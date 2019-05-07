Джиро д'Италия-2019. Розовая майка. Претенденты

Первый Гран-тур сезона – Джиро д’Италия-2019, как всегда, долгожданный, обещает быть ярким и открытым. Протяжённые этапы первой половины гонки, разделки со сложным рельефом, нервозность пелотона и боковые ветра всегда готовы преподнести сюрпризы и перевернуть тактические расчёты и планы.

Кроме того, именно на итальянском Гран-туре есть шанс у гонщиков, которые только начинают свой путь в генеральщиках. Претендентов много и силы их примерно равны. У каждого есть сильные и слабые места, в том числе в отношении составов команд Джиро д'Италия-2019, что и должно сделать борьбу острой на протяжении трёхнедельного путешествия от Болоньи до Вероны.

Джиро д’Италия-2019 подготовила сюрпризы не только в смысле коварности трассы, возможных разрывов пелотона и непредвиденных ситуаций. Многие претенденты не блещут формой, но это не означает, что во время гонки они не смогут себя проявить. В то же время яркие победы в течение всей первой половины сезона ещё не гарантируют высокого результата после трёхнедельного выматывающего марафона.

Загадкой остаётся форма победителей итальянского Гран-тура - двукратного победителя Джиро д’Италия Винченцо Нибали (Bahrain-Merida) и победителя 2017 года Тома Дюмулина (Sunweb).

В числе претендентов и жаждущий реванша Саймон Йейтс (Mitchelton-Scott), и ворвавшийся в круг генеральщиков Примож Роглич (Jumbo-Visma), который в начале сезона выиграл все три недельных гонки, в которых принял участие ,и призёр Джиро д’Италия прошлого года Мигель Анхель Лопес (Astana), который в этом году стал победителем двух недельных гонок – Тура Колумбии и Вуэльты Каталонии-2019.

Боб Юнгельс (Deceuninck-Quick Step), который дважды финишировал на Джиро в топ-10 (2016 и 2017 году), Микель Ланда (Movistar), поднимавшийся на третью ступень подиума Джиро д’Италия в 2015 году, Ильнур Закарин (Katusha-Alpecin), у которого есть опыт борьбы за подиум и шансы улучшить результат 2017 года, Рафал Майка (Bora-hansgrohe), финишировавший на Джиро 5-м в 2016 году, могут включиться в борьбу за подиум.

Сюрприз может преподнести Давиде Формоло (Bora-hansgrohe), который и в прошлом, и в позапрошлом годах финишировал на Джиро д’Италия 10-м, а также Бауке Моллема (Trek-Segafredo), Йон Исагирре (Astana), Ричард Карапас (Movistar), финишировавший на Джиро д’Италия 4-м в прошлом году.

Дополнительный интерес вызывает выступление лидерского дуэта Павла Сивакова и Тео Геогана Харта (Ineos), которые впервые получат свободу действий на Гран-туре, а также их товарища по команде Ивана Сосы, которые, возможно, смогут удивить своих соперников и болельщиков.

Мы не ставим целью расставить претендентов от самого сильного до наименее вероятного, лишь даём общую картину перед стартом 102-го выпуска итальянского Гран-тура, тем самым приглашая вас, наши читатели, к обсуждению шансов кандидатов на первое и призовые места подиума Джиро д’Италия-2019. Вы можете принять участие в опросе, прикрепленном к статье, где необходимо выбрать одного претендента.

Претенденты на борьбу за розовую майку Джиро д'Италия-2019



Винченцо Нибали (Bahrain-Merida)

34 года.

Две победы на Джиро д’Италия (2013 и 2016), подиумы – 3-е место на Джиро д’Италия-2010, 2017, 2-е место в 2011.

Сезон начал 22 февраля с Тура ОАЭ, 22 гоночных дня в этом сезоне.

Результаты сезона: 3-е место на Туре Альп-2019, топ-10 на классиках Милан-Сан-Ремо и Льеж-Бастонь-Льеж.

Том Дюмулин (Sunweb)

28 лет.

Победитель Джиро д’Италия-2017, призёр Джиро 2018.

Сезон начал 24 февраля с Тура ОАЭ-2019. 16 гоночных дней.

Результаты сезона: 6-е место на Туре ОАЭ-2019, 4-е место на Тиррено-Адриатико-2019, 11-е место на Милан-Сан-Ремо.

Примож Роглич (Jumbo-Visma)

29 лет.

58-е место на Джиро д’Италия-2016, 4-е место на Тур де Франс-2019.

Начал сезон 24 февраля с Тура ОАЭ-2019. 21 гоночный день.

Результаты сезона: победа в общем зачёте Тура ОАЭ-2019, Тиррено-Адриатико-2019, Тура Романдии-2019, победа на этапе Тура ОАЭ, три победы на этапах Тура Романдии.

Саймон Йейтс (Mitchelton-Scott)

26 лет.

21-е место на Джиро д’Италия-2018 + 13 дней в розовой майке лидера, три победы на этапах.

Сезон начал 20 февраля с Вуэльты Андалусии-2019.

20 гоночных дней.

Результаты сезона: победа в разделке на 5-м этапе Париж-Ниццы-2019, 13-е место в общем зачёте Вуэльты Каталонии-2019.

Мигель Лопес (Astana)

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25 лет.

Результаты на Джиро д'Италия: призёр Джиро д’Италия-2018 (3-е место), победитель классификации лучшего молодого гонщика в 2018 году.

Начал сезон 1 февраля с чемпионата Колумбии.

23 гоночных дня.

Результаты сезона: серебряная медаль в разделке на чемпионате Колумбии, победа в общем зачёте Тура Колумбии-2019, 2-е место на 7-м этапе Париж-Ницца, победа на 4-м этапе и в общем зачёте Вуэльты Каталонии-2019.

Боб Юнгельс (Deceuninck-Quick Step)

Photo © Deceuninck - Quick-Step - © Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: © Tim De Waele / Getty Images

26 лет.

Результаты в общем зачёте Джиро д'Италия: 8-е место на Джиро д’Италия-2017, 6-е место на Джиро д’Италия-2016, победа в классификации лучшего молодого гонщика Джиро в 2016 и 2017 годах.

Начал сезон 12 февраля с Тура Колумбии.

20 гоночных дней.

Результаты сезона: победа на 4-м этапе Тура Колумбии, победа в классике Кюрне-Брюссель-Кюрне, 8-е место в общем зачёте Париж-Ниццы-2019, 3-е место на Дварс дор Фландерен, 16-е место на Туре Фландрии.

Микель Ланда (Movistar)

29 лет.

3-е место на Джиро д’Италия-2015, 17-е место в 2017 году.

Начал сезон 31 января с Trofeo Ses Salines, где сломал ключицу, попав в завал, и сошёл.

15 полных гоночных дней.

Результаты сезона: 7-е место на 5-м этапе и в общем зачёте Тура страны Басков-2019, 7-е место на Льеж-Бастонь-Льеж, 2-е место на этапе Вуэльты Астурии-2019.

Ильнур Закарин (Katusha-Alpecin)

29 лет.

5-е место на Джиро д’Италия-2017.

Сезон начал 2 февраля на Майорке с Trofeo de Tramuntana.

30 гоночных дней.

Результаты сезона: 10-е место в общем зачёте Париж-Ницца-2019, 8-е место на Туре Романдии-2019.

Рафал Майка (Bora-hansgrohe)

29 лет.

6-е место на Джиро д’Италия-2013, 5-е место в 2016 году.

Начал сезон 31 января на Майорке с Trofeo Ses Salines.

25 гоночных дней.

Результаты сезона: 7-е место в общем зачёте Тура Каталонии, два третьих места на этапах и 6-е место в общем зачёте на Туре Альп-2019.

Давиде Формоло (Bora - hansgrohe)

26 лет.

10-е место на Джиро д’Италия в 2017 и 2018 году.

Сезон начал 24 февраля на Туре ОАЭ-2019.

23 гоночных дня.

Результаты сезона: 11-е место в общем зачёте Тура ОАЭ-2019, 5-е место на 4-м этапе Тиррено-Адриатико-2019, победа на 7-м этапе Вуэльты Каталонии-2019, 2-е место на Льеж-Бастонь-Льеж.

Тео Геоган Харт, Павел Сиваков, Иван Соса

Дебютанты Джиро д'Италия.

Тео Геоган Харт

24 года.

Начал сезон 20 февраля с Вольты Альгарве. 20 гоночных дней.

Результаты сезона: две победы на этапах и 2-е место в общем зачёте Тура Альп-2019.

Павел Сиваков

21 год. Начал сезон 27 января с гонки Cadel Evans Great Ocean Road Race.

27 гоночных дней.

Результаты сезона: 8-е место в общем зачёте Herald Sun Tour-2019, победа на 2-м этапе и в генеральной классификации Тура Альп-2019.

Иван Соса. 21 год.

Начал сезон 3 февраля с чемпионата Колумбии. 22 гоночных дня.

Результаты сезона: 2-е место в общем зачёте Тура Колумбии-2019.



