Тео Геоган Харт – победитель 15 этапа Джиро д’Италия-2020

Тео Геоган Харт, Вилко Келдерман, Жуан Алмейда о 15-м этапе Джиро д’Италия-2020

25-летний британский велгонщик команды Ineos Grenadieres Тео Геоган Харт одержал первую в карьере победу на этапе Гранд-тура и в гонке Мирового тура. Он выиграл первый альпийский этап, 15-й этап Джиро д’Италия-2020. Удержавшись в группе лидеров на финальном подъёме 1-й категории Пьянкавалло вместе с двумя гонщиками команды Sunweb Вилко Келдерманом и Джеем Хиндли, Тео Геоган Харт спринтовал на финальных метрах и первым пересёк линию финиша. Не сумевший выдержать темпа гонщиков Sunweb лидер общего зачёта Жуан Алмейда (Deceuninck-Quick Step), сумел минимизировать потери и удержал розовую майку лидера перед вторым днём отдыха и решающей третьей неделей Джиро д’Италия-2020.

В общем зачёте Тео Геоган Харт поднялся на 4-ю строчку, но до третьей позиции общего зачёта, которую занял гонщик команды Sunweb Джей Хиндли, ему не хватает двух секунд. Благодаря Тео Геогану Харту велогонщики команды Ineos Grenadiers отпраздновали пятую победу на этапе Джиро д’Италия-2020 после схода лидера Геранта Томаса.

Свою победу Тео Геоган Харт посвятил ушедшему из жизни в этом году спортивному директору команды Николя Порталю.

Photo Credits: LaPresse

Тео Геоган Харт: «Мы приехали сюда с чётким планом, потому что Герант Томас был в потрясающей форме. Всё пошло не так, как мы думали, особенно учитывая характер его падения в нейтральной зоне на Сицилии. Но мы стараемся взять из оставшегося сезона максимум. Все товарищи по команде вдохновляют меня на этой Джиро. Я не думаю о генеральной классификации. Знаю, что знаменитые гонщики попробуют показать что-то потрясающее на финальной неделе.

На этой Джиро чувствую себя всё лучше. Сегодня не исключение. На подъёме, довольно долгом, я чувствовал себя хорошо. Оставалось очень терпеливо ждать, сидеть на колесе до последних сотен метров.

Конечно, это моя крупнейшая победа. Когда нас осталось трое, я поверил, что у меня есть шанс, и старался концентрироваться на работе. Думал о команде, о моих товарищах, спортивных директорах Маттео Тозатто и Олли Куксоне, которые сидели в техничке позади, а также на последних пяти километрах думал о Нико Портале.

Я мечтал об этой странной второй части сезона. Хотел посвятить ему победу. Это добавляло решимости.

В данный момент я не думаю о генеральной классификации. Мне бы хотелось сейчас отпраздновать победу с товарищами по команде, потому что для меня это особенный день».

Вилко Келдерман: «Команда была невероятной. На финальном подъёме все сделали свою работу. Джей идеально отработал, был очень силён. Плохо, что не выиграли этап, и до розовой майки чуть-чуть не дотянулись. Но то, как мы ехали, было супер. Я шёл на пределе в финале. Узкие дороги сделали этап очень трудным, поэтому было легче находиться впереди и контролировать ситуацию. По радио я услышал, что Алмейда едет с трудом. Но этого оказалось недостаточно. Он очень сильный».

Photo Credits: LaPresse

Жуан Алмейда: «Очень счастлив, что удержал розовую майку. На какой-то момент на финальном подъёме подумал, что потеряю её. Ожидал, что сегодня будут атаковать, сюрпризом это не стало. Темп с подножия подъёма был очень высоким, многие гонщики рано выпали. Я ехал на хорошей позиции благодаря работе моей команды, без которой не был бы там, где нахожусь сейчас. После того, как образовался просвет, я поехал своей скоростью, продавливал до предела, но не заходил в красную зону.

Не сказал бы, что у меня был плохой день. Просто не всегда можешь проехать безукоризненно. На данный момент этот этап был самый трудным в гонке, и то, что я выжил на нёмм, меня радует и придаёт уверенности.

В общем, итог этапа для меня положительный. Сегодня я хорошо себя чувствовал, просто впереди меня ехали более сильные гонщики.

Теперь, когда на Джиро осталось шесть этапов, мне не терпится узнать, как далеко я смогу зайти. Никогда не участвовал в такой долгой гонке.

Буду наслаждаться днём отдыха, а потом буду стараться удержать розовую майку».