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Рубен Геррейро – победитель 9 этапа Джиро д’Италия-2020

Рубен Геррейро, Джонатан Кастроьвехо, Вилко Келдерман, Жуан Алмейда о 9-м этапе Джиро д’Италия-2020

 

 

  26-летний португальский велогонщик команды EF Pro Cycling Рубен Геррейро (Ruben Guerreiro), дебютант Джиро д’Италия-2020, одержал первую в карьере победу на этапе Гранд-тура и в гонке Мирового тура.

 

   Геррейро отобрался в отрыв дня, а за 6,3 км до финиша среагировал на атаку попутчика, гонщика команды Ineos Grenadiers Джонатана Кастровьехо, с которым разыграл этап. Рубен Геррейро спринтовал за 200 м до финиша и уехал от испанского гонщика, опередив его в итоге на 8 секунд. Рубен Геррейро стал вторым португальцем, выигравшим этап Джиро д’Италия после Акасио Да Сильвы (Acacio Da Silva), победителя пяти этапов между 1985 и 1989 годами.

 

Соотечественник Рубен Геррейры Жуан Алмейда (Deceuninck-Quick Step) сохранил розовую майку лидера, в которой провёл уже 7 дней.

 

Рубен Геррейро – победитель 9 этапа Джиро д’Италия-2020

Photo Credits: LaPresse

 

 

  Рубен Геррейро (EF Pro Cycling): «Победа на этапе Джиро д’Италия очень много для меня значит. Это только мой второй Гранд-тур. После такого трудного старта как сегодня я был рад отобраться в отрыв. Кастровьехо был сильнейшим на равнинных участках. Я понимал, что мне надо сберечь силы на последний километр, который мне отлично подходил. Жуан Алмейда мне почти как младший брат. Мы оба раньше выступали в команде Акселя Меркса. Фантастика, что мы оба успешно здесь выступаем и надели майки лидеров классификаций».

 

 

Рубен Геррейро – победитель 9 этапа Джиро д’Италия-2020

Photo Credits: LaPresse

 

 

  Джонатан Кастровьехо (Ineos Grenadiers): «Это был очень тяжёлый день, победа была невозможна. Никогда не чувствую себя хорошо в холод и дождь. В финале я шёл на пределе. Попытался уехать от подножия, но не смог сбросить Геррейро. Я знал, что в спринте он быстрее. На последних 500 метрах надеялся на попутный ветер, но ветер был встречным, поэтому сбросить его было невозможно. В итоге я доволен, что боролся».

 

  Миккель Бьерг (UAE Team Emirates): «Очень горжусь своим выступлением. Мы планировали, что кто-то должен уехать вперёд, чтобы Брэндон (Макналти) смог в финале перепрыгнуть. Я смог переложиться в отрыв, в конце мы набрали значительное преимущество, и от Мачина я получил зелёный свет ехать на результат. Я очень счастлив, что получил сегодня шанс, думаю, максимально его использовал».

 

  Ларри Уорбасс (AG2R La Mondiale): «Геррейро совсем не помогал в отрыве. Возможно, он был расчётлив, сохранил ногу для спринта. Никому не понравится, как он ехал. Он отлынивал от работы. На второй части подъёма мне было очень и очень тяжело, я шёл совсем на пределе. Отдал все силы. Ужасно разочарован. Думал, если попаду в отрыв, смогу выиграть. Но не сегодня».

 

Рубен Геррейро – победитель 9 этапа Джиро д’Италия-2020

 

  Жуан Алмейда (Deceuninck-Quick Step): «Сегодня ожидал худшего, был готов к разным сценариям, включая потерю розовой майки. Мне было очень тяжело, но я боролся ради моих товарищей по команде, потому что они снова великолепно отработали. Я боролся ради команды и ради страны -  Португалии. Было холодно, мучился из-за низкой температуры, но продолжал верить в себя и выкладываться полностью».

 

  Вилко Келдерман (Sunweb): «День был долгий и трудный, особенно в конце, когда стало очень холодно. Нога сегодня шла хорошо. Команда придавала уверенности, потому что на второй части последнего подъёма мы всё ещё были ввосьмером. Мы удерживали хорошую позицию. Я начал спринт за 400 м, просто дал полный газ до финиша, чтобы посмотреть, смогу ли создать просвет. Совсем не думал о розовой майке, потому что до финиша было слишком близко, чтобы  набрать достаточно  преимущества. Я очень рад тому, как чувствую себя, это самое важное».

 

 

Результаты 9 этапа Джиро д’Италия-2020

 

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Теги к статье: Рубен Геррейро Ruben Guerreiro EF Pro Cycling Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2020 Гранд-тур

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Кто станет победителем Джиро д'Италия-2020?

Комментарии

  • uran
    Марк Кэвендиш: «Возможно, клас ... (4)
    uran-Фото
    ЧМ 2011 помню до сих пор, как Бредли за 10 км практически в одни ноги закрывал отрыв и атаки, потеря британцами Кавендиша за пару км, и безумный спринт их глубины в тягун Марка. Легендарный спринтер. Жаль уходит не на пике, но "жизнь" спринтера коротка, чуток за 30 и все. Были и грязные приемы со стороны Кэва, вроде расплатился сполна. П. С. Калеб Юэн чем-то похож
  • uran
    Мадс Педерсен – победитель Ген ... (1)
    uran-Фото
    Пока одни разыгрывают "покер" другие просто выигрывают. Ван Арт мог бы закрыть просвет и выиграть спринт, но взыграло что на его горбу хотят приехать и не стал.
  • collega2011
    Марк Кэвендиш: «Возможно, клас ... (4)
    collega2011-Фото

    48 побед на гран-турах!!! Эпоха!!!

  • velodoctor
    Гент-Вевельгем-2020. Результат ... (9)
    velodoctor-Фото

    У Вандерпула какие-то комплексы начинаются, когда он бельгийца на гонках встречает. 

  • RVL
    Гент-Вевельгем-2020. Результат ... (9)
    RVL-Фото

    Такая пачка монстров...супер ! 

    Думал Джонни возьмёт ..но лицо его на последних км говорило - нет.

    Супер состав. 

  • flugegeheimen
    Марк Кэвендиш: «Возможно, клас ... (4)
    flugegeheimen-Фото

    жалко, но закономерно

  • Николай Н.
    Париж - Тур-2020 (6)
    Николай Н.-Фото

    Нравится мне эта гонка, особенно когда они едут по виноградникам. Хорошо что её не отменили, а то Париж-Рубе не увидим.

  • Александра
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (18)
    Александра-Фото

    Бедный Нибали аж посинел, пока добрался до финиша, это ужасно - под таким ливнем кататься. Молодой потугалец молодец, шустрый.

    ***

    Вроде, едет гонка, но какая-то грустная многодневка получается.

  • Николай Н.
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (18)
    Николай Н.-Фото

    В этой Джире делать прогноз, кто выиграет этап, бесполезно, всё не предсказуемо.

  • Astanaforever
    Марк Кэвендиш: «Возможно, клас ... (4)
    Astanaforever-Фото
    Легенда пелотона. Крутой чувак. Его будет не хватать.

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