Жуан Алмейда, Арно Демар, Доменико Поццовиво, Якоб Фульсанг, Винченцо Нибали о 10-м этапе Джиро д’Италия-2020

10-й этап Джиро д’Италия-2020, открывший вторую неделю итальянского Гранд-тура, по рельефу напоминал классические однодневные гонки. Во время прохождения восьми подъёмов, четырём из которых была присвоена категория, пелотон просеялся.

Дождь усложнил гонку. Отрыв дня сформировался только через 50 км после старта, но атаки из пелотона продолжились на финальных подъёмах. Доменико Поццовиво, чья команда NTT работала в голове пелотона, за 20 км до финиша был вынужден остановиться из-за проблем с велосипедом. Он успел добрать уменьшившийся пелотон и финишировал в общей группе вместе со своими соперниками в борьбе за генеральную классификацию. А капитан команды Astana, у которого проблемы с велосипедом возникли за 10 км до финиша, вернуться в группу уже не успел, которой проиграл на финише 1 минуту 15 секунд, и потерял в генеральной классификации пять позиций.

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Жуан Алмейда (Deceuninck-Quick Step) удержал розовую майку лидера. Арно Демар (Groupama-FDJ) продолжает возглавлять классификацию по очкам, но его преимущество относительно Петера Сагана (Bora-hansgrohe), выигравшего 10-й этап, сократилось до 20 очков.

Жуан Алмейда (Deceuninck-Quick Step): «Трудный день «в офисе», но с помощью великолепной команды я справился. Без ребят, которые так много работали ради меня, я бы не был на этой позиции. Несмотря на холод и дождь, чувствовал себя хорошо. Когда Бильбао атаковал, мы не волновались и не потеряли концентрации. Просто выполняли свою домашнюю работу, которая заключалась в том, чтобы вернуть его назад на финальных километрах. Третий после такого этапа – замечательный результат. Четыре секунды, которые я заработал на финише, не так много, но каждая секунда на счету. Не знаю, как далеко смогу зайти с этой розовой майкой. Для меня честь просто носить её больше недели. Я продолжу проходить гонку этап за этапом».

Арно Демар (Groupama-FDJ): «Мы отлично знаем умение Петера побеждать в классификации по очкам, уезжая в отрывы. Именно так он сегодня и поступил. Снимаю шляпу перед ним, потому что это был на самом деле большой этап. Мы пытались вернуть отрыв, но решили перестать тратить силы, потому что главная наша цель – спринт на завтрашнем этапе. Саган – очень сильный соперник в классификации по очкам».

Доменико Поццовиво (NTT): «Вся команда сегодня великолепно отработала. Мы хотели проредить пелотон на первом категорийном подъёме из последней секции, но мне не повезло. Возникли проблемы с передним колесом. К счастью, я смог вернуться в пелотон с помощью Бена и Луиса. Чувствую себя отлично, старался что-то предпринять на нескольких последних километрах, но я потратил много сил, чтобы вернуться».

Бьярне Риис, генеральный менеджер команды NTT: «У Поццовиво сломалась спица на переднем колесе. Он решил поменять велосипед. Это было ужасно,. Команда находилась в голове группы, работая на него, а потом внезапно случилось это. Момент был не лучший. Единственное, что оставалось делать, не волноваться. К счастью, сегодня он ехал очень модно, смог вернуться в группу перед последним подъёмом».

Винченцо Нибали (Trek-Segafredo): «Этап был живой, что и ожидалось. Первые два часа мы держали очень высокую скорость для такого коварного этапа. В целом, для меня этап прошёл хорошо. В финале на подъёме нога ответила как надо, а на спуске я не рисковал. Для такого нервного и опасного дня у меня хороший результат».

Якоб Фульсанг (Astana): Что ж, не таким мы представляли этот день, сегодня нам откровенно не повезло. У меня случился прокол в самый плохой момент, который только можно представить. Но, огромное спасибо Фабио Феллине, который быстро сумел подъехать, отдав мне свой велосипед. Я сделал все, что было в моих силах, старался минимизировать мои потери после того, как потерял столько времени, но получилось так, как получилось. Мы должны преодолеть этот момент и сфокусироваться на следующих этапах. До финала гонки еще долгий путь, есть еще шансы исправить ситуацию».