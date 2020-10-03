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Фотогалерея 10-го этапа Джиро д'Италия-2020

Победа Петера Сагана из сольного отрыва на 10-м этапе Джиро д’Италия-2020

 

 

  10-й этап Джиро д’Италия-2020, открывающий вторую неделю гонки после первого дня отдыха, начался ещё до старта с публикации результатов тестов на Covid-19. Из-за положительных тестов с итальянского Гранд-тура снялись две велокоманды (Mitchelton-Scott и Jumbo-Visma), а также велогонщик команды Sunweb Майкл Мэттьюс. На старт этапа вышли 145 гонщиков. С самого старта начались атаки, желающих уехать в отрыв было много. Две группы гонщиков создали просвет в полминуты, но пелотон догнал их на 41-м километре дистанции.

 

 

 Через 45 км после старта успешной стала атака Петера Сагана (Bora-hansgrohe) и Филиппо Ганны (Ineos Grenadiers). Петер Саган первым прошёл первый из подъёмов этапа, а на спуске Сагана и Ганну добрала большая группа атаковавших гонщиков.

 

  В итоге за 119 км до финиша сформировался отрыв из 11 человек, в который вошли Петер Саган (Peter Sagan (Svk) Bora-hansgrohe), Филиппо Ганна (Filippo Ganna (Ita) Team INEOS Grenadiers), Саймон Кларк (Simon Clarke (Aus) EF Pro Cycling), Бен Свифт (Ben Swift (Gbr) Team INEOS Grenadiers), Джонатан Рестрепо (Jhonatan Restrepo (Col) Androni Giocattoli), Игнатас Коноваловас (Ignatas Konovalovas (Ltu) Groupama – FDJ), Николя Эде (Nicolas Edet (Fra) Cofidis), Стефан Россетто (Stephane Rossetto (Fra) Cofidis), Дарио Катальдо (Dario Cataldo (Ita) Movistar), Давиде Виллелла (Davide Villella (Ita) Movistar) и Джулио Чикконе (Giulio Ciccone (Ita) Trek-Segafredo).

 

  Пелотон возглавила велокоманда Groupama-FDJ, которая за щищала позицию Арно Демара, лидера классификации по очкам. Пелотон растянулся, но разрыв в полминуты сократить не удалось. В это время четверо гонщиков отрыва не выдержали темпа и вернулись в пелотон, а за 94км до финиша пелотон бросил попытки догнать беглецов и преимущество отрыва выросло до 4 с половиной минут.

 

В отрыве остались Петер Саган, Филиппо Ганна, Саймон Кларк, Бен Свифт, Джонатан Рестрепо, Дарио Катальдо и Давиде Виллелла.

 

Петер Саган забрал максимальное количество очков на первом промежуточном спринте.

 

  На втором категорийном подъёме дня пелотон возглавила команда UAE Team Emirates, а сам пелотон просеялся. Затем в работу включилась команда NTT.

 

  Во время прохождения третьего на этапе категорийного подъёма, подъёма 3-й категории Колоннелла (Colonnella, 8-294 м, протяжённость 3,1 км, перепад 286 м, средний градиент 9,2%, максимальный градиент 18%) из отрыва начались атаки. Ускорился Дарио Катальдо, за ним сел Бен Свифт, но Петер Саган закрыл просвет. Саймон Кларк выпал из отрыва, а Филиппо Ганна, выпадавший на подъёме, сумел вернуться в отрыв. За 17 км до финиша впереди остались лишь Петер Саган и Бен Свифт. В это время из пелотона атаковал Пельо Бильбао (Bahrain-McLaren), который добрал пытавшегося вернуться к Сагану и Свифту Дарио Катальдо. Позже пелотон добрал Бильбао за 4,5 км до финиша.

 

  За 12 км до финиша Петер Саган уехал от Бена Свифта и оставшуюся часть дистанции преодолел в одиночку. Он пересёк финишную черту с преимуществом в 19 секунд над атаковавшим из пелотона за 3,6 км до финиша Брэндоном Макналти (Brandon McNulty (USA) UAE-Team Emirates).

 

  У двух гонщиков в пелотоне возникли проблемы с велосипедом.  Доменико Поццовиво (NTT) поменял велосипед за 22 км до финиша, но успел вернуться в группу и финишировал вместе с основными претендентами в борьбе за общий зачёт через 23 секунды после победителя. А капитан команды Astana Якоб Фульсанг получил прокол за 10 км до финиша и не смог вернуться в группу, потеряв пять позиций в генеральной классификации.

 

Жуан Алмейда (Deceuninck-Quick Step) сохранил на плечах розовую майку лидера. Арно Демар (Groupama-FDJ) продолжает возглавлять классификацию по очкам, но его преимущество сократилось до 20 очков.

 

 

 

 

Photo Credits: LaPresse

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Теги к статье: Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2020 Гранд-тур

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ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2020?

Комментарии

  • старт-шоссе 82
    Директор Джиро д’Италия-2020: ... (2)
    старт-шоссе 82-Фото

    Если Джиро не доедет до Милана, для многих это будет трагедией.

    А так =названный победитель=, никогда не будет считать себя победителем.

  • dyneema
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (8)
    dyneema-Фото
    Нейтрализация есть? Эти повороты за 3-5 км до фишина привлекательно для генеральщиков не выглядят... И ветра, надежда на ветра и эшелоны, иначе тоска ж смертная ждёт...
  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (29)
    EL-Fenomeno-Фото

    Иль маэстро Саган, ну ты и молодец!

    Прям как в том фильме: "Понимаете, я пронзил выиграл время этап, я добился своего". Ещё и насладился своим триумфом на последних 150м.

    Теперь у Петера есть победы на всех 3-х ГТ: 1 Джиро + 12 Тур + 4 Вуэльта = 17 good Вошёл в трипл-клуб. Ну а сам этап просто безшабашный, но, блин, признаемся, мы соскучились по такому "вело-хаосу" в хорошем смысле этого слова. Фульса откровенно говоря жаль, хорошо хоть Домэнико успел.

    Цитата: dyneema
    В чистом спринте против Демара нет шансов, Петер связ немного здоровья в долг, и проехал классико. А через высокие горы Демар может и не переехать...

    Демар наверное уже мысленно просит снега на последнюю неделю Джиро, чтобы орги отменили высокие горы/перевалы в Альпах, но я верю, что француз перетерпит, а главное что не сойдёт. После ухода с Джиро универсала Блинка на цикламену без вариантов остались двое: тут либо Петер либо Арно

  • uran
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (29)
    uran-Фото
    Петер молодец, эта победа дорогого стоит. Вот только с отменой гонки есть вопросы, и с цикламеновой майкой.
  • uran
    Директор Джиро д’Италия-2020: ... (2)
    uran-Фото
    Смысл? Победитель определится лишь по результату ПЦР а не в борьбе. Как и с агл победитель Джиро будет нелегитимен.
  • uran
    Команда Jumbo - Visma снялась ... (7)
    uran-Фото
    Походу джиро Все
  • patar
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (8)
    patar-Фото

    может наконец-то Кофидис что-то похожее на спринт продемонстрирует? спринтеров-то все меньше...или может Гавирия, он как-то совсем затерялся...

  • patar
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (8)
    patar-Фото
    Учитывая сегодняшний отрыв, скорее Демар vs Демар
  • patar
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (29)
    patar-Фото
    Мне тоже обидно за него. Хоть я и не фанат Астана, но так терять время... очень несправедливо.
  • Sezar
    Йос ван Эмден о недостаточных ... (2)
    Sezar-Фото

    Заметил, что когда брали вью у одного из гонщиков, то микрофон не был ничем прикрыт. Бросилось в глаза по сравнению с Туром. Думаю там много чего такого, бросающегося в глаза.

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