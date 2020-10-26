Рубен Геррейро – победитель горной классификации Джиро д’Италия-2020

- Категория:
- VeloRACE / Giro d'Italia |
- Дата:
- Сегодня, 14:19
Синяя майка лучшего горняка Рубена Геррейро по итогам Джиро д’Италия-2020
26-летний португальский велогонщик команды EF Pro Cycling Рубен Геррейро (Ruben Guerreiro) стал победителем классификации лучшего горного гонщика Джиро д’Италия-2020. Он надел синюю майку лучшего горняка после победы на 9-м этапе.
На 15-м и 16-м этапе майка перешла к Джованни Висконти (Vini Zabù – KTM), который сошёл с гонки после 17-го этапа. Синяя майка вернулась к Рубену Геррейро, который выиграл классификацию c 234 очками, с перевесом в 77 очков над победителем Джиро д’Италия-2020 Тео Геоганом Хартом (Ineos Grenadiers).
Photo Credits: LaPresse
Рубен Геррейро: «После такой тяжёлой Джиро у меня ничего не осталось в ногах. Я просто доехал до финиша. Я наслаждался тремя неделями в Италии. Поздравляю всех, кто организовывал гонку, они приложили огромные усилия.
«Малья адзурра» - для меня огромный источник мотивации. В велоспорте никогда не знаешь, что случится. Я стал сильнее, я ещё не слишком старый гонщик. Сейчас хочу наслаждаться моментом, забрать с собой большую часть воспоминаний, а кое-что оставить.
Раньше я дважды выступал с Тео Геоганом Хартом. Он радовался за меня, когда я выиграл этап. Я сказал ему, что его время тоже придёт. Хорошо, что так и получилось. Хотелось бы видеть на подиуме и Жуана, я им тоже горжусь».
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