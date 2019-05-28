Джулио Чикконе: «Победа на этапе была моей главной целью на Джиро д’Италия-2019»

Джулио Чикконе и Ян Хирт о 16-м этапе Джиро д’Италия-2019

Джулио Чикконе, уезжая в отрыв на 16-м этапе Джиро д’Италия-2019, был настроен бороться не только за очки в зачёт классификации лучшего горного гонщика, но и за победу на этапе. И 24-летнему итальянскому гонщику команды Trek-Segafredo удалось выполнить задачу. Из 21 гонщика отрыва дня на Мортироло впереди остались лишь чешский гонщик Ян Хирт (Astana) и Джулио Чикконе. Они первыми прошли вершину легендарного подъёма, где у них было чуть больше 4 минут преимущества, а на финише разыграли спринт. Джулио Чикконе одержал вторую в карьере победу на этапе итальянского Гран-тура.

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Джулио Чикконе: «Конечно, эта победа – один из счастливейших моментов в моей карьере. Помимо выигранного этапа великолепные воспоминания останутся от того, что Мортироло я прошёл первым. Это такой важный и легендарный подъём. Моей главной целью на Джиро д’Италия-2019 была победа на этапе. Стать горным королём – вторая цель. Теперь в горной классификации у меня настолько большое преимущество, что теперь я просто постараюсь удерживать его и находится рядом с нашим генеральщиком Бауке Моллемой. Джиро ещё не окончена.

В этом выпуске Джиро этап с Мортироло мне нравился больше всего. Я кричал от радости на финише, потому что, наконец, освободился от двухлетнего давящего ожидания после первой победы на этапе Джиро, а также из-за того, что сегодня на этапе было всё – и горы, и дождь, и холод.

Да, я нервничал на финише, но день завершился как нельзя лучше.

На Мортироло чувствовал себя хорошо, нога шла. Но проблемой был Хирт. Знаете, когда на финиш приезжают два гонщика, всегда есть неопределённость. Я волновался, когда Хирт не работал. В тот момент я не знал, насколько далеко от нас находятся остальные.

На последнем спуске было ужасно холодно. Для меня дождь и холод – не лучшие условия, но сегодня было по-другому. Мне было тяжело на спуске с Мортироло, но когда ты побеждаешь, то больше ничего не чувствуешь».

Ян Хирт: «В финале, я полностью замерз, у меня уже не осталось сил, чтобы спринтовать. Сегодня, я выложился на 100%. На Мортироло я чувствовал себя неплохо, но позднее, на спуске было очень холодно, и я замерз. В любом случае, когда наши спортивные директора сказали мне, что у Мигеля Анхеля есть шанс выиграть время у соперников, я был готов остановиться и подождать его, чтобы помочь всем, чем смог бы. Но, в итоге, он оказался слишком далеко позади нас, а преследователи закрыли просвет. Так что, я сосредоточился на борьбе за этап. Я сделал все, что мог, что Чикконе сегодня оказался сильнее. Поздравляю его».