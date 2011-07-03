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Йос ван Эмден о недостаточных мерах безопасности на Джиро д’Италия-2020

Йос ван Эмден: «Нас должны защищать люди, руководящие спортом»

 

 

   Йос ван Эмден (Jos van Emden) считает, что организаторы Джиро д’Италия-2020, RCS Sport, не справились с обеспечением безопасности участников гонки. Об этом 35-летний нидерландский велогонщик команды Jumbo-Visma говорил в подкасте Cycling Podcast после новости о заражении Covid-19 Саймона Йейтса, ещё до того, как команды Mitchelton-Scott и Jumbo-Visma снялись с Джиро д’Италия-2020.

 

Йос ван Эмден о недостаточных мерах безопасности на Джиро д’Италия-2020

Photo Credits: LaPresse

 

 

  Йос ван Эмден подчеркнул, что, в отличие от Тур де Франс-2020, где все гонщики были ограждены от публики и не контактировали с персоналом команд и персоналом из поддержки гонки, на Джиро д’Италия-2020 такие ограничения не соблюдались уже на старте в Сицилии.

 

  Йос ван Эмден: «Всё пошло плохо в первом же отеле, где мы остановились. Мы жили там с четырьмя, может, с пятью командами. Это не проблема, потому что в командах заботятся о здоровье. Но там же находились полиция, мотоциклисты, люди из нейтрального сервиса Shimano, а также обычные люди, и все они ели в одном и том же буфете.

 

Это была огромная ошибка. Я слышал от кого-то из Quick Step, у них было то же самое, и команда Mitchelton-Scott находилась в этом же отеле. И теперь инфицирован Саймон Йейтс. Лично я не сомневаюсь, где он подхватил вирус. Скорей всего, там.

 

Неправильно, что 10 команд поселили в двух отелях, с другими гостями.

 

UCI должны это регулировать. Если они хотят возглавлять велоспорт, то должны сказать, что нельзя так много команд размещать в одном отеле. А они заботятся только о себе, до тех пор, пока сами не заразились, вот как я это вижу.

 

Люди, руководящие велоспортом, должны нас защищать. Мы всё делаем для них, а они для нас – ничего. Вот снова появился шанс им показать, насколько они о нас заботятся, они никогда не хотят за нас бороться.

 

Если заразится ещё больше гонщиков, надеюсь, UCI предъявит счёт. Если короче, они должны сказать RCS, что так поступать нельзя, что должно быть другое решение».

 

 

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Теги к статье: Jumbo-Visma Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2020 Гранд-тур

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  1. Имя: Павел

    Gottliche_Recht

    Вчера, 20:27 | Регистрация: 26.05.2017

    В принципе, вот все, что нужно знать об организации сего гранд-тура.

  2. Имя: Дмитрий

    Sezar

    Вчера, 21:59 | Регистрация: 3.07.2011

    Заметил, что когда брали вью у одного из гонщиков, то микрофон не был ничем прикрыт. Бросилось в глаза по сравнению с Туром. Думаю там много чего такого, бросающегося в глаза.

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ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2020?

Комментарии

  • старт-шоссе 82
    Директор Джиро д’Италия-2020: ... (2)
    старт-шоссе 82-Фото

    Если Джиро не доедет до Милана, для многих это будет трагедией.

    А так =названный победитель=, никогда не будет считать себя победителем.

  • dyneema
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (8)
    dyneema-Фото
    Нейтрализация есть? Эти повороты за 3-5 км до фишина привлекательно для генеральщиков не выглядят... И ветра, надежда на ветра и эшелоны, иначе тоска ж смертная ждёт...
  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (29)
    EL-Fenomeno-Фото

    Иль маэстро Саган, ну ты и молодец!

    Прям как в том фильме: "Понимаете, я пронзил выиграл время этап, я добился своего". Ещё и насладился своим триумфом на последних 150м.

    Теперь у Петера есть победы на всех 3-х ГТ: 1 Джиро + 12 Тур + 4 Вуэльта = 17 good Вошёл в трипл-клуб. Ну а сам этап просто безшабашный, но, блин, признаемся, мы соскучились по такому "вело-хаосу" в хорошем смысле этого слова. Фульса откровенно говоря жаль, хорошо хоть Домэнико успел.

    Цитата: dyneema
    В чистом спринте против Демара нет шансов, Петер связ немного здоровья в долг, и проехал классико. А через высокие горы Демар может и не переехать...

    Демар наверное уже мысленно просит снега на последнюю неделю Джиро, чтобы орги отменили высокие горы/перевалы в Альпах, но я верю, что француз перетерпит, а главное что не сойдёт. После ухода с Джиро универсала Блинка на цикламену без вариантов остались двое: тут либо Петер либо Арно

  • uran
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (29)
    uran-Фото
    Петер молодец, эта победа дорогого стоит. Вот только с отменой гонки есть вопросы, и с цикламеновой майкой.
  • uran
    Директор Джиро д’Италия-2020: ... (2)
    uran-Фото
    Смысл? Победитель определится лишь по результату ПЦР а не в борьбе. Как и с агл победитель Джиро будет нелегитимен.
  • uran
    Команда Jumbo - Visma снялась ... (7)
    uran-Фото
    Походу джиро Все
  • patar
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (8)
    patar-Фото

    может наконец-то Кофидис что-то похожее на спринт продемонстрирует? спринтеров-то все меньше...или может Гавирия, он как-то совсем затерялся...

  • patar
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (8)
    patar-Фото
    Учитывая сегодняшний отрыв, скорее Демар vs Демар
  • patar
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (29)
    patar-Фото
    Мне тоже обидно за него. Хоть я и не фанат Астана, но так терять время... очень несправедливо.
  • Sezar
    Йос ван Эмден о недостаточных ... (2)
    Sezar-Фото

    Заметил, что когда брали вью у одного из гонщиков, то микрофон не был ничем прикрыт. Бросилось в глаза по сравнению с Туром. Думаю там много чего такого, бросающегося в глаза.

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