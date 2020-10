Хет-трик Арно Демара на Джиро д’Италия-2020

Цитата: Sezar

Из последних кадровых решений мне нравится только Том Пидкок. Все остальное - размывание самой сути команды. И надо дать понять Рэтклиффу, что процесс быстрым не будет, потому что самые лучшие уже разобраны..



А Пидкок тем временем... Сегодня...

The only rainbow jersey up for grabs on day three of the 2020 Mercedes-Benz UCI Mountain Bike World Championships in Leogang, Austria, went to Tom Pidcock (GBR) who comprehensively beat Christopher Blevins (USA) and Joel Roth (SUI).

Under-23 Men’s XCO: Pidcock’s party time!

Two days after winning the UCI E-mountain bike XC World Champion title Great Britain's Tom Pidcock hit the track again in Leogang on a slightly shorter course, with a little less mud and 250 fewer Watts assistance, but with the same hunger to win, whatever the discipline and regardless of the conditions. He went in search of his second rainbow jersey of the week, only days after he won both Elite XCC short course World Cup races at this first attempt in the Nov? M?sto na Morav? (NMNM) World Cup double-header, and just two weeks after being drafted into the GBR squad for the UCI Road World Championships at Imola.