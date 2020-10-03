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Жуан Алмейда, Арно Демар, Доменико Поццовиво, Якоб Фульсанг, Винченцо Нибали о 10-м этапе Джиро д’Италия-2020

Жуан Алмейда, Арно Демар, Доменико Поццовиво, Якоб Фульсанг, Винченцо Нибали о 10-м этапе Джиро д’Италия-2020

 

 

   10-й этап Джиро д’Италия-2020, открывший вторую неделю итальянского Гранд-тура, по рельефу напоминал классические однодневные гонки. Во время прохождения восьми подъёмов, четырём из которых была присвоена категория, пелотон просеялся.

 

  Дождь усложнил гонку. Отрыв дня сформировался только через 50 км после старта,  но атаки из пелотона продолжились на финальных подъёмах. Доменико Поццовиво, чья команда NTT работала в голове пелотона, за 20 км до финиша был вынужден остановиться из-за проблем с велосипедом. Он успел добрать уменьшившийся пелотон и финишировал в общей группе вместе со своими соперниками в борьбе за генеральную классификацию. А капитан команды Astana, у которого проблемы с велосипедом возникли за 10 км до финиша, вернуться в группу уже не успел, которой проиграл на финише 1 минуту 15 секунд, и  потерял в генеральной классификации пять позиций.

 

 

Photo Credits: LaPresse

 

  Жуан Алмейда (Deceuninck-Quick Step) удержал розовую майку лидера. Арно Демар (Groupama-FDJ) продолжает возглавлять классификацию по очкам, но его преимущество относительно Петера Сагана (Bora-hansgrohe), выигравшего 10-й этап, сократилось до 20 очков.

 

  Жуан Алмейда (Deceuninck-Quick Step): «Трудный день «в офисе», но с помощью великолепной команды я справился. Без ребят, которые так много работали ради меня, я бы не был на этой позиции. Несмотря на холод и дождь, чувствовал себя хорошо. Когда Бильбао атаковал, мы не волновались и не потеряли концентрации. Просто выполняли свою домашнюю работу, которая заключалась в том, чтобы вернуть его назад на финальных километрах. Третий после такого этапа – замечательный результат. Четыре секунды, которые я заработал на финише, не так много, но каждая секунда на счету. Не знаю, как далеко смогу зайти с этой розовой майкой. Для меня честь просто носить её больше недели. Я продолжу проходить гонку этап за этапом».

 

  Арно Демар (Groupama-FDJ): «Мы отлично знаем умение Петера побеждать в классификации по очкам, уезжая в отрывы. Именно так он сегодня и поступил. Снимаю шляпу перед ним, потому что это был на самом деле большой этап. Мы пытались вернуть отрыв, но решили перестать тратить силы, потому что главная наша цель – спринт на завтрашнем этапе. Саган – очень сильный соперник в классификации по очкам».

 

  Доменико Поццовиво (NTT): «Вся команда сегодня великолепно отработала. Мы хотели проредить пелотон на первом категорийном подъёме из последней секции, но мне не повезло. Возникли проблемы с передним колесом. К счастью, я смог вернуться в пелотон с помощью Бена и Луиса. Чувствую себя отлично, старался что-то предпринять на нескольких последних километрах, но я потратил много сил, чтобы вернуться».

 

  Бьярне Риис, генеральный менеджер команды NTT: «У Поццовиво сломалась спица на переднем колесе. Он решил поменять велосипед. Это было ужасно,. Команда находилась в голове группы, работая на него, а потом внезапно случилось это. Момент был не лучший. Единственное, что оставалось делать, не волноваться. К счастью, сегодня он ехал очень модно, смог вернуться в группу перед последним подъёмом».

 

  Винченцо Нибали (Trek-Segafredo): «Этап был живой, что и ожидалось. Первые два часа мы держали очень высокую скорость для такого коварного этапа. В целом, для меня этап прошёл хорошо. В финале на подъёме нога ответила как надо, а на спуске я не рисковал. Для такого нервного и опасного дня у меня хороший результат».

 

  Якоб Фульсанг (Astana): Что ж, не таким мы представляли этот день, сегодня нам откровенно не повезло. У меня случился прокол в самый плохой момент, который только можно представить. Но, огромное спасибо Фабио Феллине, который быстро сумел подъехать, отдав мне свой велосипед. Я сделал все, что было в моих силах, старался минимизировать мои потери после того, как потерял столько времени, но получилось так, как получилось. Мы должны преодолеть этот момент и сфокусироваться на следующих этапах. До финала гонки еще долгий путь, есть еще шансы исправить ситуацию».

 

 

 

Результаты 10 этапа Джиро д’Италия-2020

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Теги к статье: Жуан Алмейда Якоб Фульсанг Винченцо Нибали Вилко Келдерман Доменико Поццовиво Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2020 Гранд-тур

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ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2020?

Комментарии

  • старт-шоссе 82
    Директор Джиро д’Италия-2020: ... (2)
    старт-шоссе 82-Фото

    Если Джиро не доедет до Милана, для многих это будет трагедией.

    А так =названный победитель=, никогда не будет считать себя победителем.

  • dyneema
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (8)
    dyneema-Фото
    Нейтрализация есть? Эти повороты за 3-5 км до фишина привлекательно для генеральщиков не выглядят... И ветра, надежда на ветра и эшелоны, иначе тоска ж смертная ждёт...
  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (29)
    EL-Fenomeno-Фото

    Иль маэстро Саган, ну ты и молодец!

    Прям как в том фильме: "Понимаете, я пронзил выиграл время этап, я добился своего". Ещё и насладился своим триумфом на последних 150м.

    Теперь у Петера есть победы на всех 3-х ГТ: 1 Джиро + 12 Тур + 4 Вуэльта = 17 good Вошёл в трипл-клуб. Ну а сам этап просто безшабашный, но, блин, признаемся, мы соскучились по такому "вело-хаосу" в хорошем смысле этого слова. Фульса откровенно говоря жаль, хорошо хоть Домэнико успел.

    Цитата: dyneema
    В чистом спринте против Демара нет шансов, Петер связ немного здоровья в долг, и проехал классико. А через высокие горы Демар может и не переехать...

    Демар наверное уже мысленно просит снега на последнюю неделю Джиро, чтобы орги отменили высокие горы/перевалы в Альпах, но я верю, что француз перетерпит, а главное что не сойдёт. После ухода с Джиро универсала Блинка на цикламену без вариантов остались двое: тут либо Петер либо Арно

  • uran
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (29)
    uran-Фото
    Петер молодец, эта победа дорогого стоит. Вот только с отменой гонки есть вопросы, и с цикламеновой майкой.
  • uran
    Директор Джиро д’Италия-2020: ... (2)
    uran-Фото
    Смысл? Победитель определится лишь по результату ПЦР а не в борьбе. Как и с агл победитель Джиро будет нелегитимен.
  • uran
    Команда Jumbo - Visma снялась ... (7)
    uran-Фото
    Походу джиро Все
  • patar
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (8)
    patar-Фото

    может наконец-то Кофидис что-то похожее на спринт продемонстрирует? спринтеров-то все меньше...или может Гавирия, он как-то совсем затерялся...

  • patar
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (8)
    patar-Фото
    Учитывая сегодняшний отрыв, скорее Демар vs Демар
  • patar
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (29)
    patar-Фото
    Мне тоже обидно за него. Хоть я и не фанат Астана, но так терять время... очень несправедливо.
  • Sezar
    Йос ван Эмден о недостаточных ... (2)
    Sezar-Фото

    Заметил, что когда брали вью у одного из гонщиков, то микрофон не был ничем прикрыт. Бросилось в глаза по сравнению с Туром. Думаю там много чего такого, бросающегося в глаза.

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