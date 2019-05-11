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Джиро д'Италия-2019. Превью этапов

Джиро д'Италия (Giro d'Italia) - 2019

Джиро д'Италия-2019. Розовая майка. Фавориты

Джиро д'Италия-2019. Синяя майка. Превью

Джиро д'Италия - 2019. Цикламеновая майка. Превью

Джиро д'Италия-2019. Белая майка. Превью

Maglia

Rosa

Maglia

Azzurra

Maglia

Ciclamina

Maglia

Bianca

ФАВОРИТЫ

ФАВОРИТЫ

 ФАВОРИТЫ

ФАВОРИТЫ
LIVE-Чат  / Итоговые результаты
Джиро д'Италия-2019: Альтиметрия этапов
Составы команд
Этап 1. 11.05 : Болонья - Сан-Лука (ITT), 8 км
Этап 2. 12.05 : Болонья - Фучеккьо, 205 км
Этап 3. 13.05 : Винчи - Орбетелло, 220 км
Этап 4. 14.05 : Орбетелло - Фраскати, 235 км
Этап 5. 15.05 : Фраскати - Террачина, 140 км
Этап 6. 16.05 : Сассано - Сан-Джованни-Ротондо, 238 км
Этап 7. 17.05 : Васто - Л’Акуила, 185 км
Этап 8. 18.05 : Торторето - Пезаро, 239 км
Этап 9. 19.05 : Риччоне - Сан-Марино (ITT), 34.8 км
День отдыха, 20.05
Этап 10. 21.05 : Равенна - Модена, 145 км
Этап 11. 22.05 : Капри - Нови-Лигуре, 221 км
Этап 12. 23.05 : Кунео - Пинероло, 158 км
Этап 13. 24.05 : Пинероло - Черезоле-Реале (озеро Серру), 196 км
Этап 14. 25.05 : Сан-Вито-аль-Тальяменто - Монте Дзонколан, 186 км
Этап 15. 26.05 : Ивреа - Комо, 232 км
День отдыха, 27.05
Этап 16. 28.05 : Ловере - Понте-ди-Леньо, 226 км
Этап 17. 29.05 : Коммедзадура - Разун-Антерсельва, 181 км
Этап 18. 30.05 : Вальдаора - Санта-Мария-ди-Сала, 220 км
Этап 19. 31.05 : Тревизо - Сан-Мартино-ди-Кастроцца, 151 км
Этап 20. 01.06 : Фельтре -  Кроче д'Ауне - Монте Авена, 194 км
Этап 21. 02.06 : Верона - Верона (ITT), 17 км
Итоги Джиро д’Италия-2019 по очкам Мирового рейтинга
Джиро д'Италия-2019: Цифры и числа
Официальный сайт Джиро д'Италия-2019
Страницы истории Джиро д'Италия

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Теги к статье: Джиро д’Италия Giro d'Italia Гран-тур велоспорт превью этапа маршрут велогонки новости велоспорта Джиро д'Италия-2019

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Ближайшие старты

11 мая - 2 июня 2019

Giro d'Italia

12 мая - 18 мая 2019

Amgen Tour of California


ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2019?

Комментарии

  • Astanaforever
    Джиро д'Италия-2019. Белая ма ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Фабио Ару в 25 лет взял Вуэльту. Может Лопес возьмет тоже так же Джиро? Ну, или Вуэльту в этом году.
  • ROSt
    Марсель Киттель и команда Katu ... (30)
    ROSt-Фото
    Вот-вот ,100% !!!
  • Cyrill
    Стартовый протокол разделки 1 ... (9)
    Cyrill-Фото

    Чуть более точно: начало дождя ждут в 16:00 ( 0,2 мм - это дождь?, так окрапить) , а далее по нарастающей дождь с грозой до полуночи ( 0,4-0,6 мм - это уже похоже на лёгкое постоянное накрапывание)...

    Йетс сказал, что когда командой решали кто за кем - как-то не особо поверили в "перспективы" дождя, а возможность знать время своих оппонентов дорогого стоит, так и сказал - буду ориентироваться на их время... Вообще Саймон настроен очень серьёзно не проиграть известной двойке слишком много на разделках (сказал, что если в сумме проиграет на трёх разделках не более 2 минут - это норм.)

  • paziz
    Джиро д'Италия-2019. Белая ма ... (2)
    paziz-Фото
    Внушительный список претендентов
  • EL-Fenomeno
    Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (11)
    EL-Fenomeno-Фото

    Том Д. стартует первым на первом этапе...символично, вот бы ещё и финишировал первым на последнем этапе и стал первым в итоговом общем зачёте.

    Я думаю, что всё-таки это в минус явному фавориту открывать разделку, большой плюс для соперников-оппонентов, но если вдруг поменяется погода...!? Этап то полностью вечерний.

    А вообще то победитель инд.разделки учитывая альтиметрию этапов первой недели может возить розовую майку 7-8 дней.

  • jerzyk
    Марсель Киттель и команда Katu ... (30)
    jerzyk-Фото
    Посмотри фото с гонки,когда Гривко поставил его на место.Может перестанешь вопросы задавать.
  • jerzyk
    Марсель Киттель и команда Katu ... (30)
    jerzyk-Фото
    Я был сказал - нарцис,слишком нежен и самовлюблён для гонщика.
  • jerzyk
    Марсель Киттель и команда Katu ... (30)
    jerzyk-Фото
    Про такого говорят - бугай,здоровый как бык! :) Про команду не соглашусь - плохому танцору и пол кривой.:) И вообще считаю,что как человек и спортсмен - он полный НОЛЬ.Стоит вспомнить его выходку на гонке в Аравии с Гривко,повёл себя как баба,кем он и является. Это только моё личное мнение,кто-то может не согласится...
    Вспомним наших - Шухов,Сайхуджин,Горелов,Лихачёв,Пиккуус,Аверин,Сухорученков,Абду,Чужда,Ржаксинс
    кий...киттелей среди них не было! :)
  • ROSt
    Марсель Киттель и команда Katu ... (30)
    ROSt-Фото
    Его в спорных ситуациях даже не наказывали...вот и стал звездой.
    А это балует и расслабляет...
    Поэтому не удивительно,как в итоге случилось.
  • flugegeheimen
    Джиро д'Италия-2019. Цикламен ... (1)
    flugegeheimen-Фото
    Вот мы и увидим дуэль Вивиани и Гавирии на гранд туре

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Adam Hansen (Lotto Soudal)

Robert Power (Team Sunweb)

Jelle Wallays (Lotto Soudal)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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