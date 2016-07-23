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Вертолет снес барьеры и велогонщиков на финише 4-го этапа Джиро д’Италия-2020

Велогонщики команды Vini Zabu - Brado – KTM снесены упавшими барьерами в конце 4-го этапа Джиро д’Италия-2020

 

 

 

 Слишком низко летящий вертолёт  повалил незакреплённый барьеры, установленные на последнем километре 4-го этапа Джиро д’Италия-2020. Полетевшие барьеры снесли велогонщиков проконтинентальной команды Vini Zabu - Brado – KTM Этьена ван Эмпеля (Etienne van Empel) и Луки Вакерман (Luca Wackermann).

 

  По первым сообщениям команды, сильнее всех пострадал Лука Вакерман. Он был в сознании, но не узнал своего спортивного директора. Луку Вакермана отвезли в больницу, а Этьенн ван Эмпель смог финишировать на этапе.

 

Как сообщает RAI, у Вакермана перелом скулы и порез под подбородком. Он в сознании, но не  помнит, как упал.

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Теги к статье: Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2020 Гранд-тур

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  1. Имя: Алексей

    Pilot_by

    Сегодня, 18:10 | Регистрация: 24.05.2019

    Что-то нынешняя Джиро оставляет слишком много травмированых...

    Ещё теперь и вертолётом помагает сносить.

  2. Имя: Айдын

    almaty1991

    Сегодня, 18:21 | Регистрация: 23.07.2016

    Слишком много форс-мажорных ситуации для одного Джиро. Учитывая то, что только 4 этапа успели проехать. То становится как-то совсем не по себе... Неужели 2020 год решил отыграться и на велоспорте...

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ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2020?

Комментарии

  • Earl57
    Жуан Алмейда в розовой майке л ... (6)
    Earl57-Фото
    Про правило 1 сек в групповой гонке не слышали?
  • BlAr
    Жуан Алмейда в розовой майке л ... (6)
    BlAr-Фото
    Цитата: uran
    Потому что в разделке сотые считают, в групповой нет.
    В этом и несправедливость. Ведь в групповой гонке "то же время" даётся гонщикам, порой проигравшим лидеру группы несколько секунд, а не сотые доли. Когда в разделке сотые определяют места на этапе, это правильно. Но когда они влияют на общий зачёт - это уже перебор!

    Да и лидер группы может проиграть условные 1,98 или 1,99 секунды, а разницу засчитают как 1 секунду.
  • almaty1991
    Вертолет снес барьеры и велого ... (2)
    almaty1991-Фото

    Слишком много форс-мажорных ситуации для одного Джиро. Учитывая то, что только 4 этапа успели проехать. То становится как-то совсем не по себе... Неужели 2020 год решил отыграться и на велоспорте...

  • motte
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (8)
    motte-Фото
    Красавец!
    Вчера в синей маечке и взгляд не тот...сейчас красава!
  • motte
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (8)
    motte-Фото

    Цитата: Николай Н.
    В этот раз Сагану не хватил какие то миллиметры, чтоб выиграть этап. Надеюсь и жду от него победы.

    Петр в теле и в силе... Бора отработала на славу, на ТДФ Беннет отдержался, но Петя был сырой, теперь шоу началось, зря ли так ролики писали с актером Петей-:)

  • Pilot_by
    Вертолет снес барьеры и велого ... (2)
    Pilot_by-Фото
    Что-то нынешняя Джиро оставляет слишком много травмированых...

    Ещё теперь и вертолётом помагает сносить.
  • Ice
    Герант Томас сошёл с Джиро д’И ... (14)
    Ice-Фото

    Цитата: Крайний
    Сначала Берналь, теперь Томас, кто на Вуэльте сойдет потому что команда перестрахуется?
    Пино с травмой дотерпел до Парижа, несмотря ни на что. Вот это уважение к гонке, к товарищам, к зрителям.
    Плохо к Томасу относится разумеется не стану, но Пино теперь буду уважать еще больше. Хотя он и слезы ручьями, сопли пузырями. Судьба его когда нибудь вознаградит.

    Вы с трещиной в тазе (или тазу?))) хотя бы просто ходить пробовали?) Перестраховываются да, но Томас явно от падения за 2-3 дня не оправится, не то повреждение. А ездить по отвалам этап за этапом - такая себе преспектива для лидера топовой команды.



    Цитата: wintermute
    Что-то кенийские колдуны переусердствовали, заодно в воскресенье и своего зацепило

    Бурные костры кенийских колдунов эффективны, но это же не современное высокоточное оружие))) Поэтому щепки во все стороны, кому попадет - тому не повезло. Карма, блин. И несмотря на то, что Инеос опять принялся трясти кошельком и скупать всех, кто хорошо себя показал, нет уверенности, что в следующем сезоне у них будет всепобеждающая команда.

  • Earl57
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (8)
    Earl57-Фото

  • Ice
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (8)
    Ice-Фото

    Ну, такой проигрыш намного лучше, чем доезд за спинами лидеров. Практически на равных боролся с Демаром, который намного больше и явно мощнее в абсолюте.

  • Ернат
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (8)
    Ернат-Фото

    чуть рано стартанул он, надо было чуть повременить, по моему, но стартанул конечно мощно 

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