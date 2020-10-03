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Тео Геоган Харт – победитель 15 этапа Джиро д’Италия-2020

Тео Геоган Харт, Вилко Келдерман, Жуан Алмейда о 15-м этапе Джиро д’Италия-2020

 

 

  25-летний британский велгонщик команды Ineos Grenadieres Тео Геоган Харт одержал первую в карьере победу на этапе Гранд-тура и в гонке Мирового тура. Он выиграл первый альпийский этап, 15-й этап Джиро д’Италия-2020. Удержавшись в группе лидеров на финальном подъёме 1-й категории Пьянкавалло вместе с двумя гонщиками команды Sunweb Вилко Келдерманом и Джеем Хиндли, Тео Геоган Харт спринтовал на финальных метрах и первым пересёк линию финиша. Не сумевший выдержать темпа гонщиков Sunweb лидер общего зачёта Жуан Алмейда (Deceuninck-Quick Step), сумел минимизировать потери и удержал розовую майку лидера перед вторым днём отдыха и решающей третьей неделей Джиро д’Италия-2020.

 

  В общем зачёте Тео Геоган Харт поднялся на 4-ю строчку, но до третьей позиции общего зачёта, которую занял гонщик команды Sunweb Джей Хиндли, ему не хватает двух секунд. Благодаря Тео Геогану Харту велогонщики команды Ineos Grenadiers отпраздновали пятую победу на этапе Джиро д’Италия-2020 после схода лидера Геранта Томаса.

 

  Свою победу Тео Геоган Харт посвятил ушедшему из жизни в этом году спортивному директору команды Николя Порталю.

 

Тео Геоган Харт – победитель 15 этапа Джиро д’Италия-2020

Тео Геоган Харт – победитель 15 этапа Джиро д’Италия-2020

Тео Геоган Харт – победитель 15 этапа Джиро д’Италия-2020

Photo Credits: LaPresse

 

  Тео Геоган Харт: «Мы приехали сюда с чётким планом, потому что Герант Томас был в потрясающей форме. Всё пошло не так, как мы думали, особенно учитывая характер его падения в нейтральной зоне на Сицилии. Но мы стараемся взять из оставшегося сезона  максимум. Все товарищи по команде вдохновляют меня на этой Джиро. Я не думаю о генеральной классификации. Знаю, что знаменитые гонщики попробуют показать что-то потрясающее на финальной неделе.

 

  На этой Джиро чувствую себя всё лучше. Сегодня не исключение. На подъёме, довольно долгом, я чувствовал себя хорошо. Оставалось очень терпеливо ждать, сидеть на колесе до последних сотен метров.

 

  Конечно, это моя крупнейшая победа. Когда нас осталось трое, я поверил, что у меня есть шанс, и старался концентрироваться на работе. Думал о команде, о моих товарищах, спортивных директорах Маттео Тозатто и Олли Куксоне, которые сидели в техничке позади, а также на последних пяти километрах думал о Нико Портале.

 

Я мечтал об этой странной второй части сезона. Хотел посвятить ему победу. Это добавляло решимости.

 

 В данный момент я не думаю о генеральной классификации. Мне бы хотелось сейчас отпраздновать победу с товарищами по команде, потому что для меня это особенный день».

 

  Вилко Келдерман: «Команда была невероятной. На финальном подъёме все сделали свою работу. Джей идеально отработал, был очень силён. Плохо, что не выиграли этап, и до розовой майки чуть-чуть не дотянулись. Но то, как мы ехали, было супер. Я шёл на пределе в финале. Узкие дороги сделали этап очень трудным, поэтому было легче находиться впереди и контролировать ситуацию. По радио я услышал, что Алмейда едет с трудом. Но этого оказалось недостаточно. Он очень сильный».

 

Тео Геоган Харт – победитель 15 этапа Джиро д’Италия-2020

Photo Credits: LaPresse

 

  Жуан Алмейда: «Очень счастлив, что удержал розовую майку. На какой-то момент на финальном подъёме подумал, что потеряю её. Ожидал, что сегодня будут атаковать, сюрпризом это не стало. Темп с подножия подъёма был очень высоким, многие гонщики рано выпали. Я ехал на хорошей позиции благодаря работе моей команды, без которой не был бы там, где нахожусь сейчас. После того, как образовался просвет, я поехал своей скоростью, продавливал до предела, но не заходил в красную зону.

 

  Не сказал бы, что у меня был плохой день. Просто не всегда можешь проехать безукоризненно. На данный момент этот этап был самый трудным в гонке, и то, что я выжил на нёмм, меня радует и придаёт уверенности.

 

В общем, итог этапа для меня положительный. Сегодня я хорошо себя чувствовал, просто впереди меня ехали более сильные гонщики.

 

Теперь, когда на Джиро осталось шесть этапов, мне не терпится узнать, как далеко я смогу зайти. Никогда не участвовал в такой долгой гонке.

Буду наслаждаться днём отдыха, а потом буду стараться удержать розовую майку».

 

 

Результаты 15 этапа Джиро д'Италия-2020

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Теги к статье: Тео Геоган Харт Tao Geoghegan Hart Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2020 Гранд-тур

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ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2020?

Комментарии

  • rude_rider
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (44)
    rude_rider-Фото

    Давно не видел Санвэб едущих ровно

    Прям напоминают пчел на туре чем то с Джей Хендли вместо Тома/Сепа

     

    Хотя канечно джиро уж очень обескровленна,даже не представляю чтобы было останься в гонке Томас/Кройшвайк и гл Саймон.

    А тут, не очень зрелищно канечно,атак как таковых от генеральщиков нету,просто какая то команда тянет др отваливаются.

     

    Якоб типа говорил что выводит себя к третьей недели..ммм посмотрим,

    Нибали традиционно так делает не первый раз.Но команды нет чтоб тянуть и у Фульса тоже.

    Странно что Бора не атакует,команда хорошая.

  • Earl57
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (44)
    Earl57-Фото

    Цитата: VeloVelo
    Не спешу списывать Ниббали. 
    Впереди третья неделя. 

    Вообще какая-то шальная Джиро. В генерале особняком Алмейда и Келдерман, между которыми 15 сек. Дальше по времени вроде большой разрыв, но вплоть до 7-го места пять человек в 33 сек. Да и Поццовиво на 8-м месте недалеко.

    Перестановки неизбежно будут, никому еще ничего не гарантированно, даже Вилко и Алмейде. Так как Тао в 1 сек от подиума, то Инеос скорее всего сплотится вокруг него и будет продвигать повыше. Санвеб будет целенаправленно атаковать португальца. 

  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (11)
    VeloVelo-Фото

    Тому, кто постоянно смотрит все гонки, мир точно не спасти ))

  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (44)
    VeloVelo-Фото

    Не спешу списывать Ниббали. 
    Впереди третья неделя. 

  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (44)
    VeloVelo-Фото

    Ой, не факт,
    это я вам как болельщик Вилки
    с многолетним стажем говорю.
    Там еще много чего может случиться )

    Но, если всё так будет, как вы написали,
    то с вас розовое шампанское ))

  • M-07
    Тур Фландрии-2020. Результаты (35)
    M-07-Фото

    Поздравляю Матьё с заслуженной победой, рад за него. С ван Артом они очень хороши были, оба работали в отрыве, и разборок между собой не устраивали, оставили на финишный спринт, что скорее было грамотным решением для обоих.

    Кристоф, как обычно, лучший в спринте не за победу.

    Жаль, что Алафилипп столкнулся с мотоциклом, здоровья ему.

  • Student
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (44)
    Student-Фото
    Цитата: s75
    За всю свою историю, потеряв лидера GC команда никогда не выступала так ярко, как это делает сейчас. И очень контрастно на фоне Туровской безнадёги.
    Ну не так то часто они своих лидеров теряют. В 2011 после схода Вигго Босс два этапа взял. На Джиро после схода Порта было туго...
  • Joe
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (44)
    Joe-Фото
    С Тео в своё время отлично справлялся Сиваков, а Вилку переиграл Ильнур на Вуэльте в борьбе за бронзу 3 года назад. Паша своё слово ещё скажет, уверен, а за Ильнура обидно. Пусть им всем повезёт на их пути.
  • patar
    Спортивный директор команды De ... (1)
    patar-Фото

    Якобсен, Эвенпул, Алафилип...

  • patar
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (44)
    patar-Фото

    Цитата: nibali
    с комфортом в купе своего поезда(как было в Астане в своё время)

    Да, наверное, у Фулсанга поезд сегодня лучше был...

    Написано же, что три горных лейтенанта вылетело. Состав-то на Вуэльту глянь, кого ещё сюда засунуть?

    Цитата: nibali
    либо же прыгать как зайцу безбилетному по чужим колёсам, в надежде найти себе нужный ритм

    Вроде Погачар так и желтую майку увез - главное форма чтобы была. Если есть то и попрыгать можно. Вон хороший пример сегодня - Геоген Харт. У него вроде тоже команды не было.

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1 Роглич П. (Slo) (TJV) 2805
2 Фульсанг Я. (Den) (AST) 2761
3 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2533
4 Погачар Т. (Slo) (UAD) 2062
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 1995
6 Шахманн М. (Ger) (BOH) 1960
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 1955
8 Нибали В. (Ita) (TFS) 1829
9 Кинтнана Н. (Col) (ARK) 1816
10 Вальверде А. (Svk) (MOV) 1743

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