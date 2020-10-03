Первая победа Петера Сагана на этапе Джиро д’Италия

Петер Саган - победитель 10-го этапа Джиро д'Италия-2020

Часть 10-го этапа гонщики преодолевали под дождём, но на финише, где Петер Саган в одиночку первым пересёк финишную черту, сквозь тучи проглядывало солнце, и сияла радуга. На этом фоне 30-летний словацкий велогонщик команды Bora-hansgrohe отпраздновал первую в карьере победу на этапе Джиро д’Италия, став 100-м гонщиком в истории, выигравшим этапы на всех трёх Гранд-турах.

Photo © BORA - hansgrohe / Bettiniphoto & VeloImages

Петер Саган атаковал через 45 км после старта. После многочисленных неудачных попыток других гонщиков уехать в отрыв ускорение Сагана принесло плоды. За ним поехал Филиппо Ганна (Ineos Grenadiers), а через несколько километров к ним присоединились и другие гонщики, сформировавшие отрыв дня. Пелотон прекратил попытки закрыть просвет за 94 км до финиша, после чего отрыв резко увеличил преимущество.

На первом промежуточном спринте Петер Саган взял максимальное количество очков. Четыре категорийный и столько же некатегорийных подъёмов не помешали ему держаться впереди и реагировать на атаки попутчиков. За 15 км до финиша лишь Саган и гонщик команды Ineos Grenadiers Бен Свифт оставались впереди, а за 12 км до финиша Петер Саган атаковал и уехал от своего попутчика в одиночку. За 3,6 км до финиша из пелотона атаковал Брэндон Макналти (UAE Team Emirates), но переложиться к Петеру Сагану ему не удалось. Словацкий гонщик пересёк финиш с преимуществом в 19 секунд.

Для Петера Саган успех на 10-м этапе Джиро д’Италия-2020 пришёл после 461 дня без побед. В последний раз он праздновал победу на 5-м этапе Тур де Франс-2019 10 июля.

Петер Саган: «Очень счастлив, что одержал эту победу. Для меня она имеет особенное значение, потому что впервые в карьере выиграл этап Джиро д’Италия. Предыдущая победа была у меня на Тур де Франс-2019. Мне пришлось долго ждать этого результата. Команда и болельщики ждали этого от меня, я был должен им победу. Много раз поднимался на подиум, но между первым и вторым местом большая разница.

Мы понимали, что сегодня было важно уехать в отрыв, но могу с уверенностью сказать, что воплотить это было совсем нелегко. Было очень трудно. Пришлось приложить массу сил. Думаю, сегодня у всех в отрыве отлично шла нога. К тому же, когда группа сформировалась, нам пришлось долго работать изо всех сил, потому что команда Groupama-FDJ работала в голове пелотона, пытаясь вернуть нас. Понадобилось много времени, чтобы набрать преимущество.

На финальном подъёме, особенно на последнем, я знал, что мне надо выложиться по полной, потому что мне был нужен просвет. Ещё надо было постараться не упасть на последнем спуске, где я потерял из-ща этого немного времени. Финальные 7 км было важно пройти на пределе, потому что группа из 10-15 человек позади меня хотела меня догнать».

Ян Валах, спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Сегодня на этап мы ставили две цели – победа с Петером и в то же время защита наших генеральщиков. Мы понимали, что понадобятся очень большие усилия, что нам не будут помогать другие команды. Нам пришлось контролировать финальные 60 км, где дорога постоянно шла вверх-вниз, где были крутые секции с 20% градиентом.

Нам понадобились силы. На первых 40 км Павел и Чезаре блестяще контролировали гонку. В какой-то момент уехал очень большой отрыв, но в нём не было слаженной работы. И Петер решил ответить на атаку Ганны на подъёме.

В отрыв произошёл просев, потому что в нём было слишком много гонщиков, чтобы слаженно работать. И тогда остальные команды пелотона начали работать сменами в голове, стараясь вернуть отрыв. Сначала это была команда Groupama-FDJ, потом UAE Team Emirates, наконец, NTT. Но догнать отрыв было невозможно. Петер поехал к сольной победе. Я очень счастлив. Сегодня он был силён».