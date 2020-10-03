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Фотогалерея 20-го этапа Джиро д'Италия-2020

 Одинаковое время в общем зачёте у Джея Хиндли и Тео Геогана Харта после 20-го этапа Джиро д'Италия-2020

 

 

  20-й этап, последний групповой этап Джиро д’Италия-2020 и финальный горный оставил открытым до последних минут гонки вопрос о победителе генеральной классификации.

 

  Изменённый маршрут 20-го этапа включал в себя три прохождения подъёма в Сестриере. В числе гонщиков большого отрыва дня был обладатель цикламеновой майки Арно Демар (Groupama-FDJ), который выиграл промежуточный спринт и обеспечил себе победу в классификации по очкам.

 

  Команда Ineos Grenadiers включилась в работу в голове пелотона за 60 км до финиша, во время первого подъёма к Сестриере. Атаки из отрыва дня не увенчались успехом, потому что гонщики британской команды, просеявшие пелотон, добирали участников отрыва.

 

  За 31 км до финиша от пелотона, который возглавил Роан Деннис (Ineos Grenadiers) остались лишь Тео Геоган Харт и Джей Хиндли (Sunweb), а  лидировавший в общем зачёте Вилко Келдерман (Sunweb) выпал. За 3 км до вершины Сестриере Келдерман проигрывал 20 секунд. На финише этапа Келдерман проиграл 1:35 победителю и потерял розовую майку лидера.

 

  Роан Деннис добрал гонщиков отрыва дня за 10 км до финиша, а за 3 км впереди остались лишь Деннис, Тео Геоган Харт и Джей Хиндли. Победу на этапе разыграли Тео Геоган Харт и Джей Хиндли.

 

  Тео Геоган Харт атаковал за 150 м до финиша и первым пересёк финишную черту. Джей Хиндли надел розовую майку лидера, хотя 25-летний британский гонщик команды Ineos Grenadiers и 24-летний австралийский велогонщик команды Sunweb идут в общем с одинаковым временем. В пользу розовой майки Джея Хиндли решили 86 сотых секунды.

 

 

 

 

Photo Credits: LaPresse

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Теги к статье: Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2020 Гранд-тур

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Комментарии

  • VeloVelo
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (4)
    VeloVelo-Фото

    Мне видится так:
    1. Тао.
    2. Хиндли.
    3. Вилко.
    4. Альмейда.



    Ганна возьмет этап.

  • EL-Fenomeno
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (4)
    EL-Fenomeno-Фото

    Ну вот он "час Чэ, Икс" (или как там ещё) всей Джиро!
    Ганна догоняет Демара и делает покер?

    Тао vs. Хиндли & Вилко vs. Алмейда. Все точки над "і" расставит "маленький" этапчик, всего то 15 км. протяженности, но какой эмоциональный всплеск и отголосок он получит. Кароче - смотреть всем clapping

  • SportSpirit
    Вуэльта Испании-2020, превью э ... (1)
    SportSpirit-Фото

    Чудесно-просто чудесно) 

     

    Завтра нас ждет интригующее завешение Джиро, а потом флэш-мобом подъем на Арамон-Формигаль. Тонкой красной линией дуэль Роглич-Карапас?) 

  • SportSpirit
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (38)
    SportSpirit-Фото

    Второй гранд-тур решится на финальной разделке, только теперь все знают об этом заранее.

     

    Гегенхарт после финиша с непривычной рыжей щетиной преобразился в матерого видавшего виды гонца) На фоне Хиндли и Алмейды; после нескольких лет авансов наконец-то с реальными шансами не просто на подиум ГТ, но даже и на победу.

     

    Ну а Вилко он и есть Вилко: ровный сильный гонщик, но без внутренней харизмы победителя. 

  • Vadik22
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (38)
    Vadik22-Фото
    Все время чем-то недовольны. Все комментарии лишь бы "не как все"
  • AlGalgalim
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (10)
    AlGalgalim-Фото
    Судя по картинке с ветролёта, Роглич спровоцировал завал.
  • SSS
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (38)
    SSS-Фото
    как женился, так и сдулся весь "талант"
  • SSS
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (38)
    SSS-Фото
    Однозначно. Не сезон, а недоразумение! Хорошо, что я не смотрю велоспорт в этом году...
  • AmLoket
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (4)
    AmLoket-Фото
    Теперь уже можно говорить, что несмотря на весь этот короновирус гонку смогли провести в полном объёме, хотя в начале второй недели казалось, что шансов на это мало. Думаю, ГК выиграет Тао Гейген Харт.
  • Адриен
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (38)
    Адриен-Фото

    Ох как многим нравится НЕРАЗБЕРИХА, принимаемая за интригу и непредсказуемость. Выше совершенно правильно было написано - благодаря КОРОНАВИРУСУ сезон "радует" неожиданными результатами и нелогичными победами. Но - всего должно быть В МЕРУ. Сомневаюсь, что те, которые сейчас восхищаются, будут довольны такими же сценариями, стань они постоянными. Это как в популярном кино. Помните Верещагина ? "Опять ты мне эту икру поставила! Не могу я ее каждый день, проклятую, есть! ХОТЬ БЫ ХЛЕБА ДОСТАЛА!". Неужели не замечаете, что "хлеба" в нынешнем НЕНОРМАЛЬНОМ сезоне как раз не хватает ?

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