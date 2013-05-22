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Лука Вакерман сходит с Джиро д’Италия-2020 с многочисленными травмами

Лука Вакерман получил серьёзные травмы и сошёл с Джиро д’Италия-2020 после 4-го этапа

 

  Лука Вакерман (Luca Wackermann) получил серьёзные травмы в результате инцидента с вертолётом, сдувшим барьеры на гонщиков на финише 4-го этапа Джиро д’Италия-2020.

 

   28-летний итальянский велогонщик, на которого команда Vini Zabù – KTM возлагала большие надежды, не сможет продолжить гонку.

 

  В пресс-релизе команды Vini Zabu - Brado – KTM говорится:

 

  "Осмотр в госпитале при университете Мессины показал, что у Луки Вакермана сотрясение мозга, перелом носа, ушиб с подозрением на перелом пояснично-крестцовой области, повреждение губ и зубных дуг, рваные раны левой брови, подбородка и левого колена, многочисленные синяки".   

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Теги к статье: Лука Вакерман Luca Wackermann Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2020 Гранд-тур

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  1. Имя: Жанна

    Zhanzhak

    Сегодня, 22:03 | Регистрация: 14.12.2015

    Парень словно лицом в мясорубку попал! .... повреждение зубных дуг... , какой замес!!! И все травмы пришлись на голову. Какая боль...

    Надеюсь пилота накажут. 

    В этом сезоне прям каждый день лотерея. 

  2. Имя: Михаил

    velodoctor

    Сегодня, 22:11 | Регистрация: 22.05.2013

    Нет слов

  3. Имя: Константин

    Konstantin41

    Сегодня, 22:30 | Регистрация: 4.07.2017

    Ну это уж совсем. Теперь ещё и из-за вертолётов гонщики вынуждены сходить 

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Комментарии

  • Konstantin41
    Лука Вакерман сходит с Джиро д ... (3)
    Konstantin41-Фото

    Ну это уж совсем. Теперь ещё и из-за вертолётов гонщики вынуждены сходить 

  • Earl57
    Жуан Алмейда в розовой майке л ... (8)
    Earl57-Фото

    Цитата: BlAr
    Цитата: Earl57
    Про правило 1 сек в групповой гонке не слышали?
    Это к чему был вопрос?Лучше бы они бонусные секунды призерам разделки добавляли, чем эти непонятные и нелогичные сотые... Не должны выступать определяющим критерием параметры, применяемые не на всех этапах.

    Попробуйте спросить себя - почему 82 гонщика получили одинаковое время? Совсем одинаковое. У Вальтера Атиллы, занявшего 82-е место, точно такое же время как у Арно Демара. Потом посмотрите их время в генеральной классификации.

     

  • BlAr
    Жуан Алмейда в розовой майке л ... (8)
    BlAr-Фото
    Цитата: Earl57
    Про правило 1 сек в групповой гонке не слышали?
    Это к чему был вопрос? Лучше бы они бонусные секунды призерам разделки добавляли, чем эти непонятные и нелогичные сотые... Не должны выступать определяющим критерием параметры, применяемые не на всех этапах.
  • velodoctor
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (3)
    velodoctor-Фото

    Слишком полого, кто будет атаковать, кто будет просеивать. Мне видится, что результативные атаки будут только за 2,5- 1,5км, а так возможно кучей будут ехать чуть ли не всю гору. 

  • velodoctor
    Лука Вакерман сходит с Джиро д ... (3)
    velodoctor-Фото

    Нет слов

  • Zhanzhak
    Лука Вакерман сходит с Джиро д ... (3)
    Zhanzhak-Фото

    Парень словно лицом в мясорубку попал! .... повреждение зубных дуг... , какой замес!!! И все травмы пришлись на голову. Какая боль...

    Надеюсь пилота накажут. 

    В этом сезоне прям каждый день лотерея. 

  • смотрю вело давно
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (3)
    смотрю вело давно-Фото
    Финиш как льеж хастинг льеж должен выстрелить Фульс
  • kimi
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (10)
    kimi-Фото
    у каждого свое мнение. я вижу так, что стартанул он вовремя, но примерно как алафилип не докрутил пару крутков.
    ясно, что мне тут легче рассуждать с картинкой на экране. но вот я так увидел.
  • Rokka
    Мигель Анхель Лопес сошёл с Дж ... (21)
    Rokka-Фото
    Цитата: SSS
    нет, не все нелепы. Только человек с громким прозвищем Супермен! Так катапультироваться ни с того, ни с сего в самом начале гонки! Это ли не нелепое падение?
    Ну и в предыдущие годы были выкрутасы, которые ну никак не гармонируют с его погонялом, а, наоборот, делают его комичным.
    Судя по тому что ржака а что нет, наверняка за экраном сидит человек, каждый день ездящий на тт велосипеде в плохую погоду с ветром, раз уж падение Лопеса столько смеху вызвало. Не иначе как сам чемпион мира в разделке, незаявленный. Ну и кличку Супермен он не сам себе взял, а стала результатом проявления характера в момент опасности. Хотя кому это я рассказываю, диванному чемпиону всего и вся

    Цитата: Гонщик
    Цитата: Rokka
    Цитата: Гонщик
    Цитата: Rokka
    Цитата: SSS
    вот ржака! лопес как был нелеп и невнятен, так и остается таким...
    То есть все кто падают и получают травмы - нелепы? Гениальное умозаключение, верх цинизма просто.Не хватает ещё одного альтернативно одаренного по прозвищу гонщик
    Чел высказал лишь своё мнение , если не нравиться , рыдай в подушку . 
    Ты бы для начала писать научился, горемыка. Твоего мнения как раз тут все очень «ждали»
    Ни чем не могу тебе помочь , к доктору обратись ...
    А мне твоя помощь и за даром не нужна, прокажённый! Помоги сначала себе, и возможно мир примет даже такого как ты, злорадного, обиженного, косословного горемыку!
  • Серафим
    Вертолет снес барьеры и велого ... (13)
    Серафим-Фото

    Я не знаю как в Италии, но наверное правила осуществления полетов тоже есть. 

      Если посмотреть, как в РФ, то все регламентируется ФАП ( фед. авиационные правила). По ФАП 128 минимальная высота полета при осуществлении массовых мероприятий - 300 метров над самым высоким препятствием.

      Если это действительно вертолет, то можно удивляться раздолбайству итальянских вертолетчиков.

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7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 1955
8 Нибали В. (Ita) (TFS) 1829
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