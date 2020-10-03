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Покер Арно Демара на Джиро д’Италия-2020

Арно Демар, Петер Саган, Жуан Алмейда об 11-м этапе Джиро д’Италия-2020

 

 

  29-летний французский велогонщик команды Groupama-FDJ Арно Демар сделал покер, выиграв четыре этапа на Джиро д’Италия-2020. В финишном спринте, которым завершился равнинный этап, Демар обошёл Петера Сагана (Bora-hansgrohe) и Альваро Ходжа (Deceuninck-Quick Step).

 

  Арно Демар стал вторым после Бернара Ино французским гонщиком, выигравшим четыре этапа в одном выпуске Джиро д’Италия. Но, в отличие от Ино, Демар выиграл четыре групповых этапа, а у Бернара Ино две из четырёх побед – в разделках.

 

  За последние 10 лет Демар стал четвёртым гонщиком, выигравшим, по меньшей мере, четыре этапа Джиро д’Италия, после Марка Кэвендиша (пять этапов в 2013 году), Фернандо Гавирии (4 этапа в 2017 году), Элиа Вивиани (4 этапа в 2018 году).

 

Photo Credits: LaPresse

 

  Арно Демар: «Хотя это четвёртая моя победа, на этот раз спринт получился идеальным.  На въезде в финишный город мы не были на правильной позиции. Но благодаря тому, что спортивные директора и тренеры очень хорошо подготовили нас к финалу, мы знали, что нам делать. Нам надо было преодолеть все эти крутые повороты, и все отлично отработали. Якопо Гварньери был фантастичен. Он вывез меня до отметки 400 м, а я ждал. Я снова начал спринт на очень высокой скорости.  Знал, что меня попробуют обойти, но на финише я был сильнейшим.

 

  Потрясающие чувства. Конечно, я не думал, что выиграю четыре этапа. После второй победы на этапе всё остальное просто бонус. Хочу поздравить всю команду, потому что это и их победа. Они верили в меня, каждый работал изо всех сил, и работа принесла плоды».

 

  Петер Саган: «Сегодня сюрпризов не было. Равнинный этап закончился быстрым групповым спринтом. Команда снова прекрасно работала, на финальных километрах мы были в первых рядах пелотона. После финального левого поворота я на хорошей позиции начал длинную прямую. Сделал всё, что было в моих силах, но этого оказалось недостаточно для победы».

 

  Ян Валах, спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «После вчерашней победы Петера и, учитывая профиль этапа, мы знали, что спринтерские команды будут контролировать гонку, так что мы не вмешивались. Когда начался быстрый спринт, Петер находился на третьей позиции, он набрал очень высокую скорость, но остался вторым. Мы всё равно довольны сегодняшним результатом и выступлением команды».

 

  Альваро Ходж (Deceuninck-Quick Step): «Я доволен результатом, но хотелось бы выиграть. Команда прекрасно на меня отработала, это благодаря им я смог сегодня побороться в спринте и подняться на подиум».

 

  Жуан Алмейда (Deceuninck-Quick Step): «До финальных километров гонка проходила довольно спокойно. Когда появилось напряжение, многие гонщики начали бороться за позицию. Нашей главной целью было избежать инцидентов и удержать майку, что я сделал благодаря отличной работе моих товарищей по команде, которые снова были великолепны. Для нас этап хороший – Альваро на подиуме, розовая майка всё ещё у нас. Надеюсь, удержу её и после 12 этапа, который должен быть очень тяжёлым».

 

 

Результаты 11 этапа Джиро д’Италия-2020

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Теги к статье: Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2020 Гранд-тур

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ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2020?

Комментарии

  • VeloliveTeam
    Scheldeprijs-2020 (5)
    VeloliveTeam-Фото
    Команда Trek-Segafredo в твиттере сообщила, что Педерсен во время гонки почувствовал дискомфорт в подколенном сухожилии. Вместе с командой решили, что ему лучше поберечься перед Туром Фландрии и сойти.
  • patar
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (7)
    patar-Фото

    И Бора снова вторая))) и в Бельгии, кстати, тоже, если штрафа не считать.

    Но все равно, сегодня я в который раз увидел, кто такой Саган. Могу сказать, что всяким там Демарам и Беннетам до его уровня еще расти и расти, несмотря  даже на их победы.

  • patar
    Scheldeprijs-2020 (5)
    patar-Фото

    А кто знает, что с Педерсоном из Трека, почему сошел?

    И смотрел повтор, вроде, не заметил, чтобі Аккерман по кривой ехал...хз. трудно сказать. но вроде зря его так.

  • василий
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (4)
    василий-Фото
    самое главное не будет нудного не интересного спринта
  • 4ndrew
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (7)
    4ndrew-Фото
    Цитата: Серафим
    Как ни странно, Саган после вчерашнего был все равно силен сегодня. Но опять в одиночку. И ошибся, сев за слабым сейчас Гавирией, четвертым . Гавирия ускорения не дал, Саган начал метаться из стороны в сторону и, конечно проиграл.
    Да, мне тоже показалось что он пристроился совсем не туда, потом решил сменить фланг и упустил момент из-за опустившегося разгоняющего Демара
  • Rasmussen
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (4)
    Rasmussen-Фото
    В прошлом году, когда Луценко выиграл мемориал Марко Пантани, дороги в окрестностях Чезенатико местами были узкие, с плохим покрытием. Не знаю, как проложен маршрут в данном случае. Этап длиною в 204 км по таким дорогам и по такому рельефу потребует пять часов сплошной концентрации. Кройшвайк еще в понедельник, в день отдыха, отметил этот этап как бросающий вызов амбициям генеральщиков, даже если он пройдет без атак.
  • старт-шоссе 82
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (4)
    старт-шоссе 82-Фото

    Еще один =этап под Улиси=, который может выиграть кто угодно. Вполне возможно будут сюрпризы.

    За фото галерею спасибо.

  • EL-Fenomeno
    Scheldeprijs-2020 (5)
    EL-Fenomeno-Фото

    Компания спринтеров на Схелдепрайс по именам совсем не уступала Джировским. Юэн как то легко взял эту победу. Беннет неожиданно далеко по протоколу.

    Цитата: Gottliche_Recht
    Что с Акерманом случилось?

    Я думаю может из-за того падения на финишном спурте (т.е. немного перед ним). Там кто то на скорости так размашисто грохнулся на землю (и продолжал очень неприятно лежать). Хорошо, что остальные кто тоже упал из-за этого инцидента хоть и корчились от боли смогли подняться и думаю закончили гонку.

  • Ice
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (7)
    Ice-Фото

    Демар - чистый спринтер, Саган уже давно спринтер широкого профиля, но при этом он не сильно уступает Демару, оба хорошей форме. Даже не так - Демар по ходу в лучшей форме своей жизни)))

  • Николай Н.
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (4)
    Николай Н.-Фото

    У нас в конце 90годов включили Евроспорт и как раз Марко был на высоте, как он штурмовал горы, это нужно было видеть. А потом была трагедия.

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