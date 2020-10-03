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Йосеф Черны – победитель 19 этапа Джиро д’Италия-2020

Йосеф Черны, Виктор Кампенартс, Якопо Моска о 19-м этапе Джиро д’Италия-2020

 

 

  Чемпион Чехии в разделке, 27-летний велогонщик команды CCC Йосеф Черны (Josef Černý), одержал победу из отрыва после сольной атаки на 19-м этапе Джиро д’Италия-2020. На этапе, сокращённом до 124 км, Йосеф Черны атаковал одним из первых отобрался в отрыв,  который увеличился до 14 гонщиков и набрал в итоге более 10 минут преимущества. Чешский гонщик атаковал из отрыва за 20 км до финиша и проехав свою гонку на время, первым пересёк линию финиша. Это первая в карьере Черны победа на этапе Гранд-тура и на гонке Мирового тура.

 

 

Photo Credits: LaPresse

 

 

  Йосеф Черны: «История не спросит, был ли сегодня этап короткий или длинный. Я просто выиграл этап Джиро д’Италия. Фантастика, я смог поднять руки в победном жесте. Я очень счастлив и не могу поверить.

 

  Не верил, что выиграю, пока до финиша не осталось 500 м. На последних 10 километрах у меня было в запасе 25 – 30 секунд, но там был сильный встречный ветер. Я подстёгивал себя тем, что смогу, и вот я первый пересёк финиш. Невероятно. Не могу описать словами ощущения. Я так сильно старался и сегодня исполнил свою мечту.  

 

  День получился странным. И момент был трудным. У нас было три тяжёлых горных этапа, а сегодня дождь лил стеной. Я был очень рад, когда организаторы сократили этап, но день всё равно был тяжёлым. Мне повезло с отрывом, в котором мы все работали слаженно. Финал решался тем, у кого лучше шла нога.

 

  Джиро д’Италия – особенная для меня гонка. Я доволен результатами на разделках, с нетерпением жду финальной индивидуальной гонки в Милане. Но победа на обычном этапе очень важна. Я наслаждался борьбой в отрыве, потому что это была лотерея. После вчерашнего Стельвио у меня хорошо шла нога, рад, что показал, на что способен».

 

  Виктор Кампенартс: «Очень хорошо, что сократили этап. Я подумал, что это правильно, особенно учитывая, какой день был перед этим. Когда услышал, что этап сокращён, решил, что это хороший шанс атаковать, потому что трудно догнать отрыв гонщиков Мирового тура, когда ехать всего 125 км. Скоро стало понятно, что мы удержимся впереди. У меня отлично шла нога. Но, возможно, я слишком перестарался, хотя второе место – тоже хорошо. Но, конечно, мы хотели выиграть. Я доволен результатом».

 

 Якопо Моска: «Этап был быстрым – два с половиной часа на максимальной скорости. И до того, как отрыв уехал, тоже ехали быстро. Пелотон нас отпустил, но, если честно, у нас впереди весь день не было слаженной работы.

 

  Черны уехал в правильный момент, я сразу подумал, что гонка закончена. Он атаковал очень мощно, но так как в группе не смогли работать все вместе, он быстро создал просвет.

 

  Я думал только о том, как разыграть свои карты в спринте. Другие гонщики были слишком сильны, чтобы пробовать другие варианты. Поэтому я берёг силы на финал. Я выдал хороший спринт, но финишировал только третьим. Если подходишь так близко к победе, всегда чувствуешь небольшое разочарование. Но я хочу улыбаться и считать, что стакан на   половину полон.

 

   Я доволен. Это хороший результат, но даже если бы его не было, я всё равно был бы доволен тому опыту, который приобрёл здесь, на Джиро. Этот опыт бесценен. Я многому научился, надеюсь, команда довольна моей работой».

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Теги к статье: Йосеф Черны Josef Cerny Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2020 Гранд-тур

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Комментарии

  • uran
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (13)
    uran-Фото
    Логично предположить что следом поехал бы и Демар, по сути отрыв был бы обречен.
  • uran
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (13)
    uran-Фото

    Чтобы так заявлять нужно хотя бы представить гонщиков после сверх.тяжелых перевалов. Может там действительно большинству было плохенько, этап под  дождем в 250км никак не поспособствует восстановлению и отдыху. Завтра опять вверх. 

     

  • uran
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (4)
    uran-Фото
    Цитата: VeloVelo
    Цитата: старт-шоссе 82
    Последнее испытание.

    Вы забыли разделку с финишем в Милане.
    После трехкратного Сестриере на этой разделке может произойти "всё что угодно".
    В пределах минуты может. Дистанция короткая для больших разрывов.
  • AmLoket
    Мауро Веньи о сокращении 19-го ... (17)
    AmLoket-Фото
    А мне жалко велогонщиков, вчера в снег лезли на вершины, сегодня дождь. Пусть лучше посидят в тепле и безопасности. Будет ещё время погоняться и покать шоу. Сегодня они бы все равно этап засушили и отдали отрыву.
  • VeloVelo
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (4)
    VeloVelo-Фото

    Цитата: старт-шоссе 82
    Последнее испытание.

    Вы забыли разделку с финишем в Милане.
    После трехкратного Сестриере на этой разделке может произойти "всё что угодно".

  • SportSpirit
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (13)
    SportSpirit-Фото

    Поддержу тех, кто не поддержал протест гонщиков!

     

    Я, когда узнала о протяженности транзитного этапа между двумя горными в конце третьей недели, подумала типа "вау-вау, отличное испытание на прочность". Все-таки супермногодневщики - это люди со "сверхвозможностями". На предыдущем этапе С.Курдюков рассказывал про Хиндли, что тому по приколу всякие гоночные преодоления себя, в том числе и в новых погодных условиях.

     

    Нормальная промозглая дождливая погода. Без урагана и камнепада) 103-й выпуск великой гонки! У меня от самой этой цифры трепет - еще есть в этом мире, меняющемся на космических скоростях, что-то настолько исконное. 

     

    В общем, считаю, что нужно было ехать as is, проявляя уважение к организаторам и телезрителям. А гонцы разнылись, как дети на новогоднем утреннике, которым дед мороз вместо айфона подарил печатную азбуку. 

        

  • flugegeheimen
    Мауро Веньи о сокращении 19-го ... (17)
    flugegeheimen-Фото
    Веоогонщики попросили сократить этап из-за дождя... Простите, но это какая-то дичь:(
  • BaTman
    Мауро Веньи о сокращении 19-го ... (17)
    BaTman-Фото

    Сначало дождь, дальше жара, потом высокогорье уберут :-)) Ну а потом просто скажут, 21 день это долго, предлагаем 10 максимум, что бы не навредить имунной системе. И два дня отдыха с пивом и телеком, всё как у всех должно быть  :-)

     

     

  • opaque
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (4)
    opaque-Фото
    Ругают Келдермана. Значит в плюсах будет Видео.

    Цитата: opaque
    Ругают Келдермана. Значит в плюсах будет Вилко.
  • opaque
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (10)
    opaque-Фото
    Снукер рулит

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