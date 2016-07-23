Вертолет снес барьеры и велогонщиков на финише 4-го этапа Джиро д’Италия-2020

Велогонщики команды Vini Zabu - Brado – KTM снесены упавшими барьерами в конце 4-го этапа Джиро д’Италия-2020

Слишком низко летящий вертолёт повалил незакреплённый барьеры, установленные на последнем километре 4-го этапа Джиро д’Италия-2020. Полетевшие барьеры снесли велогонщиков проконтинентальной команды Vini Zabu - Brado – KTM Этьена ван Эмпеля (Etienne van Empel) и Луки Вакерман (Luca Wackermann).

По первым сообщениям команды, сильнее всех пострадал Лука Вакерман. Он был в сознании, но не узнал своего спортивного директора. Луку Вакермана отвезли в больницу, а Этьенн ван Эмпель смог финишировать на этапе.

Как сообщает RAI, у Вакермана перелом скулы и порез под подбородком. Он в сознании, но не помнит, как упал.