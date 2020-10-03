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Первая победа Петера Сагана на этапе Джиро д’Италия

Петер Саган - победитель 10-го этапа Джиро д'Италия-2020

 

 

 

  Часть 10-го этапа гонщики преодолевали под дождём, но на финише, где Петер Саган в одиночку первым пересёк финишную черту, сквозь тучи проглядывало солнце, и сияла радуга. На этом фоне 30-летний словацкий велогонщик команды Bora-hansgrohe отпраздновал первую в карьере победу на этапе Джиро д’Италия, став 100-м гонщиком в истории, выигравшим этапы на всех трёх Гранд-турах.

 

 

 

 

 

 

Photo © BORA - hansgrohe / Bettiniphoto & VeloImages

 

  Петер Саган атаковал через 45 км после старта. После многочисленных неудачных попыток других гонщиков уехать в отрыв ускорение Сагана принесло плоды. За ним поехал Филиппо Ганна (Ineos Grenadiers), а через несколько километров к ним присоединились и другие гонщики, сформировавшие отрыв дня. Пелотон прекратил попытки закрыть просвет за 94 км до финиша, после чего отрыв резко увеличил преимущество.

 

  На первом промежуточном спринте Петер Саган взял максимальное количество очков. Четыре категорийный и столько же некатегорийных подъёмов не помешали ему держаться впереди и реагировать на атаки попутчиков. За 15 км до финиша лишь Саган и гонщик команды Ineos Grenadiers Бен Свифт оставались впереди, а за 12 км до финиша Петер Саган атаковал и уехал от своего попутчика в одиночку. За 3,6 км до финиша из пелотона атаковал Брэндон Макналти (UAE Team Emirates), но переложиться к Петеру Сагану ему не удалось. Словацкий гонщик пересёк финиш с преимуществом в 19 секунд.

 

  Для Петера Саган успех на 10-м этапе Джиро д’Италия-2020 пришёл после 461 дня без побед. В последний раз он праздновал победу на 5-м этапе Тур де Франс-2019 10 июля.

 

  Петер Саган: «Очень счастлив, что одержал эту победу. Для меня она имеет особенное значение, потому что впервые в карьере выиграл этап Джиро д’Италия. Предыдущая победа была у меня на Тур де Франс-2019. Мне пришлось долго ждать этого результата. Команда и болельщики ждали этого от меня, я был должен им победу. Много раз поднимался на подиум, но между первым и вторым местом большая разница.

 

  Мы понимали, что сегодня было важно уехать в отрыв, но могу с уверенностью сказать, что воплотить это было совсем нелегко. Было очень трудно. Пришлось приложить массу сил. Думаю, сегодня у всех в отрыве отлично шла нога. К тому же, когда группа сформировалась, нам пришлось долго работать изо всех сил, потому что команда Groupama-FDJ работала в голове пелотона, пытаясь вернуть нас. Понадобилось много времени, чтобы набрать преимущество.

 

  На финальном подъёме, особенно на последнем, я знал, что мне надо выложиться по полной, потому что мне был нужен просвет. Ещё надо было постараться не упасть на последнем спуске, где я потерял из-ща этого немного времени. Финальные 7 км было важно пройти на пределе, потому что группа из 10-15 человек позади меня хотела меня догнать».

 

  Ян Валах, спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Сегодня на этап мы ставили две цели – победа с Петером и в то же время защита наших генеральщиков. Мы понимали, что понадобятся очень большие усилия, что нам не будут помогать другие команды. Нам пришлось контролировать финальные 60 км, где дорога постоянно шла вверх-вниз, где были крутые секции с 20% градиентом.

 

  Нам понадобились силы. На первых 40 км Павел и Чезаре блестяще контролировали гонку. В какой-то момент уехал очень большой отрыв, но в нём не было слаженной работы. И Петер решил ответить на атаку Ганны на подъёме.

 

  В отрыв произошёл просев, потому что в нём было слишком много гонщиков, чтобы слаженно работать. И тогда остальные команды пелотона начали работать сменами в голове, стараясь вернуть отрыв. Сначала это была команда Groupama-FDJ, потом UAE Team Emirates, наконец, NTT. Но догнать отрыв было невозможно. Петер поехал к сольной победе. Я очень счастлив. Сегодня он был силён».

 

 

Результаты 10 этапа Джиро д’Италия-2020

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Теги к статье: Петер Саган Peter Sagan Bora-hansgrohe Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2020 Гранд-тур

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ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2020?

Комментарии

  • старт-шоссе 82
    Директор Джиро д’Италия-2020: ... (2)
    старт-шоссе 82-Фото

    Если Джиро не доедет до Милана, для многих это будет трагедией.

    А так =названный победитель=, никогда не будет считать себя победителем.

  • dyneema
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (8)
    dyneema-Фото
    Нейтрализация есть? Эти повороты за 3-5 км до фишина привлекательно для генеральщиков не выглядят... И ветра, надежда на ветра и эшелоны, иначе тоска ж смертная ждёт...
  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (29)
    EL-Fenomeno-Фото

    Иль маэстро Саган, ну ты и молодец!

    Прям как в том фильме: "Понимаете, я пронзил выиграл время этап, я добился своего". Ещё и насладился своим триумфом на последних 150м.

    Теперь у Петера есть победы на всех 3-х ГТ: 1 Джиро + 12 Тур + 4 Вуэльта = 17 good Вошёл в трипл-клуб. Ну а сам этап просто безшабашный, но, блин, признаемся, мы соскучились по такому "вело-хаосу" в хорошем смысле этого слова. Фульса откровенно говоря жаль, хорошо хоть Домэнико успел.

    Цитата: dyneema
    В чистом спринте против Демара нет шансов, Петер связ немного здоровья в долг, и проехал классико. А через высокие горы Демар может и не переехать...

    Демар наверное уже мысленно просит снега на последнюю неделю Джиро, чтобы орги отменили высокие горы/перевалы в Альпах, но я верю, что француз перетерпит, а главное что не сойдёт. После ухода с Джиро универсала Блинка на цикламену без вариантов остались двое: тут либо Петер либо Арно

  • uran
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (29)
    uran-Фото
    Петер молодец, эта победа дорогого стоит. Вот только с отменой гонки есть вопросы, и с цикламеновой майкой.
  • uran
    Директор Джиро д’Италия-2020: ... (2)
    uran-Фото
    Смысл? Победитель определится лишь по результату ПЦР а не в борьбе. Как и с агл победитель Джиро будет нелегитимен.
  • uran
    Команда Jumbo - Visma снялась ... (7)
    uran-Фото
    Походу джиро Все
  • patar
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (8)
    patar-Фото

    может наконец-то Кофидис что-то похожее на спринт продемонстрирует? спринтеров-то все меньше...или может Гавирия, он как-то совсем затерялся...

  • patar
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (8)
    patar-Фото
    Учитывая сегодняшний отрыв, скорее Демар vs Демар
  • patar
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (29)
    patar-Фото
    Мне тоже обидно за него. Хоть я и не фанат Астана, но так терять время... очень несправедливо.
  • Sezar
    Йос ван Эмден о недостаточных ... (2)
    Sezar-Фото

    Заметил, что когда брали вью у одного из гонщиков, то микрофон не был ничем прикрыт. Бросилось в глаза по сравнению с Туром. Думаю там много чего такого, бросающегося в глаза.

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