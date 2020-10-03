Фотогалерея 20-го этапа Джиро д'Италия-2020

Одинаковое время в общем зачёте у Джея Хиндли и Тео Геогана Харта после 20-го этапа Джиро д'Италия-2020

20-й этап, последний групповой этап Джиро д’Италия-2020 и финальный горный оставил открытым до последних минут гонки вопрос о победителе генеральной классификации.

Изменённый маршрут 20-го этапа включал в себя три прохождения подъёма в Сестриере. В числе гонщиков большого отрыва дня был обладатель цикламеновой майки Арно Демар (Groupama-FDJ), который выиграл промежуточный спринт и обеспечил себе победу в классификации по очкам.

Команда Ineos Grenadiers включилась в работу в голове пелотона за 60 км до финиша, во время первого подъёма к Сестриере. Атаки из отрыва дня не увенчались успехом, потому что гонщики британской команды, просеявшие пелотон, добирали участников отрыва.

За 31 км до финиша от пелотона, который возглавил Роан Деннис (Ineos Grenadiers) остались лишь Тео Геоган Харт и Джей Хиндли (Sunweb), а лидировавший в общем зачёте Вилко Келдерман (Sunweb) выпал. За 3 км до вершины Сестриере Келдерман проигрывал 20 секунд. На финише этапа Келдерман проиграл 1:35 победителю и потерял розовую майку лидера.

Роан Деннис добрал гонщиков отрыва дня за 10 км до финиша, а за 3 км впереди остались лишь Деннис, Тео Геоган Харт и Джей Хиндли. Победу на этапе разыграли Тео Геоган Харт и Джей Хиндли.

Тео Геоган Харт атаковал за 150 м до финиша и первым пересёк финишную черту. Джей Хиндли надел розовую майку лидера, хотя 25-летний британский гонщик команды Ineos Grenadiers и 24-летний австралийский велогонщик команды Sunweb идут в общем с одинаковым временем. В пользу розовой майки Джея Хиндли решили 86 сотых секунды.

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