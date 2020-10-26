Джей Хиндли и Вилко Келдерман – призёры Джиро д’Италия-2020

Джей Хиндли и Вилко Келдерман – на подиуме Джиро д’Италия-2020

Велогонщики команды Sunweb 24-летний Джей Хиндли и 29-летний Вилко Келдерман поднялись на вторую и третью ступени подиума Джиро д’Италия-2020 в Милане. Розовую майка лидера два дня была на плечах Вилко Келдермана, а затем на 20-м этапе её надел Джей Хиндли. Но победитель Джиро д’Италия-2020 определился в финальный день трёхнедельной гонки. На 21-м этапе, в индивидуальной гонке на время Джей Хиндли уступил 39 секунд 25-летнему британскому гонщику велокоманды Ineos Grenadiers Тео Геогану Харту, который стал победителем Джиро д’Италия-2020.

И для Вилко Келдермана, принявшего участие в 11-м Гранд-туре, и для Джея Хиндли, который проехал третий Гранд-тур в карьере, подиум – лучший результат на Гранд-туре.

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Джей Хиндли: «Я сделал всё, что мог, все силы оставил на дороге. Мне не о чем жалеть. Во время разделки я просил говорить мне время, знал, что проигрываю, но ничего не мог сделать. Ехал так быстро, как только мог. Это было нереально. Всю дорогу я слышал, как люди кричали мне. С ума сойти. Не сказал бы, что это пугало, но это было нечто. Я почти не думал о победе, просто хотел проехать разделку так хорошо, как только могу. И я сделал это. К сожалению, этого оказалось недостаточно.

Эта гонка шла как американские горки. Было интересно, получил большой опыт. Сейчас вкус горько-сладкий, но со временем я осознаю. Стоять на подиуме в Милане перед Дуомо – это потрясающе.

Конечно, разочарован, но в то же время горжусь тем, как ехала гонку команда, как я прошёл эти три недели. Надеюсь, это только начало. На данный момент это моё лучшее выступление. Надеюсь, это шаг в правильном направлении. Мне бы хотелось вернуться на Джиро, люблю эту гонку. Она жестокая, но прекрасная. Я точно вернусь. Хочу поблагодарить ребят команды и персонал.

Думаю, как команда, мы не делали ошибок во время гонки. Я горжусь тем, чего мы достигли.

Из того, что видел в Твиттере, нашей команде пришлось столкнуться с массой негатива. Имею в виду, что как команда, мы не сделали ошибок. Тактически, с этими гонщиками и способностями мы отлично проехали гонку.

Да, у нас два человека на подиуме. Люди скажут, почему не выиграли, бла-бла-бла. Но, вообще-то, я думаю, спортивные директора каждый день принимали верные решения. Честно, не считаю, что мы могли сделать больше.

Чтобы добраться до Милана, потребовалось провести огромную работу, приложить массу усилий. Очень ценю всё, что команда для меня сделала.

Я не какой-то особенный человек. Я просто парень из Перта. Ребёнком мечтал стать профессиональным велогонщиком. Мечта сбылась. А ехать Гранд-тур и бороться за победу – с ума сойти».

Вилко Келдерман: «Думаю, как команда, мы можем быть очень довольны. Мы оба на подиуме. Если бы мы заранее говорили, что финишируем на подиуме, нас бы назвали сумасшедшими. Это великолепное достижение команды.

Мы были очень сильными, возможно, сильнейшей командой на Джиро. Этим мы можем гордиться. В прошлые годы мы были близко. Джей проявил свой потенциал, поднялся на другой уровень. Это отличный знак на предстоящие годы. Он немного разочарован, но он, действительно, может гордиться. У него ещё будут шансы показать, на что он способен».

Люк Робертс, тренер команды Sunweb: «К сожалению, нам немного не хватило. Но Джей сделал достаточно, чтобы гарантировать второе место в общем зачёте. Вилко занял 3-е место в генеральной классификации. Думаю, в общем, мы можем гордиться, как проехали гонку. Ребята работали слаженно, и весь персонал великолепно отработал.

У нас было много взлётов и падений в течение трёх недель. Но в нужный момент все были на месте, все ехали сильно. Думаю, мы можем гордиться. Мы боролись с сильным соперником. Уезжаем с двумя местами на подиуме, победой на этапе и несколькими днями в розовой майке, можем быть счастливы. Для команды эта гонка прошла великолепно».