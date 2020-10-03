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Дубль Тео Геогана Харта на Джиро д’Италия-2020

Тео Геоган Харт, Джей Хиндли о 20-м этапе Джиро д’Италия-2020

 

   25-летний британский велогонщик команды Ineos Grenadiers Тео Геоган Харт (Tao Geoghegan Hart) сделал дубль на Джиро д’Италия-2020, после этапа до Пьянкавалло выиграв 20-й этап в Сестриере. При финальном, третьем прохождении подъёма Сестриере с британским гонщиком помимо товарища по команде Роана Денниса остался лишь главный соперник – 24-летний австралийский гонщик команды Sunweb Джей Хиндли (Jai Hindley). На финише они разыграли спринт, в котором Тео Геоган Харт обошёл Хиндли.

 

  Теперь на счету Тео Геогана Харта два выигранных альпийских этапа, как и у его товарища по команде и соотечественника Криса Фрума (выигравшего в 2018 году этап с финишем на Дзонколане и в Бардонеккье).

 

  Но розовая майка благодаря 86 сотым секунды не покинула команды Sunweb, а перешла Джею Хиндли от Вилки Келдермана, финишировавшего на этапе через 1 минуту 35 секунд после своего товарища по команде.

 

  Два гонщика, идущие в генеральной классификации с одинаковым временем перед финальной разделкой – беспрецедентный случай. Самый небольшой разрыв между 1-м и 2-м местом в истории Джиро был в 1948 году между Фьоренцо Маньи (Fiorenzo Magni)  и Эцио Чекки (Ezio Cecchi) и составлял 11 секунд.

 

12 секунд разделяли Эдди Меркса (Eddy Merckx) и Джамбаттисту Баронкелли (Giambattista Baronchelli) в 1974 году, 13 секунд составлял разрыв между Фьоренцо Маньи и Фаусто Коппи в 1955 году.

 

Самый недавний минимальный разрыв – 16 секунд между Райдером Хешедалем и Хоакимом Родригесом в 2012 году. Завершающую разделку в Милане Хешедаль тогда начал с отставанием в 31 секунду.

 

Photo Credits: LaPresse

 

  Тео Геоган Харт: «Конечно, перед Джиро я не ожидал такого сценария за 15 км до финиша гонки. Это был яркий день с потрясающей командой. Мы придерживались плана, думаю, всё прошло отлично. Я вполне доволен. Очень счастлив, что смог завершить работу ребят. Роан Деннис невероятно отработал ради меня. Я у него в долгу после этапа со Стельвио, и теперь после сегодняшнего.

 

   Мне помогает двукратный чемпион мира в разделке и действующий чемпион (Филиппо Ганна). Но завтра уже мне самому придётся ехать разделку. Это велогонка. Всякое может произойти, особенно после 20 дней гонки в трудных условиях. Посмотрим. Сделаю всё, что в моих силах».

 

  Джей Хиндли: «Потрясающе. Я смотрю Джиро с детства. Всегда мечтал лидировать на Гранд-туре. Невероятные ощущения. Я не жалею об этапе со Стельвио. Мы выиграли его и не можем изменить то, как он разворачивался.

 

  Не думал, что такое возможно. Но вот я здесь. Сегодня у нашей команды был план – на случай, если Вилко потеряет много времени, я должен был использовать шанс и попробовать выиграть время у Тео, что я и попытался сделать. Тео был силён. К сожалению, я не смог выиграть у него время.

 

 Сегодня я взглянул на Тео, чтобы понять, устал он или нет. Я атаковал, но не смог от него избавиться. Он уже показал, что умеет хорошо ехать индивидуальную гонку на время. Но завтра будет последний день трёхнедельной гонки. Всё, что я знаю, изо всех сил буду защищать майку».

 

  Вилко Келдерман: «Всё прошло, как ожидали. У нас был план. Джей был достаточно силён, чтобы ехать за лидерами, но я не смог. Получилось так же, как на этапе со Стельвио, когда два лучших горняка уехали вперёд. Я немного разочарован, что не смог отфинишировать. Надеюсь, у Джея завтра получится. Завтра я поеду на максимальной скорости, посмотрим, что будет».

 

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Теги к статье: Тео Геоган Харт Tao Geoghegan Hart Ineos Grenadiers Джей Хиндли Jai Hindley Sunweb Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2020 Гранд-тур гонка Мирового тура

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Комментарии

  • VeloVelo
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (4)
    VeloVelo-Фото

    Мне видится так:
    1. Тао.
    2. Хиндли.
    3. Вилко.
    4. Альмейда.



    Ганна возьмет этап.

  • EL-Fenomeno
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (4)
    EL-Fenomeno-Фото

    Ну вот он "час Чэ, Икс" (или как там ещё) всей Джиро!
    Ганна догоняет Демара и делает покер?

    Тао vs. Хиндли & Вилко vs. Алмейда. Все точки над "і" расставит "маленький" этапчик, всего то 15 км. протяженности, но какой эмоциональный всплеск и отголосок он получит. Кароче - смотреть всем clapping

  • SportSpirit
    Вуэльта Испании-2020, превью э ... (1)
    SportSpirit-Фото

    Чудесно-просто чудесно) 

     

    Завтра нас ждет интригующее завешение Джиро, а потом флэш-мобом подъем на Арамон-Формигаль. Тонкой красной линией дуэль Роглич-Карапас?) 

  • SportSpirit
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (38)
    SportSpirit-Фото

    Второй гранд-тур решится на финальной разделке, только теперь все знают об этом заранее.

     

    Гегенхарт после финиша с непривычной рыжей щетиной преобразился в матерого видавшего виды гонца) На фоне Хиндли и Алмейды; после нескольких лет авансов наконец-то с реальными шансами не просто на подиум ГТ, но даже и на победу.

     

    Ну а Вилко он и есть Вилко: ровный сильный гонщик, но без внутренней харизмы победителя. 

  • Vadik22
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (38)
    Vadik22-Фото
    Все время чем-то недовольны. Все комментарии лишь бы "не как все"
  • AlGalgalim
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (10)
    AlGalgalim-Фото
    Судя по картинке с ветролёта, Роглич спровоцировал завал.
  • SSS
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (38)
    SSS-Фото
    как женился, так и сдулся весь "талант"
  • SSS
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (38)
    SSS-Фото
    Однозначно. Не сезон, а недоразумение! Хорошо, что я не смотрю велоспорт в этом году...
  • AmLoket
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (4)
    AmLoket-Фото
    Теперь уже можно говорить, что несмотря на весь этот короновирус гонку смогли провести в полном объёме, хотя в начале второй недели казалось, что шансов на это мало. Думаю, ГК выиграет Тао Гейген Харт.
  • Адриен
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (38)
    Адриен-Фото

    Ох как многим нравится НЕРАЗБЕРИХА, принимаемая за интригу и непредсказуемость. Выше совершенно правильно было написано - благодаря КОРОНАВИРУСУ сезон "радует" неожиданными результатами и нелогичными победами. Но - всего должно быть В МЕРУ. Сомневаюсь, что те, которые сейчас восхищаются, будут довольны такими же сценариями, стань они постоянными. Это как в популярном кино. Помните Верещагина ? "Опять ты мне эту икру поставила! Не могу я ее каждый день, проклятую, есть! ХОТЬ БЫ ХЛЕБА ДОСТАЛА!". Неужели не замечаете, что "хлеба" в нынешнем НЕНОРМАЛЬНОМ сезоне как раз не хватает ?

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