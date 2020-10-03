Диего Улисси, Жуан Алмейда, Патрик Конрад о 13-м этапе Джиро д’Италия-2020

Дубль Диего Улисси на Джиро д’Италия-2020

31-летний итальянский велогонщик команды UAE Team Emirates Диего Улисси сделал дубль, после победы на 2-м этапе одержал победу на 13-м этапе Джиро д’Италия-2020. Это также его восьмая в карьере победа на этапах итальянского Гранд-тура.

В спринте из небольшой группы генеральщиков, сформировавшейся в финале этапа при прохождении двух подъёмов 4-й категории, Диего Улисси обошёл лидера общего зачёта, 22-летнего португальского гонщика команды Deceuninck-Quick Step Жуана Алмейду и 29-летнего австрийского гонщика команды Bora-hansgrohe Патрика Конрада.

Жуан Алмейда завершил 11-й день в розовой майке лидера в возрасте менее 23 лет, что удавалось ранее только Эдди Мерксу и Дамиано Кунего.

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Диего Улисси: «После победы на 2-м этапе у меня появилась уверенность и спокойствие, что позволило мне подойти к сегодняшнему этапу в той форме, в которой я хотел. На Джиро д’Италия бывают хорошие и тяжёлые дни. Вчера я мучился от холода.

Сегодня этап мне подходил, но я должен был избавиться от таких соперников как Саган и Демар, которые быстрее меня. Поэтому я вышел вперёд у подножия последнего подъёма вместе с Валерио Конти. Мы отлично отработали, у нас получилось уехать от спринтеров и прибыть на финиш небольшой группой. Должен поблагодарить всю команду. Сначала Конти, потом великолепный развоз Макналти, который вывез меня к финалу.

На финальной прямой был небольшой встречный ветер, но я отлично провёл спринт».

Photo Credits: LaPresse

Жуан Алмейда: «Последние 30 км – знакомые мне дороги. Было важно знать все повороты и маленькие горки. Должен поблагодарить товарищей по команде, которые невероятно работали, как и прошлые две недели. После финального спуска группа стала довольно маленькой, а со мной было три товарища по команде. Мы планировали бороться за победу на этапе. Они потратили все силы на финальных километрах. Хотелось выиграть, но один парень был быстрее на финише. В целом этап для меня прошёл хорошо, мы можем быть довольны. Ещё один результат с топ-3, и я выиграл несколько бонусных секунд, а также мы проявили невероятный командный дух. Не верится, что розовая майка на моих плечах уже 11 дней подряд. Это повышает уверенность перед концом недели.

С нетерпением жду завтра. Никогда ещё не ездил таких длинных разделок, но рад, что стартую последним. Будет интересно. Если у меня будет хороший день, смогу удержать розовую майку. Если нет, то проиграю время соперникам по генеральной классификации».

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Патрик Конрад: «После вчерашнего, очень тяжёлого этапа, сегодня у нас было два варианта. Если бы Петер на хорошей позиции преодолел два трудных подъёма, мы бы постарались помочь ему выиграть этап. Если нет, Рафал и я должны были отвечать на любые атаки и продвинуться в генеральной классификации.

Последний спуск проехали на высокой скорости, как и финальные километры к финишу. Так что получился спринт среди генеральщиков. Я был на хорошей позиции, нога шла, я финишировал очень близко, занял 3-е место, выиграл 4 бонусных секунды. В общем, могу быть доволен. Ещё один подиум после 2-го места на 5-м этапе».

Арно Демар: «Сегодня у нас с Петером Саганом ничья. Мы знали, что подъёмы он проходит лучше меня, что может преодолеть финальную вершину в первой группе, откуда спринтовать в борьбе за победу. Мы ожидали такой сценарий. Но, честно говоря, итог оказался в мою пользу. Я приложил много усилий на двух подъёмах. Чтобы переложиться, нам нужно было ещё километра три по равнине. Мы все ехали на максимальной скорости».