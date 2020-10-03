Фотогалерея 4-го этапа Джиро д'Италия-2020

Фотофиниш определил победителя на 4-м этапе Джиро д'Италия-2020

4-й этап Джиро д’Италия-2020 с прохождением подъёма 3-й категории, завершился общим спринтом, в котором победителя пришлось определять фотофинишем. Действующий чемпион Франции в групповой гонке Арно Демар (Groupama-FDJ) на толщину трубки опередил Петера Сагана (Bora-hansgrohe). Тройку призёров этапа замкнул Давиде Баллерини (Deceuninck-Quick Step).

Этап развивался по сценарию спринтерского, когда пелотон сразу после старта отпустил отрыв, в который уехали трое – швейцарский гонщик команды Androni Giocattoli Симон Пелло (Simon Pellaud), польский велогонщик команды CCC Камил Градек (Kamil Gradek) и итальянский велогонщик команды Vini Zabu - Brado – KTM Марко Фраппорти (Marco Frapporti).

На единственном подъёме дня впереди остался лишь Симон Пелло (Androni Giocattoli), которого пелотон догнал за 22,5 км до финиша. Подъём стал испытанием для спринтеров, и этот тест не удалось пройти Фернандо Гавирии (UAE Team Emirates). Он не удержался в пелотоне, все усилия по погоне оказались безрезультатными. Группа Гавирии прекратила попытки догонять основную группу на финальных 7км, когда стало ясно, что принять участие в спринте уже не получится.

Помимо борьбы за победу на этапе шла борьба и за бонификационные секунды в генеральной классификации между победителем 3 этапа Джонатаном Кайседо (EF Pro Cycling) и обладателем розовой майки лидера Жуаном Алмейдой (Deceuninck-Quick Step).

С помощью товарищей по команде лидер генеральной классификации Жуан Алмейда смог забрать оставшиеся 2 секунды, а еще одну секунду взял Давиде Баллерине, финишировавший позднее на этапе на 3-м месте.

Таким образом, по итогам 4-го этапа Джиро д’Италия-2020 португальский велогонщик сохранил розовую майку лидера и опережает эквадорского велогонщика в генеральной классификации на 2 секунды.

По итогам этапа Петер Саган смог возглавить классификацию по очкам, где опережает Арно Демара на 5 очков.

Photo Credits: LaPresse