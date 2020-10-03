Хет-трик Арно Демара на Джиро д’Италия-2020

Арно Демар, Петер Саган, Майкл Мэттьюс, Жуан Алмейда, Бен Свифт о 7-м этапе Джиро д’Италия-2020

29-летний французский велогонщик команды Groupama-FDJ Арно Демар сделал хет-трик, выиграв третий по счёту и второй подряд этап Джиро д’Италия-2020. 7-й этап итальянского Гранд-тура, полностью равнинный, был скроен под спринтеров и завершился, как и было задумано организаторами, общим спринтом. Но сам этап получился совсем не простым. На боковых ветрах образовались эшелоны, а средняя скорость прохождения группового этапа стала самой высокой за всю историю Джиро д’Италия - 51,234 км/ч.

Только один французский велогонщик обходит чемпиона Франции Арно Демара в количестве выигранных в одном выпуске Джиро д’Италия этапов – это Бернар Ино (Bernard Hinault), выигравший в 1982 году четыре этапа.

Арно Демар обошёл в спринте словацкого гонщика велокоманды Bora-hansgrohe Петера Сагана, который третий раз на этой Джиро финиширует на этапе вторым.

Арно Демар сохранил на плечах цикламеновую майку лучшего в классификации по очкам и укрепил свою позицию и опережает Петера Сагана на 55 очков.

Жуан Алмейда (Deceuninck-Quick Step) сохранил розовую майку лидера, а Филиппо Ганна (Ineos Grenadiers) продолжает лидировать в классификации лучшего горного гонщика.

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Арно Демар (Groupama-FDJ): «Это был силовой спринт, с которым мы уверенно справились благодаря общим усилиям гонщиков команды. До финальных четырёх километров был сильный ветер, а в финале множество поворотов.

Якопо Гварньери расчистил мне путь, когда команда UAE Team Emirates попыталась помешать нашему поезду. У моего товарища по команде Рамона Синкельдама на последнем километре возникли механические проблемы, и у нас оставалось всего 200 метров, чтобы перестроиться. Майлз Скотсон занял его место, а Игнатас Коноваловас, несмотря на невероятное количество выполненной работы, всё ещё оставался с нами».

Петер Саган (Bora-hansgrohe): «Очень быстрый был этап, и очень нервный, с многочисленными падениями. Ребята снова великолепно отработали. Мы вышли на очень хорошую позицию для спринта, который получился хаотичным. Я был близко к победе. Но снова сегодня просто не этот день».

Ян Валах, спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Сегодня был очень важный этап. Сильные ветра со старта, все команды были предельно сфокусированы, понимая, что из-за невнимательности на боковых ветрах можно разрушить шансы в генеральной классификации. В результате в пелотоне чувствовалось сильное напряжение. На первых 70 километрах скорость ветра достигала 30 км/ч. Первый разрыв пелотона произошёл довольно рано, в какой-то момент образовалось пять групп. Петер был в первой, Рафал Майка – во второй, но он смог вернуться. Пелотон объединился примерно за 20 км до финиша. Петер боролся в спринте и финишировал вторым».

Майкл Мэттьюс (Sunweb): «Отрыв уехал прямо со старта, но все команды знали, что на первых десяти километрах будут боковые ветра. Наша команда снова отлично отработала, помогали Вилко весь день. К финишу у меня осталось немного сил, чтобы побороться в спринте, где я занял 3-е место. На последнем километре меня немного выдавили назад, я перепрыгнул и сел за другим развозящим поездом, а потом хорошо спринтовал. Думаю, в общем день получился успешным».

Бен Свифт (Ineos Grenadiers): «Очень быстрый этап. Мы знали, что он будет напряжённым, все понимали опасность, причиной которой мог стать ветер. Мы упустили первый раскол пелотона. Но так как мы были все вместе, то знали, что должны вернуться. Пришлось поработать, но мы ни разу не оказывались в опасной ситуации.

Я не планировал участвовать в спринте, мы помогали Тэо, я просто удерживал его на позиции, так и получилось, что я вышел вперёд. Увидел, что нахожусь на выгодной позиции, подумал, что должен попробовать. Если бы я заранее планировал участие в спринте, то, возможно, в финале мне надо было бороться немного больше, но этот шанс возник сам по себе. К сожалению, когда начали спринтовать, Гавирия упустил колесо, пришлось начинать издалека. Но лично я жду более трудных этапов, и то, как провёл спринт на равнинном этапе, вдохновляет».

Жуан Алмейда (Deceuninck-Quick Step): «Этап из-за ветра получился быстрым и нервным. Но со мной идеальная команда, которая защищала меня, делала всё, чтобы я постоянно находился впереди. Благодаря им сегодня всё прошло гладко. Я немного нервничал в начале по поводу эшелонов, потому что у меня не так много опыта выступления в таких условиях, но когда рядом такая сильная команда, приобретаешь уверенность. Я рад, что смог сохранить розовую майку, но впереди очень трудное окончание недели. Надеюсь, нога будет идти так же хорошо, чтобы я смог преодолеть препятствия, ждущие впереди».