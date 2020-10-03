Фотогалерея 8-го этапа Джиро д'Италия-2020

Победа из сольного отрыва на 8-м этапе Джиро д’Италия-2020

8-й этап Джиро д’Италия-2020 завершился победой велогонщика из отрыва. Чемпион Великобритании в разделке Алекс Даусетт (Alex Dowsett) принёс велокоманде Israel Start-Up Nation первую победу на этапе Гранд-тура.

Даусетт вместе со своим товарищем по команде Маттиасом Брэндле (Matthias Brandle) отобрались в отрыв дня, сформировавшийся через 25 км после старта. Помимо Даусетта и Брэндле в отрыв уехали 31-летний итальянский гонщик Сальваторе Пуччио (Salvatore Puccio/INEOS Grenadiers), 26-летний британский гонщик Мэттью Холмс (Matthew Holmes / Lotto Soudal), 31-летний американский гонщик Джоуи Росскопф (Joey Rosskopf /CCC Team) и 25-летний итальянский гонщик Симоне Раванелли (Simone Ravanelli/Androni Giocattoli).

Пелотон отпустил отрыв, в итоге к финишу преимущество шестерых беглецов достигло 14 минут. За 40 км до финиша, когда пелотон проигрывал отрыву 11 минут, гонщики отрыва начали борьбу за этап. Первым атаковал Алекс Даусетт, но Сальваторе Пуччио закрыл просвет и отрыв вновь объединился. Потом пытались уехать Мэттью Холмс и Сальваторе Пуччио, которых добрал Джоуи Росскопф. Но затем отрыв снова собрался. Атаки продолжились.

Но лишь Алексу Даусетту удалось в одиночку уехать от попутчиков, которых он опередил на 1 минуту 15 секунд.

В пелотоне во время прохождения спуска не обошлось без падений, были попытки порвать группу, но в итоге все финишировали вместе через 13 минут 56 секунд после победителя этапа. Из пелотона первым финиш пересёк Майкл Мэттьюс (Sunweb).

Жуан Алмейда (Deceuninck-Quick Step) сохранил розовую майку лидера.

Арно Демар (Groupama-FDJ), выигравший у Петера Сагана (Bora-hansgrohe) промежуточный спринт, упрочил свою позицию в классификации по очкам, где опережает словацкого гонщика на 56 очков.

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