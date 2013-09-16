Примож Роглич лишился шансов на вторую строчку в общем зачёте Джиро д’Италия-2019

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Примож Роглич потерял место в тройке лучших общего зачёта Джиро д’Италия-2019 после 20 этапа
На 20-м этапе Джиро д’Италия-2019, финальном горном этапе с набором высоты 5200 м, Примож Роглич финишировал через 54 секунды после победителя этапа, уступив обладателю розовой майку лидера Ричарду Карапасу (Movistar) и своим ближайшим соперникам Винченцо Нибали (Bahrain-Merida) и Микелю Ланде (Movistar) 50 секунд. К этому потерянному времени организаторы прибавили ещё 10 секунд штрафа за то ,что 29-летнего словенского гонщика у вершины предпоследнего подъёма этапа несколько десятков метров подталкивал болельщик.
Из-за этого Примож Роглич потерял место в тройке сильнейших генеральной классификации, и чтобы подняться на третью ступень финального подиума, ему необходимо отыграть на разделке 21 этапа у своего ближайшего соперника Микеля Ланды (Movistar) 24 секунды. От второго места, которое занимает Винченцо Нибали (Bahrain-Merida) Роглича отделяет 1:22.
Примож Роглич: «Как себя чувствую прямо сейчас? Устал. Посмотрим завтра после разделке в Вероне, была ли у меня сегодня нога, чтобы финишировать на подиуме. Я выложился на 110% и продолжу бороться до финиша. Не могу себя обвинять, потому что это был очень тяжёлый королевский горный этап. По поводу болельщика могу лишь сказать, что невозможно всё и всех держать под контролем. Сегодня очень много словенских болельщиков пришли меня поддержать. Я им за это благодарен».
Адди Энгельс, спортивный директор: «Мы собираемся как можно лучше подготовиться к завтрашнему дню. Если Примож хорошо проедет разделку, он сможет попасть на подиум. Но сначала надо хорошо проехать.
Вспоминая сегодняшний этап, могу сказать, что горжусь тем, как Примож боролся. Это было приятно видеть. Он выдал всё, что имел, ему было очень тяжело. Остальная команда сделала всё, что в их силах, чтобы как можно больше помочь Приможу. Но мы не могли ожидать от этих ребят, что они могут сделать то же, что Де Плюс и Гесинк. Я горжусь тем, как команда боролась на Джиро».
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ostap89
Примож Роглич лишился шансов н ... (5)
Так а почему штрафуют Роглича? Если болельщик перебрал и будет толкать гонщика что делать гонщику?? Это проблемы организаторов что оно не обеспечивают порядок. Или всем гонцам надо дратса с больльщиками ??
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RWW
Джиро д'Италия-2019. Результа ... (142)
Давно не учавствовал в обсуждениях, но сегодня не сдержался. Если кому-то не нравится Астана, то зачем о ней писать, пишите о том, что Вам близко и интересно. Злоба из отдельных комментариев так и прет, а зачем? Что касается поступка Лопеса, то мне очень интересно, что сделали бы Вы, если перед вашим движущимся
автомобилем вдруг появился пьяный пешеход? Думаю выкинули бы его с дороги, что Лопес и сделал. И вообще, те индивидуумы, которые с бутылками в руках в трусах резво бегают между гонщиками слабо ассоциируются со словом "болельщик", самопиарщик, да, а болельщик, сомневаюсь. По моему мнению они не только не болеют за кого-либо, но еще и унижают спортсменов своими выходками, что случилось с Рогличем, из -за двух редискаов все дружно начали сомневаться в его способностях ездить самостсоятельно. Грустно все это господа, грустно.
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Сейтмеметов сейтхалил
Джиро д'Италия-2019. Результа ... (142)
Мне сейчас уже кажется ,Закарин сделает большую ошибку если уйдёт из катюши. Он в ней в статусе капитана ,и соответственно к нему и отношение как к капитану, под него строят команду, планируют календарь, а перейдя в другую команду я не уверен что так же будут относится. По его спортивным результатам ,таких как он половина пелотона, кто то где то что то выиграл, и с гораздо меньшими деньгами . Нельзя ему уходить. По поводу Нибали я считаю его великим гонщиком , Corridore с большой С , таких очень мало ,он один стоит половины любой команды в которой стартует, и те тучи что спустились над командой , снятие с Джиро гонщиков , расследования журналистов и прокуратуры ,на результате сказываются отрицательно.По поводу Ланды ,я думаю не может он быть капитаном, просто не получится у него, он самый лучший помощник среди всего пелотона но если бы был с таким гонщиком как Нибали или Бассо то смог бы вырасти как капитан , а так я думаю ответственности не выдерживает есть такие гонщики,как говорится кесарю кесарево. А Роглич супер талант очень мне понравился ставит перед собой задачи каждый раз одну выше другой. Мне повезло когда-то видел его первые победы на туре Азербайджана, ещё когда за Адрию ездил. Так вот тогда он был такой кругленький , быстрый хорошо перекладывался , был индивидуальный ход . Но что тогда что сейчас мне не казалось что он будет победителем гранд тура, не все решается разделкой, и похудев ещё сможет ли он ездить так же быстро раздельный старт? Как по мне он гонщик типо Канчелары, Кампенаэртса,Мартина, Гончара, но он поработал над собой и смог похудеть и теперь пытается взобраться на подиум ГТ. Моё мнение это подвиг ,и команда не причём , он сделал максимум .И ещё джиро обалденная была ,я получил удовольствие.
PS Верона красивый город.
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