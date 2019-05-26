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Саймон Йейтс, Винченцо Нибали, Мигель Лопес, Примож Роглич о 14 этапе Джиро д’Италия-2019

Цитаты после 14 этапа Джиро д’Италия-2019

 

 

  На горном 14-м этапе Джиро д’Италия-2019 группа генеральщиков провела первые атаки на первом из категорийном  подъёме дня, но решающие действия были отложены до предпоследнего и самого трудного восхождения к вершине 1-й категории Колле Сан-Карло.

 

 Саймон Йейтс (Mitchelton-Scott), не выдержавший ритма группы фаворитов, сумел вернуться к ним после спуска с Сан-Карло, а затем сразу же атаковал и финишировал вторым, отыграв две позиции в общем зачёте.

 

Группа генеральщиков в составе Винченцо Нибали (Bahrain-Merida), Приможа Роглича (Jumbo-Visma), Микеля Ланды (Movistar), Рафала Майки (Bora-hansgrohe), Павла Сивакова (Ineos) и Джо Домбровски (EF Education First) финишировала с одним временем. Но Винченцо Нибали, атаковавший на финальных метрах, финишировал третьим и поднялся на две позиции в генеральной классификации, войдя в топ-3.

 

 

 

  Саймон Йейтс: «Вчера я не смог уехать с сильнейшими, мне пришлось проходить подъём на своей скоростью. То же самое было сегодня, но на этот раз я был ближе и сумел вернуться в долине, когда они начали оглядываться друг на друга. Продолжать борьбу – самое главное. До конца гонки ещё далеко. Конечно, я понимаю, что теперь будет очень трудно, насчёт этого у меня нет иллюзий, особенно учитывая, как идут мои соперники. Но мы посмотрим, что будет на следующих этапах.

 

Утром я попробовал атаковать на самом первом подъёме, но биги меня не пустили. Я не ожидал, что за мной так пристально следят, потому что сейчас иду далеко в общем зачёте. Я всё ещё немного дальше, чем хотелось бы, когда начинаются активные действия, но я продолжаю бороться».

 

  Мэтт Уайт, спортивный директор команды Mitchelton-Scott: «Мы поднялись в генеральной классификации, так что день получился хорошим, он придал Саймону уверенности. Саймон очень молод. Ему нет 36, а он уже выиграл Гран-тур. Он быстро добился результатов в своей карьере. но это лишь небольшая часть карьеры на пути к победе на Гран-турах. Как только он попал в нашу команду, мы начали развивать его в гонщика, способного выиграть Джиро, Тур де Франс, Вуэльту. Возможно, не в этом году. Но его карьера ещё не заканчивается.

 

Люди любят Джиро за её не предсказуемость. Думаю, на следующей неделе мы увидим значительные перестановки. Завтра этап в стиле классики, думаю, он подходит для отрыва. Но на следующей неделе есть несколько пугаюших этапов, гонка далека от завершения.

 

У Саймона и команды отличный настрой. Мы приехали сюда за победой в гонке, и сделаем всё, чтобы постараться этого добиться. Конечно, впереди много работы, но шаг за шагом мы будем двигаться наверх».

 

 

  Винченцо Нибали: «Все разговоры – часть игры, мы боремся за победу на Джиро д’Италия. Я сицилиец, в тот момент мой гнев был понятен. Но потом мы поговорили. Сегодня Роглич совсем по-другому отнёсся к гонке. Я принял на себя ответственность, и он тоже.

 

  Мы оба ехали гонку правильно, потому что у нас была общая цель. Мы хотим проявлять уважение Джиро до конца. Думаю, сегодня мы спокойно проверяли друг друга. Сегодня гонка была трудной с первых километров. Я не скрывал, что сегодня чувствую себя не идеально, но потом мне становилось всё лучше и лучше. На самом трудном подъёме дня я решил задать темп. Впереди находился Дамиано Карузо, когда я его догнал, мы ещё немного поднажали. К вершине нас осталось немого, но ничего особенного не случилось. Ну, только кое-что. Но мы сумели пройти через этот триптих тяжелейших этапов довольно хорошо».

 

  Паоло Слонго, тренер Винченцо Нибали: «Карапас, возможно, сильнейший раздельщик на этой Джиро после Винченцо, так что карты немного перемешались. Он ещё один соперник, но, прежде всего, он прямой соперник для Роглича. Мы не единственные, за кем ему необходимо следить».

 

 

  Примож Роглич: «Со старта поехали очень быстро, особенно на первых 30 километрах. Я чувствовал себя хорошо, команда много работала. Мы взяли ответственность за ситуацию, за что я благодарен моим товарищам по команде. На последнем подъёме началась борьба один на один, все шли на пределе. Я здесь не для того, чтобы комментировать разговоры, я здесь, чтобы ехать гонку. Розовая майка уже была в нашей команде, и мы поняли, как тяжело контролировать гонку. Я доволен своим положением в общем зачёте».

 

  Адди Энгельс, спортивный директор команды Jumbo-Visma: «На последней части этапа, у финиша, они проиграли больше всего времени, потому что начали играть в игры. Но до этого Карапас поехал на подъёме очень быстро. На тот момент никто не смог за ним последовать. Не знаю, сейчас я в раздумьях по поводу тактики. Хорошо, что мы рядом, но у нас нет розовой майки, это сбережёт силы и нервы».

 

  Мигель Лопес: «Действительно, я провел хороший день. Я все время был впереди, рядом с другими фаворитами. Я пробовал атаковать несколько раз, но, в итоге, это не сработало. Мои ноги работали неплохо, но я надеюсь, что на следующих этапах будет лучше. Я могу быть доволен результатом этого этапа. Впереди еще много трудных дней. Завтра нас ждет тяжелый этап, а также, впереди вся третья неделя. Посмотрим».

 

 

Результаты 14 этапа Джиро д’Италия-2019

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Теги к статье: Саймон Йейтс Винченцо Нибали Мигель Лопес Примож Роглич Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2019 Гран-тур

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Комментарии

  • VeloVelo
    Павел Сиваков сохранил белую м ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Не по годам мудр Паша )
    Удачи!

  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (48)
    VeloVelo-Фото
    Золотые слова.
  • AndreyEst
    Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (3)
    AndreyEst-Фото

    Цитата: EL-Fenomeno
    Закарин и Моллема можно сказать поплатились за свои рейды на этапах поСледующего дня. Один только Ланда (молодец) выдержал. Посмотрим что будет завтра с Карапазом (и его розовой майкой). Это конечно на альпийские вершины, но "стенки" весьма добротные. А вообще то мне понравилось как сказал Курдюков, что "в Мовистаре сейчас два автономных капитана". Наверное это не совсесм хорошо (для команды), но пока что работает на все 100%
    Цитата: Николай Н.
    Генералы наверно возьмут для себя отдых. Отпустят отрыв, чтоб порезвились.

    Зачем им брать "отдых", когда в понедельник будт полноценный день отдыха? Тем более, что для Нибса Роглич на этой Джиро как выяснилось большая заноза, а тут (перед отходным) почти "этап Ломбардии". И уже на этих подъемах, и что самое главное спусках Винченцо елси хочет сбросить Примо будет (должен) валить. Акула знает эти дороги как свои 5 пальцев. И даже если отпустят ОТРЫВщиков, ожидаю борьбу бигов "на гонке в гонке".

    Очень бы этого хотелось.Нибали должен уже на деле показать,кто есть кто,а Рогличу тоже пора что-то сделать перед днем отдыха.

    Тем более Гавия,к сожалению,отпала.

  • Cyrill
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (48)
    Cyrill-Фото

    Про Нибса - нельзя ничего говорить до конца предпоследнего этапа, акула - она и есть акула, одной капельки крови хватит ... И если даже словенец капнет на самой последней горе - минуту-полторы Нибс ему привезёт ...

    Про Зака - истина в мелочах...кофточку на подъёмах надо хоть чуточку прикрывать, чтобы в любой момент закрыть на полную (утеплиться) ... кто вчера кроме Зака ехал на высоту 2200 "нараспашку"???... по-моему только Лопес...

  • EL-Fenomeno
    Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (3)
    EL-Fenomeno-Фото

    Закарин и Моллема можно сказать поплатились за свои рейды на этапах поСледующего дня. Один только Ланда (молодец) выдержал. Посмотрим что будет завтра с Карапазом (и его розовой майкой). Это конечно на альпийские вершины, но "стенки" весьма добротные. А вообще то мне понравилось как сказал Курдюков, что "в Мовистаре сейчас два автономных капитана". Наверное это не совсесм хорошо (для команды), но пока что работает на все 100%

    Цитата: Николай Н.
    Генералы наверно возьмут для себя отдых. Отпустят отрыв, чтоб порезвились.

    Зачем им брать "отдых", когда в понедельник будт полноценный день отдыха? Тем более, что для Нибса Роглич на этой Джиро как выяснилось большая заноза, а тут (перед отходным) почти "этап Ломбардии". И уже на этих подъемах, и что самое главное спусках Винченцо елси хочет сбросить Примо будет (должен) валить. Акула знает эти дороги как свои 5 пальцев. И даже если отпустят ОТРЫВщиков, ожидаю борьбу бигов "на гонке в гонке".

  • астана супер
    Дубль и розовая майка Ричарда ... (1)
    астана супер-Фото
    Попутного ветра Карапазу до финиша 21 этапа.Заслужил он Олимп Джиро. Так будет очень справедливо, я думаю. И самое главное он может это сделать и уделать слишком хитрого, расчетливого, скучного и чуть трусливого Роглича. Вперед Ричард, только вперед.
  • Mikael
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (48)
    Mikael-Фото
    А этот состав за идею ездит?) За флаг)
    Братьев как-то подписали. Че уж прибедняться.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Три гонки Race Horizon Park пр ... (1)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Молодцв
  • Mikael
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (48)
    Mikael-Фото
    Нет абсолютно ничего опасного. Джиро его на 99%.
    Как правильно сказал Курдюков маршрут строили под Нибали, а забыли про Роглича, которому подходит еще больше.
    Но атаковать будет т.к. иначе такие как Нибали будут говорить, что чемпион не настоящий!
    Будет атака на третьей неделе на хорошем (эпических там нет) этапе.
  • Оригинальный ник
    Ричард Карапас – победитель 14 ... (5)
    Оригинальный ник-Фото
    Тяжело переименовать боксерскую команду, которой больше нет

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3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
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6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
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