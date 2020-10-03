Дубль Тео Геогана Харта на Джиро д’Италия-2020

Тео Геоган Харт, Джей Хиндли о 20-м этапе Джиро д’Италия-2020

25-летний британский велогонщик команды Ineos Grenadiers Тео Геоган Харт (Tao Geoghegan Hart) сделал дубль на Джиро д’Италия-2020, после этапа до Пьянкавалло выиграв 20-й этап в Сестриере. При финальном, третьем прохождении подъёма Сестриере с британским гонщиком помимо товарища по команде Роана Денниса остался лишь главный соперник – 24-летний австралийский гонщик команды Sunweb Джей Хиндли (Jai Hindley). На финише они разыграли спринт, в котором Тео Геоган Харт обошёл Хиндли.

Теперь на счету Тео Геогана Харта два выигранных альпийских этапа, как и у его товарища по команде и соотечественника Криса Фрума (выигравшего в 2018 году этап с финишем на Дзонколане и в Бардонеккье).

Но розовая майка благодаря 86 сотым секунды не покинула команды Sunweb, а перешла Джею Хиндли от Вилки Келдермана, финишировавшего на этапе через 1 минуту 35 секунд после своего товарища по команде.

Два гонщика, идущие в генеральной классификации с одинаковым временем перед финальной разделкой – беспрецедентный случай. Самый небольшой разрыв между 1-м и 2-м местом в истории Джиро был в 1948 году между Фьоренцо Маньи (Fiorenzo Magni) и Эцио Чекки (Ezio Cecchi) и составлял 11 секунд.

12 секунд разделяли Эдди Меркса (Eddy Merckx) и Джамбаттисту Баронкелли (Giambattista Baronchelli) в 1974 году, 13 секунд составлял разрыв между Фьоренцо Маньи и Фаусто Коппи в 1955 году.

Самый недавний минимальный разрыв – 16 секунд между Райдером Хешедалем и Хоакимом Родригесом в 2012 году. Завершающую разделку в Милане Хешедаль тогда начал с отставанием в 31 секунду.

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Тео Геоган Харт: «Конечно, перед Джиро я не ожидал такого сценария за 15 км до финиша гонки. Это был яркий день с потрясающей командой. Мы придерживались плана, думаю, всё прошло отлично. Я вполне доволен. Очень счастлив, что смог завершить работу ребят. Роан Деннис невероятно отработал ради меня. Я у него в долгу после этапа со Стельвио, и теперь после сегодняшнего.

Мне помогает двукратный чемпион мира в разделке и действующий чемпион (Филиппо Ганна). Но завтра уже мне самому придётся ехать разделку. Это велогонка. Всякое может произойти, особенно после 20 дней гонки в трудных условиях. Посмотрим. Сделаю всё, что в моих силах».

Джей Хиндли: «Потрясающе. Я смотрю Джиро с детства. Всегда мечтал лидировать на Гранд-туре. Невероятные ощущения. Я не жалею об этапе со Стельвио. Мы выиграли его и не можем изменить то, как он разворачивался.

Не думал, что такое возможно. Но вот я здесь. Сегодня у нашей команды был план – на случай, если Вилко потеряет много времени, я должен был использовать шанс и попробовать выиграть время у Тео, что я и попытался сделать. Тео был силён. К сожалению, я не смог выиграть у него время.

Сегодня я взглянул на Тео, чтобы понять, устал он или нет. Я атаковал, но не смог от него избавиться. Он уже показал, что умеет хорошо ехать индивидуальную гонку на время. Но завтра будет последний день трёхнедельной гонки. Всё, что я знаю, изо всех сил буду защищать майку».

Вилко Келдерман: «Всё прошло, как ожидали. У нас был план. Джей был достаточно силён, чтобы ехать за лидерами, но я не смог. Получилось так же, как на этапе со Стельвио, когда два лучших горняка уехали вперёд. Я немного разочарован, что не смог отфинишировать. Надеюсь, у Джея завтра получится. Завтра я поеду на максимальной скорости, посмотрим, что будет».