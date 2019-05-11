Джиро д'Италия-2019. Превью этапов

Чуть более точно: начало дождя ждут в 16:00 ( 0,2 мм - это дождь?, так окрапить) , а далее по нарастающей дождь с грозой до полуночи ( 0,4-0,6 мм - это уже похоже на лёгкое постоянное накрапывание)...

Йетс сказал, что когда командой решали кто за кем - как-то не особо поверили в "перспективы" дождя, а возможность знать время своих оппонентов дорогого стоит, так и сказал - буду ориентироваться на их время... Вообще Саймон настроен очень серьёзно не проиграть известной двойке слишком много на разделках (сказал, что если в сумме проиграет на трёх разделках не более 2 минут - это норм.)