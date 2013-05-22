Лука Вакерман сходит с Джиро д’Италия-2020 с многочисленными травмами

- Категория:
- VeloRACE / Giro d'Italia |
- Дата:
- Сегодня, 21:47
Лука Вакерман получил серьёзные травмы и сошёл с Джиро д’Италия-2020 после 4-го этапа
Лука Вакерман (Luca Wackermann) получил серьёзные травмы в результате инцидента с вертолётом, сдувшим барьеры на гонщиков на финише 4-го этапа Джиро д’Италия-2020.
28-летний итальянский велогонщик, на которого команда Vini Zabù – KTM возлагала большие надежды, не сможет продолжить гонку.
В пресс-релизе команды Vini Zabu - Brado – KTM говорится:
"Осмотр в госпитале при университете Мессины показал, что у Луки Вакермана сотрясение мозга, перелом носа, ушиб с подозрением на перелом пояснично-крестцовой области, повреждение губ и зубных дуг, рваные раны левой брови, подбородка и левого колена, многочисленные синяки".
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