Вертолет снес барьеры и велогонщиков на финише 4-го этапа Джиро д’Италия-2020

- Категория:
- VeloRACE / Giro d'Italia |
- Дата:
- Сегодня, 18:00
Велогонщики команды Vini Zabu - Brado – KTM снесены упавшими барьерами в конце 4-го этапа Джиро д’Италия-2020
Слишком низко летящий вертолёт повалил незакреплённый барьеры, установленные на последнем километре 4-го этапа Джиро д’Италия-2020. Полетевшие барьеры снесли велогонщиков проконтинентальной команды Vini Zabu - Brado – KTM Этьена ван Эмпеля (Etienne van Empel) и Луки Вакерман (Luca Wackermann).
По первым сообщениям команды, сильнее всех пострадал Лука Вакерман. Он был в сознании, но не узнал своего спортивного директора. Луку Вакермана отвезли в больницу, а Этьенн ван Эмпель смог финишировать на этапе.
Как сообщает RAI, у Вакермана перелом скулы и порез под подбородком. Он в сознании, но не помнит, как упал.
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