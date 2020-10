Джиро д'Италия-2020. Результаты 9 этапа Категория:

Сегодня, 17:11 Сан-Сальво - Роккаразо, 208 км 1 Ruben Guerreiro (Por) EF Pro Cycling 05:41:20 2 Jonathan Castroviejo (Esp) Team INEOS Grenadiers 00:08 3 Mikkel Bjerg (Den) UAE Team Emirates 00:58 4 Kilian Frankiny (Swi) Groupama - FDJ 01:16 5 Larry Warbasse (Usa) AG2R 6 Tao Geoghegan Hart (Gbr) Team INEOS Grenadiers 01:19 7 Lucas Hamilton (Aus) Mitchelton-Scott 01:32 8 Wilco Kelderman (Ned) Team Sunweb 01:38 9 Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team 10 Jai Hindley (Aus) Team Sunweb 11 Rafal Majka (Pol) Bora-hansgrohe 01:41 12 Patrick Konrad (Aut) Bora-hansgrohe 13 Brandon McNulty (Usa) UAE Team Emirates 01:44 14 Domenico Pozzovivo (Ita) NTT Pro Cycling 15 Fausto Masnada (Ita) Deceuninck - Quick Step 01:50 16 Vincenzo Nibali (Ita) Trek-Segafredo 01:52 17 Pello Bilbao (Esp) Bahrain McLaren 18 Attila Valter (Hun) CCC Team 01:55 19 Joao Almeida (Por) Deceuninck - Quick Step 01:56 20 Hermann Pernsteiner (Aut) Bahrain McLaren 21 Tobias Svendsen Foss (Nor) Team Jumbo - Visma 22 Koen Bouwman (Ned) Team Jumbo - Visma 01:59 23 Harm Vanhoucke (Bel) Soudal Lotto 24 Steven Kruijswijk (Ned) Team Jumbo - Visma 25 Joseph Lloyd Dombrowski (Usa) UAE Team Emirates 02:01 26 Ilnur Zakarin (Rus) CCC Team 02:08 27 Gianluca Brambilla (Ita) Trek-Segafredo 02:17 28 Ben Swift (Gbr) Team INEOS Grenadiers 02:25 29 Antonio Pedrero (Esp) Movistar Team 02:27 30 Aurélien Paret-Peintre (Fra) AG2R 31 Giulio Ciccone (Ita) Trek-Segafredo 02:38 32 Jhonatan Narvaez (Ecu) Team INEOS Grenadiers 02:41 33 James Knox (Gbr) Deceuninck - Quick Step 02:43 34 Pawel Poljanski (Pol) Bora-hansgrohe 03:06 35 Sam Oomen (Ned) Team Sunweb 03:14 36 Fabio Felline (Ita) Astana Pro Team 03:23 37 Chris Hamilton (Aus) Team Sunweb 03:29 38 Sergio Samitier (Esp) Movistar Team 03:50 39 Domen Novak (Slo) Bahrain McLaren 04:00 40 Eduardo Sepulveda (Arg) Movistar Team 04:02 41 Martijn Tusveld (Ned) Team Sunweb 04:32 42 Chris Harper (Aus) Team Jumbo - Visma 04:58 43 Davide Villella (Ita) Movistar Team 06:13 44 Antonio Nibali (Ita) Trek-Segafredo 06:28 45 Nicolas Edet (Fra) Cofidis 06:52 46 Thomas De Gendt (Bel) Soudal Lotto 47 Mikkel Honore (Den) Deceuninck - Quick Step 07:03 48 Enrico Battaglin (Ita) Bahrain McLaren 49 Matteo Fabbro (Ita) Bora-hansgrohe 50 Alessandro Tonelli (Ita) Bardiani CSF - Faizane 51 Francois Bidard (Fra) AG2R 52 Jacopo Mosca (Ita) Trek-Segafredo 53 Jack Haig (Aus) Mitchelton-Scott 07:16 54 Nico Denz (Ger) Team Sunweb 07:21 55 Pieter Serry (Bel) Deceuninck - Quick Step 07:22 56 Sander Armee (Bel) Soudal Lotto 08:35 57 Louis Meintjes (Rsa) NTT Pro Cycling 08:50 58 Mark Padun (Ukr) Bahrain McLaren 09:21 59 Jonas Gregaard (Den) Astana Pro Team 09:51 60 Daniel Navarro (Esp) Israel Start-Up Nation 61 Oscar Rodriguez (Esp) Astana Pro Team 62 Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates 10:01 63 Chad Haga (Usa) Team Sunweb 10:53 64 Michael Matthews (Aus) Team Sunweb 65 Victor De La Parte (Esp) CCC Team 10:55 66 Lawson Craddock (Usa) EF Pro Cycling 11:09 67 Cameron Meyer (Aus) Mitchelton-Scott 11:15 68 Manuele Boaro (Ita) Astana Pro Team 12:30 69 Rohan Dennis (Aus) Team INEOS Grenadiers 12:36 70 Ben O'Connor (Aus) NTT Pro Cycling 71 Nicola Conci (Ita) Trek-Segafredo 13:38 72 Christoph Pfingsten (Ger) Team Jumbo - Visma 15:05 73 Antwan Tolhoek (Ned) Team Jumbo - Visma 15:52 74 Carl Fredrik Hagen (Nor) Soudal Lotto 16:09 75 Josip Rumac (Cro) Androni Giocattoli 76 Tanel Kangert (Est) EF Pro Cycling 77 Yukiya Arashiro (Jpn) Bahrain McLaren 78 Jonathan Caicedo (Ecu) EF Pro Cycling 16:13 79 Julien Bernard (Fra) Trek-Segafredo 80 Jan Tratnik (Slo) Bahrain McLaren 81 Kamil Malecki (Pol) CCC Team 82 Einer Rubio (Col) Movistar Team 83 Jefferson Cepeda (Ecu) Androni Giocattoli 16:20 84 Luca Chirico (Ita) Androni Giocattoli 16:32 85 Edoardo Zardini (Ita) Vini Zabu - Brado - KTM 16:33 86 Andrea Vendrame (Ita) AG2R 17:46 87 Giovanni Visconti (Ita) Vini Zabu - Brado - KTM 17:51 88 Jaakko Hänninen (Fin) AG2R 18:46 89 Simon Clarke (Aus) EF Pro Cycling 90 Danilo Wyss (Swi) NTT Pro Cycling 91 Giovanni Carboni (Ita) Bardiani CSF - Faizane 92 Simone Ravanelli (Ita) Androni Giocattoli 93 Alessandro Bisolti (Ita) Androni Giocattoli 94 Salvatore Puccio (Ita) Team INEOS Grenadiers 18:52 95 Elia Viviani (Ita) Cofidis 96 Peter Sagan (Svk) Bora-hansgrohe 97 Cesare Benedetti (Ita) Bora-hansgrohe 98 Filippo Ganna (Ita) Team INEOS Grenadiers 99 Filippo Zana (Ita) Bardiani CSF - Faizane 100 Jos Van Emden (Ned) Team Jumbo - Visma 101 Maciej Bodnar (Pol) Bora-hansgrohe 102 Matteo Sobrero (Ita) NTT Pro Cycling 103 Jesper Hansen (Den) Cofidis 104 Simon Pellaud (Swi) Androni Giocattoli 105 Kamil Gradek (Pol) CCC Team 106 Josef Cerny (Cze) CCC Team 107 Jhonatan Restrepo (Col) Androni Giocattoli 108 Adam Hansen (Aus) Soudal Lotto 109 Joey Rosskopf (Usa) CCC Team 110 Amanuel Gebreigzabhier (Eri) NTT Pro Cycling 111 Stefano Oldani (Ita) Soudal Lotto 112 Damien Howson (Aus) Mitchelton-Scott 113 Eros Capecchi (Ita) Bahrain McLaren 114 Lorenzo Rota (Ita) Vini Zabu - Brado - KTM 19:02 115 Mathias Le Turnier (Fra) Cofidis 116 Geoffrey Bouchard (Fra) AG2R 117 Etienne Van Empel (Ned) Vini Zabu - Brado - KTM 118 Nathan Haas (Aus) Cofidis 19:23 119 Davide Ballerini (Ita) Deceuninck - Quick Step 21:03 120 Francesco Romano (Ita) Bardiani CSF - Faizane 26:46 121 Matteo Spreafico (Ita) Vini Zabu - Brado - KTM 26:59 122 Mattia Bais (Ita) Androni Giocattoli 27:02 123 Hector Carretero (Esp) Movistar Team 30:08 124 Dario Cataldo (Ita) Movistar Team 125 Albert Torres (Esp) Movistar Team 126 Stephane Rossetto (Fra) Cofidis 30:10 127 Filippo Fiorelli (Ita) Bardiani CSF - Faizane 31:29 128 James Whelan (Aus) EF Pro Cycling 129 Valerio Conti (Ita) UAE Team Emirates 130 Giovanni Lonardi (Ita) Bardiani CSF - Faizane 131 Michael Hepburn (Aus) Mitchelton-Scott 132 Fabio Mazzucco (Ita) Bardiani CSF - Faizane 133 Lachlan Morton (Aus) EF Pro Cycling 31:32 134 Davide Cimolai (Ita) Israel Start-Up Nation 31:35 135 Simone Bevilacqua (Ita) Vini Zabu - Brado - KTM 136 Rick Zabel (Ger) Israel Start-Up Nation 137 Marco Mathis (Ger) Cofidis 138 Fernando Gaviria (Col) UAE Team Emirates 139 Rodrigo Contreras (Col) Astana Pro Team 140 Victor Campenaerts (Bel) NTT Pro Cycling 141 Alexander Cataford (Can) Israel Start-Up Nation 142 Miles Scotson (Aus) Groupama - FDJ 143 Matthew Holmes (Gbr) Soudal Lotto 144 Alvaro Hodeg (Col) Deceuninck - Quick Step 31:40 145 Marco Frapporti (Ita) Vini Zabu - Brado - KTM 146 Maximiliano Richeze (Arg) UAE Team Emirates 31:41 147 Juan Sebastian Molano (Col) UAE Team Emirates 31:43 148 Simone Consonni (Ita) Cofidis 149 Jonathan Dibben (Gbr) Soudal Lotto 150 Iljo Keisse (Bel) Deceuninck - Quick Step 151 Simon Guglielmi (Fra) Groupama - FDJ 152 Arnaud Demare (Fra) Groupama - FDJ 31:47 153 Jacopo Guarnieri (Ita) Groupama - FDJ 154 Ignatas Konovalovas (Ltu) Groupama - FDJ 31:49 155 Dylan Sunderland (Aus) NTT Pro Cycling 33:42 156 Ramon Sinkeldam (Ned) Groupama - FDJ 40:18 157 Tony Martin (Ger) Team Jumbo - Visma 40:21 158 Matthias Brandle (Aut) Israel Start-Up Nation 159 Guy Sagiv (Isr) Israel Start-Up Nation 160 Alex Dowsett (Gbr) Israel Start-Up Nation 40:23 DNF Pavel Kochetkov (Rus) CCC Team DNS Rudy Barbier (Fra) Israel Start-Up Nation Очки на этапе 1 Ruben Guerreiro (Por) EF Pro Cycling 27 2 Jonathan Castroviejo (Esp) Team INEOS Grenadiers 18 3 Mikkel Bjerg (Den) UAE Team Emirates 9 4 Ben O'Connor (Aus) NTT Pro Cycling 8 5 Kilian Frankiny (Swi) Groupama - FDJ 7 6 Larry Warbasse (Usa) AG2R 6 7 Tao Geoghegan Hart (Gbr) Team INEOS Grenadiers 5 8 Eduardo Sepulveda (Arg) Movistar Team 5 9 Arnaud Demare (Fra) Groupama - FDJ 4 10 Lucas Hamilton (Aus) Mitchelton-Scott 4 11 Peter Sagan (Svk) Bora-hansgrohe 3 12 Wilco Kelderman (Ned) Team Sunweb 3 13 Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team 2 14 Chris Harper (Aus) Team Jumbo - Visma 2 15 Jai Hindley (Aus) Team Sunweb 1 16 James Knox (Gbr) Deceuninck - Quick Step 1 Горная премия 1 кат. Passo Lanciano - 100.4 км 1 Giovanni Visconti (Ita) Vini Zabu - Brado - KTM 40 2 Ruben Guerreiro (Por) EF Pro Cycling 18 3 Jonathan Castroviejo (Esp) Team INEOS Grenadiers 12 4 Ben O'Connor (Aus) NTT Pro Cycling 9 5 Larry Warbasse (Usa) AG2R 6 6 Kilian Frankiny (Swi) Groupama - FDJ 4 7 Eduardo Sepulveda (Arg) Movistar Team 2 8 Mikkel Bjerg (Den) UAE Team Emirates 1 Горная премия 2 кат. Passo San Leonardo - 154.7 км 1 Giovanni Visconti (Ita) Vini Zabu - Brado - KTM 18 2 Ruben Guerreiro (Por) EF Pro Cycling 8 3 Jonathan Castroviejo (Esp) Team INEOS Grenadiers 6 4 Larry Warbasse (Usa) AG2R 4 5 Ben O'Connor (Aus) NTT Pro Cycling 2 6 Kilian Frankiny (Swi) Groupama - FDJ 1 Горная премия 2 кат. Bosco Di Sant'Antonio - 181.4 км 1 Ruben Guerreiro (Por) EF Pro Cycling 18 2 Jonathan Castroviejo (Esp) Team INEOS Grenadiers 8 3 Kilian Frankiny (Swi) Groupama - FDJ 6 4 Larry Warbasse (Usa) AG2R 4 5 Mikkel Bjerg (Den) UAE Team Emirates 2 6 Eduardo Sepulveda (Arg) Movistar Team 1 Горная премия 1 кат. Roccaraso - 208 км 1 Ruben Guerreiro (Por) EF Pro Cycling 40 2 Jonathan Castroviejo (Esp) Team INEOS Grenadiers 18 3 Mikkel Bjerg (Den) UAE Team Emirates 12 4 Kilian Frankiny (Swi) Groupama - FDJ 9 5 Larry Warbasse (Usa) AG2R 6 6 Tao Geoghegan Hart (Gbr) Team INEOS Grenadiers 4 7 Lucas Hamilton (Aus) Mitchelton-Scott 2 8 Wilco Kelderman (Ned) Team Sunweb 1 Командная классификация этапа 1 Team INEOS Grenadiers (Gbr) 17:07:52 2 UAE Team Emirates (Uae) 00:51 3 Team Jumbo - Visma (Ned) 02:02 4 Bora-hansgrohe (Ger) 02:36 5 Deceuninck - Quick Step (Bel) 02:37 6 Team Sunweb (Ger) 02:38 7 Trek-Segafredo (Usa) 02:55 8 Bahrain McLaren (Brn) 03:56 9 Movistar (Spa) 06:27 10 AG2R (Fra) 06:54 11 Astana Pro Team (Kaz) 11:00 12 CCC Team (Pol) 11:06 13 Soudal Lotto (Bel) 13:34 14 Mitchelton-Scott (Aus) 16:11 15 NTT Pro Cycling (Rsa) 19:18 16 EF Pro Cycling (Usa) 23:26 17 Cofidis (Fra) 40:44 18 Bardiani CSF - Faizane (Ita) 40:49 19 Androni Giocattoli - Sidermec (Ita) 45:09 20 Vini Zabu - Brado - KTM (Ita) 49:34 21 Groupama - FDJ (Fra) 01:00:42 22 Israel Start-Up Nation (Isr) 01:09:09 Генеральная классификация после 9 этапа 1 Joao Almeida (Por) Deceuninck - Quick Step 35:35:50 2 Wilco Kelderman (Ned) Team Sunweb 00:30 3 Pello Bilbao (Esp) Bahrain McLaren 00:39 4 Domenico Pozzovivo (Ita) NTT Pro Cycling 00:53 5 Vincenzo Nibali (Ita) Trek-Segafredo 00:57 6 Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team 01:01 7 Harm Vanhoucke (Bel) Soudal Lotto 01:02 8 Patrick Konrad (Aut) Bora-hansgrohe 01:11 9 Jai Hindley (Aus) Team Sunweb 01:15 10 Rafal Majka (Pol) Bora-hansgrohe 01:17 11 Steven Kruijswijk (Ned) Team Jumbo - Visma 01:24 12 Fausto Masnada (Ita) Deceuninck - Quick Step 01:32 13 Hermann Pernsteiner (Aut) Bahrain McLaren 01:48 14 Ilnur Zakarin (Rus) CCC Team 01:56 15 Lucas Hamilton (Aus) Mitchelton-Scott 02:23 16 Antonio Pedrero (Esp) Movistar Team 02:27 17 Tao Geoghegan Hart (Gbr) Team INEOS Grenadiers 02:41 18 Brandon McNulty (Usa) UAE Team Emirates 02:45 19 Sergio Samitier (Esp) Movistar Team 04:06 20 James Knox (Gbr) Deceuninck - Quick Step 04:13 21 Jonathan Castroviejo (Esp) Team INEOS Grenadiers 04:54 22 Aurélien Paret-Peintre (Fra) AG2R 05:02 23 Koen Bouwman (Ned) Team Jumbo - Visma 05:20 24 Larry Warbasse (Usa) AG2R 06:58 25 Joseph Lloyd Dombrowski (Usa) UAE Team Emirates 07:20 26 Chris Harper (Aus) Team Jumbo - Visma 07:59 27 Sam Oomen (Ned) Team Sunweb 09:30 28 Attila Valter (Hun) CCC Team 09:34 29 Martijn Tusveld (Ned) Team Sunweb 13:13 30 Gianluca Brambilla (Ita) Trek-Segafredo 13:50 31 Ruben Guerreiro (Por) EF Pro Cycling 16:26 32 Fabio Felline (Ita) Astana Pro Team 17:53 33 Jack Haig (Aus) Mitchelton-Scott 18:26 34 Matteo Fabbro (Ita) Bora-hansgrohe 18:27 35 Tobias Svendsen Foss (Nor) Team Jumbo - Visma 19:43 36 Davide Villella (Ita) Movistar Team 23:14 37 Daniel Navarro (Esp) Israel Start-Up Nation 24:16 38 Antonio Nibali (Ita) Trek-Segafredo 24:43 39 Tanel Kangert (Est) EF Pro Cycling 24:51 40 Giulio Ciccone (Ita) Trek-Segafredo 26:46 41 Ben Swift (Gbr) Team INEOS Grenadiers 42 Jacopo Mosca (Ita) Trek-Segafredo 27:31 43 Oscar Rodriguez (Esp) Astana Pro Team 27:44 44 Mikkel Honore (Den) Deceuninck - Quick Step 30:00 45 Victor De La Parte (Esp) CCC Team 31:49 46 Pawel Poljanski (Pol) Bora-hansgrohe 31:54 47 Pieter Serry (Bel) Deceuninck - Quick Step 32:04 48 Jonathan Caicedo (Ecu) EF Pro Cycling 32:33 49 Sander Armee (Bel) Soudal Lotto 33:08 50 Jaakko Hänninen (Fin) AG2R 33:21 51 Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates 34:27 52 Mark Padun (Ukr) Bahrain McLaren 34:40 53 Francois Bidard (Fra) AG2R 36:01 54 Enrico Battaglin (Ita) Bahrain McLaren 36:03 55 Einer Rubio (Col) Movistar Team 36:58 56 Giovanni Carboni (Ita) Bardiani CSF - Faizane 37:00 57 Stephane Rossetto (Fra) Cofidis 38:24 58 Salvatore Puccio (Ita) Team INEOS Grenadiers 38:37 59 Chris Hamilton (Aus) Team Sunweb 38:40 60 Joey Rosskopf (Usa) CCC Team 38:53 61 Jonas Gregaard (Den) Astana Pro Team 38:58 62 Carl Fredrik Hagen (Nor) Soudal Lotto 39:27 63 Thomas De Gendt (Bel) Soudal Lotto 39:43 64 Christoph Pfingsten (Ger) Team Jumbo - Visma 39:44 65 Eduardo Sepulveda (Arg) Movistar Team 40:11 66 Filippo Ganna (Ita) Team INEOS Grenadiers 40:13 67 Kilian Frankiny (Swi) Groupama - FDJ 41:49 68 Jhonatan Narvaez (Ecu) Team INEOS Grenadiers 42:13 69 Jan Tratnik (Slo) Bahrain McLaren 42:26 70 Giovanni Visconti (Ita) Vini Zabu - Brado - KTM 44:24 71 Louis Meintjes (Rsa) NTT Pro Cycling 44:42 72 Julien Bernard (Fra) Trek-Segafredo 44:47 73 Nicola Conci (Ita) Trek-Segafredo 45:07 74 Chad Haga (Usa) Team Sunweb 45:09 75 Edoardo Zardini (Ita) Vini Zabu - Brado - KTM 47:17 76 Alessandro Tonelli (Ita) Bardiani CSF - Faizane 47:23 77 Jesper Hansen (Den) Cofidis 48:44 78 Simone Ravanelli (Ita) Androni Giocattoli 49:03 79 Geoffrey Bouchard (Fra) AG2R 49:07 80 Mikkel Bjerg (Den) UAE Team Emirates 49:35 81 Damien Howson (Aus) Mitchelton-Scott 50:56 82 Ben O'Connor (Aus) NTT Pro Cycling 51:54 83 Andrea Vendrame (Ita) AG2R 52:24 84 Dario Cataldo (Ita) Movistar Team 53:59 85 Antwan Tolhoek (Ned) Team Jumbo - Visma 54:46 86 Francesco Romano (Ita) Bardiani CSF - Faizane 55:43 87 Michael Matthews (Aus) Team Sunweb 55:54 88 Josip Rumac (Cro) Androni Giocattoli 56:25 89 Amanuel Gebreigzabhier (Eri) NTT Pro Cycling 58:02 90 Eros Capecchi (Ita) Bahrain McLaren 58:43 91 Jefferson Cepeda (Ecu) Androni Giocattoli 59:38 92 Matteo Sobrero (Ita) NTT Pro Cycling 01:01:08 93 Manuele Boaro (Ita) Astana Pro Team 01:01:29 94 Yukiya Arashiro (Jpn) Bahrain McLaren 01:02:24 95 Danilo Wyss (Swi) NTT Pro Cycling 01:02:28 96 Lorenzo Rota (Ita) Vini Zabu - Brado - KTM 01:02:34 97 Simon Clarke (Aus) EF Pro Cycling 01:02:52 98 Rohan Dennis (Aus) Team INEOS Grenadiers 01:03:48 99 Cameron Meyer (Aus) Mitchelton-Scott 01:04:53 100 Hector Carretero (Esp) Movistar Team 01:06:44 101 Kamil Malecki (Pol) CCC Team 01:07:01 102 Davide Ballerini (Ita) Deceuninck - Quick Step 01:07:53 103 Peter Sagan (Svk) Bora-hansgrohe 01:08:17 104 Alessandro Bisolti (Ita) Androni Giocattoli 01:08:43 105 Stefano Oldani (Ita) Soudal Lotto 01:09:08 106 Simon Pellaud (Swi) Androni Giocattoli 01:09:28 107 Josef Cerny (Cze) CCC Team 01:11:49 108 Lawson Craddock (Usa) EF Pro Cycling 01:12:10 109 Matthew Holmes (Gbr) Soudal Lotto 01:12:27 110 Luca Chirico (Ita) Androni Giocattoli 01:12:51 111 Nico Denz (Ger) Team Sunweb 01:13:48 112 Mathias Le Turnier (Fra) Cofidis 01:14:08 113 Nicolas Edet (Fra) Cofidis 01:14:12 114 Maciej Bodnar (Pol) Bora-hansgrohe 01:15:40 115 Valerio Conti (Ita) UAE Team Emirates 01:16:21 116 Jos Van Emden (Ned) Team Jumbo - Visma 01:17:25 117 Alexander Cataford (Can) Israel Start-Up Nation 01:17:50 118 Jhonatan Restrepo (Col) Androni Giocattoli 01:19:01 119 Kamil Gradek (Pol) CCC Team 01:19:32 120 Domen Novak (Slo) Bahrain McLaren 01:19:37 121 Nathan Haas (Aus) Cofidis 01:24:56 122 Cesare Benedetti (Ita) Bora-hansgrohe 01:26:05 123 Etienne Van Empel (Ned) Vini Zabu - Brado - KTM 01:27:06 124 Mattia Bais (Ita) Androni Giocattoli 01:27:14 125 Filippo Fiorelli (Ita) Bardiani CSF - Faizane 01:27:48 126 Adam Hansen (Aus) Soudal Lotto 01:28:17 127 Miles Scotson (Aus) Groupama - FDJ 01:29:20 128 Filippo Zana (Ita) Bardiani CSF - Faizane 01:30:14 129 Simone Consonni (Ita) Cofidis 01:30:21 130 Rodrigo Contreras (Col) Astana Pro Team 01:30:52 131 Victor Campenaerts (Bel) NTT Pro Cycling 01:31:59 132 Elia Viviani (Ita) Cofidis 01:32:20 133 Rick Zabel (Ger) Israel Start-Up Nation 01:33:48 134 Arnaud Demare (Fra) Groupama - FDJ 01:35:33 135 Marco Frapporti (Ita) Vini Zabu - Brado - KTM 01:36:36 136 Michael Hepburn (Aus) Mitchelton-Scott 01:36:42 137 Davide Cimolai (Ita) Israel Start-Up Nation 01:38:01 138 Fernando Gaviria (Col) UAE Team Emirates 01:38:15 139 Lachlan Morton (Aus) EF Pro Cycling 01:38:48 140 Alex Dowsett (Gbr) Israel Start-Up Nation 01:38:50 141 Simon Guglielmi (Fra) Groupama - FDJ 142 Jacopo Guarnieri (Ita) Groupama - FDJ 01:39:38 143 Fabio Mazzucco (Ita) Bardiani CSF - Faizane 01:39:39 144 James Whelan (Aus) EF Pro Cycling 01:39:42 145 Tony Martin (Ger) Team Jumbo - Visma 01:40:03 146 Juan Sebastian Molano (Col) UAE Team Emirates 01:40:25 147 Ignatas Konovalovas (Ltu) Groupama - FDJ 01:40:28 148 Albert Torres (Esp) Movistar Team 01:40:48 149 Giovanni Lonardi (Ita) Bardiani CSF - Faizane 01:41:14 150 Matteo Spreafico (Ita) Vini Zabu - Brado - KTM 01:41:53 151 Matthias Brandle (Aut) Israel Start-Up Nation 01:42:13 152 Simone Bevilacqua (Ita) Vini Zabu - Brado - KTM 01:44:22 153 Maximiliano Richeze (Arg) UAE Team Emirates 01:44:34 154 Dylan Sunderland (Aus) NTT Pro Cycling 01:45:10 155 Marco Mathis (Ger) Cofidis 01:48:03 156 Alvaro Hodeg (Col) Deceuninck - Quick Step 01:50:02 157 Iljo Keisse (Bel) Deceuninck - Quick Step 01:53:20 158 Ramon Sinkeldam (Ned) Groupama - FDJ 01:58:23 159 Jonathan Dibben (Gbr) Soudal Lotto 02:04:35 160 Guy Sagiv (Isr) Israel Start-Up Nation 02:06:39 Очки, общий зачет 1 Arnaud Demare (Fra) Groupama - FDJ 167 2 Peter Sagan (Svk) Bora-hansgrohe 110 3 Michael Matthews (Aus) Team Sunweb 87 4 Filippo Ganna (Ita) Team INEOS Grenadiers 45 5 Davide Ballerini (Ita) Deceuninck - Quick Step 40 6 Andrea Vendrame (Ita) AG2R 31 7 Alex Dowsett (Gbr) Israel Start-Up Nation 29 8 Joao Almeida (Por) Deceuninck - Quick Step 29 9 Marco Frapporti (Ita) Vini Zabu - Brado - KTM 28 10 Ruben Guerreiro (Por) EF Pro Cycling 27 11 Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates 27 12 Matthew Holmes (Gbr) Soudal Lotto 27 13 Salvatore Puccio (Ita) Team INEOS Grenadiers 26 14 Elia Viviani (Ita) Cofidis 26 15 Fabio Felline (Ita) Astana Pro Team 25 16 Mikkel Bjerg (Den) UAE Team Emirates 24 17 Davide Cimolai (Ita) Israel Start-Up Nation 24 18 Jonathan Caicedo (Ecu) EF Pro Cycling 23 19 Mikkel Honore (Den) Deceuninck - Quick Step 22 20 Jonathan Castroviejo (Esp) Team INEOS Grenadiers 21 21 Enrico Battaglin (Ita) Bahrain McLaren 21 22 Simon Pellaud (Swi) Androni Giocattoli 20 23 Mattia Bais (Ita) Androni Giocattoli 20 24 Wilco Kelderman (Ned) Team Sunweb 18 25 Patrick Konrad (Aut) Bora-hansgrohe 18 26 Ben Swift (Gbr) Team INEOS Grenadiers 18 27 Juan Sebastian Molano (Col) UAE Team Emirates 18 28 Jhonatan Restrepo (Col) Androni Giocattoli 17 29 Giovanni Visconti (Ita) Vini Zabu - Brado - KTM 16 30 Fernando Gaviria (Col) UAE Team Emirates 16 31 Filippo Fiorelli (Ita) Bardiani CSF - Faizane 15 32 Joey Rosskopf (Usa) CCC Team 14 33 Alvaro Hodeg (Col) Deceuninck - Quick Step 14 34 Harm Vanhoucke (Bel) Soudal Lotto 13 35 Simone Ravanelli (Ita) Androni Giocattoli 13 36 Thomas De Gendt (Bel) Soudal Lotto 12 37 Josip Rumac (Cro) Androni Giocattoli 12 38 Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team 12 39 Stefano Oldani (Ita) Soudal Lotto 12 40 Lucas Hamilton (Aus) Mitchelton-Scott 11 41 Matthias Brandle (Aut) Israel Start-Up Nation 10 42 Josef Cerny (Cze) CCC Team 9 43 Lawson Craddock (Usa) EF Pro Cycling 9 44 Edoardo Zardini (Ita) Vini Zabu - Brado - KTM 8 45 Ben O'Connor (Aus) NTT Pro Cycling 8 46 Vincenzo Nibali (Ita) Trek-Segafredo 7 47 Kilian Frankiny (Swi) Groupama - FDJ 7 48 Jai Hindley (Aus) Team Sunweb 6 49 Larry Warbasse (Usa) AG2R 6 50 Tobias Svendsen Foss (Nor) Team Jumbo - Visma 6 51 Carl Fredrik Hagen (Nor) Soudal Lotto 6 52 Jhonatan Narvaez (Ecu) Team INEOS Grenadiers 6 53 Kamil Gradek (Pol) CCC Team 6 54 Etienne Van Empel (Ned) Vini Zabu - Brado - KTM 6 55 Filippo Zana (Ita) Bardiani CSF - Faizane 6 56 Pello Bilbao (Esp) Bahrain McLaren 5 57 Rafal Majka (Pol) Bora-hansgrohe 5 58 Tao Geoghegan Hart (Gbr) Team INEOS Grenadiers 5 59 Eduardo Sepulveda (Arg) Movistar Team 5 60 Alessandro Tonelli (Ita) Bardiani CSF - Faizane 5 61 Victor Campenaerts (Bel) NTT Pro Cycling 5 62 James Whelan (Aus) EF Pro Cycling 5 63 Brandon McNulty (Usa) UAE Team Emirates 4 64 Jan Tratnik (Slo) Bahrain McLaren 4 65 Matteo Sobrero (Ita) NTT Pro Cycling 4 66 Giovanni Lonardi (Ita) Bardiani CSF - Faizane 4 67 Simon Clarke (Aus) EF Pro Cycling 3 68 Maciej Bodnar (Pol) Bora-hansgrohe 3 69 Domenico Pozzovivo (Ita) NTT Pro Cycling 2 70 Chris Harper (Aus) Team Jumbo - Visma 2 71 Francesco Romano (Ita) Bardiani CSF - Faizane 2 72 Hector Carretero (Esp) Movistar Team 2 73 Miles Scotson (Aus) Groupama - FDJ 2 74 Ramon Sinkeldam (Ned) Groupama - FDJ 2 75 Steven Kruijswijk (Ned) Team Jumbo - Visma 1 76 Fausto Masnada (Ita) Deceuninck - Quick Step 1 77 James Knox (Gbr) Deceuninck - Quick Step 1 78 Sam Oomen (Ned) Team Sunweb 1 79 Jacopo Mosca (Ita) Trek-Segafredo 1 80 Valerio Conti (Ita) UAE Team Emirates 1 81 Jacopo Guarnieri (Ita) Groupama - FDJ 1 82 Gianluca Brambilla (Ita) Trek-Segafredo -2 83 Giovanni Carboni (Ita) Bardiani CSF - Faizane -10 Общий зачет горной классификации 1 Ruben Guerreiro (Por) EF Pro Cycling 84 2 Giovanni Visconti (Ita) Vini Zabu - Brado - KTM 76 3 Jonathan Castroviejo (Esp) Team INEOS Grenadiers 45 4 Filippo Ganna (Ita) Team INEOS Grenadiers 41 5 Jonathan Caicedo (Ecu) EF Pro Cycling 40 6 Matthew Holmes (Gbr) Soudal Lotto 20 7 Larry Warbasse (Usa) AG2R 20 8 Kilian Frankiny (Swi) Groupama - FDJ 20 9 Domenico Pozzovivo (Ita) NTT Pro Cycling 19 10 Edoardo Zardini (Ita) Vini Zabu - Brado - KTM 18 11 Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team 18 12 Wilco Kelderman (Ned) Team Sunweb 16 13 Mikkel Bjerg (Den) UAE Team Emirates 15 14 Harm Vanhoucke (Bel) Soudal Lotto 12 15 Vincenzo Nibali (Ita) Trek-Segafredo 11 16 Ben O'Connor (Aus) NTT Pro Cycling 11 17 Simon Pellaud (Swi) Androni Giocattoli 9 18 James Whelan (Aus) EF Pro Cycling 9 19 Hector Carretero (Esp) Movistar Team 8 20 Marco Frapporti (Ita) Vini Zabu - Brado - KTM 8 21 Matthias Brandle (Aut) Israel Start-Up Nation 8 22 Alex Dowsett (Gbr) Israel Start-Up Nation 7 23 Salvatore Puccio (Ita) Team INEOS Grenadiers 6 24 Simone Ravanelli (Ita) Androni Giocattoli 6 25 Thomas De Gendt (Bel) Soudal Lotto 5 26 Rafal Majka (Pol) Bora-hansgrohe 5 27 Tao Geoghegan Hart (Gbr) Team INEOS Grenadiers 4 28 Sam Oomen (Ned) Team Sunweb 4 29 Peter Sagan (Svk) Bora-hansgrohe 4 30 Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates 3 31 Rick Zabel (Ger) Israel Start-Up Nation 3 32 Eduardo Sepulveda (Arg) Movistar Team 3 33 Jai Hindley (Aus) Team Sunweb 2 34 Lucas Hamilton (Aus) Mitchelton-Scott 2 35 Valerio Conti (Ita) UAE Team Emirates 2 36 Kamil Gradek (Pol) CCC Team 2 37 Mattia Bais (Ita) Androni Giocattoli 2 38 Giulio Ciccone (Ita) Trek-Segafredo 1 39 Mikkel Honore (Den) Deceuninck - Quick Step 1 40 Joey Rosskopf (Usa) CCC Team 1 41 Davide Ballerini (Ita) Deceuninck - Quick Step 1 42 Etienne Van Empel (Ned) Vini Zabu - Brado - KTM 1 43 Gianluca Brambilla (Ita) Trek-Segafredo -4 44 Giovanni Carboni (Ita) Bardiani CSF - Faizane -4 Молодежная классификация 1 Joao Almeida (Por) Deceuninck - Quick Step 35:35:50 2 Harm Vanhoucke (Bel) Soudal Lotto 01:02 3 Jai Hindley (Aus) Team Sunweb 01:15 4 Lucas Hamilton (Aus) Mitchelton-Scott 02:23 5 Tao Geoghegan Hart (Gbr) Team INEOS Grenadiers 02:41 6 Brandon McNulty (Usa) UAE Team Emirates 02:45 7 Sergio Samitier (Esp) Movistar Team 04:06 8 James Knox (Gbr) Deceuninck - Quick Step 04:13 9 Aurélien Paret-Peintre (Fra) AG2R 05:02 10 Sam Oomen (Ned) Team Sunweb 09:30 11 Attila Valter (Hun) CCC Team 09:34 12 Matteo Fabbro (Ita) Bora-hansgrohe 18:27 13 Tobias Svendsen Foss (Nor) Team Jumbo - Visma 19:43 14 Oscar Rodriguez (Esp) Astana Pro Team 27:44 15 Mikkel Honore (Den) Deceuninck - Quick Step 30:00 16 Jaakko Hänninen (Fin) AG2R 33:21 17 Mark Padun (Ukr) Bahrain McLaren 34:40 18 Einer Rubio (Col) Movistar Team 36:58 19 Giovanni Carboni (Ita) Bardiani CSF - Faizane 37:00 20 Chris Hamilton (Aus) Team Sunweb 38:40 21 Jonas Gregaard (Den) Astana Pro Team 38:58 22 Filippo Ganna (Ita) Team INEOS Grenadiers 40:13 23 Jhonatan Narvaez (Ecu) Team INEOS Grenadiers 42:13 24 Nicola Conci (Ita) Trek-Segafredo 45:07 25 Simone Ravanelli (Ita) Androni Giocattoli 49:03 26 Mikkel Bjerg (Den) UAE Team Emirates 49:35 27 Ben O'Connor (Aus) NTT Pro Cycling 51:54 28 Francesco Romano (Ita) Bardiani CSF - Faizane 55:43 29 Jefferson Cepeda (Ecu) Androni Giocattoli 59:38 30 Matteo Sobrero (Ita) NTT Pro Cycling 01:01:08 31 Lorenzo Rota (Ita) Vini Zabu - Brado - KTM 01:02:34 32 Hector Carretero (Esp) Movistar Team 01:06:44 33 Kamil Malecki (Pol) CCC Team 01:07:01 34 Stefano Oldani (Ita) Soudal Lotto 01:09:08 35 Mathias Le Turnier (Fra) Cofidis 01:14:08 36 Domen Novak (Slo) Bahrain McLaren 01:19:37 37 Mattia Bais (Ita) Androni Giocattoli 01:27:14 38 Filippo Zana (Ita) Bardiani CSF - Faizane 01:30:14 39 Simon Guglielmi (Fra) Groupama - FDJ 01:38:50 40 Fabio Mazzucco (Ita) Bardiani CSF - Faizane 01:39:39 41 James Whelan (Aus) EF Pro Cycling 01:39:42 42 Giovanni Lonardi (Ita) Bardiani CSF - Faizane 01:41:14 43 Simone Bevilacqua (Ita) Vini Zabu - Brado - KTM 01:44:22 44 Dylan Sunderland (Aus) NTT Pro Cycling 01:45:10 45 Alvaro Hodeg (Col) Deceuninck - Quick Step 01:50:02 Командный зачет 1 Team INEOS Grenadiers (Gbr) 106:40:50 2 Deceuninck - Quick Step (Bel) 11:44 3 Team Sunweb (Ger) 13:07 4 Team Jumbo - Visma (Ned) 15:31 5 Bora-hansgrohe (Ger) 19:34 6 AG2R (Fra) 27:31 7 Trek-Segafredo (Usa) 30:05 8 Movistar (Spa) 30:31 9 Bahrain McLaren (Brn) 31:15 10 CCC Team (Pol) 31:42 11 Mitchelton-Scott (Aus) 32:19 12 UAE Team Emirates (Uae) 34:19 13 Soudal Lotto (Bel) 41:23 14 Astana Pro Team (Kaz) 47:42 15 NTT Pro Cycling (Rsa) 01:05:48 16 EF Pro Cycling (Usa) 01:09:48 17 Cofidis (Fra) 02:07:06 18 Vini Zabu - Brado - KTM (Ita) 02:12:10 19 Bardiani CSF - Faizane (Ita) 02:16:10 20 Androni Giocattoli - Sidermec (Ita) 02:24:37 21 Israel Start-Up Nation (Isr) 02:48:45 22 Groupama - FDJ (Fra) 03:45:07 Джиро д'Италия-2020. Джиро д'Италия-2020. Превью этапов Результаты 1 этапа Джиро д'Италия-2020 Результаты 2 этапа Джиро д'Италия-2020 Результаты 3 этапа Джиро д'Италия-2020 Результаты 4 этапа Джиро д'Италия-2020 Результаты 5 этапа Джиро д'Италия-2020 Результаты 6 этапа Джиро д'Италия-2020 Результаты 7 этапа Джиро д'Италия-2020 Результаты 8 этапа Джиро д'Италия-2020



