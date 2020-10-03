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Хет-трик Арно Демара на Джиро д’Италия-2020

Арно Демар, Петер Саган, Майкл Мэттьюс, Жуан Алмейда, Бен Свифт о 7-м этапе Джиро д’Италия-2020

 

 

 29-летний французский велогонщик команды Groupama-FDJ Арно Демар сделал хет-трик, выиграв третий по счёту и второй подряд этап Джиро д’Италия-2020. 7-й этап итальянского Гранд-тура, полностью равнинный, был скроен под спринтеров и завершился, как и было задумано организаторами, общим спринтом.  Но сам этап получился совсем не простым. На боковых ветрах образовались эшелоны, а средняя скорость прохождения группового этапа стала самой высокой за всю историю Джиро д’Италия - 51,234 км/ч.

 

 

  Только один французский велогонщик обходит чемпиона Франции Арно Демара в количестве выигранных в одном выпуске Джиро д’Италия этапов – это Бернар Ино (Bernard Hinault), выигравший в 1982 году четыре этапа.

 

  Арно Демар обошёл в спринте словацкого гонщика велокоманды Bora-hansgrohe Петера Сагана, который третий раз на этой Джиро финиширует на этапе вторым.

 

  Арно Демар сохранил на плечах цикламеновую майку лучшего в классификации по очкам и укрепил свою позицию и опережает Петера Сагана на 55 очков.

 

  Жуан Алмейда (Deceuninck-Quick Step) сохранил розовую майку лидера, а Филиппо Ганна (Ineos Grenadiers) продолжает лидировать в классификации лучшего горного гонщика.

 

Photo Credits: LaPresse

 

 

  Арно Демар (Groupama-FDJ): «Это был силовой спринт, с которым мы уверенно справились благодаря общим усилиям гонщиков команды. До финальных четырёх километров был сильный ветер, а в финале множество поворотов.

 

  Якопо Гварньери расчистил мне путь, когда команда UAE Team Emirates попыталась помешать нашему поезду. У моего товарища по команде Рамона Синкельдама на последнем километре возникли механические проблемы, и у нас оставалось всего 200 метров, чтобы перестроиться. Майлз Скотсон занял его место, а Игнатас Коноваловас, несмотря на невероятное количество выполненной работы, всё ещё оставался с нами».

 

  Петер Саган (Bora-hansgrohe): «Очень быстрый был этап, и очень нервный, с многочисленными падениями.  Ребята снова великолепно отработали. Мы вышли на очень хорошую позицию для спринта, который получился хаотичным. Я был близко к победе. Но снова сегодня просто не этот день».

 

  Ян Валах, спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Сегодня был очень важный этап. Сильные ветра со старта, все команды были предельно сфокусированы, понимая, что из-за невнимательности на боковых ветрах можно разрушить шансы в генеральной классификации. В результате в пелотоне чувствовалось сильное напряжение. На первых 70 километрах скорость ветра достигала 30 км/ч. Первый разрыв пелотона произошёл довольно рано, в какой-то момент образовалось пять групп. Петер был в первой, Рафал Майка – во второй, но он смог вернуться. Пелотон объединился примерно за 20 км до финиша. Петер боролся в спринте и финишировал вторым».

 

  Майкл Мэттьюс (Sunweb): «Отрыв уехал прямо со старта, но все команды знали, что на первых десяти километрах будут боковые ветра. Наша команда снова отлично отработала, помогали Вилко весь день. К финишу у меня осталось немного сил, чтобы побороться в спринте, где я занял 3-е место. На последнем километре меня немного выдавили назад, я перепрыгнул и сел за другим развозящим поездом, а потом хорошо спринтовал. Думаю, в общем день получился успешным».

 

  Бен Свифт (Ineos Grenadiers): «Очень быстрый этап. Мы знали, что он будет напряжённым, все понимали опасность, причиной которой мог стать ветер. Мы упустили первый раскол пелотона. Но так как мы были все вместе, то знали, что должны вернуться. Пришлось поработать, но мы ни разу не оказывались в опасной ситуации.  

 

  Я не планировал участвовать в спринте, мы помогали Тэо, я просто удерживал его на позиции, так и получилось, что я вышел вперёд. Увидел, что нахожусь на выгодной позиции, подумал, что должен попробовать. Если бы я заранее планировал участие в спринте, то, возможно, в финале мне надо было бороться немного больше, но этот шанс возник сам по себе. К сожалению, когда начали спринтовать, Гавирия упустил колесо, пришлось начинать издалека. Но лично я жду более трудных этапов, и то, как провёл спринт на равнинном этапе, вдохновляет».

 

  Жуан Алмейда (Deceuninck-Quick Step): «Этап из-за ветра получился быстрым и нервным. Но со мной идеальная команда, которая защищала меня, делала всё, чтобы я постоянно находился впереди. Благодаря им сегодня всё прошло гладко. Я немного нервничал в начале по поводу эшелонов, потому что у меня не так много опыта выступления в таких условиях, но когда рядом такая сильная команда, приобретаешь уверенность. Я рад, что смог сохранить розовую майку, но впереди очень трудное окончание недели. Надеюсь, нога будет идти так же хорошо, чтобы я смог преодолеть препятствия, ждущие впереди».

 

 

Результаты 7 этапа Джиро д'Италия-2020

 

 

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Теги к статье: Арно Демар Arnaud Demare Groupama-FDJ Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2020 Гранд-тур

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Кто станет победителем Джиро д'Италия-2020?

Комментарии

  • Адриен
    Париж-Рубэ-2020 отменена из-за ... (5)
    Адриен-Фото
    Да гонка не при чём ... Обычное обозначение бурной деятельности, демонстрация борьбы с пандемией, короче - ПОЛИТИКА.
  • Николай Степаныч
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (16)
    Николай Степаныч-Фото
    Мдаааааа. Мировой заговор, не иначе.
  • velodoctor
    Фотогалерея 7-го этапа Джиро д ... (1)
    velodoctor-Фото

    Ильнур сегодня потратился неплохо, 2 раза догонял пелотон, выходил на смены. Невезучий он. 

  • Maxim Popov
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (16)
    Maxim Popov-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Чувствую так и гонка закончится по непредвидимым обстоятельствам, резко без горных разборок. Короче, кто не успел, тот опоздал. Ковид бушует в Европе.
    Уточнение, бушуют власти и средства массовой дезъинформации) Курдюков что то там говорит про итальянскую мафию, а сам тем временем во всю пиарит ***редиска***демию и ношение масок. Хотя я думаю он сам понимает чем может аукнуться постоянное ношение этих масок
  • Серафим
    Дэйв Брэйлсфорд: «Настало врем ... (12)
    Серафим-Фото
    две майки Тома конечно впечатляют. Кстати. сам Томми считает, что классики по 260 км - это не его, он просто не может ездить такие дистанции. Зато горные подъемы - это то в чем он может быть лучше других.
    Насколько позволяет мое понимание английского - честно, так себе.
  • galusikga
    Дэйв Брэйлсфорд: «Настало врем ... (12)
    galusikga-Фото
    Цитата: BaTman
     На самом деле, я бы на его месте то же не понимал бы. Вырастили Берналя, Томас ещё в форме, куча новых людей, но никто ничего не показывает.
     
     И пока из значимого победа Квято на этапе, и победы Ганны. Причём явно видно, что у них нет генеральщика взамен Фруму, который мог везде добывать преимущество и отвечать на все атаки.  Получается какой то поезд без машиниста. 
     
    и то, эти победы стали возможны только после схода капитанов. многие в инеосах капитально сдерживают свои амбиции
  • Earl57
    Дэйв Брэйлсфорд: «Настало врем ... (12)
    Earl57-Фото

    Цитата: Sezar
    Из последних кадровых решений мне нравится только Том Пидкок. Все остальное - размывание самой сути команды. И надо дать понять Рэтклиффу, что процесс быстрым не будет, потому что самые лучшие уже разобраны..

    А Пидкок тем временем... Сегодня...

     

     

    The only rainbow jersey up for grabs on day three of the 2020 Mercedes-Benz UCI Mountain Bike World Championships in Leogang, Austria, went to Tom Pidcock (GBR) who comprehensively beat Christopher Blevins (USA) and Joel Roth (SUI).

    Under-23 Men’s XCO: Pidcock’s party time!
    Two days after winning the UCI E-mountain bike XC World Champion title Great Britain's Tom Pidcock hit the track again in Leogang on a slightly shorter course, with a little less mud and 250 fewer Watts assistance, but with the same hunger to win, whatever the discipline and regardless of the conditions. He went in search of his second rainbow jersey of the week, only days after he won both Elite XCC short course World Cup races at this first attempt in the Nov? M?sto na Morav? (NMNM) World Cup double-header, and just two weeks after being drafted into the GBR squad for the UCI Road World Championships at Imola.

  • Гонщик
    Париж-Рубэ-2020 отменена из-за ... (5)
    Гонщик-Фото

    Бредятина какая-то , чем гонка помешала этим паникёрам .

  • patar
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (16)
    patar-Фото

    и снова вторая...

    Честно говоря, Кофидис вообще уныло смотрится. И на ТДФ и здесь. Они вообще в спринтах не участвуют, или где-то на втором плане. И по отрывам их не припомню..

  • flugegeheimen
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (16)
    flugegeheimen-Фото
    Не складывается у Сагана на грандтурах в этом году. Надеюсь, этапчик зацепит, а то совсем приуныл Петюня

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2 Фульсанг Я. (Den) (AST) 2761
3 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2533
4 Погачар Т. (Slo) (UAD) 2062
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 1995
6 Шахманн М. (Ger) (BOH) 1960
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 1955
8 Нибали В. (Ita) (TFS) 1829
9 Кинтнана Н. (Col) (ARK) 1816
10 Вальверде А. (Svk) (MOV) 1743

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