Фотогалерея 3-го этапа Джиро д'Италия-2020

Сюрпризы Этны на 3-м этапе Джиро д'Италия-2020

3-й этап Джиро д’Италия-2020 с финишем на вершине Этны, в подъём 1-й категории, принёс большие и неожиданные перестановки в генеральной классификации.

В нейтральной зоне упал один из фаворитов гонки, капитан команды Ineos Grenadiers Герант Томас, на финальном подъёме не выдержал темпа один из претендентов на борьбу за розовую майку Саймон Йейтс (Mitchelton-Scott).

Сам этап развивался по классическому сценарию, когда со старта атаковали и создали просвет пятеро гонщиков – Джованни Висконти (Giovanni Visconti / Vini Zabu - Brado – KTM), Виктор Кампенартс (Victor Campenaerts/NTT Pro Cycling), Лоусон Крэддок (Lawson Craddock /EF Pro Cycling), Франческо Романо (Francesco Romano / Bardiani CSF – Faizane) и Йосип Румац (Josip Rumac /Androni Giocattoli), к которым через 14 км после старта переложились чемпион Эквадора Джонатан Кайседо (Jonathan Caicedo / EF Pro Cycling), Мэттью Холмс (Matthew Holmes/Lotto Soudal) и Миккель Бьерг (Mikkel Bjerg /UAE Team Emirates).

Пелотон не отпустил отрыв больше чем на 5 минут. Этна встретила участников 103-го выпуска Джиро д'Италия-2020 моросящим дождём. По мере восхождения на Этну на 18,8 километровом подъёме 1-й категории отрыв редел.

За 11 км до финиша с преимуществом в 2 минуты впереди остались итальянский гонщик проконтинентальной команды Vini Zabu - Brado – KTM Джованни Висконти и эквадорский гонщик команды EF Pro Cycling Джонатан Кайседо.

Висконти попытался сбросить попутчика, но когда Кайседо контратаковал за 3 км до финиша, не смог за ним удержаться. Джонатан Кайседо одержал победу на этапе, опередив Джованни Висконти на 21 секунду.

Благодаря победе на этапе Кайседо возглавил горную классификацию и занимает 2-ю строчку в генеральной классификации, с тем же временем, что и лидер.

В группе генеральщиков шла своя борьба, атаковали Якоб Фульсанг (Astana), Винченцо Нибали (Trek-Segafredo), Доменико Поццовиво (NTT), Рафал Майка (Bora-hansgrohe).

Вилко Келдерману (Sunweb) удалось уехать от соперников и опередить группу генеральщиков на 12 секунд. Якоб Фульсанг Рафал, Майка, Винченцо Нибали, Доменико Поццовиво финишировали через 51 секунду после победителя. Стевен Крёйсвейк (Jumbo-Visma) – через 56 секунд.

А розовая майка лидера перешла от Филиппо Ганны (Ineos Grenadiers), который остался с Герантом Томасом и проиграл на финише 19:47, на плечи 22-летнего португальского гонщика команды Deceuninck-Quick Step Жуана Алмейды (João Almeida), который финишировал через 1 минуту 3 секунды после победителя.

Также Алмейда возглавил классификацию лучшего молодого гонщика, где опережает на 53 секунды Харма Ванхауке (Soudal Lotto). 23-летний Харм Ванхауке был в числе атакующих на подъёме к вершине Этны и сумел финишировать на этапе 3-м.

Результаты 3 этапа Джиро д'Италия-2020

Photo Credits: LaPresse