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Фотогалерея 13-го этапа Джиро д'Италия-2020

 Фотогалерея 13-го этапа Джиро д'Италия-2020

 

 

  13-й этап Джиро д’Италия-2020, равнинный с двумя подъёмами 4-й категории, завершился спринтом из группы генеральщиков, победу в котором отпраздновал Диего Улисси (UAE Team Emirates).

 

  Отрыв дня, сформировавшийся через 20 км после старта, был нейтрализован пелотоном за 17 км до финиша. Сначала команда Bora-hansgrohe, а затем Валерио Конти (UAE Team Emirates) возглавили пелотон на первом подъёме, стараясь уехать от спринтеров, и группа начала рассыпаться.

 

  Лидер общего зачёта Жуан Алмейда (Deceuninck-Quick Step) всё время находился на передних позициях. Тео Геоган Харт (Ineos Grenadiers) и Рубен Геррейро (EF Pro Cycling) атаковали на втором подъёме, за ними поехали генеральщики, образовав небольшую группу из 20 гонщиков. На спуске команда Deceuninck-Quick Step возглавила группу, которая и разыграла спринт на финише.

 

  Диего Улисси обошёл на финишной черте Жуана Алмейду (Deceuninck-Quick Step) и Патрика Конрада (Bora-hansgrohe). Благодаря второму месту на этапе Жуан Алмейда укрепил свою позицию лидера общего зачёта, где теперь опережает Вилко Келдермана (Sunweb) на 40 секунд.

 

Лидеры других классификаций также сохранили свои майки.

 

 

 

 

 

Photo Credits: LaPresse

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Теги к статье: Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2020 Гранд-тур

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ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2020?

Комментарии

  • Alya
    Ильнур Закарин переходит в «Га ... (20)
    Alya-Фото

    Столько троеточий даже в статусе влюбленной семиклассницы не встретишь.

    Пивную открывал его брат после окончания спортивной карьеры. 

     

    Куда ему идти - это не моя забота. Пусть тренером инструктором в татарстане наконец поработает. Он им уже много лет числится.

  • EL-Fenomeno
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (5)
    EL-Fenomeno-Фото

    Действительно, весьма силовая разделка, да и километраж 30+ Но мне даже не интересно упрочит ли свое лидерство португалец Алмейда, но важнее кто из генеральщиков сумеет проехать лучше других капитанов. В общем я по умолчанию за Нибса на этой Джиро, но в душе чё то ещё больше переживаю за Домэнико...торчки, стенки и тягуны ему в помощь) Ну и хорошей погоды особенно последней 15-ке генерала.

    P.S.

    Как с инд.ходом у Тао из Инэоса? Уж больно хочется чтобы он переоделся по скорее в белое, но, блин, под_забываю, что там вездесущий Алмейда фигирирует в молодёжном зачёте)

  • Freejazz
    Ильнур Закарин переходит в «Га ... (20)
    Freejazz-Фото
    Я ждал этого... Так его, так... Пинайте сильнее... А если без эмоций и личных отношений? Сейчас, с проблемами у целого ряда команд, куда ему идти? Вы хотите, чтобы в пивную, а он (сам или с советами) тоже, наверное, думает о будущем.
  • velodoctor
    Ильнур Закарин переходит в «Га ... (20)
    velodoctor-Фото
    За Араширо стоит Япония, с точки зрения маркетинга он полезный гонщик. Ну и не такой он и слабый.
  • Freejazz
    Ильнур Закарин переходит в «Га ... (20)
    Freejazz-Фото

    Не все так просто в этом мире и Араширо имеет свою стоимость, но.... Закарин не Араширо и не бачки возить подписывается. Кто-то должен его взять только на редкие этапы, специально для него подходящие. Не генеральщик и не грегари, а кто?

    Вот вы, представьте себя менеджером команды мирового тура и решите на какую роль его брать и за какие деньги....

  • velodoctor
    Тур Фландрии-2020. Превью (2)
    velodoctor-Фото

      Кросменам надо договориться наконец и после кваремонта или даже раньше уехать и работать до финиша. Мне Беттиоль очень понравился на ГВГ, он точно в 5ке главных фаворитов.

  • Alya
    Ильнур Закарин переходит в «Га ... (20)
    Alya-Фото

    Там по расписанию следующий шаг - пивная разливуха в жилом доме.

  • flugegeheimen
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (6)
    flugegeheimen-Фото

    Альмейда то пока огого.

  • opaque
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (6)
    opaque-Фото
    Вот вам и 'отберите у Альмейды майку наконец, а то...'. Ну отберите....
  • s75
    Велокоманда UAE Team Emirates ... (3)
    s75-Фото

    еще один шанс для делаКруза

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