Филиппо Ганна - победитель 1-го этапа Джиро д'Италия-2020

Чемпион мира в разделке Филиппо Ганна побеждает на 1-м этапе Джиро д'Италия-2020 и надевает розовую майку лидера

Действующий чемпион мира в индивидуально гонке с раздельным стартом итальянский велогонщик Филиппо Ганна (Filippo Ganna) из команды INEOS Grenadiers одержал победу на 1 этапе Джиро д'Италия (Giro d'Italia)-2020. Дистанцию индивидуальной гонки протяженностью 15,1 км от Монреале до Палермо 24-летний итальянец преодолел за 15 минут и 24.08 секунды со средней скоростью 58,826 км/час.

На первой промежуточной отсечке времени, расположенной на вершине подъема 4-й категории у собора Монреале (Monreale-Cattedrale, 250 – 312 м, протяжённость 1,1 км, перепад 62 м, средний градиент 5,6%, максимальный градиент 18%) с участками брусчатки, Филиппо Ганна показал результат 1 минуту 43 секунды со средней скоростью 38,357 км/час, уступив 8 секунд Рику Цабелю (Rick Zabel) из команды Israel Start-Up Nation.

26-летний немецкий велогонщик быстрее всех прошёл категорийный подъем - за 1 минуту и 35,29 секунды, показав среднюю скорость 41,557 км/час и стал первым обладателем синей майки лидера горной классификации Джиро д'Италия-2020.

Вторым на вершине стал дебютирующий на Джиро д'Италия словак Петер Саган (Peter Sagan) из команды Bora-hansgrohe, уступивший 1 секунду.

Итальянец Давиде Баллерини (Davide Ballerini) из команды Deceuninck - Quick Step стал третьим, уступив 4 секунды.

Далее на спуске до второй промежуточной отсечки, расположенной на 9,4 км дистанции, чемпион мира Филиппо Ганна показал лучшее время дня - 8 минут и 51.17 секунды, спустившись со средней скоростью 69,825 км/час.

На промежуточной отсечке Ганна опередил на 11 секунд лидировавшего 22-летнего Жуана Алмейду (Joao Almeida) из команды Deceuninck - Quick Step.

Заключительную часть дистанцию 1 этапа Джиро д'Италия-2020, более пологую и равнинную, Филиппо Ганна преодолел со средней скоростью 52,226 км/час.

В итоге на финише этапа Филиппо Ганна упрочил свое лидерство до 22 секунд над молодым португальцем. 3-е место в индивидуальной гонке на время 1-го этапа занял 21-летний датчанин Миккель Бьерг (Mikkel Bjerg) из команды UAE Team Emirates, уступивший Алмейде полсекунды (на второй промежуточной отсечке времени между ними было 7 секунд).

Как и предполагали синоптики, этап выдался ветреным, порывы достигали 40 км/ч и мешали велогонщикам. Но в основном ветер был попутным, а ближе к завершению этапа сменил направление на встречно-боковое и немного стих. Температура воздуха во время гонки была около +30 градусов Цельсия.

Благодаря победе на этапе 24-летний итальянец Филиппо Ганна стал обладателем первой розовой майки лидера генеральной классификации Джиро д'Италия-2020, а также цикламеновой майки лидера классификации по очкам и белой майки лидера молодежной классификации.

Филиппо Ганна: «Я понимал, что сегодня являются одним из фаворитов, но старался сохранять спокойсвтие. Мы сделали это. Какой великолепный результат, с волнением надел розовую майку на моей первой Джиро д’Италия. Это хороший знак перед остальной гонкой».

Результаты 1 этапа Джиро д'Италия-2020