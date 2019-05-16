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Джиро д'Италия-2019. 6-й этап. Фотогалерея

Фотогалерея 6 этапа Джиро д'Италия-2019

 

 

 

  6-й этап протяжённостью 238 км подходил для успешного отрыва, но в итоге один из гонщиков отрыва дня - Фаусто Маснада (Androni Giocattoli – Sidermec) выиграл этап, а второй - Валерио Конти (UAE Team Emirates), переоделся в розовую майку лидера. 

 

  Примож Роглич (Jumbo-Visma), потерявший первую позицию в общем зачёте, а также другие генеральщики, через 38 км после старата попали в большой завал, но все они вернулись в гонку. В итоге пелотон отпустил отрыв дня, в который отобрались 13 гонщиков.

 

  25-летний итальянский гонщик Фаусто Маснада атаковал из отрыва за 28 км до финиша, за ним поехал Валерио Конти (UAE Team Emirates), который на тот момент уже был виртуальным лидером общего зачёта. Маснада и Конти набрали 30-секундное преимущество над своими бывшими попутчиками по отрыву и разыграли финиш этапа. Фаусто Маснада одержал первую в карьере победу на этапе Гран-тура, а Валерио Конти впервые в карьере облачился в розовую майку лидера. Пелотон финишировал через 7 минут 19 секунд после победителя этапа.

 

  Паскаль Акерманн (Bora-hansgrohe) сохранил на плечах цикламеновую майку лучшего в очковой классификации. Джулио Чикконе (Trek-Segafredo) остался лидером горной классификации. Джованни Карбони (Bardiani CSF), который уехал в отрыв дня, перехватил белую майку лучшего молодого гонщика у Мигеля Лопеса (Astana).

 

 

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

 

Результаты 6 этапа Джиро д'Италия-2019

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Теги к статье: Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2019 Гран-тур

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Кто станет победителем Джиро д'Италия-2019?

Комментарии

  • Mikael
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (25)
    Mikael-Фото

    Не могу понять откуда столько удивления от поведения команд. Джамбе уже тяжело тащить Роглича и они пытаются заставить другие команды тащить пелотон. Остальные команды наблюдают как работает Джамбо и не хотя работать на Роглича. А зачем им это надо? Всё очень логично. Может Мувикам, Катюше, Бахрейну еще впрячься, чтобы удержать майку для Роглича? Зря они даже для видимости выходили вперед. 
    Теперь будет работать ОАЭ и все станет привычно.

  • Arciv
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (25)
    Arciv-Фото
    Цитата: Серафим
    Я тоже об этом подумал. Оомен на восходящей форме, готовился явно к третьей неделе на горные этапы. В прошлом году на последних этапах был в форме получше Тома, в концовках работал за двоих.
    Единственно, что ослабляет его позиции - это разделка. Она у него мягко говоря, не очень.
    Да,Оомен очень хорош может быть, и в 10 он явно собирается остаться как минимум. А разделку вроде ж подтянул
  • Серафим
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (25)
    Серафим-Фото
    Я тоже об этом подумал. Оомен на восходящей форме, готовился явно к третьей неделе на горные этапы. В прошлом году на последних этапах был в форме получше Тома, в концовках работал за двоих.
    Единственно, что ослабляет его позиции - это разделка. Она у него мягко говоря, не очень.
  • BaTman
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (25)
    BaTman-Фото
    Думаю Астана могла попробовать разорвать пелотон и попробовать отыграть время у Роглича, они какие то бледные сегодня были. Рельеф для этого был подходящий.
    А так Роглич сам отдал груз что бы не возить, через недельку заберёт.
  • velodoctor
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (25)
    velodoctor-Фото

    Сем Омен может в отсутсвие Дюморлена поборотсья за 5ку. Сегодня егоп устить было ошибкой, не для команды топ фаворитов а для тех кто расчитывает быть за ними. парень мне кажется эти минуты так легко не отдаст никому. 

  • sab
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (25)
    sab-Фото
    Про длинные этапы соглашусь, очень уж их много. Но во всем остальном - гранд тур есть гранд тур. Здесь же не только спортивная составляющая. Есть еще и спонсорские дела и рекламные караваны и прочее. Ну и гонщикам не за чем гонять во всю прыть и укатывать своих грегари на первой неделе, которая по-сути является спринтерским фестивалем
  • AAA
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (25)
    AAA-Фото
    тут то Рогличу и икнулось...
  • AAA
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (25)
    AAA-Фото
    Думаете Астана должна была Роглича к розовой майке на своей шее везти?
  • AAA
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (25)
    AAA-Фото
    А я ж говорил, другие времена настали.....
  • Arciv
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (25)
    Arciv-Фото
    Почему во всём винить Роглича и Джамбо? Их устраивает отдать майку,команда не так сильна,чтоб постоянно тянуть весь пелотон. У шейков хорошая команда, вот пусть и тянут. На разделке Роглич не переодеться,ну и Бог с ним. Ему главное разделку проехать лучше остальных конкурентов, и ещё накинкть секунд им. Конти не сейчас,так в горах не вытянет. Плюс Роглич упал, и не известно какое в него состояние было.

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