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Джиро д'Италия-2019. Розовая майка. Претенденты

 Джиро д'Италия-2019. Розовая майка. Претенденты

 

 

 

 

 

  Первый Гран-тур сезона – Джиро д’Италия-2019, как всегда, долгожданный, обещает быть ярким и открытым. Протяжённые этапы первой половины гонки, разделки со сложным рельефом, нервозность пелотона и боковые ветра всегда готовы преподнести сюрпризы и перевернуть  тактические расчёты и планы.

 

Кроме того, именно на итальянском Гран-туре есть шанс у гонщиков, которые только начинают свой путь в генеральщиках. Претендентов много и силы их примерно равны. У каждого есть сильные и слабые места, в том числе в отношении составов команд Джиро д'Италия-2019, что и должно сделать борьбу острой на протяжении трёхнедельного  путешествия от Болоньи до Вероны.

 

 

Джиро д’Италия-2019 подготовила сюрпризы не только в смысле коварности трассы, возможных разрывов пелотона и непредвиденных ситуаций. Многие претенденты не блещут формой, но это не означает, что во время гонки они не смогут себя  проявить. В то же время яркие победы в течение всей первой половины сезона ещё не гарантируют высокого результата после трёхнедельного выматывающего марафона.

 

  Загадкой остаётся форма победителей итальянского Гран-тура - двукратного победителя Джиро д’Италия Винченцо Нибали (Bahrain-Merida) и победителя 2017 года Тома Дюмулина (Sunweb).

 

  В числе претендентов и жаждущий реванша Саймон Йейтс (Mitchelton-Scott), и ворвавшийся в круг генеральщиков Примож Роглич (Jumbo-Visma), который в начале сезона выиграл все три недельных гонки, в которых принял участие ,и призёр Джиро д’Италия прошлого года Мигель Анхель Лопес (Astana), который в этом году стал победителем двух недельных гонок – Тура Колумбии и Вуэльты Каталонии-2019.

 

  Боб Юнгельс (Deceuninck-Quick Step), который дважды финишировал на Джиро в топ-10 (2016 и 2017 году), Микель Ланда (Movistar), поднимавшийся на третью ступень подиума Джиро д’Италия в 2015 году, Ильнур  Закарин (Katusha-Alpecin), у которого есть опыт борьбы за подиум и шансы улучшить результат 2017 года, Рафал Майка (Bora-hansgrohe), финишировавший на Джиро 5-м в 2016 году, могут включиться в борьбу за подиум.

 

  Сюрприз может преподнести Давиде Формоло (Bora-hansgrohe), который и в прошлом, и в позапрошлом годах финишировал на Джиро д’Италия 10-м, а также Бауке Моллема (Trek-Segafredo), Йон Исагирре (Astana), Ричард Карапас (Movistar), финишировавший на Джиро д’Италия 4-м в прошлом году.

 

  Дополнительный интерес вызывает выступление лидерского дуэта Павла Сивакова и Тео Геогана Харта (Ineos), которые впервые получат свободу действий на Гран-туре, а также их товарища по команде Ивана Сосы, которые, возможно, смогут удивить своих соперников и болельщиков.

 

  Мы не ставим целью расставить претендентов от самого сильного до наименее вероятного, лишь даём общую картину перед стартом 102-го выпуска итальянского Гран-тура, тем самым приглашая  вас, наши читатели, к обсуждению шансов кандидатов на первое и призовые места подиума Джиро д’Италия-2019. Вы можете  принять участие в опросе, прикрепленном к статье, где необходимо выбрать одного претендента.

 

 

 

 

 

Претенденты на борьбу за розовую майку Джиро д'Италия-2019

 

 

Винченцо Нибали (Bahrain-Merida)

 

 

34 года.

Две победы на Джиро д’Италия (2013 и 2016), подиумы – 3-е место на Джиро д’Италия-2010, 2017, 2-е место в 2011.

Сезон начал 22 февраля с Тура ОАЭ, 22 гоночных дня в этом сезоне.

Результаты сезона: 3-е место на Туре Альп-2019, топ-10 на классиках Милан-Сан-Ремо и Льеж-Бастонь-Льеж.

 

 

Том Дюмулин (Sunweb)

 

 

28 лет.

Победитель Джиро д’Италия-2017, призёр Джиро 2018.

Сезон начал 24 февраля с Тура ОАЭ-2019. 16 гоночных дней.

Результаты сезона: 6-е место на Туре ОАЭ-2019, 4-е место на Тиррено-Адриатико-2019, 11-е место на Милан-Сан-Ремо.

 

Примож Роглич (Jumbo-Visma)

 

29 лет.

58-е место на Джиро д’Италия-2016, 4-е место на Тур де Франс-2019.

Начал сезон 24 февраля с Тура ОАЭ-2019. 21 гоночный день.

Результаты сезона: победа в общем зачёте Тура ОАЭ-2019, Тиррено-Адриатико-2019, Тура Романдии-2019, победа на этапе Тура ОАЭ, три победы на этапах Тура Романдии.

 

 Саймон Йейтс (Mitchelton-Scott)

 

 

26 лет.

21-е место на Джиро д’Италия-2018 + 13 дней в розовой майке лидера, три победы на этапах.

Сезон начал 20 февраля с Вуэльты Андалусии-2019.

20 гоночных дней.

Результаты сезона: победа в разделке на 5-м этапе Париж-Ниццы-2019, 13-е место в общем зачёте Вуэльты Каталонии-2019.

 

 

 

Мигель Лопес (Astana)

 

 

Photo credit: ©Bettiniphoto

25 лет.

Результаты на Джиро д'Италия: призёр Джиро д’Италия-2018 (3-е место), победитель классификации лучшего молодого гонщика в 2018 году.

Начал сезон 1 февраля с чемпионата Колумбии.

23 гоночных дня.

Результаты сезона: серебряная медаль в разделке на чемпионате Колумбии, победа в общем зачёте Тура Колумбии-2019, 2-е место на 7-м этапе Париж-Ницца, победа на 4-м этапе и в общем зачёте Вуэльты Каталонии-2019.

 

 

Боб Юнгельс (Deceuninck-Quick Step)

 

Photo © Deceuninck - Quick-Step - © Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: © Tim De Waele / Getty Images

26 лет.

Результаты в общем зачёте Джиро д'Италия: 8-е место на Джиро д’Италия-2017, 6-е место на Джиро д’Италия-2016, победа в классификации лучшего молодого гонщика Джиро в 2016 и 2017 годах.

Начал сезон 12 февраля с Тура Колумбии.

20 гоночных дней.

Результаты сезона: победа на 4-м этапе Тура Колумбии, победа в классике Кюрне-Брюссель-Кюрне, 8-е место в общем зачёте Париж-Ниццы-2019, 3-е место на Дварс дор Фландерен, 16-е место на Туре Фландрии.

 

Микель Ланда (Movistar)

 

 

29 лет.

3-е место на Джиро д’Италия-2015, 17-е место в 2017 году.

Начал сезон 31 января с Trofeo Ses Salines, где сломал ключицу, попав в завал, и сошёл.

15 полных гоночных дней.

Результаты сезона: 7-е место на 5-м этапе и  в общем зачёте Тура страны Басков-2019, 7-е место на Льеж-Бастонь-Льеж, 2-е место на этапе Вуэльты Астурии-2019.

 

Ильнур Закарин (Katusha-Alpecin)

 

 

29 лет.

5-е место на Джиро д’Италия-2017.

Сезон начал 2 февраля на Майорке с Trofeo de Tramuntana.

30 гоночных дней.

Результаты сезона: 10-е место в общем зачёте Париж-Ницца-2019, 8-е место на Туре Романдии-2019.

 

Рафал Майка (Bora-hansgrohe)

 

 

29 лет.

6-е место на Джиро д’Италия-2013, 5-е место в 2016 году.

Начал сезон 31 января на Майорке с Trofeo Ses Salines.

25 гоночных дней.

Результаты сезона: 7-е место в общем зачёте Тура Каталонии, два третьих места на этапах и 6-е место в общем зачёте на Туре Альп-2019.

 

   

 Давиде Формоло (Bora - hansgrohe)

 

26 лет.

10-е место на Джиро д’Италия в 2017 и 2018 году.

Сезон начал 24 февраля на Туре ОАЭ-2019.

23 гоночных дня.

Результаты сезона: 11-е место в общем зачёте Тура ОАЭ-2019, 5-е место на 4-м этапе Тиррено-Адриатико-2019, победа на 7-м этапе Вуэльты Каталонии-2019, 2-е место на Льеж-Бастонь-Льеж.

   

 

 

 Тео Геоган Харт, Павел Сиваков, Иван Соса

Дебютанты Джиро д'Италия.

 

Тео Геоган Харт

24 года.

Начал сезон 20 февраля с Вольты Альгарве. 20 гоночных дней.

Результаты сезона: две победы на этапах и 2-е место в общем зачёте Тура Альп-2019.

 

Павел Сиваков

21 год. Начал сезон 27 января с гонки Cadel Evans Great Ocean Road Race.

27 гоночных дней.

Результаты сезона: 8-е место в общем зачёте Herald Sun Tour-2019, победа на 2-м этапе и в генеральной классификации Тура Альп-2019.

 

Иван Соса. 21 год.

Начал сезон 3 февраля с чемпионата Колумбии. 22 гоночных дня.

Результаты сезона: 2-е место в общем зачёте Тура Колумбии-2019.

 

 
    

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Теги к статье: Джиро д'Италия Giro d'Italia Гран-тур розовая майка Том Дюмулин Винченцо Нибали Саймон Йейтс Примож Роглич Мигель Лопес Джиро д'Италия-2019 Мировой Тур UCI

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Комментарии

  • Гонщик
    Состав команды Astana на Джиро ... (11)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Astanaforever
    Цитата: litxaa
    Здравствуйте, а что Вы подразумеваете под "...кормить колумбийцев и прочих итальяно..."? Они что, не работают, сидят на диване и их на халяву "кормят"? Нет, вроде результаты у команды в этом году хорошие, все стараются. А если они в конкуренции выигрывают у других гонщиков, то это должно быть стимулом другим развиваться и улучшать свои результаты. Нет?
    Да не обращайте на гонщика..он всем известный, главный астанофоб на этом сайте. Ему Астана как кость в горле с ее успехами и победами. ТОГДА Дай бог Астане побольше побед. Хе-хе.
    мне как-то что там в Астане , фиолетово , кормите пришлых , раз свои не в состоянии .



    Цитата: Pi-man
    Если команда не берет деньги у государства, то она, по-моему, вполне свободна в выборе гонщиков по таланту. Честно говоря, соревнования среди лучших нравятся мне больше, чем среди стран. Но это, конечно, мое личное мнение. Спортивные соревнования по национальному признаку имеют то неоспоримое преимущество, что позволяют миллионам болельщиков кричать "мы победили!", хотя лично они сидели на диване....
    А где берёт интересно , именно у государства .



    Цитата: Адриен
    Все правильно вы написали. Именно колумбийцы, испанцы, датчане "кормят" своими победами Астану. И получается вполне взаимовыгодный ОБМЕН.
    Это каким образом ? Велоспорт то развивается как раз в Испании , Италии ,Колумбии , на деньги Казахстана .



    Цитата: Адриен
    В Sky, простите - в INEOS - только один британец. В QUICK-STEP один бельгиец, в DIMENSION DATA только один "южноафриканец",в ISRAEL CYCLING один израильтянин... Про BAHRAIN вообще умолчу... Спорт стал ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫМ. Это нормально. Когда болельщики радуются победе своей команды - не важно какой национальности и гражданства ее члены. КОМАНДА - вот главное.
    Да вы что , один британец оказывается , не считая четырёхкратного и двух победителей Тура . 

  • Freejazz
    Джиро д'Италия-2019. Альтимет ... (23)
    Freejazz-Фото
    Профили и преимущество раздельщиков могут заставить истинных рисковых парней предпринимать что-то наподобие прошлогоднего Фрумовского заезда. Тут-то все и определится - они только оглядываться могут или на все деньги жать километров за 40-50.
  • error
    Состав команды Katusha-Alpecin ... (3)
    error-Фото

    Страхов а-ля Макс Бельков может отхватить этапчик. Ильнур по жизни без горного поезда - ему привычно. Наварро с Батальином надеюсь иногда помогут. Нормальный ожидаемый состав. Кита нет, но он нужнее на Туре имхо.

     

    з. ы. за форму плюсую. Наканец то видно будет, что не Кофидис и не Лотто

     

    з. з. ы. ого!!! мой 1000-ный каммент. Отмечу. 

  • rude_rider
    Состав команды Bora-hansgrohe ... (4)
    rude_rider-Фото
    Цитата: Student
    Озвучив все регалии Майки, аж не много жалко его в Боре стало.
    А он что генеральщик? За что жалко то?
  • Astanaforever
    Состав команды Astana на Джиро ... (11)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: litxaa
    Здравствуйте, а что Вы подразумеваете под "...кормить колумбийцев и прочих итальяно..."? Они что, не работают, сидят на диване и их на халяву "кормят"? Нет, вроде результаты у команды в этом году хорошие, все стараются. А если они в конкуренции выигрывают у других гонщиков, то это должно быть стимулом другим развиваться и улучшать свои результаты. Нет?
    Да не обращайте на гонщика..он всем известный, главный астанофоб на этом сайте. Ему Астана как кость в горле с ее успехами и победами. ТОГДА Дай бог Астане побольше побед. Хе-хе.
  • Student
    Состав команды INEOS на Джиро ... (5)
    Student-Фото
    Цитата: velodoctor
    Соса слишком молод, но как горняку в этом составе ему, мне кажется, равных нет. Но зачем убивать себя борясь в ГК, когда с такими данными можно пробовать выиграть этап. Соса или Тео возможно возьмут этап. Павел надеюсь покажет на разделке любопытное время. Согласитесь за молодыми наблюдать интересно. 
    Ага, и топ-10 при такой конкуренции вполне реально.
  • Student
    Состав команды Bora-hansgrohe ... (4)
    Student-Фото
    Озвучив все регалии Майки, аж не много жалко его в Боре стало.
  • gaaga777
    Состав команды Mitchelton-SCOT ... (8)
    gaaga777-Фото
    по сценарию, он, как неучтенный на генерал, просто упаковал джиру в одну-две недели и решил хорошенько засветиться. но, блин, никто ж не ожидал таких разворотов, а Саймон познал себя
  • Yuriy 17
    Состав команды Bora-hansgrohe ... (4)
    Yuriy 17-Фото

    С. Беннет будет соперничать с П. Саганом за зелёную майку?

    Мудрое будет решение команды Bora-hansgrohe.

  • Rokka
    Состав команды Bora-hansgrohe ... (4)
    Rokka-Фото
    Почему интересно Беннета не пустили? Тур врядли ему светит, а спринт у него довольно стабильный. Ну и Боднара на такое количество разделок бы

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4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
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8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
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