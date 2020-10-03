Покер Арно Демара на Джиро д’Италия-2020

Арно Демар, Петер Саган, Жуан Алмейда об 11-м этапе Джиро д’Италия-2020

29-летний французский велогонщик команды Groupama-FDJ Арно Демар сделал покер, выиграв четыре этапа на Джиро д’Италия-2020. В финишном спринте, которым завершился равнинный этап, Демар обошёл Петера Сагана (Bora-hansgrohe) и Альваро Ходжа (Deceuninck-Quick Step).

Арно Демар стал вторым после Бернара Ино французским гонщиком, выигравшим четыре этапа в одном выпуске Джиро д’Италия. Но, в отличие от Ино, Демар выиграл четыре групповых этапа, а у Бернара Ино две из четырёх побед – в разделках.

За последние 10 лет Демар стал четвёртым гонщиком, выигравшим, по меньшей мере, четыре этапа Джиро д’Италия, после Марка Кэвендиша (пять этапов в 2013 году), Фернандо Гавирии (4 этапа в 2017 году), Элиа Вивиани (4 этапа в 2018 году).

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Арно Демар: «Хотя это четвёртая моя победа, на этот раз спринт получился идеальным. На въезде в финишный город мы не были на правильной позиции. Но благодаря тому, что спортивные директора и тренеры очень хорошо подготовили нас к финалу, мы знали, что нам делать. Нам надо было преодолеть все эти крутые повороты, и все отлично отработали. Якопо Гварньери был фантастичен. Он вывез меня до отметки 400 м, а я ждал. Я снова начал спринт на очень высокой скорости. Знал, что меня попробуют обойти, но на финише я был сильнейшим.

Потрясающие чувства. Конечно, я не думал, что выиграю четыре этапа. После второй победы на этапе всё остальное просто бонус. Хочу поздравить всю команду, потому что это и их победа. Они верили в меня, каждый работал изо всех сил, и работа принесла плоды».

Петер Саган: «Сегодня сюрпризов не было. Равнинный этап закончился быстрым групповым спринтом. Команда снова прекрасно работала, на финальных километрах мы были в первых рядах пелотона. После финального левого поворота я на хорошей позиции начал длинную прямую. Сделал всё, что было в моих силах, но этого оказалось недостаточно для победы».

Ян Валах, спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «После вчерашней победы Петера и, учитывая профиль этапа, мы знали, что спринтерские команды будут контролировать гонку, так что мы не вмешивались. Когда начался быстрый спринт, Петер находился на третьей позиции, он набрал очень высокую скорость, но остался вторым. Мы всё равно довольны сегодняшним результатом и выступлением команды».

Альваро Ходж (Deceuninck-Quick Step): «Я доволен результатом, но хотелось бы выиграть. Команда прекрасно на меня отработала, это благодаря им я смог сегодня побороться в спринте и подняться на подиум».

Жуан Алмейда (Deceuninck-Quick Step): «До финальных километров гонка проходила довольно спокойно. Когда появилось напряжение, многие гонщики начали бороться за позицию. Нашей главной целью было избежать инцидентов и удержать майку, что я сделал благодаря отличной работе моих товарищей по команде, которые снова были великолепны. Для нас этап хороший – Альваро на подиуме, розовая майка всё ещё у нас. Надеюсь, удержу её и после 12 этапа, который должен быть очень тяжёлым».