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Диего Улисси, Жуан Алмейда, Патрик Конрад о 13-м этапе Джиро д’Италия-2020

Дубль Диего Улисси на Джиро д’Италия-2020

 

 

  31-летний итальянский велогонщик команды UAE Team Emirates Диего Улисси сделал дубль, после победы на 2-м этапе одержал победу на 13-м этапе Джиро д’Италия-2020. Это  также его восьмая в карьере победа на этапах итальянского Гранд-тура.

 

  В спринте из небольшой группы генеральщиков, сформировавшейся в финале этапа при прохождении двух подъёмов 4-й категории, Диего Улисси обошёл лидера общего зачёта, 22-летнего португальского гонщика команды Deceuninck-Quick Step Жуана Алмейду и 29-летнего австрийского гонщика команды Bora-hansgrohe Патрика Конрада.

 

Жуан Алмейда завершил 11-й день в розовой майке лидера в возрасте менее 23 лет, что удавалось ранее только Эдди Мерксу и Дамиано Кунего.

 

Диего Улисси, Жуан Алмейда, Патрик Конрад о 13-м этапе Джиро д’Италия-2020

Диего Улисси, Жуан Алмейда, Патрик Конрад о 13-м этапе Джиро д’Италия-2020

Диего Улисси, Жуан Алмейда, Патрик Конрад о 13-м этапе Джиро д’Италия-2020

Photo Credits: LaPresse

 

  Диего Улисси: «После победы на 2-м этапе у меня появилась уверенность и спокойствие, что позволило мне подойти к сегодняшнему этапу в той форме, в которой я хотел. На Джиро д’Италия бывают хорошие и тяжёлые дни. Вчера я мучился от холода.

 

  Сегодня этап мне подходил, но я должен был избавиться от таких соперников как Саган и Демар, которые быстрее меня. Поэтому я вышел вперёд у подножия последнего подъёма вместе с Валерио Конти. Мы отлично отработали, у нас получилось уехать от спринтеров и прибыть на финиш небольшой группой. Должен поблагодарить всю команду.  Сначала Конти, потом   великолепный развоз  Макналти, который вывез меня к финалу.

 

 На финальной прямой был небольшой встречный ветер, но я отлично провёл спринт».

 

Диего Улисси, Жуан Алмейда, Патрик Конрад о 13-м этапе Джиро д’Италия-2020

Photo Credits: LaPresse

 

  Жуан Алмейда: «Последние 30 км – знакомые мне дороги. Было важно знать все повороты и маленькие горки. Должен поблагодарить товарищей по команде, которые невероятно работали, как и прошлые две недели. После финального спуска группа стала довольно маленькой, а со мной было три товарища по команде. Мы планировали бороться за победу на этапе. Они потратили все силы на финальных километрах. Хотелось выиграть, но один парень был быстрее на финише. В целом этап для меня прошёл хорошо, мы можем быть довольны. Ещё один результат с топ-3, и я выиграл несколько бонусных секунд, а также мы проявили невероятный командный дух. Не верится, что розовая майка на моих плечах уже 11 дней подряд. Это повышает уверенность перед концом недели.

 

  С нетерпением жду завтра. Никогда ещё не ездил таких длинных разделок, но рад, что стартую последним. Будет интересно. Если у меня будет хороший день, смогу удержать розовую майку. Если нет, то проиграю время соперникам по генеральной классификации».

 

Диего Улисси, Жуан Алмейда, Патрик Конрад о 13-м этапе Джиро д’Италия-2020

 

Photo © BORA - hansgrohe / Bettiniphoto & VeloImages

 

  Патрик Конрад: «После вчерашнего, очень тяжёлого этапа, сегодня у нас было два варианта. Если бы Петер на хорошей позиции преодолел два трудных подъёма, мы бы постарались помочь ему выиграть этап. Если нет, Рафал и я должны были отвечать на любые атаки и продвинуться в генеральной классификации.

 

 Последний спуск проехали на высокой скорости, как и финальные километры к финишу. Так что получился спринт среди генеральщиков. Я был на хорошей позиции, нога шла, я финишировал очень близко, занял 3-е место, выиграл 4 бонусных секунды. В общем, могу быть доволен. Ещё один подиум после 2-го места на 5-м этапе».

 

  Арно Демар: «Сегодня у нас с Петером Саганом ничья. Мы знали, что подъёмы он проходит лучше меня, что может преодолеть финальную вершину в первой группе, откуда спринтовать в борьбе за победу. Мы ожидали такой сценарий. Но, честно говоря, итог оказался в мою пользу. Я приложил много усилий на двух подъёмах. Чтобы переложиться, нам нужно было ещё километра три по равнине. Мы все ехали на максимальной скорости».

 

 

Результаты 13 этапа Джиро д’Италия-2020

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Теги к статье: Диего Улисси UAE Team Emirates Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2020 Гранд-тур

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ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2020?

Комментарии

  • sergejdriver
    Предварительные составы команд ... (29)
    sergejdriver-Фото

    Цитата: Arciv
    В Санвебе продолжают капитанить голландцы? Дюмолан,Келдерман,теперь этот)) его вообще впервые слышу

    Молодой гонщик 21 год

    В том году, когда Погачар выиграл Тур де Л'авенир, Аренсман был вторым в генерале. 

  • Sezar
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (8)
    Sezar-Фото

    Цитата: VeloVelo
    Цитата: Sezar
    Алмейде на этой Джиро просто прет

    Дмитрий, почему прёт? Может, просто форма звенит? )

    А Нибс затаился. Бережет фортуну и вдохновение для третьей недели.
    Для него это нормально в последние годы - ехать разумно.
    Все-таки уже не те годы, чтобы скакать по горам и "рвать жилы".


    Да в общем-то соперники такие, что и не поймешь звенит или нет. Я высоко ценю Лефевра и вижу, что гонщики в Квиках прогрессируют быстрее в целом. Потому я бы сказал, что Алмейда едет на своем хорошем уровне.

    Что до Энцо, то я не помню ничего особо сумасбродного от него. Все сумасбродства оказывались очень точно рассчитанными и адекватными гонке. Здесь, думаю ему равных нет пока. Но скоро будет :).

  • VeloVelo
    Тур Фландрии-2020. Превью (3)
    VeloVelo-Фото

    Жаль, что без Гераардсбергена.

    Хорошо, что Кваремонт и Патерберг оставили.

  • VeloVelo
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (8)
    VeloVelo-Фото

    Цитата: Sezar
    Алмейде на этой Джиро просто прет

    Дмитрий, почему прёт? Может, просто форма звенит? )

    А Нибс затаился. Бережет фортуну и вдохновение для третьей недели.
    Для него это нормально в последние годы - ехать разумно.
    Все-таки уже не те годы, чтобы скакать по горам и "рвать жилы".

  • Starch27
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (9)
    Starch27-Фото

    Цитата: Sezar
    Забавно, Лефевр готовил Алмейду для Ремко в качестве старшого лейтенанта. Если Жоан таки возьмет гонку как он будет управляться с двумя лидерами? 

    Алмейду отправит в след. году на Тур, а Ремко будет осваивать Джиро. Потом вместе поедут Вуэльту, а там Ремко будет свежее и Алмейда будет помогать.

  • Sezar
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (8)
    Sezar-Фото

    Я вот чего то навскидку не припомню выдающихся разделок от Якоба. Скорее наоборот.

    Алмейде на этой Джиро просто прет, одно к одному. И разделки классно ходит и бонусы в спринтах вырезает и дороги ему известны и самые тяжелые соперники сошли. Как будто все везение забрал у Нибса. Того как будто вообще на гонке нет. Наверно чувствует, что Фортуна ушла, исчезло вдохновение ...)).

    Кстати, Макналти могет. Очень даже.

  • Sezar
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (9)
    Sezar-Фото

    Забавно, Лефевр готовил Алмейду для Ремко в качестве старшого лейтенанта. Если Жоан таки возьмет гонку как он будет управляться с двумя лидерами? 

  • kimi
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (9)
    kimi-Фото

    судя по 10-ке нет шансов у фульса что-то отыграть на разделке.

    уповаем на остальные этапы и запас нужен минуту, другую.

    насколько осуществимо как раз и будем посмотреть

     

    а я говорил, что пораньше надо раздевать алмейду, а теперь фиг его знает. еще один вундеркиндер молодой победитель ГТ

     

    почему бы и нет. в конце концов не последний ГТ.

     

    остальным в укор и наука, что надо бороться всерьез со всеми соперниками

  • Alya
    Ильнур Закарин переходит в «Га ... (20)
    Alya-Фото

    Столько троеточий даже в статусе влюбленной семиклассницы не встретишь.

    Пивную открывал его брат после окончания спортивной карьеры. 

     

    Куда ему идти - это не моя забота. Пусть тренером инструктором в татарстане наконец поработает. Он им уже много лет числится.

  • EL-Fenomeno
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (8)
    EL-Fenomeno-Фото

    Действительно, весьма силовая разделка, да и километраж 30+ Но мне даже не интересно упрочит ли свое лидерство португалец Алмейда, но важнее кто из генеральщиков сумеет проехать лучше других капитанов. В общем я по умолчанию за Нибса на этой Джиро, но в душе чё то ещё больше переживаю за Домэнико...торчки, стенки и тягуны ему в помощь) Ну и хорошей погоды особенно последней 15-ке генерала.

    P.S.

    Как с инд.ходом у Тао из Инэоса? Уж больно хочется чтобы он переоделся по скорее в белое, но, блин, под_забываю, что там вездесущий Алмейда фигирирует в молодёжном зачёте)

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