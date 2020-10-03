Рубен Геррейро – победитель 9 этапа Джиро д’Италия-2020

Рубен Геррейро, Джонатан Кастроьвехо, Вилко Келдерман, Жуан Алмейда о 9-м этапе Джиро д’Италия-2020

26-летний португальский велогонщик команды EF Pro Cycling Рубен Геррейро (Ruben Guerreiro), дебютант Джиро д’Италия-2020, одержал первую в карьере победу на этапе Гранд-тура и в гонке Мирового тура.

Геррейро отобрался в отрыв дня, а за 6,3 км до финиша среагировал на атаку попутчика, гонщика команды Ineos Grenadiers Джонатана Кастровьехо, с которым разыграл этап. Рубен Геррейро спринтовал за 200 м до финиша и уехал от испанского гонщика, опередив его в итоге на 8 секунд. Рубен Геррейро стал вторым португальцем, выигравшим этап Джиро д’Италия после Акасио Да Сильвы (Acacio Da Silva), победителя пяти этапов между 1985 и 1989 годами.

Соотечественник Рубен Геррейры Жуан Алмейда (Deceuninck-Quick Step) сохранил розовую майку лидера, в которой провёл уже 7 дней.

Photo Credits: LaPresse

Рубен Геррейро (EF Pro Cycling): «Победа на этапе Джиро д’Италия очень много для меня значит. Это только мой второй Гранд-тур. После такого трудного старта как сегодня я был рад отобраться в отрыв. Кастровьехо был сильнейшим на равнинных участках. Я понимал, что мне надо сберечь силы на последний километр, который мне отлично подходил. Жуан Алмейда мне почти как младший брат. Мы оба раньше выступали в команде Акселя Меркса. Фантастика, что мы оба успешно здесь выступаем и надели майки лидеров классификаций».

Photo Credits: LaPresse

Джонатан Кастровьехо (Ineos Grenadiers): «Это был очень тяжёлый день, победа была невозможна. Никогда не чувствую себя хорошо в холод и дождь. В финале я шёл на пределе. Попытался уехать от подножия, но не смог сбросить Геррейро. Я знал, что в спринте он быстрее. На последних 500 метрах надеялся на попутный ветер, но ветер был встречным, поэтому сбросить его было невозможно. В итоге я доволен, что боролся».

Миккель Бьерг (UAE Team Emirates): «Очень горжусь своим выступлением. Мы планировали, что кто-то должен уехать вперёд, чтобы Брэндон (Макналти) смог в финале перепрыгнуть. Я смог переложиться в отрыв, в конце мы набрали значительное преимущество, и от Мачина я получил зелёный свет ехать на результат. Я очень счастлив, что получил сегодня шанс, думаю, максимально его использовал».

Ларри Уорбасс (AG2R La Mondiale): «Геррейро совсем не помогал в отрыве. Возможно, он был расчётлив, сохранил ногу для спринта. Никому не понравится, как он ехал. Он отлынивал от работы. На второй части подъёма мне было очень и очень тяжело, я шёл совсем на пределе. Отдал все силы. Ужасно разочарован. Думал, если попаду в отрыв, смогу выиграть. Но не сегодня».

Жуан Алмейда (Deceuninck-Quick Step): «Сегодня ожидал худшего, был готов к разным сценариям, включая потерю розовой майки. Мне было очень тяжело, но я боролся ради моих товарищей по команде, потому что они снова великолепно отработали. Я боролся ради команды и ради страны - Португалии. Было холодно, мучился из-за низкой температуры, но продолжал верить в себя и выкладываться полностью».

Вилко Келдерман (Sunweb): «День был долгий и трудный, особенно в конце, когда стало очень холодно. Нога сегодня шла хорошо. Команда придавала уверенности, потому что на второй части последнего подъёма мы всё ещё были ввосьмером. Мы удерживали хорошую позицию. Я начал спринт за 400 м, просто дал полный газ до финиша, чтобы посмотреть, смогу ли создать просвет. Совсем не думал о розовой майке, потому что до финиша было слишком близко, чтобы набрать достаточно преимущества. Я очень рад тому, как чувствую себя, это самое важное».