-2020 с победы на открывавшей Гранд-тур индивидуальной гонке на время в Палермо, завершил победой в разделке на 21-м этапе в Милане, а также выиграл один групповой этап и индивидуальную гонку на время на 14-м этапе.

 

Благодаря победе Ганны на заключительном этапе команда Ineos Grenadiers уезжает с Джиро д’Италия-2020 с семью выигранными этапами.

 

Филиппо Ганна выиграл четыре этапа на дебютном Гранд-туре Джиро д’Италия-2020

Филиппо Ганна выиграл четыре этапа на дебютном Гранд-туре Джиро д’Италия-2020

Филиппо Ганна выиграл четыре этапа на дебютном Гранд-туре Джиро д’Италия-2020

Photo Credits: LaPresse

 

  Филиппо Ганна: «Может, в следующем году я не выиграю ни одной разделки. Ничего нельзя принимать как должное. Знаю, что должен снова продолжать много работать, не терять голову. 

 

  Этим утром перед стартом я сфокусировался на победе, на том, чтобы принести команде седьмую победу на этапе этой Джиро д’Италия. Сегодняшний этап стал вишенкой на торте после всей работы трёх недель гонки. Сегодня я одержал самую красивую победу в карьере. Радостно выиграть самому после того, как помог товарищам по команде одержать победы. Это была бомбическая Джиро!»

 

  Филиппо Ганна также получил приз «Trofeo Bonacossa», который жюри журналистов присуждает гонщику за выдающееся достижение на Джиро д’Италия. В этом году жюри, которое возглавил Стефано Бариджелли (Stefano Barigelli),  редактор Gazzetta dello Sport, проголосовало за Филиппо Ганну, за его победу на 5-м этапе до Камильятелло Силано.

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Теги к статье: Филиппо Ганна Filippo Ganna Ineos Grenadiers Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2020 Гранд-тур

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Комментарии

  • s75
    Тео Геоган Харт – победитель Д ... (1)
    s75-Фото

  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (40)
    VeloVelo-Фото

    Тао должен Роану проставиться.
    Причем, хорошо проставиться, шампусика тут будет явно недостаточно.

    Деннис один из Героев этой Джиро. 
    Вывез пацанов на подиум. А своего парня привез к Победе.

    ЗЫ: Но, пацаны этого стоили, Заслужили!

    Браво, Тао!
    Браво, Джей!
    И Брависсимо, Роан!
     

  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (40)
    VeloVelo-Фото

    Он просто ехал на все деньги.
    Ну и, согласен, опасался за то, что форма уходит.
    Вот и выдал виражи! )

    А вообще Ганна фантастик на этой Джиро!
    3 разделки 3 победы + горный этап прихватил!

    Может, в генералы пойдет? )

  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (40)
    VeloVelo-Фото
    Он еще седьмой возьмет, очень надеюсь )
  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (40)
    VeloVelo-Фото
    У них есть Команда. Это дорого стоит.
  • EL-Fenomeno
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (26)
    EL-Fenomeno-Фото

    Спасибо всем велогонщикам, которые несмотря на ужасную погодку сделали весьма красивый этап, причём и в отрыве, и в общем пелотоне (т.е. что от него осталось).

    Роглу дёргали и проверяли все кто хотел, но больше всего его проверила именно холодная погода (считаю это ключевым фактором такого себе мини нокдауна для Примоша). С другой стороны все были в равных условиях, а вот что было бы на самом деле если б оставили Обиск и Турмале...ого на финише действительно отставание между генеральщиками измералось явно больше 1-2 минут.

    Ну а Карапаза с первой его красной майкой на Вуэльте, да и вообще для ИНЭОСа это пожалуй самый яркий день в истории команды на ГТ: 1 победа на этапе и сразу 3 майки...во выДали!

  • s75
    Фотогалерея 21-го этапа Джиро ... (1)
    s75-Фото

    Сначала показалось, что в форме "Лотто" Диббен получает свой несуществующий приз. Зимний трек отменяется, о новом шоссейном работодателе тоже не слышно, жаль.

  • Gerasim
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (26)
    Gerasim-Фото
    Спасибо за информацию.Я так понял Мовистар хитрые понеслись...некрасиво по отношению к лидеру
  • s75
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (26)
    s75-Фото
    возвращение идет гораздо тяжелее, чем он предполагал
  • Astanaforever
    Вуэльта Испании. Этап 6. Йон И ... (2)
    Astanaforever-Фото
    А я и не знал, что Йон выигрывал этап Тура. Зачет тогда ему.

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