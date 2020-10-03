VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Фотогалерея 3-го этапа Джиро д'Италия-2020

Сюрпризы Этны на 3-м этапе Джиро д'Италия-2020

 

 

3-й этап Джиро д’Италия-2020 с финишем на вершине Этны, в подъём 1-й категории, принёс большие и неожиданные перестановки в генеральной классификации. 

 

  В нейтральной зоне упал один из фаворитов гонки, капитан команды Ineos Grenadiers Герант Томас, на финальном подъёме не выдержал темпа один из претендентов на борьбу за розовую майку Саймон Йейтс (Mitchelton-Scott).

 

  Сам этап развивался по классическому сценарию, когда со старта атаковали и создали просвет пятеро гонщиков – Джованни Висконти (Giovanni Visconti / Vini Zabu - Brado – KTM), Виктор Кампенартс (Victor Campenaerts/NTT Pro Cycling), Лоусон Крэддок (Lawson Craddock /EF Pro Cycling), Франческо Романо (Francesco Romano / Bardiani CSF – Faizane) и Йосип Румац (Josip Rumac /Androni Giocattoli), к которым через 14 км после старта переложились чемпион Эквадора Джонатан Кайседо (Jonathan Caicedo / EF Pro Cycling), Мэттью Холмс (Matthew Holmes/Lotto Soudal) и Миккель Бьерг (Mikkel Bjerg /UAE Team Emirates).

 

  Пелотон не отпустил отрыв больше чем на 5 минут. Этна встретила участников 103-го выпуска Джиро д'Италия-2020 моросящим дождём. По мере восхождения на Этну на 18,8 километровом подъёме 1-й категории отрыв редел.

 

  За 11 км до финиша с преимуществом в 2 минуты впереди остались итальянский гонщик проконтинентальной команды  Vini Zabu - Brado – KTM Джованни Висконти и эквадорский гонщик команды EF Pro Cycling Джонатан Кайседо.

 

   Висконти попытался сбросить попутчика, но когда Кайседо контратаковал за 3 км до финиша, не смог за ним удержаться. Джонатан Кайседо одержал победу на этапе, опередив Джованни Висконти на 21 секунду.

 

  Благодаря победе на этапе Кайседо возглавил горную классификацию и занимает 2-ю строчку в генеральной классификации, с тем же временем, что и лидер.

 

  В группе генеральщиков шла своя борьба, атаковали Якоб Фульсанг (Astana), Винченцо Нибали (Trek-Segafredo), Доменико Поццовиво (NTT), Рафал Майка (Bora-hansgrohe).

 

  Вилко Келдерману (Sunweb) удалось уехать от соперников и опередить группу генеральщиков на 12 секунд. Якоб Фульсанг Рафал, Майка, Винченцо Нибали, Доменико Поццовиво финишировали через 51 секунду после победителя. Стевен Крёйсвейк (Jumbo-Visma) – через 56 секунд.

 

А розовая майка лидера перешла от Филиппо Ганны (Ineos Grenadiers), который остался с Герантом Томасом и проиграл на финише 19:47, на плечи 22-летнего португальского гонщика команды Deceuninck-Quick Step Жуана Алмейды (João Almeida), который финишировал через 1 минуту 3 секунды после победителя.

 

 Также Алмейда возглавил классификацию лучшего молодого гонщика, где опережает на 53 секунды Харма Ванхауке (Soudal Lotto). 23-летний Харм Ванхауке был в числе атакующих на подъёме к вершине Этны и сумел финишировать на этапе 3-м.

 

Результаты 3 этапа Джиро д'Италия-2020

 

 

Фотогалерея 3-го этапа Джиро д'Италия-2020

 

Фотогалерея 3-го этапа Джиро д'Италия-2020 Фотогалерея 3-го этапа Джиро д'Италия-2020 Фотогалерея 3-го этапа Джиро д'Италия-2020 Фотогалерея 3-го этапа Джиро д'Италия-2020 Фотогалерея 3-го этапа Джиро д'Италия-2020 Фотогалерея 3-го этапа Джиро д'Италия-2020 Фотогалерея 3-го этапа Джиро д'Италия-2020 Фотогалерея 3-го этапа Джиро д'Италия-2020 Фотогалерея 3-го этапа Джиро д'Италия-2020 Фотогалерея 3-го этапа Джиро д'Италия-2020 Фотогалерея 3-го этапа Джиро д'Италия-2020 Фотогалерея 3-го этапа Джиро д'Италия-2020 Фотогалерея 3-го этапа Джиро д'Италия-2020 Фотогалерея 3-го этапа Джиро д'Италия-2020 Фотогалерея 3-го этапа Джиро д'Италия-2020 Фотогалерея 3-го этапа Джиро д'Италия-2020 Фотогалерея 3-го этапа Джиро д'Италия-2020 Фотогалерея 3-го этапа Джиро д'Италия-2020 Фотогалерея 3-го этапа Джиро д'Италия-2020

 

Фотогалерея 3-го этапа Джиро д'Италия-2020 Фотогалерея 3-го этапа Джиро д'Италия-2020

 

Фотогалерея 3-го этапа Джиро д'Италия-2020 Фотогалерея 3-го этапа Джиро д'Италия-2020 Фотогалерея 3-го этапа Джиро д'Италия-2020

 

Фотогалерея 3-го этапа Джиро д'Италия-2020 Фотогалерея 3-го этапа Джиро д'Италия-2020 Фотогалерея 3-го этапа Джиро д'Италия-2020 Фотогалерея 3-го этапа Джиро д'Италия-2020

 

Photo Credits: LaPresse

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2020 Гранд-тур

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Реклама

Юбилей

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2020: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2021-2022

Ближайшие старты

3 - 25 октября 2020

Giro d'Italia

7 октября 2020

De Brabantse Pijl

11 октября 2020

Gent-Wevelgem in Flanders Fields

11 октября 2020

Paris - Tours Elite

14 октября 2020

Scheldeprijs

18 октября 2020

Ronde van Vlaanderen

20 октября - 8 ноября 2020

La Vuelta ciclista a Espana

25 октября 2020

Paris-Roubaix

ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2020?

Комментарии

  • DenisRodikov
    Падение Геранта Томаса на стар ... (21)
    DenisRodikov-Фото
    Наверное, где-то трясло сильно, вот и повылетали. Могли быть выбоины на дороге. А скорость на спуске большая, группа едет плотно - никуда не перестроиться, заранее ничего не увидеть. =(
  • salomon
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (47)
    salomon-Фото
    Чую, щас на Джиро ожидается разброд и шатания . И как прогнозами заниматся уж точно глупо!
  • DenisRodikov
    Падение Геранта Томаса на стар ... (21)
    DenisRodikov-Фото
    Там, судя по комментариям в Твиттере судьи его не пускали проехать к гонщику за 11 км до финиша, чтобы дать ему бачок с питьём. А когда пропустили, то было уже 9.8км и нельзя было передавать питьё - так как на последних 10км нельзя. Поэтому, он кричал судьям и так активно жестикулировал жалуясь на них. Вроде даже извинился после этого...
  • salomon
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (10)
    salomon-Фото
    Цитата: Student
    Цитата: salomon
    Цитата: Ернат
    Скорее всего победа из отрыва будет 
    Согласен. Похоже,на этом Джиро будут побеждать отрывы

    Спринтерские команды очень слабы, напоминает ситуацию, когда на Вуэльте Тони Мартин уехал в одиночный отрыв и выиграл этап, здесь точно также, хороший индивидуальный ход и ты на коне. 
    Вот именно! - Моторных спринтерских команд на Джиро не наблюдается. А единственная суперкоманда - Инеос после падения Томаса больше не будет возить пелотон! Так что ребята, некому догонять отрывы !
  • AmLoket
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (10)
    AmLoket-Фото
    Цитата: Rasmussen
    Учитывая тенденцию феноменальных результатов вундеркиндов, стоит отметить, что обладатель розовой майки Жоао Алмейда имеет хорошую почву для борьбы за генерал, даже несмотря на то, что это его первый гранд-тур.В первой разделке был вторым, опередив Томаса и бросив полторы минуты другим генеральщикам. А впереди еще 2 разделки. На Этне от генеральщиков отстал всего на 12 секунд.Ранее в этом году на Giro dell'Emilia был вторым после Власова, а также поднялся на подиум ГК Вуэльты Бургоса.
    Словенцы, эквадорцы, португальцы... География ширится!
  • Student
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (10)
    Student-Фото

    Цитата: salomon
    Цитата: Ернат
    Скорее всего победа из отрыва будет 
    Согласен. Похоже,на этом Джиро будут побеждать отрывы

    Спринтерские команды очень слабы, напоминает ситуацию, когда на Вуэльте Тони Мартин уехал в одиночный отрыв и выиграл этап, здесь точно также, хороший индивидуальный ход и ты на коне. 

  • AmLoket
    Падение Геранта Томаса на стар ... (21)
    AmLoket-Фото
    Цитата: Earl57
    Лука Шинто гневно швырнул бачок, который полетел под колесо его же гонщику.
    https://twitter.com/ProCyclingStats/status/1313175551880900608
    Получил штраф 500 швейцарских франков. Остановит его штраф от таких действий в будущем?
    Вот кого надо было снимать с гонки, а не джамбовского Плюгге. Ну поспорил он с ренгенологами, ничьему здоровью это не угрожало. А тут прямо бачок под ноги... Там же мотоциклисты ехали, могло и их коснуться.
  • Sezar
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (47)
    Sezar-Фото

    Цитата: Адриен
    Интересная складывается тенденция, уже перерастающая в ЗАКОНОМЕРНОСТЬ. Карапас, Берналь, Погачар. А записные фавориты сдуваются... Если Джиро возьмет и выиграет Caicedo - наверное никто не удивится, так как уже устали удивляться.

    Скорее уж Алмейда и Макналти. Кому там еще 22 года? Это уникально слабый ГТ. Я таких с 2009 года и не вспомню. Мало того, что 2-3 эшелон приехал, так он еще и не готов оказался. Отрыв из 2-х гонщиков пропилил всю гору и доехал! Еще и Ейтса высадили на пустом месте..

  • Student
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (47)
    Student-Фото

    Цитата: SportSpirit
    Еще) чтоб не сильно грустить за Томаса.
     
    Келдерман сегодня на горе сморелся одиноким бодрячком. Учитывая, как поехал Sunweb без Тома, не удивлюсь, если и Вилко порадует сюрпризами со знаком "+".

    Считаю, что многие его недооценивают. Белая майка Джиро, и 4-е место Вуэльты, +2 попадания в топ-10 на ГТ. Может и зацепить Джиро. 

  • SportSpirit
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (47)
    SportSpirit-Фото

    Еще) чтоб не сильно грустить за Томаса.

     

    Келдерман сегодня на горе сморелся одиноким бодрячком. Учитывая, как поехал Sunweb без Тома, не удивлюсь, если и Вилко порадует сюрпризами со знаком "+".

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

5 октября

Rui Costa (UAE Team Emirates)

Kyle Murphy (Rally - UHC Cycling)

6 октября

Louis Vervaeke (Alpecin Fenix)

Ulugbek Saidov (Team Novo Nordisk)

Julian Mertens (Sport Vlaanderen - Baloise)

7 октября

Gorka Izagirre (Astana Pro Team)

Nicola Venchiarutti (Androni Giocattoli)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 2805
2 Фульсанг Я. (Den) (AST) 2761
3 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2533
4 Погачар Т. (Slo) (UAD) 2062
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 1995
6 Шахманн М. (Ger) (BOH) 1960
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 1955
8 Нибали В. (Ita) (TFS) 1829
9 Кинтнана Н. (Col) (ARK) 1816
10 Вальверде А. (Svk) (MOV) 1743

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Октябрь 2020 (42)
Сентябрь 2020 (201)
Август 2020 (226)
Июль 2020 (114)
Июнь 2020 (79)
Май 2020 (76)