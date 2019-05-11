Джиро д'Италия-2019. Превью этапов

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Джиро д'Италия (Giro d'Italia) - 2019
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|ФАВОРИТЫ
|LIVE-Чат / Итоговые результаты
|Джиро д'Италия-2019: Альтиметрия этапов
|Составы команд
|Этап 1. 11.05 : Болонья - Сан-Лука (ITT), 8 км
|Этап 2. 12.05 : Болонья - Фучеккьо, 205 км
|Этап 3. 13.05 : Винчи - Орбетелло, 220 км
|Этап 4. 14.05 : Орбетелло - Фраскати, 235 км
|Этап 5. 15.05 : Фраскати - Террачина, 140 км
|Этап 6. 16.05 : Сассано - Сан-Джованни-Ротондо, 238 км
|Этап 7. 17.05 : Васто - Л’Акуила, 185 км
|Этап 8. 18.05 : Торторето - Пезаро, 239 км
|Этап 9. 19.05 : Риччоне - Сан-Марино (ITT), 34.8 км
|День отдыха, 20.05
|Этап 10. 21.05 : Равенна - Модена, 145 км
|Этап 11. 22.05 : Капри - Нови-Лигуре, 221 км
|Этап 12. 23.05 : Кунео - Пинероло, 158 км
|Этап 13. 24.05 : Пинероло - Черезоле-Реале (озеро Серру), 196 км
|Этап 14. 25.05 : Сан-Вито-аль-Тальяменто - Монте Дзонколан, 186 км
|Этап 15. 26.05 : Ивреа - Комо, 232 км
|День отдыха, 27.05
|Этап 16. 28.05 : Ловере - Понте-ди-Леньо, 226 км
|Этап 17. 29.05 : Коммедзадура - Разун-Антерсельва, 181 км
|Этап 18. 30.05 : Вальдаора - Санта-Мария-ди-Сала, 220 км
|Этап 19. 31.05 : Тревизо - Сан-Мартино-ди-Кастроцца, 151 км
|Этап 20. 01.06 : Фельтре - Кроче д'Ауне - Монте Авена, 194 км
|Этап 21. 02.06 : Верона - Верона (ITT), 17 км
|Итоги Джиро д’Италия-2019 по очкам Мирового рейтинга
|Джиро д'Италия-2019: Цифры и числа
|Официальный сайт Джиро д'Италия-2019
|Страницы истории Джиро д'Италия
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