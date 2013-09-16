Примож Роглич лишился шансов на вторую строчку в общем зачёте Джиро д’Италия-2019

Примож Роглич потерял место в тройке лучших общего зачёта Джиро д’Италия-2019 после 20 этапа

На 20-м этапе Джиро д’Италия-2019, финальном горном этапе с набором высоты 5200 м, Примож Роглич финишировал через 54 секунды после победителя этапа, уступив обладателю розовой майку лидера Ричарду Карапасу (Movistar) и своим ближайшим соперникам Винченцо Нибали (Bahrain-Merida) и Микелю Ланде (Movistar) 50 секунд. К этому потерянному времени организаторы прибавили ещё 10 секунд штрафа за то ,что 29-летнего словенского гонщика у вершины предпоследнего подъёма этапа несколько десятков метров подталкивал болельщик.

Из-за этого Примож Роглич потерял место в тройке сильнейших генеральной классификации, и чтобы подняться на третью ступень финального подиума, ему необходимо отыграть на разделке 21 этапа у своего ближайшего соперника Микеля Ланды (Movistar) 24 секунды. От второго места, которое занимает Винченцо Нибали (Bahrain-Merida) Роглича отделяет 1:22.

Примож Роглич: «Как себя чувствую прямо сейчас? Устал. Посмотрим завтра после разделке в Вероне, была ли у меня сегодня нога, чтобы финишировать на подиуме. Я выложился на 110% и продолжу бороться до финиша. Не могу себя обвинять, потому что это был очень тяжёлый королевский горный этап. По поводу болельщика могу лишь сказать, что невозможно всё и всех держать под контролем. Сегодня очень много словенских болельщиков пришли меня поддержать. Я им за это благодарен».

Адди Энгельс, спортивный директор: «Мы собираемся как можно лучше подготовиться к завтрашнему дню. Если Примож хорошо проедет разделку, он сможет попасть на подиум. Но сначала надо хорошо проехать.

Вспоминая сегодняшний этап, могу сказать, что горжусь тем, как Примож боролся. Это было приятно видеть. Он выдал всё, что имел, ему было очень тяжело. Остальная команда сделала всё, что в их силах, чтобы как можно больше помочь Приможу. Но мы не могли ожидать от этих ребят, что они могут сделать то же, что Де Плюс и Гесинк. Я горжусь тем, как команда боролась на Джиро».