- Категория:
- VeloRACE / Giro d'Italia |
- Дата:
- Сегодня, 08:00
Джиро д'Италия-2020. Синяя майка. Претенденты
Борьба за синую майку лучшего в горной классификации начнется уже с первого этапа - индивидуальной гонки с раздельным стартом, где организаторы в начале маршрута расположили подъем 4 категории.
Основная масса горных очков Джиро д’Италия-2020 сосредоточена на этапах в Альпах. После финиша 20-го этапа на вершине подъема 1-й категории Сестриере (Sestriere) мы сможем узнать имя обладателя «малья адзурра» 103-го выпуска итальянского Гранд-тура.
Уже на 3-м этапе покоритель Этны станет обладателем синей майки, а всего таких этапов будет шесть. Еще на двух этапах вершина 1-й категории расположена недалеко от финиша.
Таким образом шансы генеральщиков прихватить «малья адзурра» высоки. В последний раз такой майкой в придачу к розовой обзавелся Крис Фрум в 2018 году.
В прошлом году лучшим в горной классификации стал Джулио Чикконе (Trek-Segafredo), недавно переболевший коронавирусом. Организаторы на Джиро д'Италия-2020 приготовили 50 вершин различных категорий сложности. Остается надеяться, что погода не внесет коррективов в маршрут гонки.
На Джиро д'Италия-2020 будет 50 категорийных вершин:
одна вершина Cima Coppi;
13 гор первой категории;
девять подъемов второй категории;
14 гор третьей категории;
13 горных финишей четвертой категории.
Самым урожайным на горные очки будет 18-й этап, включающий в себя две вершины первой категории (Манген (Passo Manghen) и вершину Cima Coppi - Стельвио (Passo dello Stelvio). Максимально на этом этапе можно выиграть 148 очков.
Вторым по значимости будет 20-й этап, на котором можно заработать максимум 138 очков. Этап включает в себя прохождение вершин 1 категории Колле д’Аньелло (Colle dell'Agnello), Изоар (Col d'Izoard) и финиш на Сестриере (Sestriere).
Покорители вершин в зачет Maglia Azzurra получают очки:
Cima Coppi – 50; 30, 20, 14, 10, 6, 4, 2, 1;
гора 1-ой категории – 40; 18, 12, 9, 6, 4, 2 и 1;
гора 2-ой категории – 18; 8, 6, 4, 2, 1;
гора 3-ей категории – 9; 4, 2, 1;
гора 4-ой категории – 3; 2, 1.
В борьбу за «малья адзурра», в первую очередь, могут включиться генеральщики, которые упустят шанс подняться высоко в общем зачёте, гонщики тех команд, у которых нет лидера на генеральную классификацию, горняки, умеющие выбирать верные отрывы.
В числе претендентов генеральщики, а также Джулио Чикконе (Trek-Segafredo) и многие другие, среди которых 28-летний французский гонщик команды AG2R La Mondiale Франсуа Бушар (François Bidard), выигравший майку лучшего горного гонщика на Вуэльте Испании-2019, 25-летний испанский гонщик команды Movistar Гектор Карретеро (Héctor Carretero), недавно ставший победителем горной классификации Тиррено-Адриатико-2020, гонщики команды Lotto Soudal 29-летний норвежский гонщик Карл Фредрик Хаген (Carl Fredrik Hagen) и 33-летний бельгийский гонщик Томас Де Гендт (Thomas De Gendt), 37-летний итальянский гонщик команды NTT Доменико Поццовиво (Domenico Pozzovivo), 30-летний австрийский гонщик команды Bahrain McLaren Херман Пернштайнер (Hermann Pernsteiner), 32-летний французский гонщик команды Cofidis Николя Эде (Nicolas Edet).
Джулио Чикконе (Trek-Segafredo)
Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi
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