Джиро д'Италия-2020. Синяя майка. Претенденты

EL-Fenomeno

Флеш Валлонь-2020. Результаты (8) Сначала уже подумал что наконец то Порт возьмёт первым УЙи, а с ним и всю ФВ, на за 200м. до финиша либо иссяк, либо оппоненты прибавили ещё сильнее. И как же не повезло молодому Вансевенанту. Не знаю сколько бы он удерживал свое преимущество в отрыве, но хорошо колесил, и вот такое тяжелое падение на спуске. Vansevenant puts on a show in Flèche Wallonne Судя по фоткам нехило кувыркнулся и улетел, благо зелень спасла и спортсмен отделался "легким испугом" так сказать. Но надо признать, что квикам в этом сезоне просто катастрофически не везёт. Это уже как минимум 3-е такое жесткое падение и улёт велогонщика во время гонки.

stalcker23

Марк Хирши – победитель Арденн ... (2) Спорное заявление про разделку, давить он умеет, техника есть, в прошлом году на национальном чемпионате только Кюнгу проиграл.

старт-шоссе 82

Состав велокоманды INEOS Grena ... (9) а,б,в и г) до 31 таких как Погачар мама еще родит,

Ремко конечно вернется, но сколько еще таких будет кто вернется, порвет и снова что-то сломает и снова вернется. Вальверде и Эдита Пьеха это вечное.

Camel

Предварительные составы команд ... (63) Кэвендиш, если не ошибаюсь, был сначала заявлен в Бахрейн, теперь не вижу. В чем причина?

Ернат

«Астана Про Тим» заменяет Ната ... (15) Насчкт культа да, согласен, у нас в Казахстане, столько боксеров и борцов, аж дух сводить, там реальный шанс заполучить золотые медали ЧМ, ОИ, поэтому там и идет упор, а то что на велоспорт забили это да, и еще насчет любительских гонок, у нас вообще почти не проводят, это да, очень жаль конечно

salomon

Марк Хирши – победитель Арденн ... (2) Хирши - типичный классик под Арденны с отличным финишем в стенку ! А ля Вальверде ! Вот с кем будет рубится Жужу в ближайшие годы! А вот для Париж-Рубе или Фландрии Хирши легковат. Там его растресёт. Да и разделки у него нет

Tamri

«Астана Про Тим» заменяет Ната ... (15) Я мама такого перспективного молодого гонщика, который не стал заниматься велоспортом по окончании Училища олимпийского резерва. Потому что в России любимые виды спорта - это футбол и хоккей, вся государственная и спонсорская поддержка там, а велогоны никому не нужны. Ни дорог для них, ни культуры.. разве в Москве и Питере команды сильные, а юг России в этом плане безнадёжно отстал. Вот и не продолжает молодёжь, нет для них ни гонок нормальных, ни перспектив.

rude_rider

«Астана Про Тим» заменяет Ната ... (15) Ну китай и индия всей нацией ездят на великах . И что? Какая кульиура еще нужна чтоб быть всем контадорами. Не хотят профессионально занимать ну и ладно. Индия вообще не спортивная страна и от этого не страдают.развивать надо то что по душе а не все подрят . Например почему голландцы такие крутые конькобежцы и ни одного лыжника? А шведы крутые лыжники и никакие прыгуны на лыжах? То же можно сказать про Россию.крутые лыжники и почти никакие прыгуны. Так что численность и тд не особо влияют на результаты.надо только заболеть этой идеи чтоб стать как роглич например. Колумбы имхо от бедности в горы на великах полезли хоть как то выбраться. Странно что мексиканцев вообще нет или бразильцев например.

SVS

Джиро д'Италия-2020. Цикламен ... (5) Только Саган, только валидол :)! #nosagan-nogiro :)!

Rokka

«Астана Про Тим» заменяет Ната ... (15) Цитата: AmLoket Цитата: Ернат мдаааа жаль, как же прогресировать доморощеным гонщикам, если пропускать такие старты





кстати насчет разговоров про сокращение финансирования, я думаю, Астане надо потихоньку отказыватся от дорогих гонщиков, и за сэкономленые деньги приглашать, гонщиков из бывщего постсоветского пространства и казахстана, все таки школа СССР до сих пор очень сильна, + я думаю и аппетиты этих гонщиков будт умеренные, надо искать молодые таланты, я не поверю, что в Казахстане, Россий, Украине нет молодых, не раскрывшихся талантов, которых надо найти и огранить, и тогда появятся, свой Эвенпулы, Погачары и бернали и т д!



вы только вдумайтесь в цифры!

1. Россия - 146 млн населения

2. Украина - 41 млн населения

3. Казахстан - 18 млн населения



итого 205 млн населения ))))

а в Словений - 2.0 млн населения ( и смогли же найти аж два топ гонщика))))))))

Последнее время тоже думаю об этом. Население в 100 раз больше, чем в Словении, но гонцов на подиумы ГТ нет.



Цитата: Pi-man В Колумбии тоже народ, мягко говоря, небогато живет, а гонцы есть. В Колумбии тоже культ. И шанс вырваться из нищеты своей ездой на велосипеде. А у нас в принципе все гонцы из городов и никто в школу за 10 км от дома на велосипеде не ездит. Имеем, что имеем. Последнее время тоже думаю об этом. Население в 100 раз больше, чем в Словении, но гонцов на подиумы ГТ нет.В Колумбии тоже культ. И шанс вырваться из нищеты своей ездой на велосипеде. А у нас в принципе все гонцы из городов и никто в школу за 10 км от дома на велосипеде не ездит. Имеем, что имеем. Если в Колумбии или Словении есть культ, то у нас его просто нет. Сколько бы Винокуров не пытался развить велоспорт в стране, отдача получается минимальная. И власти особо не поддерживают, и интересующихся минимум. Хотя бы посмотреть количество любительских гонок в Колумбии и здесь в Казахстане. Такова печальная реальность