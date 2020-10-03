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Дубль Арно Демара на Джиро д’Италия-2020

Арно Демар, Майкл Мэттьюс, Фабио Феллине, Петер Саган, Жуан Алмейда о 6-м этапе Джиро д’Италия-2020

 

 

  29-летний чемпион Франции Арно Демар (Groupama-FDJ) после победы на 4-м этапе отпраздновал победу на 6-м, сделав дубль на Джиро д’Италия-2020. На 6-м этапе с финишем в некатегорийный подъём Демар с большим просветом опередил соперников. По итогам этапа он надел цикламеновую майку лучшего в очковой классификации, опередив на 39 очков Петера Сагана (Bora-hansgrohe). Лидер общего зачёта Жуан Алмейда (Deceuninck-Quick Step) сохранил розовую майку, как и лидер горной классификации Филиппо Ганна (Ineos Grenadiers).

 

Дубль Арно Демара на Джиро д’Италия-2020

Дубль Арно Демара на Джиро д’Италия-2020

Дубль Арно Демара на Джиро д’Италия-2020

Дубль Арно Демара на Джиро д’Италия-2020

Photo Credits: LaPresse

 

  Арно Демар (Groupama-FDJ): «Во время командного сбора утром я подумал, что сегодняшний этап мне подходит. Но после выматывающего прошлого этапа и преимуществом, которое набрал отрыв дня, я не был уверен, что этап завершится групповым спринтом. В конечном счете, всё свелось к спринту. Адски мучился на коротком, но крутом подъёме, но вовремя восстановился. Я сказал товарищам по команде, чтобы закрывали меня как можно дольше. Когда увидел, что на последних 200 метрах идёт тягун, понял, что это идеальный для меня момент, и всю силу вложил в спринт.

 

  Финал был невероятно трудным. Я потерял позицию, но не стал волноваться, а поехал за «Астаной», сел им на колесо. Когда начал спринт, не верилось, что выиграю. Я уже говорил, что если выиграю один этап, за ним последуют другие. Хорошо, когда победа одержана рано в гонке. Мы старались, а теперь сняли прессинг. Прекрасная победа. Я очень счастлив, что смог поднять».

 

  Майкл Мэттьюс (Sunweb): «Хороший получился день, старт был легче, чем ожидали. Большую часть этапа мы уберегали Вилко от неприятностей. На подходе к финалу команда великолепно отработала. Когда до финиша осталось 4 км, на подъёме гонка пошла активно. Финал безумный. Мне помогал Сэм, вывез меня на хорошую позицию, откуда я смог спринтовать и финишировать вторым. В целом я доволен этапом и своими ощущениями. Сегодня чувствовал себя лучше, чем вчера. Продолжу бороться за победу на этапе».

 

  Фабио Феллине (Astana): «Я очень доволен. Конечно, было бы здорово выиграть этап, но и третье место на этапе Гранд-тура в соперничестве с сильными спринтерами меня радует. Команда великолепно проявила себя, вывезла меня вперед и держала впереди весь заключительный километр. Отдельное спасибо Якобу, это честь, когда один из фаворитов общего зачета, седьмой на данный момент, помогает в спринте. Вчера мы старались держаться все вместе, сохраняя силы, и сегодня у меня был шанс проявить себя. Этот результат особенный для меня, он доказывает, что я могу бороться с чистыми спринтерами».

 

  Петер Саган (Bora-hansgrohe): «Команда сегодня работала великолепно, контролируя отрыв, подготовив всё для финала. К сожалению, из последнего поворота я вышел в невыгодной позиции, не смог побороться в спринте».

 

  Жуан Алмейда (Deceuninck-Quick Step): «Вообще-то, я уже привык к розовой майке, хотя не знаю, как описать эти чувства. Надеюсь, удержу её ещё несколько дней. Сегодня в меня врезался другой гонщик, когда я остановился поменять радио вместе с товарищами по команде. Я в порядке, надеюсь, другой гонщик тоже. Я не волнуюсь о возможных боковых ветрах завтра. У меня опытная команда, я полностью спокоен даже при том, что на нас ответственность возглавлять гонку».

 

 

Результаты 6 этапа Джиро д’Италия-2020

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Теги к статье: Арно Демар Arnaud Demare Groupama-FDJ Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2020 Гранд-тур

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