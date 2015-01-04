Мауро Веньи о сокращении 19-го этапа Джиро д'Италия-2020

Мауро Веньи, Винченцо Нибали, Вилко Келдерман, спортивные директора команд о сокращении 19-го этапа Джиро д'Италия-2020

19-й этап Джиро д’Италия-2020, который должен был стать самым протяжённым в этом выпуске итальянского Гранд-тура – 258 км, оказался самым коротким. Организаторам пришлось сократить этап по требованиям гонщиков. Выйдя на старт и проехав 8 км, гонщики остановились и сообщили директору Джиро д’Италия Мауро Веньи, что хотят сократить дистанцию, так как в противном случае пришлось бы провести шесть часов в дороге под проливным дождём.

Как сообщает Tuttobici, большинство представителей команд проголосовало за сокращение 19-го этапа: 12 голосов «за», 2 команды «против», 4 команды присоединились к большинству, а представители команд Bardiani-CSF и Trek-Segafredo не голосовали.

Мауро Веньи сказал, что не получал запроса на сокращение этапа от Адама Хансена, представителя гонщиков, входящего в CPA (Ассоциацию профессиональных велосипедистов). В свою очередь Адам Хансен утверждает, что после финиша 18-го этапа отправил RCS Sport предложение сократить 19-й этап.

Генеральный менеджер команды Lotto Soudal Джон Леланг уточнил, что гонщик команды Адам Хансен действовал не как представитель команды, а как представитель Ассоциации профессиональных велогонщиков, о чём сообщил в Твиттере: «Команда Lotto Soudal никогда не принимала решение о забастовке или сокращении этапа. Мы, как команда, на стороне RCS Sport. Чтобы прояснить ситуацию, наш гонщик Адам Хансен действовал только как представитель CPA».

В итоге этап был сокращён до 124 км, гонщики в автобусах доехали до нового места старта – Аббьятеграссо (Abbiategrasso).

Директор Джиро д’Италия Мауро Веньи в интервью La Gazzetta dello Sport: «Я не получал вчера никаких запросов ни от гонщика, ни от ассоциации. Ни вчера, ни сегодня утром. Те, кто написал, что предложение было составлено, должны это доказать. В противном случае они получат письмо от наших юристов.

Они знали, какой будет дистанция, знали, что Джиро проходит в октябре. Маршрут этапа был объявлен год назад. В октябре может быть дождливый день. Но температура на старте была +13. Это обычная температура, не холод. Я не считаю, что такая погода создаёт драматическую ситуацию».

В интервью Eurosport Мауро Веньи добавил: «Я очень расстроен случившимся. Неправильно решать проблемы таким образом. Случившееся сегодня бросит тень на всё, что мы сделали. Всё это случилось, когда гонщики не появились на старте. Кто-то за это будет отвечать. Это дело ещё не закончено. Сначала финишируем, доедем до Милана, а потом кто-то за это заплатит».

Спортивный директор команды Bardiani CSF Бруно Ревербери (Bruno Reverberi) в интервью RAI 2: «Я видел много таких глупых протестов. Два представителя CPA (один из них Буньо) даже не были предупреждены о протесте. Им надо подать в отставку, если они видят, что пелотон не с ними. Такие ситуации вредят велоспорту. Они делают что хотят.

Многие гонщики не были согласны с решением. Всегда есть три –четыре гонщика, которые пытаются дестабилизировать обстановку ради собственного удобства.

90% гонщиков ничего не знали о сегодняшнем протесте. Мои гонщики ничего не знали. Если поддерживаешь такие ситуации, то нечего жаловаться, что спонсоры команд уходят из велоспорта.

Некоторые спортивные директора действуют так, будто они не работодатели, а слуги гонщиков. У них нет смелости действовать».

Род Эллингворт, глава команды Bahrain McLaren в интервью Eurosport UK сказал, что команда была бы довольна, если бы 19-й этап прошёл как запланировано. Он сказал, что о забастовке с ним не советовались.

Вилко Келдерман (Sunweb), лидер общего зачёта, после финиша сказал: «Утром была ужасная погода, такой холод - это риск для иммунной системы гонщиков. Мы хотели, чтобы этап был сокращён, и благодарны RCS Sport, что приняли это решение».

Винченцо Нибали (Trek-Segafredo): «Я узнал, что случилось, когда пришёл ставить подпись. Никто до этого мне ничего не говорил. Не знаю, чем обосновано решение. Мне сказали, что его приняла Ассоциация профессиональных велосипедистов.

Мой товарищ по команде Жульен Бернар сообщил мне, что слышал что-то прошлым вечером. Но это были просто слухи, поэтому мы тепло оделись и вышли на старт, готовые проехать весь этап под дождём. Решение было странным, сложно сказать, правильно решили или нет. Мы ездили гонки и в более суровых условиях. В любом случае, считаю, что чат в Telegram – не то место, чтобы обсуждать такие важные вещи и принимать подобные решения».