Йос ван Эмден о недостаточных мерах безопасности на Джиро д’Италия-2020

Йос ван Эмден: «Нас должны защищать люди, руководящие спортом»

Йос ван Эмден (Jos van Emden) считает, что организаторы Джиро д’Италия-2020, RCS Sport, не справились с обеспечением безопасности участников гонки. Об этом 35-летний нидерландский велогонщик команды Jumbo-Visma говорил в подкасте Cycling Podcast после новости о заражении Covid-19 Саймона Йейтса, ещё до того, как команды Mitchelton-Scott и Jumbo-Visma снялись с Джиро д’Италия-2020.

Photo Credits: LaPresse

Йос ван Эмден подчеркнул, что, в отличие от Тур де Франс-2020, где все гонщики были ограждены от публики и не контактировали с персоналом команд и персоналом из поддержки гонки, на Джиро д’Италия-2020 такие ограничения не соблюдались уже на старте в Сицилии.

Йос ван Эмден: «Всё пошло плохо в первом же отеле, где мы остановились. Мы жили там с четырьмя, может, с пятью командами. Это не проблема, потому что в командах заботятся о здоровье. Но там же находились полиция, мотоциклисты, люди из нейтрального сервиса Shimano, а также обычные люди, и все они ели в одном и том же буфете.

Это была огромная ошибка. Я слышал от кого-то из Quick Step, у них было то же самое, и команда Mitchelton-Scott находилась в этом же отеле. И теперь инфицирован Саймон Йейтс. Лично я не сомневаюсь, где он подхватил вирус. Скорей всего, там.

Неправильно, что 10 команд поселили в двух отелях, с другими гостями.

UCI должны это регулировать. Если они хотят возглавлять велоспорт, то должны сказать, что нельзя так много команд размещать в одном отеле. А они заботятся только о себе, до тех пор, пока сами не заразились, вот как я это вижу.

Люди, руководящие велоспортом, должны нас защищать. Мы всё делаем для них, а они для нас – ничего. Вот снова появился шанс им показать, насколько они о нас заботятся, они никогда не хотят за нас бороться.

Если заразится ещё больше гонщиков, надеюсь, UCI предъявит счёт. Если короче, они должны сказать RCS, что так поступать нельзя, что должно быть другое решение».