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Фотогалерея 8-го этапа Джиро д'Италия-2020

Победа из сольного отрыва на 8-м этапе Джиро д’Италия-2020

 

 

  8-й этап Джиро д’Италия-2020 завершился победой велогонщика из отрыва. Чемпион Великобритании в разделке Алекс Даусетт (Alex Dowsett) принёс велокоманде Israel Start-Up Nation первую победу на этапе Гранд-тура.

 

   Даусетт вместе со своим товарищем по команде Маттиасом Брэндле (Matthias Brandle) отобрались в отрыв дня, сформировавшийся через 25 км после старта. Помимо Даусетта и Брэндле в отрыв уехали 31-летний итальянский гонщик Сальваторе Пуччио (Salvatore Puccio/INEOS Grenadiers), 26-летний британский гонщик Мэттью Холмс (Matthew Holmes / Lotto Soudal), 31-летний американский гонщик Джоуи Росскопф (Joey Rosskopf /CCC Team) и 25-летний итальянский гонщик Симоне Раванелли (Simone Ravanelli/Androni Giocattoli).

 

  Пелотон отпустил отрыв, в итоге к финишу преимущество шестерых беглецов достигло 14 минут. За 40 км до финиша, когда пелотон проигрывал отрыву 11 минут, гонщики отрыва начали борьбу за этап. Первым атаковал Алекс Даусетт, но Сальваторе Пуччио закрыл просвет и отрыв вновь объединился. Потом пытались уехать Мэттью Холмс  и Сальваторе Пуччио, которых добрал Джоуи Росскопф. Но затем отрыв снова собрался. Атаки продолжились.

 

 Но лишь Алексу Даусетту удалось в одиночку уехать от попутчиков, которых он опередил на 1 минуту 15 секунд.

 

В пелотоне во время прохождения спуска не обошлось без падений, были попытки порвать группу, но в итоге все финишировали вместе через 13 минут 56 секунд после победителя этапа. Из пелотона первым финиш пересёк Майкл Мэттьюс (Sunweb).

 

Жуан Алмейда (Deceuninck-Quick Step) сохранил розовую майку лидера.

 

Арно Демар (Groupama-FDJ), выигравший у Петера Сагана (Bora-hansgrohe) промежуточный спринт, упрочил свою позицию в классификации по очкам, где опережает словацкого гонщика на 56 очков.

 

 

 

 

Фотогалерея 8-го этапа Джиро д'Италия-2020 Фотогалерея 8-го этапа Джиро д'Италия-2020 Фотогалерея 8-го этапа Джиро д'Италия-2020 Фотогалерея 8-го этапа Джиро д'Италия-2020 Фотогалерея 8-го этапа Джиро д'Италия-2020 Фотогалерея 8-го этапа Джиро д'Италия-2020 Фотогалерея 8-го этапа Джиро д'Италия-2020 Фотогалерея 8-го этапа Джиро д'Италия-2020 Фотогалерея 8-го этапа Джиро д'Италия-2020 Фотогалерея 8-го этапа Джиро д'Италия-2020 Фотогалерея 8-го этапа Джиро д'Италия-2020 Фотогалерея 8-го этапа Джиро д'Италия-2020 Фотогалерея 8-го этапа Джиро д'Италия-2020 Фотогалерея 8-го этапа Джиро д'Италия-2020 Фотогалерея 8-го этапа Джиро д'Италия-2020 Фотогалерея 8-го этапа Джиро д'Италия-2020 Фотогалерея 8-го этапа Джиро д'Италия-2020 Фотогалерея 8-го этапа Джиро д'Италия-2020 Фотогалерея 8-го этапа Джиро д'Италия-2020 Фотогалерея 8-го этапа Джиро д'Италия-2020 Фотогалерея 8-го этапа Джиро д'Италия-2020 Фотогалерея 8-го этапа Джиро д'Италия-2020 Фотогалерея 8-го этапа Джиро д'Италия-2020 Фотогалерея 8-го этапа Джиро д'Италия-2020 Фотогалерея 8-го этапа Джиро д'Италия-2020 Фотогалерея 8-го этапа Джиро д'Италия-2020 Фотогалерея 8-го этапа Джиро д'Италия-2020 Фотогалерея 8-го этапа Джиро д'Италия-2020 Фотогалерея 8-го этапа Джиро д'Италия-2020 Фотогалерея 8-го этапа Джиро д'Италия-2020 Фотогалерея 8-го этапа Джиро д'Италия-2020 Фотогалерея 8-го этапа Джиро д'Италия-2020 Фотогалерея 8-го этапа Джиро д'Италия-2020 Фотогалерея 8-го этапа Джиро д'Италия-2020 Фотогалерея 8-го этапа Джиро д'Италия-2020

Photo Credits: LaPresse

 

 

 

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Теги к статье: Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2020 Гранд-тур

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ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2020?

Комментарии

  • uran
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (9)
    uran-Фото
    Что-то не понятно почему раздельщики должны повылетать? Никаких запредельных градиентов нет, средний 5-7 макс 14.
    Ганна в такой подъем ещё и группе генеральщиков привез, с его то весом.
  • SportSpirit
    Ригоберто Уран завершил сезон ... (2)
    SportSpirit-Фото

    Здравое решение! 

     

    Достойно проехал Тур после восстановления от прошлогодней травмы и очень короткой вкатки в сезон. 

  • Maxim Popov
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (9)
    Maxim Popov-Фото
    Не просто скукота, а скукотищеее)
  • SportSpirit
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (9)
    SportSpirit-Фото
    Да, эмоции Даусета срезонировали. Скромный трудяга-интеллигент, с отличным индивидуальным ходом - и по финишу, и по вью было видно, насколько эта победа важна для него.
  • velodoctor
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (9)
    velodoctor-Фото

    Я думаю альмейда при своих останется, еще и на финише может опередить всех.

  • старт-шоссе 82
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (9)
    старт-шоссе 82-Фото
    Прежде чем острить ,внимательно комментарий почитайте.
  • Earl57
    Дэйв Брэйлсфорд: «Настало врем ... (20)
    Earl57-Фото
    Да, на первый взгляд вполне рабочий. Казалось бы, Шейну Саттону ничего не стоило подтвердить, что эти гели были для него, и вопрос был закрыт. Одно НО! Зачем Саттону это делать после того, как его с позором выгнали из Бритиш Сайклинг и Скай. И не вспомнили про то, сколько золотых медалей на ЧМ и ОИ было завоевано под его руководством. Поэтому теперь он вполне обоснованно считает, что ничего не должен ни Скай, ни Бритиш Сайклинг. Как аукнется, так и откликнется.

    Зы, а китаянок Саттон здорово подтянул на треке))
  • AmLoket
    Саймон Йейтс снялся с Джиро д’ ... (9)
    AmLoket-Фото
    Могут ли остановить гонку, а победителя не назначить? Глупо короновать Алмейду, когда даже полгонки не прошло.
  • s75
    Дэйв Брэйлсфорд: «Настало врем ... (20)
    s75-Фото
    Кстати, вполне рабочий вариант)) И никому из обсуждаемых персонажей нельзя верить. Это еще раз к вопросу о редисковой кадровой политике.
  • Earl57
    Дэйв Брэйлсфорд: «Настало врем ... (20)
    Earl57-Фото
    Вот и будем дожидаться, чем эта история все-таки закончится. Какое-то решение Генеральный медицинский совет так или иначе примет. И вопрос, кто все-таки употребил пресловутые гели с тестостероном, все равно остается. Вариант с Шейном Саттоном уже не прошел...

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