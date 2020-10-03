Фотогалерея 18-го этапа Джиро д'Италия-2020

Королевский горный 18-й этап Джиро д'Италия-2020 перевернул генеральную классификацию

18-й этап, королевский горный этап с набором высоты 5400 м и покорением наивысшей точки маршрута Джиро д'Италия-2020 – Стельвио, перевернул генеральную классификацию.

Через 11 км после старта от пелотона отъехали 24 гонщика, среди которых был и горный король, португальский гонщик команды EF Pro Cycling Рубен Геррейро. Он взял горную премию на подъёме 2-й категории Кампо Карло Маньо. В связи со сходом Джованни Висконти (Vini Zabu - Brado – KTM) ближайшего соперника Геррейро по борьбе за горные очки, португальский гонщик гарантировал себе синюю майку лучшего в этой классификации, при условии, что он без проблем доедет до Милана.

Ближайший соперник Рубена Геррейро в горной классификации Томас Де Гендт (Lotto Soudal) проигрывает ему 112 очков. Большая группа вернулась в пелотон, а новый отрыв дня, в который отобрались 10 гонщиков, сформировался через 42 км после старта. Но ни одному из гонщиков отрыва, в отличие от предыдущих этапов, не удалось побороться за победу на королевском горном этапе.

Последним из отрыва во время прохождения легендарного подъёма Стельвио был пройден победитель 17-го этапа, австралийский гонщик Бен О’Коннор (NTT).

Команда Sunweb возглавила пелотон на подходе к Стельвио, просеивая группу. За 52 км до финиша в пелотоне осталось около 20 гонщиков. За 50 км до финиша (12,5 км до вершины Пассо делло Стельвио) темп, заданный Sunweb, не выдержал лидировавший в общем зачёте Жуан Алмейда (Deceuninck-Quick Step). Он возвращался в хвост группы, но окончательно выпал через пару километров.

За 48 км до финиша группу, в которой осталось 12 гонщиков, возглавили гонщики команды Ineos Grenadiers Филиппо Ганна, вернувшийся из отрыва, Роан Деннис, Джонатан Кастровьехо на колесе которых сидел Тео Геоган Харт. За 47 км до финиша в голове группы остались Роан Деннис и Тео Геоган Харт, за которыми усидели только Вилко Келдерман и Джей Хиндли (Sunweb), Винченцо Нибали (Trek-Segafredo) и Якоб Фульсанг (Astana).

Но Нибали и Фульсанг не смогли долго выдерживать темп Денниса и выпали за 47 км до финиша, а затем за 45 км до финиша (7,5 км до вершины Пассо делло Стельвио) выпал и Вилко Келдерман, который по мере прохождения Стельвио терял всё больше времени.

За 44 км до финиша Келдерман проигрывал 17 секунд группе Денниса и Харта, в которой остался его товарищ по команде Джей Хиндли.

Группа розовой майки, в которой были и гонщики Bora-hansgrohe Рафал Майка и Патрик Конрад, за 44 км до финиша уступала лидерам 1:45.

За 41 км до финиша Винченцо Нибали (Trek-Segafredo) ехал Стельвио в одиночку, а Якоб Фульсанг (Astana) нашёл попутчика в лице Пельо Бильбао (Bahrain-McLaren).

На вершине Стельвио, которую первым прошёл Роан Деннис, тройка лидеров опережала Вилко Келдермана на 46 секунд, Бильбао и Фульсанга на 1:38, а Жуан Алмейда и его попутчики проигрывали 3:36.

После спуска расстановка сил не изменилась. Группа лидеров лишь увеличила преимущество. За 12 км до финиша Келдерман проигрывал 1:20, Бильбао и Фульсанг 1:46, а группа розовой майки 4:14.

В начале финального подъёма 1-й категории Торри ди Фраэле за 10 км до финиша Тео Геоган Харт (Ineos Grenadiers) остался без помощи Роана Денниса и продолжил восхождение вдвоём с соперником Джеем Хиндли (Sunweb), с которым разыграл спринт на этапе.

Джей Хиндли опередил Тео Геогана Харта и взял победу на 18-м этапе.

На финальном подъёме Пельо Бильбао, а затем и Якоб Фульсанг обошли Вилко Келдермана и финишировали на этапе третьим и четвёртым соответственно.

Вилко Келдерман проиграл на финише 2:18 победителю этапа, своему товарищу по команде Джею Хиндли, но в общем зачёте поднялся на 1-ю строчку и облачился в розовую майку лидера.

Джей Хиндли занимает 2-ю позицию в генеральной классификации, уступая своему товарищу по команде 12 секунд. Тео Геоган Харт поднялся на третью строчку общего зачёта и уступает Келдерману 15 секунд.

24-летний австралийский гонщик Джей Хиндли также облачился в белую майку уже не по "наследству" от Жуана Алмейды, а возглавив классификацию лучшего молодого гонщика, где на 3 секунды опережает Тео Геогана Харта.

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