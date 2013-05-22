Лука Вакерман сходит с Джиро д’Италия-2020 с многочисленными травмами

Цитата: SSS

нет, не все нелепы. Только человек с громким прозвищем Супермен! Так катапультироваться ни с того, ни с сего в самом начале гонки! Это ли не нелепое падение?

Ну и в предыдущие годы были выкрутасы, которые ну никак не гармонируют с его погонялом, а, наоборот, делают его комичным.

Цитата: Гонщик

Цитата: Rokka Цитата: Гонщик Цитата: Rokka Цитата: SSS вот ржака! лопес как был нелеп и невнятен, так и остается таким...

То есть все кто падают и получают травмы - нелепы? Гениальное умозаключение, верх цинизма просто.Не хватает ещё одного альтернативно одаренного по прозвищу гонщик То есть все кто падают и получают травмы - нелепы? Гениальное умозаключение, верх цинизма просто.Не хватает ещё одного альтернативно одаренного по прозвищу гонщик

Чел высказал лишь своё мнение , если не нравиться , рыдай в подушку . Ты бы для начала писать научился, горемыка. Твоего мнения как раз тут все очень «ждали»

Ни чем не могу тебе помочь , к доктору обратись ...

Судя по тому что ржака а что нет, наверняка за экраном сидит человек, каждый день ездящий на тт велосипеде в плохую погоду с ветром, раз уж падение Лопеса столько смеху вызвало. Не иначе как сам чемпион мира в разделке, незаявленный. Ну и кличку Супермен он не сам себе взял, а стала результатом проявления характера в момент опасности. Хотя кому это я рассказываю, диванному чемпиону всего и всяА мне твоя помощь и за даром не нужна, прокажённый! Помоги сначала себе, и возможно мир примет даже такого как ты, злорадного, обиженного, косословного горемыку!