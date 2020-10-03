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Джиро д'Италия-2020. Синяя майка. Претенденты

Джиро д'Италия-2020. Синяя майка. Претенденты

 

 

 

 

   Борьба за синую майку лучшего в горной классификации начнется уже с первого этапа - индивидуальной гонки с раздельным стартом, где организаторы в начале маршрута расположили подъем 4 категории. 

 

  Основная масса горных очков Джиро д’Италия-2020 сосредоточена на этапах в Альпах. После финиша 20-го этапа на вершине подъема 1-й категории Сестриере (Sestriere) мы сможем узнать имя обладателя «малья адзурра» 103-го выпуска итальянского Гранд-тура. 

 

  Уже на 3-м этапе покоритель Этны станет обладателем синей майки, а всего таких этапов будет шесть. Еще на двух этапах вершина 1-й категории расположена недалеко от финиша.

 

  Таким образом шансы генеральщиков прихватить «малья адзурра» высоки. В последний раз такой майкой в придачу к розовой обзавелся Крис Фрум в 2018 году. 

 

  В прошлом году лучшим в горной классификации стал Джулио Чикконе (Trek-Segafredo), недавно переболевший коронавирусом. Организаторы на Джиро д'Италия-2020 приготовили 50 вершин различных категорий сложности. Остается надеяться, что погода не внесет коррективов в маршрут гонки.

 

 

На Джиро д'Италия-2020 будет 50 категорийных вершин:


одна вершина Cima Coppi;
13 гор первой категории;
девять подъемов второй категории;
14 гор третьей категории;
13 горных финишей четвертой категории.

 


Самым урожайным на горные очки будет 18-й этап, включающий в себя две вершины первой категории (Манген (Passo Manghen) и вершину Cima Coppi - Стельвио (Passo dello Stelvio). Максимально на этом этапе можно выиграть 148 очков.

Вторым по значимости будет 20-й этап, на котором можно заработать максимум 138 очков. Этап включает в себя прохождение вершин 1 категории Колле д’Аньелло (Colle dell'Agnello), Изоар (Col d'Izoard) и финиш на Сестриере (Sestriere).

Покорители вершин в зачет Maglia Azzurra получают очки:


Cima Coppi – 50; 30, 20, 14, 10, 6, 4, 2, 1;
гора 1-ой категории – 40; 18, 12, 9, 6, 4, 2 и 1;
гора 2-ой категории – 18; 8, 6, 4, 2, 1;
гора 3-ей категории – 9; 4, 2, 1;
гора 4-ой категории – 3; 2, 1.

  В борьбу за «малья адзурра», в первую очередь, могут включиться генеральщики, которые упустят шанс подняться высоко в общем зачёте, гонщики тех команд, у которых нет лидера на генеральную классификацию, горняки, умеющие выбирать верные отрывы.

 

  В числе претендентов генеральщики, а также Джулио Чикконе (Trek-Segafredo)  и многие другие, среди которых 28-летний французский гонщик команды AG2R La Mondiale Франсуа Бушар (François Bidard), выигравший майку лучшего горного гонщика на Вуэльте Испании-2019, 25-летний испанский гонщик команды Movistar Гектор Карретеро (Héctor Carretero), недавно ставший победителем горной классификации Тиррено-Адриатико-2020, гонщики команды Lotto Soudal 29-летний норвежский гонщик Карл Фредрик Хаген (Carl Fredrik Hagen)  и 33-летний бельгийский гонщик Томас Де Гендт (Thomas De Gendt), 37-летний итальянский гонщик команды NTT Доменико Поццовиво (Domenico Pozzovivo), 30-летний австрийский гонщик команды Bahrain McLaren Херман Пернштайнер (Hermann Pernsteiner), 32-летний французский гонщик команды Cofidis Николя Эде (Nicolas Edet).

 

 
 
   Джулио Чикконе (Trek-Segafredo)

 

Джулио Чикконе получил премию Trofeo Bonacossa и выиграл майку горного короля Джиро д’Италия-2019

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

 

 

 

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Теги к статье: Джиро д'Италия Giro d'Italia Гран-тур горная классификация превью горная майка Джиро д'Италия-2020 Мировой Тур UCI

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Кто станет победителем классификации лучшего горного гонщика Джиро д'Италия-2020?


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Кто станет победителем Джиро д'Италия-2020?

Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Флеш Валлонь-2020. Результаты (8)
    EL-Fenomeno-Фото

    Сначала уже подумал что наконец то Порт возьмёт первым УЙи, а с ним и всю ФВ, на за 200м. до финиша либо иссяк, либо оппоненты прибавили ещё сильнее.

    И как же не повезло молодому Вансевенанту. Не знаю сколько бы он удерживал свое преимущество в отрыве, но хорошо колесил, и вот такое тяжелое падение на спуске. 

    Vansevenant puts on a show in Flèche Wallonne

    Судя по фоткам нехило кувыркнулся и улетел, благо зелень спасла и спортсмен отделался "легким испугом" так сказать. Но надо признать, что квикам в этом сезоне просто катастрофически не везёт. Это уже как минимум 3-е такое жесткое падение и улёт велогонщика во время гонки. vava

  • stalcker23
    Марк Хирши – победитель Арденн ... (2)
    stalcker23-Фото
    Спорное заявление про разделку, давить он умеет, техника есть, в прошлом году на национальном чемпионате только Кюнгу проиграл.
  • старт-шоссе 82
    Состав велокоманды INEOS Grena ... (9)
    старт-шоссе 82-Фото
    а,б,в и г) до 31 таких как Погачар мама еще родит,
    Ремко конечно вернется, но сколько еще таких будет кто вернется, порвет и снова что-то сломает и снова вернется. Вальверде и Эдита Пьеха это вечное.
  • Camel
    Предварительные составы команд ... (63)
    Camel-Фото

    Кэвендиш, если не ошибаюсь, был сначала заявлен в Бахрейн, теперь не вижу. В чем причина?

  • Ернат
    «Астана Про Тим» заменяет Ната ... (15)
    Ернат-Фото

    Насчкт культа да, согласен, у нас в Казахстане, столько боксеров и борцов, аж дух сводить, там реальный шанс заполучить золотые медали ЧМ, ОИ, поэтому там и идет упор, а то что на велоспорт забили это да, и еще насчет любительских гонок, у нас вообще почти не проводят, это да, очень жаль конечно

  • salomon
    Марк Хирши – победитель Арденн ... (2)
    salomon-Фото
    Хирши - типичный классик под Арденны с отличным финишем в стенку ! А ля Вальверде ! Вот с кем будет рубится Жужу в ближайшие годы! А вот для Париж-Рубе или Фландрии Хирши легковат. Там его растресёт. Да и разделки у него нет
  • Tamri
    «Астана Про Тим» заменяет Ната ... (15)
    Tamri-Фото

    Я мама такого перспективного молодого гонщика, который не стал заниматься велоспортом по окончании Училища олимпийского резерва. Потому что в России любимые виды спорта - это футбол и хоккей, вся государственная и спонсорская поддержка там, а велогоны никому не нужны. Ни дорог для них, ни культуры.. разве в Москве и Питере команды сильные, а юг России в этом плане безнадёжно отстал. Вот и не продолжает молодёжь, нет для них ни гонок нормальных, ни перспектив.

  • rude_rider
    «Астана Про Тим» заменяет Ната ... (15)
    rude_rider-Фото
    Ну китай и индия всей нацией ездят на великах . И что? Какая кульиура еще нужна чтоб быть всем контадорами. Не хотят профессионально занимать ну и ладно. Индия вообще не спортивная страна и от этого не страдают.развивать надо то что по душе а не все подрят . Например почему голландцы такие крутые конькобежцы и ни одного лыжника? А шведы крутые лыжники и никакие прыгуны на лыжах? То же можно сказать про Россию.крутые лыжники и почти никакие прыгуны. Так что численность и тд не особо влияют на результаты.надо только заболеть этой идеи чтоб стать как роглич например. Колумбы имхо от бедности в горы на великах полезли хоть как то выбраться. Странно что мексиканцев вообще нет или бразильцев например.
  • SVS
    Джиро д'Италия-2020. Цикламен ... (5)
    SVS-Фото

     Только Саган, только валидол :)! #nosagan-nogiro :)!

  • Rokka
    «Астана Про Тим» заменяет Ната ... (15)
    Rokka-Фото
    Цитата: AmLoket
    Цитата: Ернат
    мдаааа жаль, как же прогресировать доморощеным гонщикам, если пропускать такие старты


    кстати насчет разговоров про сокращение финансирования, я думаю, Астане надо потихоньку отказыватся от дорогих гонщиков, и за сэкономленые деньги приглашать, гонщиков из бывщего постсоветского пространства и казахстана, все таки школа СССР до сих пор очень сильна, + я думаю и аппетиты этих гонщиков будт умеренные, надо искать молодые таланты, я не поверю, что в Казахстане, Россий, Украине нет молодых, не раскрывшихся талантов, которых надо найти и огранить, и тогда появятся, свой Эвенпулы, Погачары и бернали и т д! 
     
    вы только вдумайтесь в цифры!
    1. Россия - 146 млн населения
    2. Украина - 41 млн населения
    3. Казахстан - 18 млн населения
     
    итого 205 млн населения ))))
     а в Словений - 2.0 млн населения ( и смогли же найти аж два топ гонщика))))))))
    Последнее время тоже думаю об этом. Население в 100 раз больше, чем в Словении, но гонцов на подиумы ГТ нет.

    Цитата: Pi-man
    В Колумбии тоже народ, мягко говоря, небогато живет, а гонцы есть.
    В Колумбии тоже культ. И шанс вырваться из нищеты своей ездой на велосипеде. А у нас в принципе все гонцы из городов и никто в школу за 10 км от дома на велосипеде не ездит. Имеем, что имеем.
    Если в Колумбии или Словении есть культ, то у нас его просто нет. Сколько бы Винокуров не пытался развить велоспорт в стране, отдача получается минимальная. И власти особо не поддерживают, и интересующихся минимум. Хотя бы посмотреть количество любительских гонок в Колумбии и здесь в Казахстане. Такова печальная реальность

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2 Фульсанг Я. (Den) (AST) 2761
3 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2533
4 Погачар Т. (Slo) (UAD) 2062
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 1995
6 Шахманн М. (Ger) (BOH) 1960
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 1955
8 Нибали В. (Ita) (TFS) 1829
9 Кинтнана Н. (Col) (ARK) 1816
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