Фотогалерея 19-го этапа Джиро д'Италия-2020 

Победа Йосефа Черны из отрыва на сокращённом 19-м этапе Джиро д'Италия-2020

19-й этап Джиро д’Италия-2020, протяжённость которого должна была составлять 258 км, после протеста гонщиков был сокращён до 124 км. Как только был дан старт, атаковали Симон Пелло (Simon Pellaud (Swi) Androni Giocattoli), Йосеф Черны (Josef Cerny (Cze) CCC Team) и Виктор Кампенартс (Victor Campenaerts (Bel) NTT Pro Cycling). К ним переложились ещё 11 гонщиков.

Пелотон, в голове которого вела преследование команда Bora-hansgrohe, сначала удерживал отрыва в пределах минуты, но затем бросил работать. За 47 км до финиша преимущество отрыва выросло до 7 с половиной минут. За 22 км до финиша из отрыва атаковал Йосеф Черны, который через 7 км набрал 45 секунд преимущества. 27-летнему чешскому гонщику команды CCC хватило времени, чтобы успеть отпраздновать победу на финишной черте. Ближайший преследователь, Виктор Кампенартс, пересёк финиш через 18 секунд.

Пелотон финишировал через 11 минут 43 секунды. Перестановок в генеральной классификации не произошло.

Все призовые деньги, которые должны были получить победитель этапа и лидеры классификаций, организаторы Джиро д’Италия-2020 перечислили в медицинский центр по борьбе с Covid-19.

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