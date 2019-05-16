Джиро д'Италия-2019. 6-й этап. Фотогалерея

Фотогалерея 6 этапа Джиро д'Италия-2019

6-й этап протяжённостью 238 км подходил для успешного отрыва, но в итоге один из гонщиков отрыва дня - Фаусто Маснада (Androni Giocattoli – Sidermec) выиграл этап, а второй - Валерио Конти (UAE Team Emirates), переоделся в розовую майку лидера.

Примож Роглич (Jumbo-Visma), потерявший первую позицию в общем зачёте, а также другие генеральщики, через 38 км после старата попали в большой завал, но все они вернулись в гонку. В итоге пелотон отпустил отрыв дня, в который отобрались 13 гонщиков.

25-летний итальянский гонщик Фаусто Маснада атаковал из отрыва за 28 км до финиша, за ним поехал Валерио Конти (UAE Team Emirates), который на тот момент уже был виртуальным лидером общего зачёта. Маснада и Конти набрали 30-секундное преимущество над своими бывшими попутчиками по отрыву и разыграли финиш этапа. Фаусто Маснада одержал первую в карьере победу на этапе Гран-тура, а Валерио Конти впервые в карьере облачился в розовую майку лидера. Пелотон финишировал через 7 минут 19 секунд после победителя этапа.

Паскаль Акерманн (Bora-hansgrohe) сохранил на плечах цикламеновую майку лучшего в очковой классификации. Джулио Чикконе (Trek-Segafredo) остался лидером горной классификации. Джованни Карбони (Bardiani CSF), который уехал в отрыв дня, перехватил белую майку лучшего молодого гонщика у Мигеля Лопеса (Astana).

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

Результаты 6 этапа Джиро д'Италия-2019