Фотогалерея 13-го этапа Джиро д'Италия-2020

13-й этап Джиро д’Италия-2020, равнинный с двумя подъёмами 4-й категории, завершился спринтом из группы генеральщиков, победу в котором отпраздновал Диего Улисси (UAE Team Emirates).

Отрыв дня, сформировавшийся через 20 км после старта, был нейтрализован пелотоном за 17 км до финиша. Сначала команда Bora-hansgrohe, а затем Валерио Конти (UAE Team Emirates) возглавили пелотон на первом подъёме, стараясь уехать от спринтеров, и группа начала рассыпаться.

Лидер общего зачёта Жуан Алмейда (Deceuninck-Quick Step) всё время находился на передних позициях. Тео Геоган Харт (Ineos Grenadiers) и Рубен Геррейро (EF Pro Cycling) атаковали на втором подъёме, за ними поехали генеральщики, образовав небольшую группу из 20 гонщиков. На спуске команда Deceuninck-Quick Step возглавила группу, которая и разыграла спринт на финише.

Диего Улисси обошёл на финишной черте Жуана Алмейду (Deceuninck-Quick Step) и Патрика Конрада (Bora-hansgrohe). Благодаря второму месту на этапе Жуан Алмейда укрепил свою позицию лидера общего зачёта, где теперь опережает Вилко Келдермана (Sunweb) на 40 секунд.

Лидеры других классификаций также сохранили свои майки.

Photo Credits: LaPresse